"Я не буду голосовать за законопроект президента, даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие депутаты поступят так же", - "слуга народа" Качура
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Качуравысказал свою точку зрения на результаты встречи фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступление президента на телеэфире.
Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ
"Я поддерживаю Владимира Александровича в его искреннем стремлении разрешить кризис в Конституционном суде, я согласен, что решение КС - это дестабилизация, но я считаю, что мы усилим этот сценарий, если примем решение, которое приведет к еще бОльшей дестабилизации. Я не буду голосовать за законопроект президента даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие наши депутаты поступят также", - отметил Качура.
Он продолжил: "Это не означает, что мы отбрасываем позицию президента, это значит, мы предлагаем тот путь, которым должен следовать законодательный орган и наши полномочия.
Что мы будем делать? И я, и многие депутаты нашей фракции, которые имеют юридическое образование, будем голосовать за законопроект, предложенный председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Это не идеальный, но компромиссный вариант. Также мы поставим на голосование обращение к судьям КС добровольно сложить полномочия в связи с утратой доверия со стороны украинского народа".
"Мы должны действовать в правовом поле, а не в русле революционной целесообразности. Мы должны получить разъяснение Конституционного суда, по какой причине они спасли коррупционеров от ответственности. Мы должны получить разъяснения НАПК, зачем они отключили реестр. У нас есть заключение Венецианской комиссии, которая требует прекратить давление на суд. Самая большая дестабилизация в стране начнется когда мы, парламент, не исчерпав все возможности, пойдем неправовым путем", - резюмировал Качура.
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов после такого комментария подчеркнул: "Что ж, судя по резким заявлениям ряда депутатов, завтра по такому принципиальному вопросу фракцию Слуг ждет раскол. Дмитрий Разумков волей-неволей перехватит лидерство в значительной части фракции, результаты голосования за законопроекты президента и спикера покажут в какой реально политической форме Слуги и сколько из них по-прежнему во всем ориентируются на Зеленского".
Пожалуйста, подождите...
Если разогнать ньінешний состав КСУ, то все уже открьітьіе дела по декларациям точно так же накроются медньім тазом.
Зеленский своей тупостью приводит один кризис за другим, т.к. за полтора года ничего кроме дешевого пиара не сделал.
Воно саме - член. І то - не функціонуючий. Ніде.
Куди воно полізло? Блазень,так підставити країну...Ну який з шмарклі президент?
Хіба можна порівняти становище країни ще півтори роки назад і зараз...?
Я что-то пропустил? Уже провели по этому вопросу опрос или референдум?
Да только кишка тонка у клоуна, все идет по написаному в кремле сценарию к полному хаосу. Надеюсь в решающий момент боевые офицеры ВСУ возьмут на себя обязаности по наведению порядка в стране.
Качура юрист и для юриста голосовать за явно криминальный злочин с элементами констуционного замаху как-то не камильфо .
Шабунину с Лещенко этого не понять .
А сейчас он своей заявой сливает Зеленского.
Оно ему надо?
"Я являюсь представителем монобольшинства, партии "Слуга народа", можете проследить - я направил соответствующее депутатское обращение к правоохранительным органам, в том числе и генеральному прокурору с требованием дать правовую оценку всем тем обстоятельствам, о которых заявляет Жвания в своих видеозаписях. И я не исключаю, что именно на основании моего депутатского обращения, которое я прошу считать в самом тексте заявлением о совершении преступления, будет внесена запись в Единый реестр досудебных расследований. Также у меня запланирована встреча с генеральным прокурором по этому поводу, где я тоже озвучу свою позицию. Думаю, что она состоится на следующей неделе", - сказал парламентарий.
Евгения Луценко
10 октября, 2020 14:32
Качура: руководителем организации «Украинского выбора» Медведчука я мог стать без моего ведома
а ви вже в курсі, що Гончаренко вніс законопроект про визнання нікчемним рішення КСУ в 2019р про розпуск ВРУ 8 скликання? ))
ну так вот
Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev
Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що «Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ», як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник некоректно!
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-entretien-telephonique-de-jean-yves-le-drian-avec-dmytro-kouleba
Ukraine - Entretien téléphonique de Jean-Yves Le Drian avec Dmytro Kouleba, ministre des Affaires étrangères (2 novembre 2020)
Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est entretenu, lundi 2 novembre, avec son homologue ukrainien, Dmytro Kouleba.
Les deux ministres ont évoqué leur souhait partagé de développer la relation bilatérale franco-ukrainienne dans tous les domaines et rappelé leur attachement à ce que l'amélioration de la situation sécuritaire dans le Donbass permette de progresser rapidement dans la mise en œuvre des conclusions du sommet de Paris de décembre 2019.
Le ministre a rappelé la position constante et sans équivoque de la France, qui ne reconnaît pas l'annexion illégale de la Crimée. Il a souligné l'importance que l'Ukraine poursuive dans la voie des réformes engagées depuis 2014. Il a enfin salué la tenue du sommet UE-Ukraine qui s'est tenu le 6 octobre dernier.
Це все, що є на сайті МЗС Франції.
Підтверджую - жодного слова про КС.
Посольство Франції в Україні викладає такий же текст.
Хіба можна порівняти становище країни ще півтори роки назад і зараз...?
Я не буду голосовать за законопроект президента, даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. ", - "слуга народа" Качура