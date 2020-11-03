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Новости Политика Украины
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ВР (10582) Зеленский (10418) КС (1060) Качура (153)

"Я не буду голосовать за законопроект президента, даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие депутаты поступят так же", - "слуга народа" Качура

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Я не буду голосовать за законопроект президента, даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие депутаты поступят так же", - "слуга народа" Качура

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Качуравысказал свою точку зрения на результаты встречи фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступление президента на телеэфире.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ

"Я поддерживаю Владимира Александровича в его искреннем стремлении разрешить кризис в Конституционном суде, я согласен, что решение КС - это дестабилизация, но я считаю, что мы усилим этот сценарий, если примем решение, которое приведет к еще бОльшей дестабилизации. Я не буду голосовать за законопроект президента даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие наши депутаты поступят также", - отметил Качура.

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Он продолжил: "Это не означает, что мы отбрасываем позицию президента, это значит, мы предлагаем тот путь, которым должен следовать законодательный орган и наши полномочия.

Что мы будем делать? И я, и многие депутаты нашей фракции, которые имеют юридическое образование, будем голосовать за законопроект, предложенный председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Это не идеальный, но компромиссный вариант. Также мы поставим на голосование обращение к судьям КС добровольно сложить полномочия в связи с утратой доверия со стороны украинского народа".

Также читайте: Верещук: президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование

"Мы должны действовать в правовом поле, а не в русле революционной целесообразности. Мы должны получить разъяснение Конституционного суда, по какой причине они спасли коррупционеров от ответственности. Мы должны получить разъяснения НАПК, зачем они отключили реестр. У нас есть заключение Венецианской комиссии, которая требует прекратить давление на суд. Самая большая дестабилизация в стране начнется когда мы, парламент, не исчерпав все возможности, пойдем неправовым путем", - резюмировал Качура. 

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов после такого комментария подчеркнул: "Что ж, судя по резким заявлениям ряда депутатов, завтра по такому принципиальному вопросу фракцию Слуг ждет раскол. Дмитрий Разумков волей-неволей перехватит лидерство в значительной части фракции, результаты голосования за законопроекты президента и спикера покажут в какой реально политической форме Слуги и сколько из них по-прежнему во всем ориентируются на Зеленского".

