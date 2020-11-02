РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17639 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4958 87
Зеленский (10418) отставка (1116) Тупицкий (219)

Если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому самому подать в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Мне кажется, что сегодня мы говорим, в принципе, об одном человеке – главе Конституционного суда, господине Тупицком. Я не хочу обидеть его, но мне кажется, что если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, а у него есть семья, есть рядом люди, которые видят реакцию общества, политиков, президента, то чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он (Тупицкий) должен просто пойти в отставку", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работа Конституционного Суда - это ураган, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+21
Пока что у него осталась дача в Крыму, как у любого предателя. Кстати, Зеля, у тебя как там с недвижимостью у оккупантов, успел крутануться?
показать весь комментарий
02.11.2020 22:42
+16
Звільніть місце для правильних суддів.

Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 6183
показать весь комментарий
02.11.2020 22:43
+15
А кто его назначил? Фофа ты не помнишь?!
показать весь комментарий
02.11.2020 22:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пока что у него осталась дача в Крыму, как у любого предателя. Кстати, Зеля, у тебя как там с недвижимостью у оккупантов, успел крутануться?
показать весь комментарий
02.11.2020 22:42 Ответить
Тупицький має бути арештований і засуджений за державну зраду та злочини проти правосуддя.
показать весь комментарий
03.11.2020 00:07 Ответить
Так. Це кацап. Давненько його тут не було.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:56 Ответить
Ага, бо саме ті тролі потім землю купувати будуть Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 7234 Рекомендую читати менше ватних форумів, бо це негативно на мізки впливає.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:15 Ответить
ЗЕ, ти дурню думаєш що його підсунули тобі, щоб він пішов у відставку?
А не думаєш, що "мавр" повинен спершу зробити свою справу,-щоб розвалити всі суспільні інститути в Україні і щоб ти впав, або, щоб і тебе знищили?
показать весь комментарий
02.11.2020 23:37 Ответить
А кто его назначил? Фофа ты не помнишь?!
показать весь комментарий
02.11.2020 22:43 Ответить
а ты?
показать весь комментарий
02.11.2020 22:43 Ответить
комментарий отмечен как спам
тузік в буду
показать весь комментарий
02.11.2020 22:43 Ответить
Звільніть місце для правильних суддів.

Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 6183
показать весь комментарий
02.11.2020 22:43 Ответить
а смертьведчук в кадр не помістився?
показать весь комментарий
02.11.2020 22:45 Ответить
в нього нема часу засідати, треба до пуйла за інструкціями літати...
показать весь комментарий
02.11.2020 22:48 Ответить
Крім професіоналізму має ще бути якесь відчуття "українськості", яке в неї відсутнє.
показать весь комментарий
03.11.2020 13:51 Ответить
Оно не уйдет таких надо вытаскивать за любые места.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:44 Ответить
Ты про Зеленского? ))
показать весь комментарий
02.11.2020 22:45 Ответить
комментарий отмечен как спам
Не про судью. Я Зеленского уважаю.))))))
показать весь комментарий
02.11.2020 22:48 Ответить
комментарий отмечен как спам
Лучше Зеленского уже не будет .Кто бы не пришел тупо все до воруют. Я считаю что Украине с ним повезло.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:51 Ответить
Не Украине,а расее! Проэкт ЗЕРМАК - самый успешный проэкт оккупантов.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:56 Ответить
комментарий отмечен как спам
Самый успешный проект окупантов это когда страну доворуют и воевать не будет зачем.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:09 Ответить
Расскажи лучше, каково живется сейчас кацапским троллям на цензоре? Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 1790
показать весь комментарий
02.11.2020 23:10 Ответить
То ли дело Зеля, он то не ворует, в отличии от всего его окружения, преимущественно рыгов и ватанов с малоросами, которые хапают и ртом и жопой. Вокруг него все воруют, а Зеля нет, он глазки ладошками закрыл, типа в домике, "ничего не вижу, ничего не знаю, в упор не замечаю" и стоит скромненько, как настоящий "нелох".
Да уж "повезло" нам с клоуном, каждый день дает повод для смеха, правда истерического.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:12 Ответить


