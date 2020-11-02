РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19970 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
15685 151
ВР (10582) Зеленский (10418) роспуск (89)

Зеленский допустил возможность роспуска парламента, если тот не поддержит законопроект о КС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский допустил возможность роспуска парламента, если тот не поддержит законопроект о КС. ВИДЕО

Возможен роспуск Верховной Рады, если депутаты откажутся увольнять судей Конституционного Суда.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Когда ко мне обратились депутаты и спросили, как так сделать, чтоб этот закон был полностью конституционным, я им ответил: "Вы должны показать политическую волю. У меня нет вопросов к вашим правкам. Пожалуйста, проголосуйте в первом чтении - вы уже покажете, что серьезно настроены, а потом внесите правки, которые могут быть полностью конституционными", - рассказал Зеленский.

По его словам, возможен роспуск Верховной Рады, если депутаты откажутся увольнять судей Конституционного Суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый либеральный путь - самостоятельная отставка судей КСУ, - Зеленский

"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего у "слуг народа" - потому что они шли и, честно говоря, понимают, что все же они благодаря мне стали депутатами и поддержке общества, голосованию народа, - они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем", - предположил Зеленский.

Однако, подчеркнул президент, было бы хорошо, чтобы ВР продолжила работу, так как Украине и так хватает "нестабильных вещей", среди которых были названы, в частности, COVID-19 и война на Донбассе.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работа Конституционного Суда - это ураган, - Зеленский. ВИДЕО

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+24
Дивлюся Зе на Свободі слова. Це крива качка. У його законопроекту немає підтримки. Він поплив. Раду він вже не розпустить, це видно по його мичанню. Що робити далі він не розуміє. Він втратив вплив і на Раду, і навіть на фракцію. Це жалюгідне видовище.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:46
+18
Бубас , парламентом дело не ограничится . Ты обещал - ,, если нарушу закон - подам в отставку ,, . Там уже не на один десяток отсавок хватит .
показать весь комментарий
02.11.2020 22:11
+16
Дурак ты Володя, пустил сюда еврейскую бабушку, в договорняки с олигархами начал играть, вместо того что б их отправить отсюда к чертовой матери, теперь выгребай
показать весь комментарий
02.11.2020 22:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
збсь ... Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроект про КС - Цензор.НЕТ 2086 .Все йде як по маслу , за сценарієм мудачука ,, він тільки но заявив що потрібні перевибори в Раду .
показать весь комментарий
02.11.2020 22:27 Ответить
В общем,чем дальше,тем веселей.А ведь предупрежлали перед выборами-
Будет Клоун,будет цирк.По приколу захотелось...
Но если честно-ни в одном Зе дело
Что КС,что ВР,куда ни глянь по сторонам-везде цирк.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:30 Ответить
це ми вас, зебілів різних мастей, попереджали.
Не приписуй собі чесноти, зебілка. Якраз з тих пір я кондуїт почав вести, ти в мене жирна-жирнюща худоба.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:59 Ответить
Як жінка, не можу лайкнути через останні слова.
Але так - на стороні 73%
показать весь комментарий
03.11.2020 04:19 Ответить
Распустит Раду, может готовить себе отходную. С клоуном никто церемониться не будет, а ни ЕС. а не БЮТ и тем более ОПЗЖ. И пенсии президентской не будет. А будут УД и вызовы в ДБР Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 4078
показать весь комментарий
02.11.2020 22:30 Ответить
Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 5496 шантаж, погрози, злочинне нехтування "Основним законом", ....Може нафік усю владу від аборигенів - наймемо Барака Хусейновича чи Трампа, Меркель - у Канцлери, Лауру Ковеши - у генпрокурори, якогось судью с Бразилии (там президентов сажают конвейером)...Полицаев - с Германии та Америки ( тут правда "крутіе перці" будуть проти, бо в Америке нарушителей полицаи расстреливают що сайгаков на сафари..), жандармов - с Франции ( тут правда водителям не позавидуешь: будут в аварийніх жилетах - жандармі инстинктивно начнут дубинками лупить)...Можна даже ЖЄКовскіх начальников пригласить десь со Швейцарии ...

Економічно дешевше, та й красти не будуть - єуропейські цінності не дозволяють...
показать весь комментарий
02.11.2020 22:30 Ответить
Сь расєї на да прє гласіть правасравнихь братьєвь.Хоча вони,русккєє,й так над дурними хахлами панують...Тому так і живемо.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:30 Ответить
Оно за время своего президентства, могло периодически законодательство изучать, на сон грядущий, так, сказать.
Хотя бы изучил законодательство, регламентирующее работу ключевых государственных институтов, парламент, кабинет министров, верховный суд, конституционный суд...
показать весь комментарий
02.11.2020 22:31 Ответить
комментарий отмечен как спам
Молодец зеля! Вот тут не подкачал) Вали всех нах из своих двух узи как в фильме))
показать весь комментарий
02.11.2020 22:36 Ответить
комментарий отмечен как спам
Непонятна истерика порощенковцев по поводу возможного разгона парламента. Еще недавно они заявляли о величайшем уровне народной поддержки. "После местных выборов на повестке дня должен стоять вопрос о досрочной перезагрузке центральной власти, в первую очередь, - парламента". Источник: https://censor.net/ru/n3224700