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Топ комментарии
+28
"Я не буду голосовать за законопроект президента даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие депутаты поступят также", - "Слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6778
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02.11.2020 23:59
+25
слуги разбегаются в поисках спонсоров "Я не буду голосовать за законопроект президента даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие депутаты поступят также", - "Слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 3730
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02.11.2020 23:59
+20
Вот и второй коллаборант "Я не буду голосовать за законопроект президента даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие депутаты поступят также", - "Слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8035
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02.11.2020 23:59
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Страница 2 из 2
Качура как раз и есть представитель Медведчука, и он выступает против Зеленского.
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03.11.2020 00:36 Ответить
Качура это адвокат квартала95 и партии Слуга Народа! Выходит партия принадлежит Мертвечуку?Ведь Качура с ним никогда общих дел не имел?
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03.11.2020 00:51 Ответить
Качура - это сторонник пророссийских сил, и пишут, что он был в партии Украинский выбор Медведчука. И сейчас он на стороне ОПЗЖ выступает против Зеленского. Каким он был адвокатом, я не знаю, может быть хорошим. Если хорошим, то к нему многие обращались. Адвокату не обязательно быть идеологически близким с человеком, которого он защищает в суде.
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03.11.2020 01:05 Ответить
Качура получил от Медведчука отбой - ЗЕленсикй не мог с ними идти в открытую на поддержку в голосовании , наговорив на РНБО о влиянии о промосковских украинских политстил на КСУ ( не Пороха же они имели в виду) , Даже на шоу у Пинчука он давил на недвижимость судей и корупционность а не предательство , как они приняли орали после РНБО
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03.11.2020 01:43 Ответить
кУчера-кучЕра, кАчера-качЕра "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 548
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03.11.2020 00:25 Ответить
Ну, Зеля, заряжай свои узи и ещё магазинов с собой захвати)
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03.11.2020 00:29 Ответить
Умный подонок! Такие вот юристы-затейники эту кашу и заварили, даже если сейчас вернуть всё назад новым антикоррупционным законом, то всё равно все коррупционные дела накроются медным тазом и заказчики этого "банкета" будут вполне удовлетворены. Качура прекрасно понимает, что Зеленский на фоне проигранных выборов и падения рейтингов вряд ли решится распустить парламент, а что касается возможного раскола слуг, так монобольшинства и так де-факто давно нет и если фракция слуг официально распадётся на несколько групп по интересам, то Качура радостно направиться со своим шефом Медведчуком хороводы водить.
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03.11.2020 00:31 Ответить
Ну уж точно поумнее "юриста" или юмориста зеленского.
Если разогнать ньінешний состав КСУ, то все уже открьітьіе дела по декларациям точно так же накроются медньім тазом.
Зеленский своей тупостью приводит один кризис за другим, т.к. за полтора года ничего кроме дешевого пиара не сделал.
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03.11.2020 08:56 Ответить
А кто ожидал чего то другого от шестерки Мертвечука (Качура - бывший руководитель "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор" в Соломенском районе Киева)
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03.11.2020 00:32 Ответить
Со слов качуры, он просто "раздавал презервативы" от партии...
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03.11.2020 00:57 Ответить
КС дает всем просраться и правильно делает: згорів млин - гори й хата...
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03.11.2020 05:14 Ответить
Вангую... учитывая тот момент, шо у зебика присутствуют психические расстройсва(на худой конец, неврастения), бо глаза витрiщае , шо олигофрен, он сам в сердцах досрочно подаст в отставку.
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03.11.2020 00:32 Ответить
Може, хай краще собі щось заподіє ?
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03.11.2020 03:08 Ответить
Членовредительство например...
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03.11.2020 05:16 Ответить
Я перепрошую, але хунті ніде не впали його члєни, та ще й паврєждьонниє ?
Воно саме - член. І то - не функціонуючий. Ніде.
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03.11.2020 05:40 Ответить
Воно прищик,маленька,маленька цюцюрка.)) вбоге та недолуге.поц.

Куди воно полізло? Блазень,так підставити країну...Ну який з шмарклі президент?

