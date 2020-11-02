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Депутаты из ОПЗЖ подали на меня заявление в СБУ, за "угрозы государственным деятелям", - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутаты из ОПЗЖ подали на меня заявление в СБУ, за "угрозы государственным деятелям", - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Агент НАБУ Евгений Шевченко заявил о том, что депутаты из фракции ОПЗЖ подали на него заявления в СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Не замедлились: целая группировка заговорщиков из ОПЗЖ подали на меня заявление в СБУ - жим-жим, товарищчи?)

Во-первых, Ренат Кузьмин, вряд ли ты помнишь, где именно и при каких обстоятельствах мы виделись - это было в августе 2012 года на Лазурном побережье Франции и уже тогда я знал, что ты российская гнида.

Во-вторых, с какой перепуга и с тех пор вообще вы начали считать себя "государственными деятелями"? Ибо вся страна считает вас отбросами, предателями и оккупантами и мечтает увидеть вас на суку. И я тоже об этом мечтаю, если что.

В-третьих, я никогда не подстрекал к убийству мирных людей - это для меня неприемлемо. Я призывал и призываю соотечественников бороться за свою, созданную в мыслях Украину, а в условиях войны это значит уметь пользоваться оружием и при случае уничтожать оккупантов и их пособников. Скажу даже больше, согласно ст.65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко

Депутаты из ОПЗЖ подали на меня заявление в СБУ, за угрозы государственным деятелям, - агент НАБУ Шевченко 01
Депутаты из ОПЗЖ подали на меня заявление в СБУ, за угрозы государственным деятелям, - агент НАБУ Шевченко 02
Депутаты из ОПЗЖ подали на меня заявление в СБУ, за угрозы государственным деятелям, - агент НАБУ Шевченко 03

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Топ комментарии
+19
респект парню!
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02.11.2020 22:35
+11
ОПЗЖ деятели вражеского государства Московии и предатели народа Украины.

ОПЗЖ должны висеть на суку, я только за.
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02.11.2020 22:36
+11
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди" (Симон Петлюра)
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02.11.2020 22:39
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На Майдан собак
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02.11.2020 22:33 Ответить
На Майдан? Та всіх скопом: і ЗЕ, і опЗЕже, і слуг уродів. Там каштанів достатньо, кожному уроду, і навіть кожному 73/43%зебілу вистачить. Не стане дефіцитом і для тебе
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03.11.2020 00:09 Ответить
+Складається враження, що надія на захист від бариг є тільки на Бога, бо людей чесних і порядних, напевно, у цій продажній "злоохоронній"системі, дуже мало залишилось, а тих останніх із могікан , що борються,або засудять, або повиганяють з роботи?!США, НАТО, Євросоюз-де ВИ, Україна 30 років не справляється з цією злодійською наволоччю, допоможіть!!
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04.03.2021 08:22 Ответить
На все що каже опзж, мертвечук, коломойський - не звертай уваги! Це ті шалопаї - яких суд лінча в могилах зачекався.
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02.11.2020 22:35 Ответить
респект парню!
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02.11.2020 22:35 Ответить
ОПЗЖ деятели вражеского государства Московии и предатели народа Украины.

ОПЗЖ должны висеть на суку, я только за.
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02.11.2020 22:36 Ответить
А я против.
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03.12.2020 06:37 Ответить
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди" (Симон Петлюра)
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02.11.2020 22:39 Ответить
Щось при зєлі зажопи заворушились...
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02.11.2020 22:42 Ответить
73/43%зебілів захотіли того і дозволили...
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02.11.2020 23:09 Ответить
Коли ж ти вже мізків наберешся та врешті зрозумієш, що ці твої туповаті висери вже нікому не цікаві.
Ти дещо застряг у часі, чудаче...
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02.11.2020 23:56 Ответить
якщо нікому з таких, як ти зебілів не цікаві - то мене це не обходить
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03.11.2020 00:08 Ответить
Ти вже цією муйнею навіть соїм соєвим остаточно остогид - бачу тобі вже ніхто з них не лайкає. ))

А ти все пости набиваєш... Депутаты из ОПЗЖ подали на меня заявление в СБУ, за "угрозы государственным деятелям", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5693
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03.11.2020 00:21 Ответить
не міряй по собі, злидень зебільний
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03.11.2020 00:28 Ответить
Они не государственные деятели Украины, а диверсанты РФ.
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02.11.2020 22:53 Ответить
народ Украины, по сей день, из собственного кармана,кормит тех ,кто призвал рашиста и войну в Украину
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02.11.2020 23:00 Ответить
Ну то давайте ГБР беріть в оборот цього АГЕНТА,буде і вам теж саме,що і КС,а можливо і гірше!! Ще трішки і бочка з порохом(не Порошенком) зірветься і побіжать жопоблоковці хто куди,ну я маю на увазі---МОКШУ,ой,Москву,там їх вже більш ніж треба!!! Десь агент Портнов-Казбек,перегнув палку!!!!
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02.11.2020 23:02 Ответить
На Майдан? Та всіх скопом: і ЗЕ, і опЗЕже, і слуг уродів. Там каштанів достатньо, кожному вистачить.
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02.11.2020 23:05 Ответить
Врагов украинского народа - подписантов этого заявления в случае Майдана следует вешать в первую очередь.
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02.11.2020 23:36 Ответить
Деятели за Же оказались государственными. ХорошО государство!
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03.11.2020 09:44 Ответить
Чому в Раді не працює система захисту та безпеки країни ? Реально і практично все,що потрібно для безпеки країни...ПОХЄРЄНО. Всі призначені Зеленським особи начебто для реформування Державних органів влади- конкретно практично ЗАБЛОКУВАЛИ та РЕВЕРСЕРУВАЛИ до відкату назад : оборонку- зупинено, командування ЗСУ вже майже РОЗВАЛЕНО, Управління військами скотилось на рівень 1918-1920 років( до зради). Так,ці аналізи вже не нові. Путін ГОТУЄ свої війська до нападу на Україну і розвязання повномасштабної війни. В Україні перевербовані та заслані диверсанти теж готують Україну до ЗДАЧІ. Державність країни майже втрачено. Це зрозумів і Путін,і світове співтовариство. Шлагбаум,що утримує Путіна надати наказ на наступ Шойгу-- це Байден в США та....наші комбати в ЗСУ,яких зараз Зеленський теж змінює на випадкових та недосвідяених осіб. Офіс ОП ...перетворено в явку шпигунів та диверсантів.
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24.03.2021 23:55 Ответить
А ви тут про диверсантську "Опляжопа"!
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24.03.2021 23:57 Ответить
 
 