И вот теперь начали голосить, что роспуск Рады- это подарок рыгам.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:38 Ответить
«Которые тут временные?
Слазь!
Кончилось ваше время».©
Осень...хорошее время для харакири...
показать весь комментарий
02.11.2020 22:40 Ответить
Цікава робота юриста в Україні - повний нуль, бо "диктатор" рулить.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:40 Ответить
не о воможном роспуске а сейчас, ночью, указ о роспуске. я с первых назначений, 1,5 года назад и до сих пор срал тебя как мог. сегодня я увидел чесного, обманутого, преданого всеми зеленского. уже нет (это друзья а вы говно) уже нет (я не лох а президент этой страны) есть откровенное (скажите что мне делать). в Украине нужна диктатура Пиночета, но в разумных рамках. эти черти которые опять показали свои рыла должны быть истреблены или выдворены за пределы страны, на основании их деяний и строго по закону. и я не только о кс я обо всех врагах Украины. а кто из них кто, покажет только конституция и УКУ
показать весь комментарий
02.11.2020 22:43 Ответить
Дивлюся Зе на Свободі слова. Це крива качка. У його законопроекту немає підтримки. Він поплив. Раду він вже не розпустить, це видно по його мичанню. Що робити далі він не розуміє. Він втратив вплив і на Раду, і навіть на фракцію. Це жалюгідне видовище.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:46 Ответить


солома@elnazaro777

нас, як завжди, намагаються відволікти на негідний об'єкт...
наразі - це КС, а в полі зору маємо тримати ВР!
показать весь комментарий
02.11.2020 22:47 Ответить
Зеля молоток (хотя я его не часто хвалил) - ему главное сейчас запал не растерять и не поддаться влиянию соплежуев, предателей и коррупционеров.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:49 Ответить
"молоток"- дослівно так...воно *** тупе...як воно розпустить вр? для перевиборів потрібні гроші...їх виділяє саме вр...якщо вони бабло не пропишуть, наркоман може тричі на тиждень видавати указ про розпуск.... Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 8778
показать весь комментарий
02.11.2020 23:11 Ответить
Не сцы - напечатают если будет нужно.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:17 Ответить
купуй принтер.... Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 8046
показать весь комментарий
02.11.2020 23:27 Ответить
На кой йому принтер? Йому б мізки не завадили.
Хоча, про що це я? Які ще мізки? То ж латентний кацапотроль Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 5991
показать весь комментарий
02.11.2020 23:38 Ответить
Надо не Раду распускать, а уходить самому в отставку! Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 6491
показать весь комментарий
02.11.2020 23:28 Ответить
Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 8640

Шо ві такоє гаварітє ?
Ай-яй-яй !
Шо це за фронда така в зе-лавах, га ?
показать весь комментарий
03.11.2020 04:22 Ответить
Не коверкайте родной язык, с вашим образованием это выглядит нелепо и безграмотно! А фронда у меня проста - никаких поблажек при незаконных действиях как для старой власти, так и для новой я не даю!
показать весь комментарий
03.11.2020 20:55 Ответить
1. Це - не коверкання. А стилістичний прийом.
2. Це - далеко не перше (і не останнє) порушення закону вашої влади (ви її обрали - несете відповідальність). Але ваше обурення я побачила вперше. От і відреагувала.
показать весь комментарий
03.11.2020 21:08 Ответить
Знаете как в народе начинают называть Зеленского? Молодой Порошенко! Так же продолжается война, те же коррупционеры и взяточники, которых никто не садит, кумовство и что самое неприятное - за кредиты он скоро и мать продаст...
показать весь комментарий
03.11.2020 21:41 Ответить
Зеля хоть и дурачок, но он наш дурачок и хитрожопости у него всё-таки поменьше чем у этих тварей из КСУ или зрады.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:31 Ответить
Не поймешь вас дурачков кто у вас свой.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:55 Ответить
У него нет законных оснований распускать раду, распускать раду можно в чётко перечисленных случаях, я не юрист.