Хіба можна порівняти становище країни ще півтори роки назад і зараз...?
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03.11.2020 06:00 Ответить
Пані має рацію! "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 436
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03.11.2020 05:25 Ответить
"Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6563 То пан Олександр - дуже коректний. Демократичний.
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03.11.2020 05:30 Ответить
с этим контрацептивом все ясно
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03.11.2020 00:37 Ответить
даже комментировать этих всех ган.онов нет больше желания! Просто всех, кто во власти, судах, прокурорах, Глав МВД, СБУ, все остальное - все нах разогнать! Народ Украины просто должен больше не признавать всю эту гниль у власти. Всех, кто имел хоть какое то отношение к власти за все годы Украины - больше не имеют никакого права быть во власти! Народ Украины должен инициировать референдум национальный и проголосовать, чтобы больше никто, кто был во власти за все эти годы, больше не сможет никогда попасть во власть! Народ Украины должен ввести - прямую демократию и онлайн принимать законы и сделать наконец то достойную страну для всех Украинцев! Можно будет прямо голосовать за аресты всех ган.онов! В демократический способ навести порядок в стране - раз и навсегда! Просто будем голосовать, чтобы у всех депутатов и всех, кто было во власти - все конфисковать и у тех, у кого большие статки и очевидно заработанные коррупционным путем, тех будем голосовать, при помощи прямой демократии, как большие такие присяжные - размером в страну. Как в Древней Греции принимали всем городом, как поступить - отправить в изгнание или казнить, вот так и мы будем их или казнить или на ПЖ за решетку, а награбленное с молотка продать и вернуть в бюджет все и расплачиваться за долги перед кредиторами. Уже просто дальше это все терпеть некуда! Ну они издеваются над нами - всем народом Украины. Всю эту гнилую систему надо катком переехать!
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03.11.2020 00:37 Ответить
наголосовались уже! голосовать все хотят, а выполнять законы - никто.
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03.11.2020 00:49 Ответить
Не нужно зря рефлексировать: коррупция давно и реально стала национальной идеей и главным вектором развития общества. Просто это крайне неприятно осознавать. Но это правда
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03.11.2020 05:20 Ответить
Качура-известная мертвечуковская мразь. Таки много у "слуг урода". Кастинг 100lvl. Вот смеху будет если зеля к Пете за голосами побежит.
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03.11.2020 00:48 Ответить
это означает одно: ******** уже успел скупить не только судей КС но и депутатов ВР
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03.11.2020 00:50 Ответить
Также мы поставим на голосование обращение к судьям КС добровольно сложить полномочия в связи с утратой доверия со стороны украинского народа". Источник: https://censor.net/ru/n3228668
Я что-то пропустил? Уже провели по этому вопросу опрос или референдум?
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03.11.2020 00:53 Ответить
Да, консилиум решил единогласно - "мания величия"!
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03.11.2020 01:02 Ответить
Я щось не зрозумів? Тут може бути КІЛЬКА опіній? Ну, скажімо: "Довіра до Корупційного Суду висока як ніколи"?
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03.11.2020 13:34 Ответить
мабуть вулиця почне різню х опезешників,бюто-дебілів,і порохні ну і + замайбах. нормально,хлопнути всіх і відразу. "судді" кс-це оплот системи яка вже 30!років покриває одне одного а по каналах влаштовує шоу "обсери" опонента а далі розлазяться на свої схеми і волості і продовжуючи доїти кожен свою корову тим самим і вцілому зберігаючи саму Систему тотального пограбунку. тому тільки-РЕВОЛЮЦІЯ,сама справжня.
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03.11.2020 00:53 Ответить
Не дай бог это случиться но они к этому реально толкают людей и злят.Они забыли майдан и что сейчас не дай бог повтор то будут их за яйца жёстко брать всех.А всё и за слабого президента и недобитков рыговских которых нада было задавить на корню.
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03.11.2020 00:57 Ответить
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Президент, как раз, не слабый, это слабого Порошенко нынешний состав КСУ устраивал.
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03.11.2020 01:13 Ответить
Ну много экспертов говорили что после провала на местных выборах, в рядах "СН" начнется "разброд и шатание"... И партия скорей всего распадется.
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03.11.2020 00:55 Ответить
Ну шо, зеленка, пора уже:
"Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7385
Да только кишка тонка у клоуна, все идет по написаному в кремле сценарию к полному хаосу. Надеюсь в решающий момент боевые офицеры ВСУ возьмут на себя обязаности по наведению порядка в стране.
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03.11.2020 01:01 Ответить
Я не доверяю Разумкову, скорее всего он с 5-й колоны Кремля.
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03.11.2020 01:01 Ответить
Не люблю ватного Качуру , но вот я математик и мне бы через голосование предложили отменить ряды Фурье или число Фибаначчи ... Бабки и карьера это хорошо , но я бы перестал считать себя математиком , если пошёл на подобный компромисс со своим профессиональным реноме .
Качура юрист и для юриста голосовать за явно криминальный злочин с элементами констуционного замаху как-то не камильфо .
Шабунину с Лещенко этого не понять .
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03.11.2020 01:05 Ответить
А как бы тогда вообще менялись законы если к ним никому прикасаться нельзя?
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03.11.2020 01:07 Ответить
Качура, это тот, кто заявлял про сотрудничество с ОПЗЖ, а потом включил заднюю.

А сейчас он своей заявой сливает Зеленского.
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03.11.2020 01:08 Ответить
Да никого он не сливает. Просто он юрист и понимает, что если поддержать ту дурь,что предлагает зевова, рано или поздно придется отвечать по закону, а зевова хочет сбросить ответственность за свои прожекты с разгоном суда на депутатов.
Оно ему надо?
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03.11.2020 02:26 Ответить
Качура:

"Я являюсь представителем монобольшинства, партии "Слуга народа", можете проследить - я направил соответствующее депутатское обращение к правоохранительным органам, в том числе и генеральному прокурору с требованием дать правовую оценку всем тем обстоятельствам, о которых заявляет Жвания в своих видеозаписях. И я не исключаю, что именно на основании моего депутатского обращения, которое я прошу считать в самом тексте заявлением о совершении преступления, будет внесена запись в Единый реестр досудебных расследований. Также у меня запланирована встреча с генеральным прокурором по этому поводу, где я тоже озвучу свою позицию. Думаю, что она состоится на следующей неделе", - сказал парламентарий.
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03.11.2020 01:17 Ответить
"И я, и многие депутаты нашей фракции, которые имеют юридическое образование" - так Зеленского ещё никто не опускал "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9866 "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6598
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03.11.2020 01:19 Ответить
«Слуга» Качура не против закупить российскую вакцину против COVID-19, если она будет эффективна

