Надо, чтобы судьи КС защищали Украину, а не покупали землю в Крыму и потом ее не декларировали, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский не считает попыткой узурпации власти подачу законопроекта о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда.
Об этом президент сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается узурпации власти, то я никого из этих судей полтора года не знал, не видел, я не знал их фамилий, не общался с ними. Я общался только с главой Конституционного суда, которому сказал, что есть "красные линии" для украинского общества, если "мы не хотим вернуться из-за ваших решения на 10 лет назад в прошлое". Это Высший антикоррупционный суд, это земельная реформа, банковская реформа, это наши обязательства перед Украиной, нашим обществом, то, что я обещал как президент, и обещала наша партия", - сказал президент.
Зеленский указал, что уважает Конституционный суд как институт, но у него много вопросов, как и у экспертов, и у украинского общества к нынешнему составу КС.
"Поэтому когда мы говорим о перезагрузке, мы говорим о добропорядочности судей. Чтобы они защищали Украину, каждого гражданина, Конституцию, и не покупали землю в Крыму, а потом ее еще и не декларировали", - подчеркнул глава государства.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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судьипрезиденты шли? Именно для того что бы покупать землю, дома , квартиры, Лексусы и в Крыму ещё раз или три раза тоже самое.
У нас в Словакии за один день арестовали 11 судей за телефонные переговоры с заказчиками из власти .
так что и украинскую судейскую мафию пора потрясти
А заодно арестовать мертветчука и Портнова
Как вы помните, наша волшебная до невменяемости страна ОЗ - это Окружение Зеленского. (с)
4. Москві кажуть - ось почекайте з цього ми й почнемо розвлювати Україну. 5. Медведчуку - НАДІЯ НА ЦАРСТВО!
А вот вовочка точно купил уже во время оккупации Крыма апартаменты!
Та не, бред какой-то
Тем более что подобные обломы уже стали традицией. За что Зеленский не берется, все у него валится из рук. Борьба с коронавирусом закатана в асфальт. «Всеукраинский опрос» организован и проведен настолько позорно, что ответы на «5 вопросов от Зеленского» до сих пор официально не объявлены. А по итогам местных выборов «слуги народа» утратили статус лидера электоральных симпатий, несмотря на агитационный тур в поддержку своей партии, проведенный лично Зеленским под предлогом хвастовства «Большим строительством».
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Сделать нужно было всего лишь три пустяшные вещи.
Во-первых, провести душещипательные беседы о ценностях Зеленского с главами группировок внутри фракции «слуг народа».
Во-вторых, с подчеркнуто глубоким уважением провести переговоры с лидерами «Европейской солидарности», «Батькивщины», «Голоса» и их парламентских фракций.
В-третьих, заблаговременно поставить в известность о своих планах представительство ЕС и посольства стран G7.
Дальше можно было ничего не делать. От вышеперечисленных источников по разным каналам к конституционным судьям дошла бы информация о том, что в Верховной Раде уже есть 300 голосов под их позорную отставку. И что не хватает только пары-тройки дурно пахнущих судебных решений, чтобы эта гильотина, возведенная над головами судей, опустилась.
Зеленский чуть-чуть перепутал последовательность. Он сначала провел СНБО и подписал его решение, а только потом начал консультации с депутатами и послами. Будет не удивительно, если история тоже чуть-чуть перепутает и вместо позитивных возможностей подбросит ему в окошко негативных.
А он уже начал готовить пути к отступлению и выдавать это за победу, да еще и в исторических масштабах. «История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только посредством предложенного закона - надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь - будет другое решение», - заявил он в аудиообращении к «слугам народа» на четвертый день после подписания пресловутого указа. Все это совсем не похоже на триумфальную поступь победителя. А непобедителей история судит.
Или для него Крым уже не украинский?
"1) Сдаемся в плен небольшими группками по 10-15 млн. чел.
2) Смотрим кто у кого в плену."
жена дура до сих пор от него тащится, говорит честный)