У ЩЕЛИ ДИПЛОМ ЗА САЛО ПАПА ДАЛ?
показать весь комментарий
02.11.2020 23:57 Ответить
Антисемитское заявление.
показать весь комментарий
03.11.2020 00:14 Ответить
????
показать весь комментарий
03.11.2020 00:27 Ответить
Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 7020
показать весь комментарий
03.11.2020 00:49 Ответить
Вот и зебилу захотелось так же...
показать весь комментарий
03.11.2020 00:50 Ответить
А Раду хорошо бы разогнать, но только запретить голосовать дебилам и колаборантам!
показать весь комментарий
03.11.2020 00:51 Ответить
"Заява Зеленського про розпуск Верховної Ради є кримінальним злочином" - заявила в ефірі "Прямого" адвокат, голова ГО "Громадський люстраційний комітет" Тетяна Козаченко.
"Це говорить про склад статті 344 Кримінального кодексу - тиск на державного діяча з метою прийняття ним упередженого рішення фактично в інтересах третіх осіб. Це реально склад злочину. Питання в тому, що у нас президент під політичною відповідальністю, я б сказала. І в цій частині це може мати місце тільки в майбутньому - після того, як він складе повноваження, або в порядку закону про імпічмент", - сказала правозахисниця.
показать весь комментарий
03.11.2020 01:18 Ответить
Ахаха, самое смешное, что это звучит как угроза. Боже какой идиот. Это при том, что его рейтинг сейчас равен 21%, а это значит, что после перевыборов его фракция больше не будет иметь большинства, а все проукраинские оппозиционные силы займут в совокупности больше мест, чем они и смогут организовать коалицию большинства. И всё.
Ватного ОПЗЖ только больше пройдет, это конечно минус.
показать весь комментарий
03.11.2020 01:42 Ответить
а весь этот спектакль именно для этого и устроен, в новую ВР пролезет ещё больше рыгов и шариёбики смогут пролезть, а дельше догадайтесь сами... следите за руками, лошары 73%процентные
показать весь комментарий
03.11.2020 01:46 Ответить
РАСПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ.

Сегодня Зеленский прямо ПРИКАЗАЛ "слугам" принять "жесткие решения" по КС. Ещё раз: в парламентско-президентской республике, где президент имеет ограниченные полномочия, а именно:

* вносить в парламент представление о назначении премьера, министра обороны и министра иностранных дел;

* назначать по представлению правительства глав местных государственных администраций - руководителей местных органов исполнительной власти;

* руководить дипломатией и войсками,

приказывает парламенту прямо нарушить Конституцию Украины и вмешаться в перезагрузку КС.

Не поддерживая КС, могу сказать, что с таким же успехом он или парламент могут принять "жёсткое решение" и также, вопреки Конституции, "перезагрузить" президента. Вот не вижу никакой разницы! Или после роспуска Конституционного суда распустить парламент, досрочные выборы которого были НЕЗАКОННО санкционированы этим же судом.

Правовой нигилизм, в который бросает страну президент, открывает "ящик Пандоры", и он сам скоро станет жертвой собственных манипуляций. Свой вариант выхода из этого кризиса я уже излагал (сам институт КС считаю атавизмом, которого нет ни в США, ни в Канаде, ни в Японии, ни в большинстве стран ЕС), но для людей из Трускавецких университетов проще завести туда полностью управляемый контингент для подстольного решения вопросов олигархическо-квартальной власти. Что ж, посмотрим, чьи слуги засели в парламенте - народа или лично Зеленского.

UPD. Параллельно Зеленский приказал ГБР запросить помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов в отношении Порошенко. О, всемогущий Порошенко! К пингвинам Зе ещё не обращался? Порох и у них, наверняка, заначил "украденные" у 95-го квартала гонорары за высмеивание Украины и компромат на квартальную власть. С него станется...)

Helgi Sharp
показать весь комментарий
03.11.2020 02:30 Ответить
розпустить Раду, а Рада звернеться до Корупційного Суду і він скаже, що розпуск Ради є НЕконституційним! ХАХАХАХАХА
Декларації доходів - НЕконституційно!!!!!!!!
Українська мова - НЕконтитуційно!!!!
Розпуск Ради - НЕконституційно!!!!
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД - НЕКОНСТИТУЦІЙНО!!!!! АХАХАХАХХАХААХ
показать весь комментарий
03.11.2020 04:09 Ответить
Слава великому вождю Кім Чен ЗЕ!
Зеленський допустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС - Цензор.НЕТ 8803
показать весь комментарий
03.11.2020 08:42 Ответить
Нічого собі.
=Круто= тля накерувала.
показать весь комментарий
03.11.2020 04:14 Ответить
а коли відставка Нелох??
показать весь комментарий
03.11.2020 07:34 Ответить
правильно, Зеля, вали их.
только что мы с этого будем иметь?
показать весь комментарий
03.11.2020 08:22 Ответить
Що будемо мати? Мінус одну гілку влади. Тобто судів в нас не буде взагалі. Замість судів буде Зєля. Треба?
показать весь комментарий
03.11.2020 09:05 Ответить
З одного боку зелене фіаско веселить, а з другого дуже лякає. Ну розжене зелену моноватність, ну призначить перевибори, зашкварених зелених замінять шнирії та опожопіки. А толку?
показать весь комментарий
03.11.2020 08:30 Ответить
Тепер зрозуміло чому бубочка так забігав, грошей не дадуть, розпилювати не буде що.
показать весь комментарий
03.11.2020 09:05 Ответить
Бубочка разбушевался??? Или это очередное представление от 95 квартала???
показать весь комментарий
03.11.2020 09:24 Ответить
Ну вот! Дождались. Теперь мы будем иметь удовольствие смотреть, как преЗЕдент Голозеленко расстреливает парламент!)))
показать весь комментарий
03.11.2020 11:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 