Евгения Луценко

10 октября, 2020 14:32
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03.11.2020 01:19 Ответить
Главная - Политика - 18 октября 2020, 20:44

Качура: руководителем организации «Украинского выбора» Медведчука я мог стать без моего ведома
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03.11.2020 01:21 Ответить
И это главный прогноз показатель того, что пошел путь не олигархического беспредела с разгоном КСУ и созданием под себя, а чисто Московского - Хаос с разгоном ВР и Кризом у самого Вовки и приход на новых выборах к власти Медведчука! Две значимые фигуры среди Зеленых - Верещу и Качура выполняют указания ОПЗАЖОПИСТОВ, залечь и ждать развития хаоса,.
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03.11.2020 01:27 Ответить
Твиттер

а ви вже в курсі, що Гончаренко вніс законопроект про визнання нікчемним рішення КСУ в 2019р про розпуск ВРУ 8 скликання? ))
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03.11.2020 01:29 Ответить
Все читали новость что "Франция решительно поддерживает зеленского..."

ну так вот



Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev
Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що «Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ», як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник некоректно!
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03.11.2020 01:35 Ответить
жабоеды пусть со своими алахакбарами разберутся для начала.
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03.11.2020 02:40 Ответить
"Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8034

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-entretien-telephonique-de-jean-yves-le-drian-avec-dmytro-kouleba

Ukraine - Entretien téléphonique de Jean-Yves Le Drian avec Dmytro Kouleba, ministre des Affaires étrangères (2 novembre 2020)

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est entretenu, lundi 2 novembre, avec son homologue ukrainien, Dmytro Kouleba.
Les deux ministres ont évoqué leur souhait partagé de développer la relation bilatérale franco-ukrainienne dans tous les domaines et rappelé leur attachement à ce que l'amélioration de la situation sécuritaire dans le Donbass permette de progresser rapidement dans la mise en œuvre des conclusions du sommet de Paris de décembre 2019.
Le ministre a rappelé la position constante et sans équivoque de la France, qui ne reconnaît pas l'annexion illégale de la Crimée. Il a souligné l'importance que l'Ukraine poursuive dans la voie des réformes engagées depuis 2014. Il a enfin salué la tenue du sommet UE-Ukraine qui s'est tenu le 6 octobre dernier.

Це все, що є на сайті МЗС Франції.
Підтверджую - жодного слова про КС. "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8034
Посольство Франції в Україні викладає такий же текст.
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03.11.2020 03:01 Ответить
Левые эсеры повылуплялись. И бороться с ними нужно большевистскими методами.
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03.11.2020 01:46 Ответить
"..я не буду голосовать за законопроэкт президента так как это приведет к еще большей дестабилизации.." З дурнои голови на здорову....До ще бильшои дестабилизации чим ришення КС уже НИЩО не призведе...Як такого дурня обрали депутатом? Та вони там вси таки,безголови...
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03.11.2020 02:35 Ответить
мутаком была мутаком и подохнет эта качура рыговская
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03.11.2020 02:36 Ответить
Ну, пане Зеленський, згадайте досвід Олафура Грімсона, президента Ісландії, який в подібній ситуації став на бік народу і загалом пропрацював на посаді 20 років. Головне зробити рішучій та страшний крок - почати дійсно впроваджувати елементи прямої демократії. Для загального голосування достатньо мобільних, які на даний час працюють в Україні і навіть не треба виходити на Майдан. Оце буде насправді "почую кожного". Страшно? Страшно, але це єдиний реальний аргумент, ядерна дубінка в політиці, від якого весь цей щурятник кинеться врозсипну, а не буде гнути пальці про виключення з фракції. Небайдужі люди які створили Майдан нікуди не поділись, достатньо повернути до життя всі ці комітети, самоврядування, та інше, і може ця країна дійсно стане щасливою.
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03.11.2020 02:51 Ответить
Чудовий комент . Лойк .
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03.11.2020 03:28 Ответить
лАйк. не калічте,пане,ангельську.
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03.11.2020 08:00 Ответить
Дебильный клоун попал на растяжку. А все потому, что нужно было не лезть в политику, а заниматься своими прямыми обязанностями - смешить 73% за бабки олигархов.
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03.11.2020 03:49 Ответить
Ну а что - вполне себе нормальный план. Если нельзя уничтожить Украину снаружи, нужно пообещать олигархам больше бабла, раскрутить клоуна так, чтоб за него проголосвали 73%, под его чутким "руководством" загнать страну в задницу и полностью разрушить государство, а потом вернуть Украину назад, в имперское стойло.
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03.11.2020 03:52 Ответить
лакмусовая бумажка заработала... очередной пошел...
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03.11.2020 05:04 Ответить
Тебя уже сеймомент можно вышвырнуть из депутатства на улицу (как щенка) и не ждать момента голосования. Поц вонючий!
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03.11.2020 05:44 Ответить
"Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само", - "Слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 5253
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03.11.2020 05:58 Ответить
А что ты хочешь от президента.?
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03.11.2020 21:08 Ответить
Куди воно полізло? Блазень,так підставити країну...Ну який з шмарклі президент?

