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Зеленский (10418) КС (1060) МВФ (1047)

После решения КС мы получили сигнал от МВФ, что миссию можно не ждать, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После решения КС мы получили сигнал от МВФ, что миссию можно не ждать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после решения Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре Украина может остаться без поддержки МВФ и других западных партнеров.

Об этом президент сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"После их решения мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров, от Международного валютного фонда, что никакого сотрудничества быть не может, никакой миссии можете не ждать. А я не хочу скрывать от нашего общества, что у нас есть дырка в бюджете, о которой мы все можем говорить, из-за мирового кризиса, из-за кризиса в украинской экономике, кризиса, связанного с COVID, поэтому нам нужна помощь наших партнеров", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что аналогичные сигналы были получены от Всемирного банка, ЕБРР, от всех послов "Большой семерки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+56
После решения КС мы получили сигнал от МВФ, что миссию можно не ждать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7613
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02.11.2020 22:58
+45
В кіно було якось зовсім по іншому...
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02.11.2020 23:00
+41
25% этот сигнал получили 21.04.2019 года
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02.11.2020 23:01
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Страница 2 из 2
"Нравицца Шишкину" закон или не нравицца -не входит в компетенцию конституционного суда. Дело суда-отвечать на один вопрос- соответствует ли Конституции. А не качечтво законодательства или избыточность сроков по УК( что этот суд позволил себе сделать).
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04.11.2020 09:28 Ответить
поздравляю тех, кто работает (начальниками Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8720 ...типа вы все знаете Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 821 и нужно было голосовать за потерпевшего...вы же такие ****** знающие)....как будете детей кормить, как будете детям обьяснять, что - эпоха зкинчилася...теперь нужно пояса затянуть?!
Тех, кто сидит без работы, я тоже поздравляю..завтра вы не сможете выехать в Польшу....для тех, кто против Польши - вы упыри зассаные, которые хер будут работать, даже за еду!
Поздравляю...даже гастрабайтеры, которые ездили на россию...уже лет как 2 думают куда ехать работать...а то раися не вариант!
Целую...обнимаю...
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02.11.2020 23:24 Ответить
Напоминаю, что покойный Голобородько посылал МВФ очень далеко...
Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 200
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02.11.2020 23:26 Ответить
А Голобородько миссию МВФ посылал в одно место, а не ныл Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9300 Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9639
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02.11.2020 23:28 Ответить
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Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4375
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02.11.2020 23:30 Ответить
Х*РОВАТО ВЧИТИСЯ КЕРУВАТИ КОРАБЛЕМ У ТОЙ ЧАС КОЛИ ВІН ТОНЕ, ОСОБЛИВО ЯК ЩО ТИ САМ ЙОГО ПУСТИВ НА ДНО Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 428
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02.11.2020 23:31 Ответить
Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 194
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02.11.2020 23:37 Ответить
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нічого страшного , Петро, як завжди, пожертвує свої статки на підтримку економіки! Яка різниця - лярд від МВФ чи від Петра...
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02.11.2020 23:38 Ответить
Хер тебе на немытое рыло.
Или к подземному переходу деньги клянчить теперь.
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02.11.2020 23:43 Ответить
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Ви думаєте, що Петро фінвнсово не допоможе українцям у скрутній обставині?
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03.11.2020 00:04 Ответить
Украинцы сами себе в состоянии помочь, а нариду ... зачем?
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03.11.2020 00:24 Ответить
вы не верите в Петра?...позор!
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03.11.2020 09:32 Ответить
Мі верим в его дїявольский замісел!
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03.11.2020 10:22 Ответить
Сигнал от МВФ был гораздо раньше.

Еще, когда Зелень стала руководство НБУ вытеснять.
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02.11.2020 23:42 Ответить
После разгона этого КСУ, новый появится не раньше лета 2011. Посмердывает дефолтом.
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02.11.2020 23:45 Ответить
Брешет , гнида, как всегда...Об отсутствии транша было известно давно и причина ---неуемная коррупция банды зеленых опарышей и полный откат ВСЕХ реформ.

"13.10.2020 г.
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman" TZE
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02.11.2020 23:46 Ответить
Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8027
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02.11.2020 23:49 Ответить
К слову, лаптеногие уже с 2014 года без кредитов, а на прошлой неделе, 4, млрд $ (эквивалент) в ЗВР пустили.
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02.11.2020 23:51 Ответить
Слава Богу! Чуть меньше миллиардов долга внукам оставим!
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03.11.2020 01:03 Ответить
Траншу МВФ не чекайте,величезні зарплати чиновникам відміняйте.Доболтались.
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02.11.2020 23:52 Ответить
Чиновники должны получать не больше 8 минимальных зарплат, как это в странах ЕС и в США.
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03.11.2020 09:30 Ответить
Йидить у сраку!(с)
Сцаныч, уйди
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02.11.2020 23:52 Ответить
Звыняюсь, 4,5 млрд $. А может оно и лучше деньги самим зарабатывать?
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03.11.2020 00:00 Ответить
Это по-твоему , лаптеногие "сами зарабатывают"? Может со своих колоний доят нефть и газ?
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03.11.2020 00:28 Ответить
Как минимум одна колония - Украина - есть...это точно!
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03.11.2020 01:05 Ответить
esperansa002014 Нет у них никаких колоний, не путай с американцами, которые добывают нефть в Ираке, Ливии, Сирии..., а газ Байден добывал в Украине
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03.11.2020 08:35 Ответить
дырка...
Какая на хрен дырка?!
ЧЕРНАЯ ДЫРА Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5819
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03.11.2020 00:00 Ответить
Да ты красавчик просто. За такой коротки срок создать такие проблемы это надо постараться.
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03.11.2020 00:07 Ответить
Дурнику, і з КС, і з МВФ ти пожинаєш плоди своєї тупості. Бачиш як все повертається бумерангом. У фільмі ти послав МВФ у жопу, а тепер МВФ не у фільмі, а реально у житті поставив тебе раком.
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03.11.2020 00:27 Ответить
Вова, а ты на пианино им сыграй, пошути как-нибудь про страну-проститутку, может подобреют.
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03.11.2020 00:43 Ответить
Нужно не только распустить суд, но и хороше расследовать это дело, а виновные должны ответить, как минимум по всей букве закона.
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03.11.2020 01:13 Ответить
Это как то очень странно выглядит.

