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Верещук: Президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верещук: Президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что законопроект Владимира Зеленского, который предусматривает роспуск Конституционного суда, не попадет в зал Верховной Рады на голосование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии LB.ua.

"То, что я могу спрогнозировать - законопроект в зал не попадет для голосования именно президентский. Потому что не вижу там количества голосов, мне кажется, что их нет там 226, и совершенно очевидно, что это точно не тот путь, который должны были бы выбрать мы, ища конституционную-правовую плоскость", - сообщила Верещук.

Она добавила - все во фракции соглашаются с тем, что Конституционный суд теряет общественную легитимность и без политической оценки судьям не обойтись. Парламент должен сделать заявление, содержащее такую ​​оценку.

"Рассматриваем пути относительно совершенствованию нормативно-правовой базы - количество судей для принятия решения ... Мы не оставляем инструментов, которые есть в правовом поле, политическое поле из-за заявления, и законопроект, который мы подали - возвращаем все, что было отменено КС в предыдущеей состояние, берем два месяца, чтобы наработать внесение изменений в соответствующие законы антикоррупционные", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если бы Саакашвили действовал по букве закона, Грузия была бы отставшей страной воров в законе, а не передовой державой" - Богуцкая поддержала Зеленского

Врещук отметила, что законопроект Разумкова и более 100 других нардепов могут принять на заседании Рады уже 4 ноября.

"Нам пока необходимости, чтобы выходить и ломать Конституцию, чтобы каждое наше решение ухудшало ... Восстанавливаемся в прежнее состояние, берем два месяца, чтобы внести изменения соответствующие, которые нужно, делаем политическое заявление, решаем вопрос о наших представителях (судьях)", - подытожила Ирина Верещук.

По ее словам, также возможен вариант отмены указа о назначении главой КС Александра Тупицкого и возвращения на эту должность Станислава Шевчука.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+31
Все. Вовіка Слуґі послали...
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02.11.2020 23:43
+29
им некогда красотой заниматься
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 4077
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02.11.2020 23:56
+26
борьба Микробов против Организма - как же ЗЕлень пучит ! Верещук: президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование - Цензор.НЕТ 7180
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02.11.2020 23:41
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Правила форума Совет форумчан
хоспидя!.. до чего ж некрасивая!
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02.11.2020 23:41 Ответить
Ти так м"яко висловився))
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02.11.2020 23:52 Ответить
Верещук це слуга мафії, а Зеленський збирався цю жінку зробити мером Києва. Добре що вона не пройшла!
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03.11.2020 00:04 Ответить
Гірше,це креатура мертвечука.
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03.11.2020 09:39 Ответить
им некогда красотой заниматься
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 4077
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02.11.2020 23:56 Ответить
Вони просто Марії: одна Попінс, а інша Хвєдерація.
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02.11.2020 23:59 Ответить
Ч"єч"єрькєная,Адхлабисьцєн,ЗахИрькєная,Верещучка і воно--наче близнюки.ДЄнісАВАЯ їх наздоганяє.Всі схожі на вівцю.

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03.11.2020 00:00 Ответить
да и так видно, без сравнения, шо ирка - 2 вiдрi, а не каких-нить там полстакана.
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03.11.2020 00:38 Ответить
Зіта і Гіта.
В одну з дощових ночей народжуються дві дівчинки-близнючки, яких одразу ж розлучають. Минає багато часу. Одна з сестер - Зіта - весь час гарує за трьох: на тітку, на дядька і на двоюрідну сестру. Тітка після смерті її батьків зробила з неї «попелюшку». Інша, Гіта - живе з названою матір'ю, що таємно забрала її в матері відразу після пологів. Гіта виступає на публіці разом з авантюристом Ракою та хлопчиком Чино. Вони обидві й не уявляють, що станеться, коли вони нарешті зустрінуться.
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03.11.2020 07:44 Ответить
йома-йо - сестри!!?!? а може і клони(не путати з - коні-)
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03.11.2020 08:59 Ответить
Обоє рябоє...
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03.11.2020 09:03 Ответить
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 4512
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02.11.2020 23:57 Ответить
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 7723
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03.11.2020 00:13 Ответить
Ну, вівці-вівцями. Овечі рила, навіть гриму не потрібно...
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03.11.2020 09:08 Ответить
борьба Микробов против Организма - как же ЗЕлень пучит ! Верещук: президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование - Цензор.НЕТ 7180
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02.11.2020 23:41 Ответить
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 878 Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 8734
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03.11.2020 07:45 Ответить
Зеленский теряет влияние на фракцию
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02.11.2020 23:42 Ответить
зеленый осел завел в Раду к корыту быдло ,быдло отъело харю и сказало "иди у сраку! "
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03.11.2020 08:28 Ответить


