Президент просит ВР принять "простой закон", который позволит открытый и прозрачный конкурс в Конституционный Суд
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Если Конституционный Суд переизбирать по тем же правилам, то получим другие фамилии с теми же полномочиями, поэтому конкурс должен быть открытым и прозрачным.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Все через микроскоп будут смотреть, кто попал в новый состав Конституционного Суда. Поэтому я как раз говорю: пожалуйста, очень простой какой-то закон очень быстро принять - без того, что назначает президент или парламент, на конкурсной основе", - заявил президент.
По его мнению, сейчас есть реальный шанс полностью перезагрузить и реально начать реформирование судебной ветви власти.
"Все суды. У нас же много нормальных судей. Но есть и реально опасные судьи, которые постоянно выходят с опасными кейсами, выводами, решениями, из-за чего у нас много проблем и нет доверия к судебной ветви власти. Поэтому сегодня есть шанс перегрузить, начиная с Конституционного Суда. Это правильное и единственное решение", - уверен Зеленский.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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никчемный популизм
прозрачным не бывает даже обыкновенное стекло.
скоро мы будем иметь аж целых ДВА КС !
Тобто не важливо який, аби лише простий?
А прямий зв'язок між ідеями Зеленського про курси для депутатів від СН та ***** про курси для депутатів від ЄР.
Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- ;интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий;.
1) подпадает ли КС под юрисдикцию ВАКС и не может ли КС отменить и эту юрисдикцию своим постановлением?
2) почему Зеленский не может сделать суд под себя, воспользовавшись вашим советом и посадив все судей?
все честно....
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За полтора года НИ ОДНОГО ПРОЗОРОГО конкурса! И вдруг сейчас он будет---верим, верим, верим...
Про все брехал: про кортежи, про договорняки,про кумовство, про госрезиденции и самолеты, про зарплаты, тарифы и конкурсы, а тут правду сказал! Ха-ха...