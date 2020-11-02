Зеленский допустил возможность роспуска парламента, если тот не поддержит законопроект о КС. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Возможен роспуск Верховной Рады, если депутаты откажутся увольнять судей Конституционного Суда.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Когда ко мне обратились депутаты и спросили, как так сделать, чтоб этот закон был полностью конституционным, я им ответил: "Вы должны показать политическую волю. У меня нет вопросов к вашим правкам. Пожалуйста, проголосуйте в первом чтении - вы уже покажете, что серьезно настроены, а потом внесите правки, которые могут быть полностью конституционными", - рассказал Зеленский.
По его словам, возможен роспуск Верховной Рады, если депутаты откажутся увольнять судей Конституционного Суда.
"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего у "слуг народа" - потому что они шли и, честно говоря, понимают, что все же они благодаря мне стали депутатами и поддержке общества, голосованию народа, - они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем", - предположил Зеленский.
Однако, подчеркнул президент, было бы хорошо, чтобы ВР продолжила работу, так как Украине и так хватает "нестабильных вещей", среди которых были названы, в частности, COVID-19 и война на Донбассе.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Будет Клоун,будет цирк.По приколу захотелось...
Но если честно-ни в одном Зе дело
Что КС,что ВР,куда ни глянь по сторонам-везде цирк.
Не приписуй собі чесноти, зебілка. Якраз з тих пір я кондуїт почав вести, ти в мене жирна-жирнюща худоба.
Але так - на стороні 73%
Економічно дешевше, та й красти не будуть - єуропейські цінності не дозволяють...
Хотя бы изучил законодательство, регламентирующее работу ключевых государственных институтов, парламент, кабинет министров, верховный суд, конституционный суд...
И вот теперь начали голосить, что роспуск Рады- это подарок рыгам.
Слазь!
Кончилось ваше время».©
Осень...хорошее время для харакири...
солома@elnazaro777
нас, як завжди, намагаються відволікти на негідний об'єкт...
наразі - це КС, а в полі зору маємо тримати ВР!
Хоча, про що це я? Які ще мізки? То ж латентний кацапотроль
Шо ві такоє гаварітє ?
Ай-яй-яй !
Шо це за фронда така в зе-лавах, га ?
2. Це - далеко не перше (і не останнє) порушення закону вашої влади (ви її обрали - несете відповідальність). Але ваше обурення я побачила вперше. От і відреагувала.
У ЩЕЛИ ДИПЛОМ ЗА САЛО ПАПА ДАЛ?
"Це говорить про склад статті 344 Кримінального кодексу - тиск на державного діяча з метою прийняття ним упередженого рішення фактично в інтересах третіх осіб. Це реально склад злочину. Питання в тому, що у нас президент під політичною відповідальністю, я б сказала. І в цій частині це може мати місце тільки в майбутньому - після того, як він складе повноваження, або в порядку закону про імпічмент", - сказала правозахисниця.
Ватного ОПЗЖ только больше пройдет, это конечно минус.
Сегодня Зеленский прямо ПРИКАЗАЛ "слугам" принять "жесткие решения" по КС. Ещё раз: в парламентско-президентской республике, где президент имеет ограниченные полномочия, а именно:
* вносить в парламент представление о назначении премьера, министра обороны и министра иностранных дел;
* назначать по представлению правительства глав местных государственных администраций - руководителей местных органов исполнительной власти;
* руководить дипломатией и войсками,
приказывает парламенту прямо нарушить Конституцию Украины и вмешаться в перезагрузку КС.
Не поддерживая КС, могу сказать, что с таким же успехом он или парламент могут принять "жёсткое решение" и также, вопреки Конституции, "перезагрузить" президента. Вот не вижу никакой разницы! Или после роспуска Конституционного суда распустить парламент, досрочные выборы которого были НЕЗАКОННО санкционированы этим же судом.
Правовой нигилизм, в который бросает страну президент, открывает "ящик Пандоры", и он сам скоро станет жертвой собственных манипуляций. Свой вариант выхода из этого кризиса я уже излагал (сам институт КС считаю атавизмом, которого нет ни в США, ни в Канаде, ни в Японии, ни в большинстве стран ЕС), но для людей из Трускавецких университетов проще завести туда полностью управляемый контингент для подстольного решения вопросов олигархическо-квартальной власти. Что ж, посмотрим, чьи слуги засели в парламенте - народа или лично Зеленского.
UPD. Параллельно Зеленский приказал ГБР запросить помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов в отношении Порошенко. О, всемогущий Порошенко! К пингвинам Зе ещё не обращался? Порох и у них, наверняка, заначил "украденные" у 95-го квартала гонорары за высмеивание Украины и компромат на квартальную власть. С него станется...)
Helgi Sharp
Декларації доходів - НЕконституційно!!!!!!!!
Українська мова - НЕконтитуційно!!!!
Розпуск Ради - НЕконституційно!!!!
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД - НЕКОНСТИТУЦІЙНО!!!!! АХАХАХАХХАХААХ
=Круто= тля накерувала.
только что мы с этого будем иметь?