Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сегодня, 3 ноября, Соединенные Штаты Америки выбирают нового президента. Главные претенденты на этот пост — действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и экс-вице-президент США Джо Байден, баллотирующийся от Демократической партии.
Как передает Цензор.НЕТ, на досрочных выборах проголосовали уже почти 100 миллионов американцев.
Прогнозы в отношении того, кто станет новым главой Белого дома, на стороне Байдена — согласно The Economist, у него есть 95%-й шанс стать президентом.
Хотя обычно победитель выборов становится известен уже в день голосования, в 2020 году подсчет голосов займет больше времени, говорят аналитики, поскольку из-за пандемии COVID-19 все больше людей склоняются к отправке бюллетеней по почте, особенно сторонники демократов.
Официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность. Американский президент избирается на четыре года и не может занимать этот пост более двух сроков.
Одно из основных опасений журналистов и политологов в рамках этих выборов относится к вопросу мирной передачи власти: в течение нескольких месяцев Дональд Трамп ставил под сомнение надежность и честность "почтового" голосования, заявляя, что оно открывает путь для мошенничества и может быть использовано демократами для фальсификации результатов выборов. Действующий президент допускал, что может отказаться от мирной передачи власти в случае проигрыша Байдену.
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"Будущее наступает! Будущее! СмАтрите, какие електромобили и смартфоны!.."
Вообще-то, кто-нибудь глядя "Одиссею" Стенли Кубрика думал, что в 2020-м будут забивать витрины магазинов фанерой? Не?
Астролог Влад Росс
По его мнению, на выборах в США должен победить Байден. Однако, предостерегает астролог, будет масштабная фальсификация результатов голосования по почте в пользу Дональда Трампа.
"Будут сфальсифицированы письма: придут голоса за Дональда Трампа от каких-то бомжей, от людей, которые никогда не голосовали, от кого-то письма будут приходить дважды или трижды...", - добавил Росс.
В итоге, прогнозирует астролог, Трамп признает себя победителем президентской гонки, и несмотря на реальный проигрыш в выборах, у него есть все шансы в суде доказать, что прав он.
"И суд тоже признает его победу. То есть выиграет выборы Байден, но Трамп все равно останется на своем посту", - отметил Влад Росс.
Там зашкварний сексизм.
У його пророкуваннях сказано, що: «Прєзідєнтом США станет мусчіна».
К сожалєнію...
https://kp.ua/life/560927-predskazanye-na-2017-hod-ot-astroloha-vlada-rossa[видео] Комментарии: 37
Донбасс снова будет с Украиной, а Россию ждет переворот.
Одесский астролог Влад Росс сделал предсказание на 2017 год для Украины и России. Он известен тем, что делает свои прогнозы по древнеарийской традиции. При этом на будущий год он видит для нашей страны светлое будущее, передает сайт god2017.com.
По его мнению, в конце 2017 года Донбасс вернется в состав Украины. В это время Владимир Путин покинет президентское кресло в ходе политического переворота. »
А що - є ще хтось ?
А чому вони балотуються ?
У них є шанси ?
В нас було чотири кандидати - Трамп, Байден, жінка від лібертаріанців та якийсь вуйко з маунтін парті.
Якщо не секрет - за кого ?
Чекаємо з нетерпінням результатів, бо лихоманить всіх.
Будет девальвация доллара в 3 раза?