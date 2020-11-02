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Новости Политика Украины
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Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд

Если Конституционный Суд переизбирать по тем же правилам, то получим другие фамилии с теми же полномочиями, поэтому конкурс должен быть открытым и прозрачным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Все через микроскоп будут смотреть, кто попал в новый состав Конституционного Суда. Поэтому я как раз говорю: пожалуйста, очень простой какой-то закон очень быстро принять - без того, что назначает президент или парламент, на конкурсной основе", - заявил президент.

По его мнению, сейчас есть реальный шанс полностью перезагрузить и реально начать реформирование судебной ветви власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о перезагрузке КС: В Конституции тоже не было написано, что Янукович лишается полномочий из-за побега, но ВР проголосовала

"Все суды. У нас же много нормальных судей. Но есть и реально опасные судьи, которые постоянно выходят с опасными кейсами, выводами, решениями, из-за чего у нас много проблем и нет доверия к судебной ветви власти. Поэтому сегодня есть шанс перегрузить, начиная с Конституционного Суда. Это правильное и единственное решение", - уверен Зеленский.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работа Конституционного Суда - это ураган, - Зеленский. ВИДЕО

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+9
а ламається, як бублик на помийниці

Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 6996
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02.11.2020 22:57
+9
Якщо Медведчук та Портнов за розпуск КС- то я проти.
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02.11.2020 22:58
+7
Ага ЗЕля покажи хоть ОДНОГО нормального в твоем окружении?!
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02.11.2020 22:51
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Правила форума Совет форумчан
и этот закон будет отменен действующим кс???
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02.11.2020 22:50 Ответить
будет, как обычный

никчемный популизм Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 185

прозрачным не бывает даже обыкновенное стекло.
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02.11.2020 23:00 Ответить
кто там боялся, что Украина останется без КС ?

скоро мы будем иметь аж целых ДВА КС ! Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 5569
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02.11.2020 23:03 Ответить
а как же Президент просить ВР прийняти "простий закон", який дозволить відкритий і прозорий конкурс до Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 2503
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03.11.2020 00:35 Ответить
Ага ЗЕля покажи хоть ОДНОГО нормального в твоем окружении?!
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02.11.2020 22:51 Ответить
"Поэтому я как раз говорю: пожалуйста, очень простой какой-то закон очень быстро принять" (c)
Тобто не важливо який, аби лише простий? Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 7212
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02.11.2020 22:52 Ответить
"Оффис сложных проблем и простых решений" Миши Саакашвили Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 3506
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02.11.2020 23:05 Ответить
Усіх злодіів расстреляти та усе!
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02.11.2020 22:52 Ответить
Тебя в первую очередь!
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02.11.2020 22:53 Ответить
Ось звідки вітер дме:
Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 8126

А прямий зв'язок між ідеями Зеленського про курси для депутатів від СН та ***** про курси для депутатів від ЄР.

Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.

Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.