Хіба можна порівняти становище країни ще півтори роки назад і зараз...?
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03.11.2020 06:01 Ответить
"Пока не дадут воду в Крым и на мой кипрский счет за это не поступят деньги
Я не буду голосовать за законопроект президента, даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. ", - "слуга народа" Качура
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03.11.2020 06:25 Ответить
Какое-то раздвоение личностного мнения, - я "за", но я "против".
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03.11.2020 06:49 Ответить
Актор Вован загрався у роль презедента. Він думає, що грає гарно роль, а в реальності збирає сроки на реальним статтям, де порушив закон і руйнує і так слабкі інститути держави.
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03.11.2020 07:23 Ответить
Судячи з усього перерахованого - ЗЕЛЯ ФСЬО ???
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03.11.2020 07:32 Ответить
Дьявол кроется в деталях. Сейчас заболтают этот вопрос, и, как результат, все неправомерные решения этих пи в мантиях таки сработают. Слуги пришли в парламент именно благодаря президенту, которому и было высказано доверие избирателей, а теперешний демарш , на который и рассчитывали опизажисты , только на руку заказчикам этого беспредела.
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03.11.2020 07:58 Ответить
А когда Зеленский через колено сломал Конституцию и досрочно распустил ВР, Качуру это не смущало...
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03.11.2020 08:27 Ответить
Хто ж знав, що Зєля виявиться таким самим мародером і пройдисвітом, як і Пєця?
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03.11.2020 09:43 Ответить
Закон не має обернутої дії. Тому, прийняття нового закону виведе з під удару всіх корупціонерів, а новий закон буде мати силу десь після Нового року. Тож, потім знову будуть тягнути років п'ять з накопиченням матеріалу та розслідуваннями, а через п'ять років новий КСУ знову все визнає не конституційним.
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03.11.2020 08:56 Ответить
Лайно полізло зі всіх щілин!
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03.11.2020 09:10 Ответить
А ты ведь угадал. Тебе просто нечем будет голосовать - тебе оторвут руки, что бы не голосовал за всяку Х---ю.
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03.11.2020 09:15 Ответить
Молодець Качура. Як Зєля не дресував своє "стадо" в Трусковці, як не підгодовував ахметовськими тисячами у конвертах, а деяки з них залишились вільними людьми. Молодець.
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03.11.2020 09:36 Ответить
Врятує Україну тільки четвертий МАЙДАН, МАЙДАН очищення. Очищення від зрадників, п'ятої колони, ВОРОГІВ УКРАЇНИ, продажної прокурорсько судівської системи. Очищення ПОВИНО пройти шляхом знищення всієї цієї погані і може навіть фізичного.
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03.11.2020 09:51 Ответить
Такие клоуны как этот ***** (Качура) и угробят страну
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03.11.2020 21:07 Ответить
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