солома@elnazaro777

нас, як завжди, намагаються відволікти на негідний об'єкт...
наразі - це КС, а в полі зору маємо тримати ВР!
показать весь комментарий
02.11.2020 22:44 Ответить
Сценаристи говно-шоу замилюють очі, а зебільний лохторат думає, що їх сцарь рятує країну))
показать весь комментарий
02.11.2020 22:44 Ответить
Вова так ****** з ним! Нах! Заїбав вже
показать весь комментарий
02.11.2020 22:45 Ответить
комментарий отмечен как спам
А мне нравится))))
показать весь комментарий
02.11.2020 22:46 Ответить
комментарий отмечен как спам
В смысле Зеленский.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:47 Ответить
Ти мусиш до них приєднатися Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 2901
показать весь комментарий
02.11.2020 22:48 Ответить
так зеленский сам же его с Богданом и назначил как самого кристального честного и дуже професийного судью в 19м году Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 9467
показать весь комментарий
02.11.2020 22:45 Ответить
комментарий отмечен как спам
Та пакуйте уже этого тупицкого , сколько можна цацкаться с этим коллаборантом ? Только не забудьте про остальную шоблу из ОПГ КС , там нема не одного нормального .
показать весь комментарий
02.11.2020 22:45 Ответить
Ну ось, для мене все стало зрозумілим- колаборант верещить «в'яжіть колаборанта»!
показать весь комментарий
02.11.2020 22:47 Ответить
комментарий отмечен как спам
опг кс - меткое определение
показать весь комментарий
02.11.2020 22:48 Ответить
Вот это верно, не просо у отставку, а только с посадкой и конфискацией.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:53 Ответить
4 судей не согласились с бандой тупицкаго и проголосовали против ,они разве не *нормальные*?
показать весь комментарий
03.11.2020 14:15 Ответить
С таким баблом и с такой недвижимостью, ему совесть уже не нужна и он ею не пользуешься
показать весь комментарий
02.11.2020 22:46 Ответить
можно подумать, она у него когда-либо была
показать весь комментарий
02.11.2020 22:49 Ответить
Недвижимость в Крыму? Есть. Бабло в офшорах? Есть.
Чего сидят в кресле? Обоим МАЛО!
показать весь комментарий
02.11.2020 22:53 Ответить
Членограю, зроби з ним те, що Барна зробив з Яценюком.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:47 Ответить
Вот возьми своё достоинство в одну руку, тупицкого в другую и оба - на куй..
показать весь комментарий
02.11.2020 22:49 Ответить
ага, давай, уговаривай. На колени еще встань Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 583
показать весь комментарий
02.11.2020 22:49 Ответить
О! Оказываеться потерпевший знает (или ему написали,а оно читает не вникая в смысл?) слово ДОСТОИНСТВО!!!!
Правда,еслиб у криворагульного оно было,это достоинство,уже давно ушел сам. Лохторат смешить со сцены,а не из кресла президента!
показать весь комментарий
02.11.2020 22:50 Ответить
Про кількість лохів в Україні писали ще Ільф з Пєтровим і судячи з того, як легко клоуни з Малайзії розводять пересічних хохлів розумієш, що нічого в цьому світі не змінюється- гівно в лунці пішло на глибину. Амінь.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:53 Ответить
Конечно же знает, оно же этим ДОСТОИНСТВОм себе на жиснь зарабатыволо... игрой на раяле Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 2029
показать весь комментарий
02.11.2020 22:54 Ответить
и тупой и клоун уходите оба - вы не нужны украине!!!
показать весь комментарий
02.11.2020 22:54 Ответить
комментарий отмечен как спам
А я думаю Зеленский нужен,зачем за всех так?
показать весь комментарий
02.11.2020 22:57 Ответить
Этот Зеленский прям как Робингуд! токо девушка...
показать весь комментарий
02.11.2020 22:57 Ответить
только что в центр вены пришёл руцкий мир. стрельба, в паре улиц из типо калашникова, один полицейский и вроде есть ещё несколько убитых, центр прикрыт, метро остановлено, просят народ не постить фото и видео в сетях, пока айнзатц не закончится....
показать весь комментарий
02.11.2020 22:59 Ответить
пока не очень всё ясно
показать весь комментарий
02.11.2020 23:00 Ответить
короче - вроде террораншлаг
показать весь комментарий
02.11.2020 23:07 Ответить
В центре Вены (Австрия) у синаноги на площади Зейтенштетенгассе произошла стрельба. Об этом 2 ноября сообщила газета Kronen Zeitung.
В полиции изданию подтвердили, что проводят масштабную операцию.
Изначально сообщалось, что в результате стрельбы был тяжело ранен один полицейский. Позже поступили первые сообщения о том, что в результате нападения несколько человек погибли и получили многочисленные ранения, сообщили в газете.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:06 Ответить
здесь прямой репортаж стрельба
показать весь комментарий
02.11.2020 23:12 Ответить
Как можно было Тупицу назначить головой КС?
показать весь комментарий
02.11.2020 23:00 Ответить
Если в этой "речи" поменять фамилию на зеленский... То тоже будет очень правильный призыв. Два сапога - пара.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:02 Ответить
комментарий отмечен как спам
Чьо ты ноешь все время? Ну не будет Зеленского будет еще хуже, этот хоть не ворует. Одни долПоебы на форуме.Сам перестань воровать и сучится для начала.Клоун.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:07 Ответить
у вовы собственость в Крыму и у Тупицкого есть- чем они не равны Если у него есть и осталось хоть какое то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком - Цензор.НЕТ 5425
показать весь комментарий
02.11.2020 23:11 Ответить
там ни у кого нет ни чести, ни совести... у них у всех гнойный аппендицит... а аппендицит не лечится, только вырезается... а у этих уродов надо вырезать все без наркоза...
показать весь комментарий
02.11.2020 23:14 Ответить
Смотрел прямую трансляцию и убедился в том шо этому дядечьке таки нада на ростов .
показать весь комментарий
02.11.2020 23:15 Ответить
А если достоинство только то что между ног? Может его оторвать нужно?
показать весь комментарий
02.11.2020 23:15 Ответить
Ни когда и не было.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:20 Ответить
Якщо ригі це еталонні злодії, то зелені - еталонні ,бевзі. Якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, він має піти у відставку, - Зеленський про главу КС Тупицького - Цензор.НЕТ 8821
показать весь комментарий
02.11.2020 23:22 Ответить
приятно наблюдать как местные толпы порохоботов с Цунзора солидаризируются с зажопниками и топят Зе, защищая изо все сил КС... но конечно не прямо, а косвенно... иносказательно
другого и не ожидал
показать весь комментарий
02.11.2020 23:27 Ответить
Зебил когда закроеш пропагандонские антиукраинские каналы НАШ, 112, newsone?ничего со свободой словой общего они не имеют транслируют Азарова Лукаш Шария Мертвечука и все против УкраиныЯкщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, він має піти у відставку, - Зеленський про главу КС Тупицького - Цензор.НЕТ 4015
показать весь комментарий
02.11.2020 23:27 Ответить
Как хочется опасной бритвой,срезать кожу с рожи этого судьи.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:36 Ответить
комментарий отмечен как спам
А оно хоть было,это достоинство?!
показать весь комментарий
02.11.2020 23:42 Ответить
Та йому сци в очі,він скаже - дощ іде.
показать весь комментарий
02.11.2020 23:45 Ответить
интересен ответный ход судейских...
Запасаемся попкорном Якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, він повинен піти у відставку, - Зеленський про главу КС Тупицького - Цензор.НЕТ 7040
показать весь комментарий
02.11.2020 23:51 Ответить
Таку ж саму пропозицію робимо і тобі: "Если у него тебя есть и осталось хоть какое-то достоинство, он ты должен уйти в отставку!"
показать весь комментарий
03.11.2020 00:32 Ответить
Интересно получается! Сначала зечмо с богданом назначают тупицкого, как самого достойного главным в КСУ ( помним про вердикт КСУ о якобы законности роспуска Рады в 19 году).
А теперь требует от него уйти!
Неисповедимы пути...
ОБА ВАЛИТЕ! Друг друга стоите, что тупицкий, что зеленский.
показать весь комментарий
03.11.2020 00:44 Ответить
Если у Зели раввин обрезал не все достоинство, то он должен его показать Тупицкому как пример
показать весь комментарий
03.11.2020 01:12 Ответить
Зеля, покажи Тупицькому свій приклад.
показать весь комментарий
03.11.2020 02:09 Ответить
"Тупіцькі" не розуміють,що сидять на бочці з порохом,який вже давно висушили своїми теплими сраками...,а тут ще й самі підпалили сірничок.Бахне так,що збирати буде нічого.І мабуть це буде правильно в тих умовах,коли беззаконня ніякими законами не перемогти.
показать весь комментарий
03.11.2020 04:24 Ответить
комментарий отмечен как спам
Зе всё верно сказал.
показать весь комментарий
03.11.2020 04:31 Ответить
Не сложилась карьера у хомяка.
показать весь комментарий
03.11.2020 07:56 Ответить
Ой Клоуне, Лохом ти був - Лохом і здохнеш. Не для того це все затівалося, щоб хтось про якусь гідність згадував. І ще щодо гідності - з себе почни, Віслюку, - накерував уже стільки, що вернув країну в 2014 р.
показать весь комментарий
03.11.2020 09:08 Ответить
Якби крапля гідності була у Зеленського, то він би вже пішов...
показать весь комментарий
03.11.2020 09:52 Ответить
Тупицкий Зеленскому: "В тёплом кресле уютного кабинета председателя Конституционного Суда так благостно и приятно прогревать жопу, что томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему организму. Какая, нахрен, отставка? Ты идиот, чи шо? Чтобы я сам, своими руками свою же жопу вытряхнул из насиженного кресла да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
Ты сам жопа, на плечах у тебя жопа и иди ты в жопу!"
показать весь комментарий
03.11.2020 10:00 Ответить
Если они спасут Украину от разворовывания ее земель, они станут национальными героями и им простятся их мелкие грехи. Героям Слава.
показать весь комментарий
03.11.2020 10:01 Ответить
Якщо я порушу Закон--піду сам у відставку. Тому зеленський ДАВНО повинен піти у відставку," якщо має хоть чуть совісті" Брехун і цинік--дивись в дзеркало.
показать весь комментарий
03.11.2020 10:04 Ответить
Дурачок у наглеца решил достоинство разглядеть
показать весь комментарий
03.11.2020 13:08 Ответить
 
 