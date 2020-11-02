Решения о деятельности Окружного админсуда Киева будут приниматься после запуска Высшей квалификационной комиссии судей, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Без запуска Высшей квалификационной комиссии судей, которая занимается назначениями, невозможен роспуск Окружного административного суда Киева.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Сколько мы говорили со специалистами - если сейчас "убрать" состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия не запущена, она должна выбирать судей. Поэтому прежде всего, мне кажется, нужно разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК", - заявил президент.
Он сообщил, что по состоянию на 2 ноября сформирована комиссия при Офисе Президента.
"Мы ждем от них реальные, серьезные, фундаментальные наработки, чтобы мы действительно довели эту реформу не через десять лет, а в ближайшие месяцы, чтобы мы доказали обществу, что мы действительно хотим перезагрузить удебную ветвь власти", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 26 октября электронная петиция "О ликвидации Окружного административного суда г. Киева" от 30 июля набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения. Зеленского призвали безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК.
Инициатор петиции призвал президента ликвидировать ОАСК в связи с "полной потерей авторитета Окружным административным судом г. Киева - в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".
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Вовік гавкає на всіх...
Глядь, а тут бубочка зі своїми "рехформамми" суддівської системи, поміняв ВРП і ВККС... Досі міняє, сволоч!
Щоправда, досі 73/43%-тні, стосовно суддівської реформи, кричать ніби це "реформи Порошенка"...
А почему судьи ОАСК ,волк в частности, до сих пор не сидят??? Компромата на них достаточно, но вовика-лоха там все устраивает)))
4 ч.
Зеленський на ICTV заявляє, що коли Конституційний суд не працюватиме - для нього це стабільність. При цьому він публічно відмовився назвати прізвища людей, які стоять за рішенням Конституційного суду, навіть не знаю, як це коментувати.
Очевидне одне - він хоче взяти під контроль Конституційний суд і всю повноту владу в країні
і це страшно.
Зеленський на ICTV заявив, що не готовий ні реформувати Окружний суд ім. Вовка, ні реформувати Вищу Раду Правосуддя.
Тож здається, він хоче не реформувати судову систему, а підім'яти під себе КСУ, контролюючи далі Окружний суд