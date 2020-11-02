"Если бы Саакашвили действовал по букве закона, Грузия была бы отставшей страной воров в законе, а не передовой державой", - Богуцкая поддержала Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутат из фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая заявила о том, что будет поддерживать законопроект президента Владимира Зеленского о Конституционном суде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Богуцкая отметила: "Сегодня на заседании фракции я выступила в поддержку Президента.
Я категорически против полумер. Напомнила, что почти за 30 лет Независимости каждый президент менял Конституцию под себя. И только Зеленский не пошел к "судьям" на поклон.
Именно они позволяли все 30 лет насиловать Конституцию и наши с вами права.
Так вот, пусть хотя бы раз ответят за свою бесполезность и безнаказанность.
Они окружили себя пятиметровым (в толщину) бетонными забором "законности", которая сделала из них Касту Неприкасаемых.
Категорически поддерживаю Президента!
И призываю своих коллег не быть тестом и не мямлить о "процедуре".
У нас всего 5 лет, из которых мы уже больше года проморгали. Мы пришли все изменить. И без радикальных действий у нас ничего не получится.
Если бы Саакашвили в Грузии действовал по букве закона, Грузия до сих пор была бы самой отставшей страной воров в законе, а не передовой европейской Державой, которую создал Михаил.
Готовы ли мы передать детям страну без коррупции, бюрократии и чванства? Вот если готовы, надо действовать, а не объяснять, почему это невозможно.
Завтрашний день многое объяснит".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Свой ФСБУшник - есть
Свой МВДшник - есть
Своя моноплесень - есть
Свой КС - ........................... вы находитесь здесь
А вообще меня поражают эти любители "Сильной руки"
Грузия обязательно доведет до конца процесс вступления в НАТО, заявил премьер республики Гиоргий Гахария.
«Грузия и Литва подвергались гибридной агрессии России в виде бордеризации и распространения дезинформации соответственно», - говорится в исследовании организации, с которым ознакомился RT.
При этом в документе указывается, что Литва смогла разработать тактический ответ «российской угрозе» путём объединения усилий с гражданским обществом. А в Грузии подобных тактических шагов никогда не предпринимали.
Грузия закрыла коридор для России в Армению, построила газо- и нефтепроводы из Азербайджана в Турцию (поэтому Южный и Турецкий потоки пустые сейчас), и открыла коридор из Турции в Азербайджан.
Грузия ведёт "гибридную" войну против оккупанта, в результате чего Россия потеряет Армению.
В Армении через пяток лет проснутся и будут строить по-настоящему независимое государство. И никто его не будет использовать, как прокладку между Турцией и "русским миром".
1. Коридор для военной помощи Армении закрыт. Россия летает в Армению через Иран, который уже намекал, что братья-шииты Азербайджана ему также дороги.
2. Основной Азербайджан не имеет общей границы с Турцией - Грузия предоставила и для экономики Азербайджана, и для военной помощи.
Подскажите. ?
причем, не барыги, а абсолютно простые люди говорили, что Миша бандит, бизнес за один лари отжимал
Ведь можно же с ним как Михо в Грузии делал.
Но нет, они неприкасаемы!
1. срочно принять закон о противодействии коллаборционизму
2. организовать сдачу Коломойского и Боголюбова американцам
По первому пункту сядет Метверчук, по второму - Беня
Овощь хотя бы завгаром был, а это - клоун
Путин дед угрюмый, ему клоуны не нужны
Чи ще не пучт?
А, може, це її просто пучить?
А фиг там - на форуме цензора витающие в облаках идеалисты, далеко оторванные от реальности...
потому как мне импонирует местное большинство...
Тепер я розумію, чого поразку своєї політичної сили він назвав перемогою, а отримані 27% голосів видав за "почти 50 процентов".
https://www.youtube.com/watch?v=DqgipICk1fU&feature=emb_logo
Омерзительный эфир был сегодня на ICTV ... Пропаганда мадагаскаризации Украины на 10 ртов в разноголос .
Оне уже даже не скрывали от волнения , шо бздят одного . Хер они клали на НАБУ и НАЗК (бо за 6 лет нихера не сделали) , их трясёт только от одной мысли , шо КС запретит им продавать чернозём иностранным банкам без ограничений .
Маски сброшенны и терь понятно , шо их работодателям чхать на коррупцию . Это было ясно ещё в каденцию Пороха -- но хоть как-то вуалировалось . И не было воя когда Порох 5 лет затягивал создание АСУ . А тут стоило продавить распродажу с молотка земли , как все грантоеды и их работодатели встали на дыбы . Моментально встали .
Причём , что характерно . Тот же ЗЕ начал защищать абсолютно ватный суд с окружной , там где судья-чекист Волк засел ...
Но им срочно понадобилось сменить КСУ ... Хотя там из 18 возможных судей только 3 от Ибуковича остались . А на окружной - там весь состав от Портнова .
Насправді, всі давно вже бачили і розуміли, що фейковий преЗЕдент не керує нічим, крім невеликої групи людей із власного офісу й не продукує нічого, крім тупуватих відосиків.
Але політики чекали формального підтвердження. І місцеві вибори їм його дали.
Тому швидкість, з якою летітиме в прірву Янелох найближчим часом перевищить навіть ту, з якою туди падає українське суспільство - завдяки його мудрому керівництву.
Першим доказом буде провал голосування законопроекту про розгін КС
З усієї Європи у Грузію уже їдуть на заробітки ?
А де ж ліворуціонер, на барикадах в Тбілісі чи в ресторані у Києві кендюх набиває ?
Вот только почему-то противозаконно зе-мрази способны действовать только против интересов Украины.
Да и вообще. любой уважающий себя стране, ненужны спецслужбы, которые действуют в рамках закона. Для того чтобы действовать в рамках закона достаточно обычных ментов.
Оказывается нас-рать на закон - благо для государства.