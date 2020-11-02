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Новости Политика Украины
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В октябре шестерых крымчан осудили за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В октябре шестерых крымчан осудили за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, - правозащитники

Крымские "суды" в октябре 2020 года вынесли шесть приговоров за уклонение от службы в вооруженных силах Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы. По информации правозащитников, два решения вынес "Центральный районный суд Симферополя", по одному - "Ленинский районный суд Севастополя", "Красногвардейский районный суд", "Симферопольский районный суд" и "Евпаторийский городской суд".

Также в октябре Крымская правозащитная группа зафиксировала четыре новых уголовных дела в отношении жителей полуострова за уклонение от службы в вооруженных силах РФ. Санкция статьи предусматривает наказания от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

По данным КПГ, за весь период оккупации полуострова возбуждено и передано в суд 145 уголовных дел против крымчан, которые хотели избежать призыва в российскую армию. По 140 из них уже вынесен приговор, еще 5 находятся на стадии рассмотрения.

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Топ комментарии
+7
кому служить - куску говна?
роssия это ж не страна !
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02.11.2020 21:13
+6
Так вони ж хотіли камні с нєба!
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02.11.2020 21:22
+5
Говорят наших дарагих крысчан отправляют на Севера служить, ну там где сугробы по шею, затыкают им дыры в комплектовании. Так сказать, чтобы Родину любилось веселее В октябре шестерых крымчан осудили за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9406
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02.11.2020 21:19
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кому служить - куску говна?
роssия это ж не страна !
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02.11.2020 21:13 Ответить
Всем крысчанам там место! Пофиг за что.
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02.11.2020 21:31 Ответить
Говорят наших дарагих крысчан отправляют на Севера служить, ну там где сугробы по шею, затыкают им дыры в комплектовании. Так сказать, чтобы Родину любилось веселее В октябре шестерых крымчан осудили за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9406
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02.11.2020 21:19 Ответить
Якось начхати на це.
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02.11.2020 21:20 Ответить
По городам бегают всякие варты, эти патриоты то же не служили.
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02.11.2020 21:21 Ответить
Так вони ж хотіли камні с нєба!
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02.11.2020 21:22 Ответить
Чьотаржу!))) И камни с неба им не
такие!) Далі буде...)))
..
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02.11.2020 21:28 Ответить
Діти тих, хто поміняв паспорти на кацапські - тільки такого і заслуговують. Не скигліть.
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02.11.2020 21:23 Ответить
!
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02.11.2020 21:24 Ответить
А шо це крым-бараны не хотят арктику осваивать?
Там же вода!
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02.11.2020 21:33 Ответить
В октябре шестерых крымчан осудили за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1144
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02.11.2020 21:33 Ответить
а где наши дела по госизмене по крымским судьям???
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02.11.2020 21:36 Ответить
Ну так они же сами хотели жить в родной говени , а в комплекте с этим идет стирка носков чеченам и прочим разновидностям кацапов с узкими глазами живущих в Мордоре. Это вам не Украина где можно косить от армии , а потом еще и президентом стать.
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02.11.2020 21:36 Ответить
Если они из тех, кто крымнашил, так им и надо. Это вам не Украина, где можно запросто откосить от службы.
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02.11.2020 21:45 Ответить
ерунда что шесть. в Крыму косят не по деццки, кырымлы вообще болт забили на призыв
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02.11.2020 22:59 Ответить
140 свідомих? Це-маленька перемога
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03.11.2020 01:54 Ответить
 
 