Сергій Савка@rs_ssw 30 мин

Але таки здивував!
Загнати в розкішницю всю верхівку гілок влади + КС - це таки перевершило мої найсміливіші очікування!
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02.11.2020 23:42 Ответить
Ах тыж ***** крашена...
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02.11.2020 23:43 Ответить
Абізяна
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02.11.2020 23:46 Ответить
Афьца.
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03.11.2020 00:01 Ответить
НіадекВАТКА!
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03.11.2020 07:27 Ответить
Баба хоча й не Мєр хоча й з - під Зажопінських, аполітичний нюх її не затьмарений ніяким порошком , як й у Разумкова.
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02.11.2020 23:43 Ответить
Все. Вовіка Слуґі послали...
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02.11.2020 23:43 Ответить
микробы взбунтовались
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02.11.2020 23:45 Ответить
Поппинс. у тебя рейтинг 6%. Шо ты там мелишь своей сосной?
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02.11.2020 23:43 Ответить
він буде дурний якщо сьогодня не розжене нах... ВР разом з тобою. може не ти та такі як ти завели його та Україну в таку сраку. Не ні. А сами ти з такими як ти
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02.11.2020 23:45 Ответить
Верещук: президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование - Цензор.НЕТ 428він буде дурний
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02.11.2020 23:47 Ответить
ну помилився я
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03.11.2020 00:00 Ответить
Вот только на этот раз КС не даст ему свое согласие. Сосать Зеля будет, тот орган котоым стучит по клавишам фортепиано.
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02.11.2020 23:54 Ответить
Там врємєнємь не роялль була?
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03.11.2020 00:02 Ответить
"Какая разница?" Да хоть орган из католического храма.
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03.11.2020 00:06 Ответить
Очінь кака я разьньєдца.Хоча б і балалайка.Може б струнами відрізав і не плодив русккай вати...
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03.11.2020 00:10 Ответить
І кому він зробить гірше? Так хоч на словах має свою більшість, а розпустить то дай Боже хоч 10% назбирати. Але питання в тому, якщо він і розпустить, то чи депутати ВР його послухають. Він вже нуль без палички. Це як мала дитина тупнула сердито ніжкою, а ніхто не злякався. Всі ці його погрози у серйозних дядьків викликають регіт
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03.11.2020 00:05 Ответить
Я часто время торопил
Привык во все дела впрягаться
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02.11.2020 23:45 Ответить
Блин,ну точно сводная сеструшка захеровой.
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02.11.2020 23:46 Ответить
Верещук: президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование - Цензор.НЕТ 1129
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02.11.2020 23:46 Ответить
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 541
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03.11.2020 00:06 Ответить
Подуйте ей на зонтик. Пусть летит.
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02.11.2020 23:46 Ответить
Верещук: президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование - Цензор.НЕТ 403
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02.11.2020 23:48 Ответить
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 8437
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02.11.2020 23:58 Ответить
Сопля на крані дроті котить бочку на зелену соплю. Онехдот. Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 908
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02.11.2020 23:49 Ответить
Вот и первая коллаборантша нарисовалась Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 2151
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02.11.2020 23:50 Ответить
Когда народ соберёт майдан там и закон пройдёт и депутаты сразу приедут и всё остальное будет.
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02.11.2020 23:51 Ответить
Верещук це та що на виборах облизня спіймала? Тоді одразу нах. Просто нах.
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02.11.2020 23:51 Ответить
Нах--ще до виборів.Просто нах.Очінь просто.
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03.11.2020 00:04 Ответить
Кто это?
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02.11.2020 23:52 Ответить
Бунт на корабле?
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02.11.2020 23:52 Ответить
Да , сейчас интересно наблюдать , як консервы коллаборантов будут открываться . Верещук первая открылась .
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02.11.2020 23:56 Ответить
зонтик продала, с метлы слезла - полеты закончены. теперь можно о законах поговорить...
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 5716
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02.11.2020 23:54 Ответить
Із грізних заяв бубочки вийшов великий пук на всю країну. Після краху на виборах і опитуванні, найвеличнішого лідера **********" навіть слуги вже не слухають.
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02.11.2020 23:55 Ответить
Бабаніт - це вам не бабада! Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 6984
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02.11.2020 23:57 Ответить
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 167
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02.11.2020 23:58 Ответить
Верещучка, ты?
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03.11.2020 07:59 Ответить
Це ти ківа ?
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03.11.2020 08:01 Ответить
Беня атакує Зеленського.
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03.11.2020 00:04 Ответить
То «Битва нанайських хлопчиків».
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03.11.2020 00:21 Ответить
«Битва нанайських хлопчиків»
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03.11.2020 00:25 Ответить
В общем, тут скорее сработает закономерность, как всегда в Украине.

