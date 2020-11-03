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Беларусь (4248) граница (1815) трансплантация (92) Кулеба Дмитрий (1663)

Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос"

Белорусские пограничники 30 октября не пропустили в страну украинских граждан, которые ехали в больницу, где оплатили операцию по трансплантации органов. Операция уже была оплачена Министерством здравоохранения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Как рассказал журналисту издания львовянин Назар Вус, он с женой, которая находится на гемодиализе, ехал в белорусскую больницу сдавать анализы крови, о чем они уведомили белорусских пограничников. Однако пограничники вернули им документы и отказали в въезде.

По словам украинца, его жена уже год ждет в очереди на трансплантацию почки в Бресте. На этот раз она должна была пройти процедуру под названием типизация - это анализ крови для определения совместимости донорского органа.

"Теперь мне приходится ждать открытия границ, чтобы пойти на тесты и снова ждать очереди. Ведь пока крови нет, мы не в очереди", - пояснил он.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил выяснить информацию про недопуск в Беларусь украинцев, которые оплатили трансплантацию в белорусских больницах.

"Я уже поручил нашему посольству в Беларуси выяснить все обстоятельства ситуации и максимально способствовать ее решению", - написал Кулеба в Твиттерe.

Министр посоветовал гражданам при возникновении проблем с въездом для лечения обращаться в посольство Украины в Беларуси.

"Мы приложим все усилия, чтобы решить проблему", - добавил Кулеба.

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Топ комментарии
+4
Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос" - Цензор.НЕТ 4672
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03.11.2020 00:32
+2
передайте бацьке что нормальные страны даже фрукты, овощи не задерживают на границе а пропускают без очереди
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03.11.2020 00:30
+1
лука мудищев..
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03.11.2020 00:31
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передайте бацьке что нормальные страны даже фрукты, овощи не задерживают на границе а пропускают без очереди
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03.11.2020 00:30 Ответить
передайте бацьке что из нормальной страны не едут на операцию в ненормальную страну с бацькой, но нормальной медициной
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03.11.2020 00:56 Ответить
А наш "Руслан" літає без проблем.
Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос" - Цензор.НЕТ 6483
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03.11.2020 01:06 Ответить
лука мудищев..
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03.11.2020 00:31 Ответить
Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос" - Цензор.НЕТ 4672
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03.11.2020 00:32 Ответить
Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос" - Цензор.НЕТ 4249 Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос" - Цензор.НЕТ 3832
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03.11.2020 00:37 Ответить
Стим-панк рулит!)
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03.11.2020 01:01 Ответить
чмо-бацька пошел по беспределу, а ведь когда-то к ним хорошо относились как к туристам, но все просрано в угоду куйлам...
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03.11.2020 00:37 Ответить
беларусь стала в ряд с куйлом, мы это запомним, твари...
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03.11.2020 00:38 Ответить
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Насчет тварей вы точно себя охарактеризовали))) Богат русский язык которому вы не изменяете в одном ряду с пуйлом..)))
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03.11.2020 00:43 Ответить
Парадоксально, но пересадку печени белорусские трансплантологи делают лучше и десятикратно дешевле американцев немцев и французов которые несмотря на тиранию ломятся в Беларусь для этой операции...
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03.11.2020 00:41 Ответить
После разгонов митингующих очень много целевих доноров - голова пробита, а печень целая. О качестве, тоесть виживаемости пациентов вообще нет данных точных за пределами территории, где милиция тиражирует доноров.
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03.11.2020 01:01 Ответить
Циган ку-ку остаточно. Маніакально-депресивний психоз у стадії загострення. Уявіть, а якщо ці шизофреніки об'єднаються та підуть на нас з усіх боків. Шо будемо робити?
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03.11.2020 00:43 Ответить
а медуслуга уже проплачена заранее. отличное кидалово)))
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03.11.2020 01:14 Ответить
Задержание по-лукашенковски - в морду, а потом в автозак:

https://streamable.com/bvqqa6
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03.11.2020 07:25 Ответить
Мудило усатый!
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03.11.2020 07:30 Ответить
Как непосредственный свидетель: Украина и власти ОРДЛО поступали аналогично в марте-июне т.г. !!! Граница была на замке! Так что мы далеко не ушли от Белоруссии.
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03.11.2020 08:39 Ответить
Між нами немає границі . Є лінія фронту . Хунта закрила вату , щоб до них не прашьол хфажизьм . Ну і вони щоб не попали до бандерівців . Гроші - з тризубом , ковбаса - рускогаварящая , візитки Яроша , червоно-чорні та синьо-жовті стяги - все це просто спалює вату з середини .
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03.11.2020 10:30 Ответить
Цн той узурпатор, що нам розповідає про фашистів? Не пропустити людей у яких була остання надія і вони вирішили не сьогодні їхати. Для мене Білорусь здохла разом із Московією. Зміняться вони і ми змінимо своє ставлення.
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03.11.2020 08:55 Ответить
Свою медицину треба розвивати , не красти , не голосувати по пріколу чи за гречку . І тоді при лікуванні не доведеться перетинати кордони . Коронавірус нам в поміч , ну і закриті кордони . Якщо через голову не доходить , то може хоч так .
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03.11.2020 10:21 Ответить
Дійсно короновірус хапугам в поміч. Вони всі гроші з ковід зариють в землю і асфальт. При клоунах не бачити нам не тільки медицини, хочаб зберегли до їх переобрання Україну.
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03.11.2020 11:11 Ответить
выгнать посла нах.
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03.11.2020 12:12 Ответить
 
 