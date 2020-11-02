Депутаты из ОПЗЖ подали на меня заявление в СБУ, за "угрозы государственным деятелям", - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Агент НАБУ Евгений Шевченко заявил о том, что депутаты из фракции ОПЗЖ подали на него заявления в СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Не замедлились: целая группировка заговорщиков из ОПЗЖ подали на меня заявление в СБУ - жим-жим, товарищчи?)

Во-первых, Ренат Кузьмин, вряд ли ты помнишь, где именно и при каких обстоятельствах мы виделись - это было в августе 2012 года на Лазурном побережье Франции и уже тогда я знал, что ты российская гнида.

Во-вторых, с какой перепуга и с тех пор вообще вы начали считать себя "государственными деятелями"? Ибо вся страна считает вас отбросами, предателями и оккупантами и мечтает увидеть вас на суку. И я тоже об этом мечтаю, если что.

В-третьих, я никогда не подстрекал к убийству мирных людей - это для меня неприемлемо. Я призывал и призываю соотечественников бороться за свою, созданную в мыслях Украину, а в условиях войны это значит уметь пользоваться оружием и при случае уничтожать оккупантов и их пособников. Скажу даже больше, согласно ст.65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко





