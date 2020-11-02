Если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому самому подать в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Мне кажется, что сегодня мы говорим, в принципе, об одном человеке – главе Конституционного суда, господине Тупицком. Я не хочу обидеть его, но мне кажется, что если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, а у него есть семья, есть рядом люди, которые видят реакцию общества, политиков, президента, то чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он (Тупицкий) должен просто пойти в отставку", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работа Конституционного Суда - это ураган, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.