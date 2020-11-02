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Решения о деятельности Окружного админсуда Киева будут приниматься после запуска Высшей квалификационной комиссии судей, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решения о деятельности Окружного админсуда Киева будут приниматься после запуска Высшей квалификационной комиссии судей, - Зеленский

Без запуска Высшей квалификационной комиссии судей, которая занимается назначениями, невозможен роспуск Окружного административного суда Киева.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Сколько мы говорили со специалистами - если сейчас "убрать" состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия не запущена, она должна выбирать судей. Поэтому прежде всего, мне кажется, нужно разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК", - заявил президент.

Он сообщил, что по состоянию на 2 ноября сформирована комиссия при Офисе Президента.

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"Мы ждем от них реальные, серьезные, фундаментальные наработки, чтобы мы действительно довели эту реформу не через десять лет, а в ближайшие месяцы, чтобы мы доказали обществу, что мы действительно хотим перезагрузить удебную ветвь власти", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 26 октября электронная петиция "О ликвидации Окружного административного суда г. Киева" от 30 июля набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения. Зеленского призвали безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК.

Инициатор петиции призвал президента ликвидировать ОАСК в связи с "полной потерей авторитета Окружным административным судом г. Киева - в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".

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Топ комментарии
+10
Зєлєнскій спалився!!!! 😊 Виявляється, КС розпустити можна. Навіть всупереч Конституції. А ось ОАСК - ніззя! Хоча у цьому випадку Конституція не так категорична!
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02.11.2020 23:26
+7
Но КС можно распускать, а этих нельзя. Потому что здесь судья Вовк с которым можно порешать.
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02.11.2020 23:24
+7
Ога, так-так... але чому окружний суд не можна розпустити як конституційний?
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02.11.2020 23:32
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Давай Зеля! на тебя вся надежда, я тебе все лажи прощу! К ногтю эту судейскую мафию!
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02.11.2020 23:20 Ответить
Ога, так-так... але чому окружний суд не можна розпустити як конституційний?
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02.11.2020 23:32 Ответить
Решения о деятельности Окружного админсуда Киева будут приниматься после запуска Высшей квалификационной комиссии судей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3703
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02.11.2020 23:55 Ответить
Вовік дурень, Вовік псіх,

Вовік гавкає на всіх...
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02.11.2020 23:21 Ответить
Слава цирку!
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02.11.2020 23:31 Ответить
Но КС можно распускать, а этих нельзя. Потому что здесь судья Вовк с которым можно порешать.
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02.11.2020 23:24 Ответить
Зєлєнскій спалився!!!! 😊 Виявляється, КС розпустити можна. Навіть всупереч Конституції. А ось ОАСК - ніззя! Хоча у цьому випадку Конституція не так категорична!
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02.11.2020 23:26 Ответить
ВККС з-за часів Порошенка діяла не зовсім ідеально, але більш-менш. Да, проскакували судді на призначення, яких би й не треба було - але тоді фенкціонувала вища рада правосуддя, розглядали порушників, багатьох віддали в "лапи святої інквизиції" Югочки Луценка...

Глядь, а тут бубочка зі своїми "рехформамми" суддівської системи, поміняв ВРП і ВККС... Досі міняє, сволоч!
Щоправда, досі 73/43%-тні, стосовно суддівської реформи, кричать ніби це "реформи Порошенка"...
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02.11.2020 23:43 Ответить
Эх, жаль что эти решения будут приниматься уже совсем не бубочкой
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03.11.2020 00:21 Ответить
Опять брешет, зеленое чмо! Можно расформировать ОАСК, дела их передать другому суду!
А почему судьи ОАСК ,волк в частности, до сих пор не сидят??? Компромата на них достаточно, но вовика-лоха там все устраивает)))
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03.11.2020 01:09 Ответить
Viktor Taran
4 ч.

Зеленський на ICTV заявляє, що коли Конституційний суд не працюватиме - для нього це стабільність. При цьому він публічно відмовився назвати прізвища людей, які стоять за рішенням Конституційного суду, навіть не знаю, як це коментувати.

Очевидне одне - він хоче взяти під контроль Конституційний суд і всю повноту владу в країні

і це страшно.

Зеленський на ICTV заявив, що не готовий ні реформувати Окружний суд ім. Вовка, ні реформувати Вищу Раду Правосуддя.

Тож здається, він хоче не реформувати судову систему, а підім'яти під себе КСУ, контролюючи далі Окружний суд
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03.11.2020 02:22 Ответить
 
 