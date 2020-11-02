7 ноября состоится автопробег "Тупицкий - вали в Ростов!" к дому главы КСУ, - Хаджинов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
7 ноября планируется автопробег к дому главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Совета общественного контроля при НАБУ Сергей Хаджинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы долго терпели, верили в реформы, в "их" здравый смысл и в "их" инстинкт самосохранения. Все эти годы мы сдерживали радикально настроенных побратимов. Объясняли, что надо чтобы как в Европе, а не как Южном Судане. Чтобы легальный суд, а не суд Линча. Чтобы закон о люстрации, а не мусорный контейнер. Мы мечтали о судебной реформе, о реформе полиции, прокуратуры, СБУ. Но всё, что нам удалось сделать за 6 лет кропотливой работы и сотен публичных акций это НАБУ, АКС, НАЗК. Не так много, но эффективно. Начались реальные посадки реальных воров. Порешать не получается.
Поэтому ̶с̶а̶м̶ы̶е̶ ̶ч̶е̶с̶т̶н̶ы̶е̶ ̶с̶у̶д̶ь̶и бл#ди КСУ задрали свои юбки, по##али золотым дождём на наши мечты и подтёрлись фолиантом Конституции Пилипа Орлика", - написал Хаджинов.
"Это значит, что правил больше нет. Закона больше нет. Теперь на наших акциях можно всё. Если в субботу невідомий патріот подожжет хату Тупицкого, я от неё прикурю и запощу селфач. Теперь каждый делает, что считает нужным. Южный Судан так Южный Судан", - добавил Хаджинов.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
страдатьпроживать награбленное. Просто ужастное наказание... видя такое ни один судья больше не решится против народа действовать.
где вы были когда Зеленский разгонял Раду и КС его поддержал ?
ассоциацию с ЕС
безвиз
мову,
курс на ЕС и НАТО......
перечислять еще ?
идиото !!!
придется брать дубець и выгонять дурь из полезных идиотов под хатынкой недруга Тупицкого
Гарна ідея і краще щоб ці судікі - чудіки самі вирішили проблеми які вони задали державі Україна.
КС це не бабушки біля метро яких менти моєуть розігнати, а вища структура по захисту Коституції України, тож сокирою краще не махати, а працювати скальпелем