Але в обох випадках- ;интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий;.
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02.11.2020 22:53 Ответить
Что там сейчас в методичках: КС хороший или плохой? Надо распускать или пусть сидят дальше? А то я уже запутался.
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02.11.2020 22:54 Ответить
Якщо Медведчук та Портнов за розпуск КС- то я проти.
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02.11.2020 22:58 Ответить
То есть пусть сидят и отменяют и дальше всякие-разные законы? Почему тогда люди недовольны отменой ответственности за неправдивое декларирование? Если судьи такие тупые, что попались в ловушку, когда Медведчук и за отмену этого закона, и за их роспуск, то что, надо им дать второй шанс?
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02.11.2020 23:04 Ответить
Порошенко вже сказав Вовіку що потрібно робити.
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02.11.2020 23:05 Ответить
Не слежу, если честно.
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02.11.2020 23:16 Ответить
А, нашел и почитал. 5 шагов, да? Там первые 4 шага - обычные красивые слова, которые имеют опосредственное отношение к КС. Последний шаг, про восстановление е-декларирования: что мешает КС отменить этот закон во второй и последующие разы?
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02.11.2020 23:23 Ответить
Не надо давать второй шанс! Просто надо проверить их подноготную и найти за что их можно посадить потом обратится в ВАКС и добиться для них наказания но да это не выгодно Зеленскому ему проще сделать суд под себя!
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02.11.2020 23:06 Ответить
Я тоже выступаю за уголовное наказание, но тут есть две загвоздки
1) подпадает ли КС под юрисдикцию ВАКС и не может ли КС отменить и эту юрисдикцию своим постановлением?
2) почему Зеленский не может сделать суд под себя, воспользовавшись вашим советом и посадив все судей?
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02.11.2020 23:19 Ответить
Под соусом "наказания" судей проституцыонного суда, готовится законодательная база для безапеляционного реванша зажопников, и возвращения, горячо любимого 73-мя процентами быдла, трижды несудимого проффессора уличных наук.
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02.11.2020 22:53 Ответить
вообще какое то ограничение этим судьям все же надо, так они еще и яныка в должности восстановят или еще чего отменят независимость УКраины, дурное дело нехитрое
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02.11.2020 22:56 Ответить
Они не могут ни отменить закон ни кого-то востановить! Они могут сказать что закон не соответствует конституции! Что меняется новым голосованием и всё!
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02.11.2020 22:57 Ответить
так они так будут постоянно все отменять тогда, благо опзжовцы постоянно будут все опротестовывать в кс Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 1437
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02.11.2020 22:59 Ответить
Ещё есть 3 вакатных места и у Тупитского это последний год так что я бы не делал из этого трагедии!
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02.11.2020 23:02 Ответить
не факт, что эстафету тупицина примет еще более неадекватный судья
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02.11.2020 23:04 Ответить
Ну порох как-то подобрал адекватных! Не факт что мы не получим после разгона суда 12 неадекватов!
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02.11.2020 23:08 Ответить
при порошенко назначались и часть тех, кто сейчас чудит
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02.11.2020 23:09 Ответить
Тех кого назначала ВР те да, И то там один чудит из двух! те три что назначил Порох по своей квоте те не чудят!
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02.11.2020 23:11 Ответить
порошенко вроде 4ых назначил мойсик, лемак, головатый, колесник
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02.11.2020 23:26 Ответить
вовочка сейчас такого начудит - годами разгребать будем.. хотя почти уверен - всё это спланированная игра с опожоповцами...
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02.11.2020 22:54 Ответить
твои предложения?просто сидеть и ждать, пока кс востановит яныка на должности президента,перед этим отменив многие реформаторские законы?
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02.11.2020 22:58 Ответить
Я уже писал. Дурноватый суд примет решение - всем зетипиллам рубить пуи, как у Шефа. Обсуждению не подлежит. Выполнять без обдумывания. И шо тогда делать?
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02.11.2020 23:01 Ответить
такое решение он принять не может, он может только признавать незаконность(антикоституционность)
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02.11.2020 23:07 Ответить
Для начала базарить вовочке меньше, тем более когда с него один бред лезет.. на каждого из этих выродков есть куча материала, которым можно так пресануть, что каждый второй из них ещё и повесится.. ещё лучше - грохнуть самого ненужного, или пусть застрелится дважды в голову.. много вариантов, но не сериал снимать..
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02.11.2020 23:04 Ответить
как там в известном фильме"шурик, это же не наш метод"
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02.11.2020 23:08 Ответить
Приймите закон которого нет на сайте ВР! Побыстрей дайте мне диктаторские полномочия!
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02.11.2020 22:55 Ответить
Ничего страшного не произойдет. Распустит Бубочка КС. Потом распустит ВР. На выборах к власти придет ЕС и проевропейские партии. Остаток своей каденции Бубочка проведет загорая в Омане. Чем обрадует большенство жителей Украины.
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02.11.2020 22:55 Ответить
Ты думаешь будут выборы? Бубочка себе нарисует как ***** 146%!
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02.11.2020 22:56 Ответить
А куда они денутся, выборы?
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02.11.2020 22:57 Ответить
А куда делись в Беларуси или в Лаптестане?!
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02.11.2020 22:59 Ответить
Не паникуй. Все будет хорошо.
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02.11.2020 23:02 Ответить
Я не паникую я реалист! Каждый раз делать майдан и терять часть территории Украины я не хочу!
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02.11.2020 23:04 Ответить
Конечно будет...как только осел и его зеленое стадо свалят на свалку истории так сразу и будет...
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02.11.2020 23:05 Ответить
Представляю как у Пети держат кулаки за Тупицькина... Если у "бубочки" получится обуздать судебную мафию, то шоколадники потеряют значительное число своего адекватного электората...Останутся разве что фанатики секты петровой и прикормленные...
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02.11.2020 23:40 Ответить
Seva обламайся,как раз это го и не произойдет.
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02.11.2020 23:55 Ответить
а ламається, як бублик на помийниці

Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 6996
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02.11.2020 22:57 Ответить
простий конкурс на керівників САП і НАЬ\БУ також прийняли?
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02.11.2020 22:58 Ответить
Ты гляди какие умные мысли, так скоро гляди догадаешься, зачем они нужны, и почему о них так беспокоятся западные партнеры. Но вслух не говори, а то все подумают, что ты цитируешь кремлевские нарративы.
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02.11.2020 23:02 Ответить
та скоріше тебе, чистопородний слуга урода 73/43%ЗЕБІЛ, розшифрують.
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03.11.2020 00:06 Ответить
Иногда читаю такие ответы, и думаю, это мне ребёнок отвечает, или взрослый, но с интеллектом ребёнка?
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03.11.2020 00:14 Ответить
головне тут, що я знаю: ти - жирнющий 73/43%зебіл. Все інше - похідні.
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03.11.2020 00:30 Ответить
Прозрачный конкурс это как с мендель..или как с бенядиктовой?
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02.11.2020 23:02 Ответить
объявят в пятницу поздно вечером, а закончат в понедельник до рассвета

все честно.... Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 5197

.
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02.11.2020 23:06 Ответить
Если Зеленский заставит судебную систему нести ответственность за неправомерные решения, то ему многое простится...
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02.11.2020 23:31 Ответить
не ведитесь, хмырь хочет все спихнуть на вас, а сам типа я вам ниче не должен
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03.11.2020 00:21 Ответить
Опять брешет!
За полтора года НИ ОДНОГО ПРОЗОРОГО конкурса! И вдруг сейчас он будет---верим, верим, верим...
Про все брехал: про кортежи, про договорняки,про кумовство, про госрезиденции и самолеты, про зарплаты, тарифы и конкурсы, а тут правду сказал! Ха-ха...
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03.11.2020 00:36 Ответить
а зачем вообще КС? Зеля инициируй поправку к Конституции. В Конституции США их например было 33, и никто не умер. Отмените нафиг этот КС с его астрономическими зарплатами. Нужно экономить бюджетные деньги. Есть Верховный суд, и хватит. Президент просить ВР прийняти "простий закон", який дозволить відкритий і прозорий конкурс до Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 9923
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03.11.2020 00:41 Ответить
Молодец Зе, всё верно.
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03.11.2020 04:33 Ответить
Звуковое обращение Зеленского к своей же партии СН повергло в шок. Это фразы взятые из совкового периода как говорили тогда "требовательного руководителя" . У него просматриваются замашки смеси большевичка и диктатора, чего только стоит фраза "история не судит победителей".
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03.11.2020 08:48 Ответить
зеле нужны новые судьи, послушные
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03.11.2020 09:24 Ответить
 
 