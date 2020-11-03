После решения КС мы получили сигнал от МВФ, что миссию можно не ждать, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после решения Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре Украина может остаться без поддержки МВФ и других западных партнеров.
Об этом президент сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.
"После их решения мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров, от Международного валютного фонда, что никакого сотрудничества быть не может, никакой миссии можете не ждать. А я не хочу скрывать от нашего общества, что у нас есть дырка в бюджете, о которой мы все можем говорить, из-за мирового кризиса, из-за кризиса в украинской экономике, кризиса, связанного с COVID, поэтому нам нужна помощь наших партнеров", - заявил глава государства.
Зеленский отметил, что аналогичные сигналы были получены от Всемирного банка, ЕБРР, от всех послов "Большой семерки".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Тех, кто сидит без работы, я тоже поздравляю..завтра вы не сможете выехать в Польшу....для тех, кто против Польши - вы упыри зассаные, которые хер будут работать, даже за еду!
Поздравляю...даже гастрабайтеры, которые ездили на россию...уже лет как 2 думают куда ехать работать...а то раися не вариант!
Целую...обнимаю...
Или к подземному переходу деньги клянчить теперь.
Еще, когда Зелень стала руководство НБУ вытеснять.
"13.10.2020 г.
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman" TZE
Сцаныч, уйди
Какая на хрен дырка?!
ЧЕРНАЯ ДЫРА
Если бы это решение КС произошло перед выборами, то "Слуги народа" не получили бы и половины тех голосов, что есть сейчас.
одна семейка)) что Зе, что По, что Ко, что Ме))
😄
быстрее до народа дойдет - сколько можно слушать сказки пресиков и зрадников.
когда сходить в туалет
почему Украина прежде чем что нибуть сделать
спрашивает МВФ ЕС США
кто нас спросил о чем нибуть
/коме лес кругляк зерно /
правда увеличели квоту на продаж 100тон мёда -- ура ура