Зеленский призвал "слуг народа" поддержать перезагрузку КС: "Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа". ФОТО
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и обсудил с народными депутатами необходимость перезагрузки Конституционного Суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время заседания Зеленский призвал фракцию поддержать досрочное прекращении полномочий действующего состава КС.
По словам президента, если не восстановить доверие общества к Конституционному Суду, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с Европейским Союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров.
Зеленский отметил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного Суда.
"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном Суде", - сказал президент. Глава государства отметил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании после принятия нового закона будет абсурдным и не имеющим силы.
"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного Суда", - отметил Зеленский.
Также президент призвал народных депутатов из фракции "Слуга народа" быть ответственными во время голосования за проект государственного бюджета на 2021 год. Зеленский отметил, что госбюджет должен быть принят вовремя.
Зеленский призвал нардепов из фракции "Слуга народа" напомнить украинцам, что они являются современными политиками нового типа.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Проветривайте помещение за собой ,вонь на весь интернетный простор.
Понимает, что предлагает лажу, но сам своим указом распускать КСУ боится и подставляет фракцию, чтобы потом за это не сидеть)))
Разобрав этот уродливую деталь механизма украинской коррупции, он заменит ее ширпотребом из Лубянки - и получим мы еще одну жопу к уже существующим ВР, ОП, СНБО... и так далее. Это: как пить дать!
Все вопиет об этом. Кацапская примитивная суматошность в мощной атаке на эту линию нашей обороны, выдает этих врагов. Эти петушиные кличи зеленого ублюдка на посту президента, заставляют задуматься.
Надо, конечно же, сносить эти суды. ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ЗЕЛЕНСКИМ И СЕКСОТСКИМ СБРОДОМ из зеленых слуг. Иначе - из огня попадем в полымя. Проблемы будут нарастать, буквально со следующего дня, как этим ублюдкам удасться переизбрать КС.