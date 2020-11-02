Решения о деятельности Окружного админсуда Киева будут приниматься после запуска Высшей квалификационной комиссии судей, - Зеленский

Без запуска Высшей квалификационной комиссии судей, которая занимается назначениями, невозможен роспуск Окружного административного суда Киева.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Сколько мы говорили со специалистами - если сейчас "убрать" состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия не запущена, она должна выбирать судей. Поэтому прежде всего, мне кажется, нужно разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК", - заявил президент.

Он сообщил, что по состоянию на 2 ноября сформирована комиссия при Офисе Президента.

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"Мы ждем от них реальные, серьезные, фундаментальные наработки, чтобы мы действительно довели эту реформу не через десять лет, а в ближайшие месяцы, чтобы мы доказали обществу, что мы действительно хотим перезагрузить удебную ветвь власти", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 26 октября электронная петиция "О ликвидации Окружного административного суда г. Киева" от 30 июля набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения. Зеленского призвали безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК.

Инициатор петиции призвал президента ликвидировать ОАСК в связи с "полной потерей авторитета Окружным административным судом г. Киева - в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".

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