Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд

Если Конституционный Суд переизбирать по тем же правилам, то получим другие фамилии с теми же полномочиями, поэтому конкурс должен быть открытым и прозрачным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Все через микроскоп будут смотреть, кто попал в новый состав Конституционного Суда. Поэтому я как раз говорю: пожалуйста, очень простой какой-то закон очень быстро принять - без того, что назначает президент или парламент, на конкурсной основе", - заявил президент.

По его мнению, сейчас есть реальный шанс полностью перезагрузить и реально начать реформирование судебной ветви власти.

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"Все суды. У нас же много нормальных судей. Но есть и реально опасные судьи, которые постоянно выходят с опасными кейсами, выводами, решениями, из-за чего у нас много проблем и нет доверия к судебной ветви власти. Поэтому сегодня есть шанс перегрузить, начиная с Конституционного Суда. Это правильное и единственное решение", - уверен Зеленский.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.