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Зеленский (10418) КС (1060) Слуга народа (2185)

Зеленский призвал "слуг народа" поддержать перезагрузку КС: "Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский призвал "слуг народа" поддержать перезагрузку КС: "Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и обсудил с народными депутатами необходимость перезагрузки Конституционного Суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время заседания Зеленский призвал фракцию поддержать досрочное прекращении полномочий действующего состава КС.

По словам президента, если не восстановить доверие общества к Конституционному Суду, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с Европейским Союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров.

Зеленский отметил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного Суда.

"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую ​​уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном Суде", - сказал президент. Глава государства отметил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании после принятия нового закона будет абсурдным и не имеющим силы.

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Зеленский призвал слуг народа поддержать перезагрузку КС: Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа 01

"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного Суда", - отметил Зеленский.

Также президент призвал народных депутатов из фракции "Слуга народа" быть ответственными во время голосования за проект государственного бюджета на 2021 год. Зеленский отметил, что госбюджет должен быть принят вовремя.

Зеленский призвал нардепов из фракции "Слуга народа" напомнить украинцам, что они являются современными политиками нового типа.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов

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Топ комментарии
+27
и сядете все

потом
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02.11.2020 21:24
+23
Перелякане, не знає що робити і все шукає ворогів. В дзеркало недоумок поглянь і побачиш там головну проблему країни
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02.11.2020 21:30
+23
Мы наблюдаем многоходовку Зеленского, как получить полностью контролируемый им Конституционный Суд на 9 лет
Cпектакль в двух действиях. Первое действие: плохой КСУ принимает возмутительное решение, общественность встает на защиту конституционного строя. Второе действие - добрый президент соглашается защитить порядок и под одобрительные крики толпы разваливает Конституционный Суд.При этом НАЗКа и "общественность" показательно хвалят президента и говорят, что только добрый король сможет спасти мир. И не нужно забывать, что 18 судей КСУ назначаются сроком на 9 лет: президентом (6 человек), Верховной Радой, где у Зеленского - монобольшинство(6 человек), и съездом судей(6 чел). Кто-то сомневается, что 12 человек минимум т.е. гарантированное большинство КСУ от зеленского будут непроходимой ватой какаяразница-чегоизволите?

Не говоря о том, что увольнение КСУ незаконно и антиконституционно (они выиграют в ЕСПЧ и государство им заплатит ВСЮ зарплату за несколько лет простоя и моральную компенсацию) у меня вопрос: ПОЧЕМУ ВСЕХ? ЧЕМ ПЛОХИ ЧЕТЫРЕ СУДЬИ, КОТОРЫЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ? Тем, что они назначены по квоте Порошенко? Тем, что они проукраинские?
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02.11.2020 21:33
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Ну,власне ,утирку Зеленському вже втрачати нічого ! А от "Слуги" ще можуть обійтись чимо сь легшим за "держзраду"-якщо вони проголосують за це беззаконня то їх потрібно заарештовувати відразу на виході з Верховної Ради!
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02.11.2020 21:53 Ответить
Пусть G7 отбирает новых, не фиг народом прикрываться снова
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02.11.2020 21:57 Ответить
пхахах лживая зеленая мразота!манатки собирай не ростов!
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02.11.2020 22:10 Ответить
Клован ( в восприятии соевых прихлебателей)только показал зубы, а они уже обдрыстались.
Проветривайте помещение за собой ,вонь на весь интернетный простор.
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02.11.2020 22:54 Ответить
Какие зубы у клована? Только что он стоял на ISTV как обо-ранный, испуганный и жалкий!
Понимает, что предлагает лажу, но сам своим указом распускать КСУ боится и подставляет фракцию, чтобы потом за это не сидеть)))
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02.11.2020 23:58 Ответить
Смотрел как Княжицкий выгораживал судей-воров КС на Прямом. Это просто треш. Как так можно?
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02.11.2020 22:17 Ответить
если подумать, то это единственный вариант сейчас. Другого нет. Это плохой вариант, но то что предлагает клоун - еще хуже. Это называется шпагат, о котором много говорилось полтора года назад.
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02.11.2020 22:28 Ответить
когда суддей увольняют, бьют, вешают - в этом нет ничего плохого, это как помыл руку которая была вся в говне. Главное после этого снова не залезть в такое же дерьмо
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02.11.2020 22:46 Ответить
Надо спасать Украину от клоуна, его надо изолировать от власти, иначе можем остаться без государства, и шо вы тогда от него возьмете, кроме говна.
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02.11.2020 22:35 Ответить
Зеля должен выполнить роль мавра в сценке с этим продажным судом...
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02.11.2020 22:46 Ответить
Оно давно вякнуло, что "никому ничего не должен"!
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03.11.2020 00:23 Ответить
Зе всё верно сказал.
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03.11.2020 04:24 Ответить
Понятно, что клована заставляют подгребать под себя этот КС, чтоб он был готов на ратные дела во имя великой паРаши! Сбивают в кулак, эту коррумпированную стаю.
Разобрав этот уродливую деталь механизма украинской коррупции, он заменит ее ширпотребом из Лубянки - и получим мы еще одну жопу к уже существующим ВР, ОП, СНБО... и так далее. Это: как пить дать!
Все вопиет об этом. Кацапская примитивная суматошность в мощной атаке на эту линию нашей обороны, выдает этих врагов. Эти петушиные кличи зеленого ублюдка на посту президента, заставляют задуматься.
Надо, конечно же, сносить эти суды. ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ЗЕЛЕНСКИМ И СЕКСОТСКИМ СБРОДОМ из зеленых слуг. Иначе - из огня попадем в полымя. Проблемы будут нарастать, буквально со следующего дня, как этим ублюдкам удасться переизбрать КС.
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03.11.2020 05:15 Ответить
Зеленский продолжил своё обращение к "слугам народа": "А ели вы голосованием не поддержите перезагрузку КС, то дальше вы будете голосовать с вещами на автотрассах за Киевской окружной дорогой с вмятинами от пенделя на жопах".
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03.11.2020 16:26 Ответить
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