Судьи совершили злодеяние. За злодеяние на таком уровне несут уголовную ответственность. Решение простое. Кстати, вроде как даже на время служебного расследования судьи должны быть отстранены. Что сделано? Ничего.

Длительность дебатов обратно пропорциональна сложности обсуждаемого предмета. Если предмет прост и понятен каждому, дебаты могут длиться почти бесконечно. Роберт Ноулз
Это про Украину.

И ещё. Эффективность совещания обратно пропорциональна числу участников и затраченному времени. «Закон Оулда и Кана»

И чем же ты оригинален, Зеленский? Голобородько бы быстро решил проблему. У него сомнений не было.
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03.11.2020 00:19 Ответить
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 8416

Сбитая парашютистка заверещала Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 5046
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03.11.2020 00:20 Ответить
А шо ей делать, если киевляне послали эту бабу ягу? Здравствуй, Рава-Руська !
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03.11.2020 08:02 Ответить
Верещук на фото похожа на Арестовича.
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03.11.2020 00:27 Ответить
сосна медведчукчи...
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03.11.2020 00:32 Ответить
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Порохоботы, все на защиту Конституционного Суда от крововой зе-хунты!
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03.11.2020 00:36 Ответить
Зачем? Нет такого дела, где зебанаты не обосрались. Не будем им мешать Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 9509
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03.11.2020 01:15 Ответить
Зелена чорнорота...
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03.11.2020 00:40 Ответить
Дають час на відміну мовного закону.
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03.11.2020 00:44 Ответить
Йой, ти перестанеш спілкуватись українською!?
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03.11.2020 01:21 Ответить
Верещук, Качура, Дубинский и прочая мразь предатели и пособники предателей Украины ЗаЖОПу и так называемых "судей".
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03.11.2020 01:01 Ответить
Зєлєгскій ще нє прєдатєль, а то я заплутався вже?
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03.11.2020 01:20 Ответить
ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА.👹🐸👹
(конституціонно-кризисна)
В понєдєльнік, ноль второго,
Я включив "Свободу слова"
І дивлюсь відвикшим оком
ВАЗелєнінський сходняк.
Шустрий Савік - вовк матьорий
Запросив на ето шоу
Найекспертнєйших експертов
Роздуплить нам, шо і як...


В понєдельнік, ноль второго,
Я дивлюсь "Свободу слова" -
Потомушта в етом шоу
Роздуплять нам, шо і як.


В понєдельнік, ноль второго,
Бачу - штирить "ПолШестого":
Вспомнив Вітьку із Ростова
(Дєда Фрейд, тобі прівєт!)
Шаблєй в воздухє махає,
Раду розігнать лякає -
Янєлоху сложно понять,
Шо простих рєшеній нєт!


В понєдельнік, ноль второго,
Я дивлюсь "Свободу слова" -
Мальчік сам не роздупляє
Шо простих рєшеній нєт!


