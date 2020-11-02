Зеленский о перезагрузке КС: В Конституции тоже не было написано, что Янукович лишается полномочий из-за побега, но ВР проголосовала
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Роспуск Конституционного Суда - решение, которое защитит государство.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"До начала программы я вспомнил о бегстве Януковича. А где было написано в Конституции, что президент лишается своих полномочий за побег? Нет? Нет. Решение приняли, более того - объявили выборы, и правильно сделали. Я поддерживаю. Мы все в то время у экранов телевизоров сидели и поддерживали. И большинство депутатов поддержали. Потому что это правильное решение, оно защищает государство, общество. Сейчас происходит то же самое", - уверен президент.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Я скажу одну вещь - ни одна демократия в мире в законный способ не строилась, потому для перехода с монархии, национал-социализма, военной хунты, клептократии(как у нас) в демократию нужно сначала разрушить действующий порядок, а это по закону сделать невозможно. Так что отсылки к законности на фоне всех событий 2020 года с восстанием чернокожих в США, ограничениям прав и свобод из-за короновируса, революциями и войнами очень смешны. Мы пытаемся играть в демократию, когда все уже ней играть перестали.
Хоча не він говорив, а Турчинов. І Парубій. І Яценюк. І Дещиця. Саме в них тоді були повноваження коментувати публічно для всіх.
Доречі Батьківщина внесла два законопроекти, які розблоковують НАЗК і декларування чиновників. І Конституцію порушувати не треба.
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Зєля отримав аванс за продаж землі іноземцям і тепер йорзає, бо КС зарубав цей грабіжницький "ринок землі". Ось і причина всього цього хайпу.
Зєлю геть. Дострокові.
В Конституции Украины, такого пункта нет.
Но есть один нюанс: новое правительство было поддержано гражданами, армией, милицией, странами ЕС и США.
Тебе о такой поддержке, можно даже и не мечтать.
У відставку хриплявого порушника Конституції
Читаю комменты - точно троли пишут . Бо меняют мнение под заказ 😀😀😀
Ваша проблема в тому, що Ви маєте власну думку "разогнать КС", а все інше Ви не сприймаєте.
Разрушение антикоррупционных органов судьями КС создаёт проблемы Украине в европейском направлении .
А с рынком земли может разобраться только референдум
Сейчас ИЛИ разгон КС ИЛИ разгон парламента ( как монобольшинство президента)
Теперь все троли спасают судей - коррупционеров . ЭТО КАКОЙ-ТО ЦИРК
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому,неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.Источник: https://censor.net/ru/n3228658
Такое впечатление в НЕКОТОРЫХ комментах на форуме , что пишут троли от ОПЗЖ.
А ведь вся проблема началась от ОПЗЖ Почему их никто теперь не критикует ?
- а можно у вас "Игры престолов" посмотреть?
- а Вы откуда?
- из Украины
- из Украины?... так вам будет нудно...
Считаю, что всех судей надо гнать метлой - это оборзевшая зажравшаяся каста
Отмечается, что в Европарламенте обеспокоены решением КСУ, которое создало юридическую пустоту в антикоррупционной системе, и призывают украинскую власть как можно быстрее устранить этот пробел.
"Мы призываем украинское правительство и законодателей действовать как можно скорее, чтобы заполнить правовой пробел, оставленный постановлением Конституционного суда, и быстро восстановить полностью работоспособную, эффективную и всеобъемлющую институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе, при этом полностью сохранение независимости последнего от исполнительной и законодательной власти. В этом контексте мы подчеркиваем, что полностью уполномоченное Национальное агентство по предупреждению коррупции играет решающую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться в качестве предлога для ослабления или ограничения его деятельности".
Не надо, как обычно, передергивать. А то будет как вседа "Нас вырвали из контекста"
Мы подумали и решили что по Конституции бегство в Ростов - не считается бегством. Это профсоюзное оздоровление.
Трампушка не может распустить свой суд, законы прорабатывать нужно, чтобы кс отменить не мог, а по уму все сделать не может, вот и бредит в нарушении всего и вся.
Он не может принять закон, который противоречит другому закону!!!
Кто ему диплом юриста дал?
Він реально не схожий на себе.
Це - не добрий знак. Для нього.