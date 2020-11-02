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Новости Политика Украины
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7 ноября состоится автопробег "Тупицкий - вали в Ростов!" к дому главы КСУ, - Хаджинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

7 ноября состоится автопробег "Тупицкий - вали в Ростов!" к дому главы КСУ, - Хаджинов

7 ноября планируется автопробег к дому главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Совета общественного контроля при НАБУ Сергей Хаджинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы долго терпели, верили в реформы, в "их" здравый смысл и в "их" инстинкт самосохранения. Все эти годы мы сдерживали радикально настроенных побратимов. Объясняли, что надо чтобы как в Европе, а не как Южном Судане. Чтобы легальный суд, а не суд Линча. Чтобы закон о люстрации, а не мусорный контейнер. Мы мечтали о судебной реформе, о реформе полиции, прокуратуры, СБУ. Но всё, что нам удалось сделать за 6 лет кропотливой работы и сотен публичных акций это НАБУ, АКС, НАЗК. Не так много, но эффективно. Начались реальные посадки реальных воров. Порешать не получается.

Поэтому ̶с̶а̶м̶ы̶е̶ ̶ч̶е̶с̶т̶н̶ы̶е̶ ̶с̶у̶д̶ь̶и бл#ди КСУ задрали свои юбки, по##али золотым дождём на наши мечты и подтёрлись фолиантом Конституции Пилипа Орлика", - написал Хаджинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теща председателя КСУ Тупицкого имеет 4 участка с домом под Киевом, хотя всю жизнь проработала в аптеке, - ЦПК

7 ноября состоится автопробег Тупицкий - вали в Ростов! к дому главы КСУ, - Хаджинов 01

"Это значит, что правил больше нет. Закона больше нет. Теперь на наших акциях можно всё. Если в субботу невідомий патріот подожжет хату Тупицкого, я от неё прикурю и запощу селфач. Теперь каждый делает, что считает нужным. Южный Судан так Южный Судан", - добавил Хаджинов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы". ФОТОрепортаж

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

7 ноября состоится автопробег Тупицкий - вали в Ростов! к дому главы КСУ, - Хаджинов 02

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Топ комментарии
+8
А про Зеленского и Ермака где пробеги были? Денюжку не дали?
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02.11.2020 22:33
+5
марш полезных идиотов



где вы были когда Зеленский разгонял Раду и КС его поддержал ?
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02.11.2020 22:37
+4
Сергію Хаджинову респект!
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02.11.2020 22:40
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02.11.2020 22:27 Ответить
А остальные судьи? Он что один решения принимал?
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02.11.2020 22:28 Ответить
для початку хоть пробіг...
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02.11.2020 22:30 Ответить
Пра бєжял он.
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02.11.2020 22:59 Ответить
А про Зеленского и Ермака где пробеги были? Денюжку не дали?
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02.11.2020 22:33 Ответить
_Соберёт награбленное - потом и свалит. Будет в маскве страдать проживать награбленное. Просто ужастное наказание... видя такое ни один судья больше не решится против народа действовать.
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02.11.2020 22:34 Ответить
Головне щоб на першій автівці петлю повище для собак
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02.11.2020 22:34 Ответить
марш полезных идиотов



где вы были когда Зеленский разгонял Раду и КС его поддержал ?
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02.11.2020 22:37 Ответить
Ту Раду надо было не разгонять, а расстрелять!!!
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02.11.2020 23:42 Ответить
та Рада сделала:
ассоциацию с ЕС
безвиз
мову,
курс на ЕС и НАТО......

перечислять еще ?
идиото !!!
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03.11.2020 00:54 Ответить
Я тебя курица дурная не оскорблял! Та Рада сделала то что ей ничего не стоило! Никаких реальных шагов по борьбе с коррупцией она не сделала. Никаких экономических решений тоже и Медведчук спокойно летал в Москву из Борисполя, в тот момент когда авиасообщение с кацапстаном было уже запрещено, пока Петю не ткнули носом. В Иловайске когда наши не могли вырваться они парады проводили, согнали самую хорошую технику для показухи.
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03.11.2020 11:27 Ответить
"Тупицкий мне не друг, но КС дороже!"

придется брать дубець и выгонять дурь из полезных идиотов под хатынкой недруга Тупицкого 7 ноября состоится автопробег "Тупицкий - вали в Ростов!" к дому главы КСУ, - Хаджинов - Цензор.НЕТ 7628
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02.11.2020 22:39 Ответить
7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов - Цензор.НЕТ 4487 7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов - Цензор.НЕТ 4487 7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов - Цензор.НЕТ 4487
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02.11.2020 23:47 Ответить
Сергію Хаджинову респект!
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02.11.2020 22:40 Ответить
Непогано цей татарка казанський ,привезений сюди ,їзьєккомь володіє.
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02.11.2020 23:01 Ответить
Акция правильная, нужная. Присоединяюсь.... А защитников прокремлёвского КС и лично главного деятеля Тупицкого здесь, как я вижу , собралось много....Ольгинские или местная "колонна"?
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02.11.2020 23:07 Ответить
Почему один Тупицкий? Там их надо пачками гнать. И все имущество в конфискат.
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02.11.2020 23:41 Ответить
7 ноября планируется автопробег к дому главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Источник: https://censor.net/ru/n3228656

Гарна ідея і краще щоб ці судікі - чудіки самі вирішили проблеми які вони задали державі Україна.
КС це не бабушки біля метро яких менти моєуть розігнати, а вища структура по захисту Коституції України, тож сокирою краще не махати, а працювати скальпелем 7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов - Цензор.НЕТ 7862
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02.11.2020 23:42 Ответить
Як ви таку людину обрали президентом, українці? Жодного правдивого слова.
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03.11.2020 00:45 Ответить
Автопробег в честь годовщины ВОСР .
7 листопада відбудеться автопробіг "Тупицький - вали до Ростова!" до будинку голови КСУ, - Хаджинов - Цензор.НЕТ 3066
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03.11.2020 09:55 Ответить
 
 