Если бы это решение КС произошло перед выборами, то "Слуги народа" не получили бы и половины тех голосов, что есть сейчас.
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03.11.2020 01:16 Ответить
За 1,5 года Зеленский проблем создал что хуже не придумаешь.
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03.11.2020 01:18 Ответить
Ну так! "Лишь бы не Порох" и "хуже не будет"! Лохи поверили...
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03.11.2020 01:23 Ответить
можно представить что было бы, если продолжал править По))
одна семейка)) что Зе, что По, что Ко, что Ме))
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03.11.2020 07:49 Ответить
Обидва зрадники та обидва злодії.
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03.11.2020 09:33 Ответить
кто не взбирается все - воры, мерзость, гниды. И плодят себе подобных.
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03.11.2020 10:31 Ответить
А в до выборовпрезидента говорил, что МВФ - зло ))))
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03.11.2020 01:24 Ответить
а як же"ідіть у сраку"? Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місію можна не чекати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4562
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03.11.2020 01:37 Ответить
Яка судова влада, що ти мелеш?
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03.11.2020 01:53 Ответить
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Зе всё верно говорит и правильно всё по КС делает.
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03.11.2020 04:10 Ответить
Осляра уже откровенно сцит в глаза и уши зелебобикам и они верещат от радости . Проблема для остальных граждан Украины в том , что у них есть память и они умеют думать , видеть и слышать.
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03.11.2020 06:33 Ответить
Сделать им туалеты и проезд в троллейбусе платным по 100000грв!!
😄
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03.11.2020 07:03 Ответить
Где это в Слово о полку Игоревом : Плач Ярославны ?
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03.11.2020 07:20 Ответить
МВФ ещё год назад сказал - "Гуляй, Вася".
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03.11.2020 07:22 Ответить
Але зеля продовжав ссати народу у очі.
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03.11.2020 09:35 Ответить
Что ж твой кабмин мусорам 2 млрд выделяет когда бабла нет ?
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03.11.2020 07:35 Ответить
без мусоров беспредел власти может закончится.
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03.11.2020 07:53 Ответить
Какой-то Голобородько резко серьезный стал. Где юмор? Где шутки? Где "про скорые помощи, б"?
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03.11.2020 07:46 Ответить
МВФ не понравились те инвестиционные няни, которых назначал Голобородько.
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03.11.2020 09:27 Ответить
МВФ це злочинна організація світових бариг, тому це плюс що зним не буде співпраці. Бо він той МВФ плодить топ корупцію для просування інтересів чужих націй. Також КС суд повинен відповіісти за безеконня тих його суддів, що порушили Конституцію і роздавали треті строки Кучмі, повноваження диктатора Януковичу, дозволили продаж землі всупереч Конституції і без рефкерендусу, У нас і влада злочинна, тих Порошенків, Зеленських, Кучм оскільки наплодили під тиском зарубіжних центрів впливу і хабарів від МВФ тих органів, а це ​Національна рада з питань антикорупційної політики​​Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)​​Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)​​Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)​​Державне бюро розслідувань (ДБР)​​Вищий антикорупційний суд (ВАС)​ яких і близько не має в Конституції. Продали землю без референдуму. Таке враження що країною рулять бандити, а не українська влада. Тепер коли тисячі громадян попали під репресії антиконституційних органів, їм хто буде компенсувати збитки? Тобто права людини в Україні це туалетний паірець, коли країною рулять, і зарубіжні колонізатори, і внутрішні 17 набагатших хабадних виродків. Тому Конституційна криза безумовно є, і вихід з неї , це повне перезаватаженя судів і влади її новими перевиборами.
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03.11.2020 08:03 Ответить
Зверну вашу увагу на те що, всі ці події відбулися в момент виборів в США, коли влада там найслабіша і Штатам не до України. Вся ця фігня з КСУ є провокацією кремляді для дестабілізації і можливого вторгнення (якщо повезе).
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03.11.2020 08:47 Ответить
Любимое занятие клянчить деньги, а тут такой облом.
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03.11.2020 08:50 Ответить
Любимое занятие клянчить деньги, а тут такой облом.
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03.11.2020 08:58 Ответить
Шмаркля так наколбасил, что уже и пол-года назад знали. что транша не будет.
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03.11.2020 09:25 Ответить
МВФ не будет не из-за КС, а из-за тебя, дуремар зеленый.
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03.11.2020 09:46 Ответить
Т.е. не будет расти государственный долг?
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03.11.2020 09:49 Ответить
ну ты и злой, ну зачем так жестоко?
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03.11.2020 17:33 Ответить
а вообще... чем хуже, тем лучше.
быстрее до народа дойдет - сколько можно слушать сказки пресиков и зрадников.
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03.11.2020 10:33 Ответить
скажите вы спрашивает соседа какого цвета обоими вам поклеить
когда сходить в туалет
почему Украина прежде чем что нибуть сделать
спрашивает МВФ ЕС США
кто нас спросил о чем нибуть
/коме лес кругляк зерно /
правда увеличели квоту на продаж 100тон мёда -- ура ура
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03.11.2020 10:38 Ответить
Боже, какой же он *****
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03.11.2020 18:09 Ответить
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