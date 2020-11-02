7 ноября состоится автопробег "Тупицкий - вали в Ростов!" к дому главы КСУ, - Хаджинов

7 ноября планируется автопробег к дому главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Совета общественного контроля при НАБУ Сергей Хаджинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы долго терпели, верили в реформы, в "их" здравый смысл и в "их" инстинкт самосохранения. Все эти годы мы сдерживали радикально настроенных побратимов. Объясняли, что надо чтобы как в Европе, а не как Южном Судане. Чтобы легальный суд, а не суд Линча. Чтобы закон о люстрации, а не мусорный контейнер. Мы мечтали о судебной реформе, о реформе полиции, прокуратуры, СБУ. Но всё, что нам удалось сделать за 6 лет кропотливой работы и сотен публичных акций это НАБУ, АКС, НАЗК. Не так много, но эффективно. Начались реальные посадки реальных воров. Порешать не получается.

Поэтому ̶с̶а̶м̶ы̶е̶ ̶ч̶е̶с̶т̶н̶ы̶е̶ ̶с̶у̶д̶ь̶и бл#ди КСУ задрали свои юбки, по##али золотым дождём на наши мечты и подтёрлись фолиантом Конституции Пилипа Орлика", - написал Хаджинов.

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"Это значит, что правил больше нет. Закона больше нет. Теперь на наших акциях можно всё. Если в субботу невідомий патріот подожжет хату Тупицкого, я от неё прикурю и запощу селфач. Теперь каждый делает, что считает нужным. Южный Судан так Южный Судан", - добавил Хаджинов.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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