Верещук: Президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что законопроект Владимира Зеленского, который предусматривает роспуск Конституционного суда, не попадет в зал Верховной Рады на голосование.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии LB.ua.
"То, что я могу спрогнозировать - законопроект в зал не попадет для голосования именно президентский. Потому что не вижу там количества голосов, мне кажется, что их нет там 226, и совершенно очевидно, что это точно не тот путь, который должны были бы выбрать мы, ища конституционную-правовую плоскость", - сообщила Верещук.
Она добавила - все во фракции соглашаются с тем, что Конституционный суд теряет общественную легитимность и без политической оценки судьям не обойтись. Парламент должен сделать заявление, содержащее такую оценку.
"Рассматриваем пути относительно совершенствованию нормативно-правовой базы - количество судей для принятия решения ... Мы не оставляем инструментов, которые есть в правовом поле, политическое поле из-за заявления, и законопроект, который мы подали - возвращаем все, что было отменено КС в предыдущеей состояние, берем два месяца, чтобы наработать внесение изменений в соответствующие законы антикоррупционные", - добавила она.
Врещук отметила, что законопроект Разумкова и более 100 других нардепов могут принять на заседании Рады уже 4 ноября.
"Нам пока необходимости, чтобы выходить и ломать Конституцию, чтобы каждое наше решение ухудшало ... Восстанавливаемся в прежнее состояние, берем два месяца, чтобы внести изменения соответствующие, которые нужно, делаем политическое заявление, решаем вопрос о наших представителях (судьях)", - подытожила Ирина Верещук.
По ее словам, также возможен вариант отмены указа о назначении главой КС Александра Тупицкого и возвращения на эту должность Станислава Шевчука.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
В одну з дощових ночей народжуються дві дівчинки-близнючки, яких одразу ж розлучають. Минає багато часу. Одна з сестер - Зіта - весь час гарує за трьох: на тітку, на дядька і на двоюрідну сестру. Тітка після смерті її батьків зробила з неї «попелюшку». Інша, Гіта - живе з названою матір'ю, що таємно забрала її в матері відразу після пологів. Гіта виступає на публіці разом з авантюристом Ракою та хлопчиком Чино. Вони обидві й не уявляють, що станеться, коли вони нарешті зустрінуться.
Сергій Савка@rs_ssw 30 мин
Але таки здивував!
Загнати в розкішницю всю верхівку гілок влади + КС - це таки перевершило мої найсміливіші очікування!
будедурний
Привык во все дела впрягаться
кранідроті котить бочку на зелену соплю. Онехдот.
Судьи совершили злодеяние. За злодеяние на таком уровне несут уголовную ответственность. Решение простое. Кстати, вроде как даже на время служебного расследования судьи должны быть отстранены. Что сделано? Ничего.
Длительность дебатов обратно пропорциональна сложности обсуждаемого предмета. Если предмет прост и понятен каждому, дебаты могут длиться почти бесконечно. Роберт Ноулз
Это про Украину.
И ещё. Эффективность совещания обратно пропорциональна числу участников и затраченному времени. «Закон Оулда и Кана»
И чем же ты оригинален, Зеленский? Голобородько бы быстро решил проблему. У него сомнений не было.
Сбитая парашютистка заверещала
(конституціонно-кризисна)
В понєдєльнік, ноль второго,
Я включив "Свободу слова"
І дивлюсь відвикшим оком
ВАЗелєнінський сходняк.
Шустрий Савік - вовк матьорий
Запросив на ето шоу
Найекспертнєйших експертов
Роздуплить нам, шо і як...
В понєдельнік, ноль второго,
Я дивлюсь "Свободу слова" -
Потомушта в етом шоу
Роздуплять нам, шо і як.
В понєдельнік, ноль второго,
Бачу - штирить "ПолШестого":
Вспомнив Вітьку із Ростова
(Дєда Фрейд, тобі прівєт!)
Шаблєй в воздухє махає,
Раду розігнать лякає -
Янєлоху сложно понять,
Шо простих рєшеній нєт!
В понєдельнік, ноль второго,
Я дивлюсь "Свободу слова" -
Мальчік сам не роздупляє
Шо простих рєшеній нєт!
В понєдельнік, ноль второго,
Я дивлюсь "Свободу слова" -
І волнуюсь, шо попкорна
На вівторок мало взяв.
Патамушта на фєйсбукє
Пишуть нєкоторі слуги
Шо хотєлкам пєрЗЕдєнта
Вєто Разумков наклав...
В понєдельнік, ноль второго,
Я дослухав "ПолШестого".
Я за то, шоб до Ростова
Вєщі вже хтось готував...
А в вівторок (да в вівторок), буде третє (точно третє)
Вже дождіцця (чуть осталось) - ви ж не дєті!
Я за то, шоб до Ростова
Вєщі вже хтось готував...
02.11.2020
За всі роки люстрації в Україні звільнили мізер тільки до 800 чиновників злодіїв-бандитів, сепаратистів з оточення кривавого ЗЕКА в бігах продажного кацапського холуя янука. І найчастіше звільняли злочинців з прокурорів і міліціонерів. Їх прізвища є в спеціальному реєстрі. Тому звільнені по ідеї не могли бути на держслужбі наступні 10 років. Але вони майже всі лиходії виродки повернулися за рішенням таких же бандитських продажних суддів і далі продовжують безкарно красти і нищити державність України.
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді - перевертні поставлені ще продажним кривавим ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замасковану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Це вони самі напрошуються на суди Лінча, якщо не будуть люстріровані цивілізованим способом, їх чекає страшне майбутнє. Але видно такі судді -законопреступники суддi- злочинці які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януку і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... яких теж майже не чіпав Порошенко. А тепер вони до пори до часу добре підходили і для вже нинішньої антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілів капітулянтів з "слуг неясно якого народа але не українського"..Але як люті вороги України такі судді зовсім не годяться для Українського народа .
Хіба можна порівняти становище країни ще півтори роки назад і зараз...?
Володя, навіть, якщо б на твайом мєсті бил би какойта дурачьок, він би набагато менше шкоди б наробив для України((( Йди нах.р... (с)