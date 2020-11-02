Если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, он должен уйти в отставку, - Зеленский о главе КС Тупицком
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому самому подать в отставку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.
"Мне кажется, что сегодня мы говорим, в принципе, об одном человеке – главе Конституционного суда, господине Тупицком. Я не хочу обидеть его, но мне кажется, что если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, а у него есть семья, есть рядом люди, которые видят реакцию общества, политиков, президента, то чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он (Тупицкий) должен просто пойти в отставку", - сказал он.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
А не думаєш, що "мавр" повинен спершу зробити свою справу,-щоб розвалити всі суспільні інститути в Україні і щоб ти впав, або, щоб і тебе знищили?
Да уж "повезло" нам с клоуном, каждый день дает повод для смеха, правда истерического.
солома@elnazaro777
нас, як завжди, намагаються відволікти на негідний об'єкт...
наразі - це КС, а в полі зору маємо тримати ВР!
Чего сидят в кресле? Обоим МАЛО!
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1199940317067652
Правда,еслиб у криворагульного оно было,это достоинство,уже давно ушел сам. Лохторат смешить со сцены,а не из кресла президента!
В полиции изданию подтвердили, что проводят масштабную операцию.
Изначально сообщалось, что в результате стрельбы был тяжело ранен один полицейский. Позже поступили первые сообщения о том, что в результате нападения несколько человек погибли и получили многочисленные ранения, сообщили в газете.
другого и не ожидал
Запасаемся попкорном
неготебя есть и осталось хоть какое-то достоинство, онты должен уйти в отставку!"
А теперь требует от него уйти!
Неисповедимы пути...
ОБА ВАЛИТЕ! Друг друга стоите, что тупицкий, что зеленский.
Ты сам жопа, на плечах у тебя жопа и иди ты в жопу!"