В понєдельнік, ноль второго,
Я дивлюсь "Свободу слова" -
І волнуюсь, шо попкорна
На вівторок мало взяв.
Патамушта на фєйсбукє
Пишуть нєкоторі слуги
Шо хотєлкам пєрЗЕдєнта
Вєто Разумков наклав...


В понєдельнік, ноль второго,
Я дослухав "ПолШестого".
Я за то, шоб до Ростова
Вєщі вже хтось готував...
А в вівторок (да в вівторок), буде третє (точно третє)
Вже дождіцця (чуть осталось) - ви ж не дєті!
Я за то, шоб до Ростова
Вєщі вже хтось готував...
02.11.2020
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03.11.2020 01:42 Ответить
Вы стоик! А я после второго слова выключил ту "Свободу слова", не мог смотреть и слушать говорильню "ПолШестого".
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03.11.2020 07:06 Ответить
Хвеєрично!!!
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03.11.2020 09:17 Ответить
Вышла из штопора с зонтиком.
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03.11.2020 09:24 Ответить
-
За всі роки люстрації в Україні звільнили мізер тільки до 800 чиновників злодіїв-бандитів, сепаратистів з оточення кривавого ЗЕКА в бігах продажного кацапського холуя янука. І найчастіше звільняли злочинців з прокурорів і міліціонерів. Їх прізвища є в спеціальному реєстрі. Тому звільнені по ідеї не могли бути на держслужбі наступні 10 років. Але вони майже всі лиходії виродки повернулися за рішенням таких же бандитських продажних суддів і далі продовжують безкарно красти і нищити державність України.
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді - перевертні поставлені ще продажним кривавим ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замасковану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Це вони самі напрошуються на суди Лінча, якщо не будуть люстріровані цивілізованим способом, їх чекає страшне майбутнє. Але видно такі судді -законопреступники суддi- злочинці які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януку і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... яких теж майже не чіпав Порошенко. А тепер вони до пори до часу добре підходили і для вже нинішньої антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілів капітулянтів з "слуг неясно якого народа але не українського"..Але як люті вороги України такі судді зовсім не годяться для Українського народа .
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03.11.2020 05:01 Ответить
господин Зеленский - Вы потеряли полтора года, играя по правилам с игроками, которые играли не по принятым нормальным правилам, а по своим, виртуальным... поэтому без тени сомнения - ламайте спину монстру коррупции... народ заждался смотреть на эти ожиревшие обрюзгшие лица чиновников, генералов без армий, и любые правильные решения, направленные на выход Украины в число нормальных стран будут приветствоваться... тот кто помнит правила, никогда не станет грамотным человеком...
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03.11.2020 05:15 Ответить
Классный прикол. Спасибо поржал. Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 7603
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03.11.2020 09:48 Ответить
Куди воно полізло? Блазень,так підставити країну...Ну який з шмарклі президент?
Хіба можна порівняти становище країни ще півтори роки назад і зараз...?

Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 4061
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03.11.2020 06:19 Ответить
Коменти =вдячних= виборців на його сторіночці:
Володя, навіть, якщо б на твайом мєсті бил би какойта дурачьок, він би набагато менше шкоди б наробив для України((( Йди нах.р... (с)
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03.11.2020 06:46 Ответить
С этой Мери Жопкинс давно все ясно - свалит к опзжоповцам Жаль ей. не жаль, а переметнется
Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 8709
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03.11.2020 07:15 Ответить
Не дай Бог, такая приснится...
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03.11.2020 08:03 Ответить
А ця руська рава Поппінс хто таке взагалі? Чому кожну шмару з Ради тут цитують і коментують?
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03.11.2020 07:24 Ответить
Відколи ця горна клізма вирішує які закони приймать, а які ні. Воно ж дурнопотиле. Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування - Цензор.НЕТ 1385
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03.11.2020 07:35 Ответить
Верещук - трансвестит? Хабло и мимика мужские у нее
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03.11.2020 08:36 Ответить
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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03.11.2020 10:26 Ответить
Верещук, у нас что, хвост крутит собакой? Сама подумай. Какие 2 месяца?
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03.11.2020 11:30 Ответить
 
 