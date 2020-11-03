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Байден (1401) США (9352) Трамп (2145)

Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах

Сегодня, 3 ноября, Соединенные Штаты Америки выбирают нового президента. Главные претенденты на этот пост — действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и экс-вице-президент США Джо Байден, баллотирующийся от Демократической партии.

Как передает Цензор.НЕТ, на досрочных выборах проголосовали уже почти 100 миллионов американцев.

Прогнозы в отношении того, кто станет новым главой Белого дома, на стороне Байдена — согласно The Economist, у него есть 95%-й шанс стать президентом.

Хотя обычно победитель выборов становится известен уже в день голосования, в 2020 году подсчет голосов займет больше времени, говорят аналитики, поскольку из-за пандемии COVID-19 все больше людей склоняются к отправке бюллетеней по почте, особенно сторонники демократов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: В США больше нет свободной прессы

Официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность. Американский президент избирается на четыре года и не может занимать этот пост более двух сроков.

Одно из основных опасений журналистов и политологов в рамках этих выборов относится к вопросу мирной передачи власти: в течение нескольких месяцев Дональд Трамп ставил под сомнение надежность и честность "почтового" голосования, заявляя, что оно открывает путь для мошенничества и может быть использовано демократами для фальсификации результатов выборов. Действующий президент допускал, что может отказаться от мирной передачи власти в случае проигрыша Байдену.

Также читайте: Байден побеждает в последних дебатах: 53% против 39%, - CNN

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Топ комментарии
+15
Боже! Бережи Америку! Бережи від Трампа та впливу кацастана. Ну не повинно так бути, щоб держава номер один у світі була під впливом держави-терориста.
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03.11.2020 00:50
+12
Байден, но Трамп будет отстаивать что он победил пока его не уйдут)
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03.11.2020 00:45
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Предурки, где США а где Вена?
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03.11.2020 01:01 Ответить
Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 6869
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03.11.2020 01:04 Ответить
Посмотрите как Нью-Йорк "приукрасился" к выборам... Шел 20-й год 21-го века... Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 7824
"Будущее наступает! Будущее! СмАтрите, какие електромобили и смартфоны!.." Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 635

Вообще-то, кто-нибудь глядя "Одиссею" Стенли Кубрика думал, что в 2020-м будут забивать витрины магазинов фанерой? Не? Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 9107
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03.11.2020 01:05 Ответить
Взагалі ті хто бував в Філадельфії собі таке могли уявити.
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03.11.2020 01:08 Ответить
всех вангующих надо в спам...
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03.11.2020 01:10 Ответить
А что говорят звезды и луна?

Астролог Влад Росс
По его мнению, на выборах в США должен победить Байден. Однако, предостерегает астролог, будет масштабная фальсификация результатов голосования по почте в пользу Дональда Трампа.

"Будут сфальсифицированы письма: придут голоса за Дональда Трампа от каких-то бомжей, от людей, которые никогда не голосовали, от кого-то письма будут приходить дважды или трижды...", - добавил Росс.
В итоге, прогнозирует астролог, Трамп признает себя победителем президентской гонки, и несмотря на реальный проигрыш в выборах, у него есть все шансы в суде доказать, что прав он.
"И суд тоже признает его победу. То есть выиграет выборы Байден, но Трамп все равно останется на своем посту", - отметил Влад Росс.
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03.11.2020 01:32 Ответить
Тю , а разве позволительна скрытая агитация за Трампа, а хоть и устами астролога, во время голосования?
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03.11.2020 01:39 Ответить
Там гірше.
Там зашкварний сексизм.
У його пророкуваннях сказано, що: «Прєзідєнтом США станет мусчіна».
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03.11.2020 01:53 Ответить
😀😀😀
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03.11.2020 02:14 Ответить
Ты думаешь, у американцев самый популярный астролог современности Влад Росс из Борщаговки? Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 8162
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03.11.2020 01:55 Ответить
Из Одесси.
К сожалєнію...
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03.11.2020 02:11 Ответить
«Предсказание на 2017 год от астролога Влада Росса.
https://kp.ua/life/560927-predskazanye-na-2017-hod-ot-astroloha-vlada-rossa[видео] Комментарии: 37

Донбасс снова будет с Украиной, а Россию ждет переворот.

Одесский астролог Влад Росс сделал предсказание на 2017 год для Украины и России. Он известен тем, что делает свои прогнозы по древнеарийской традиции. При этом на будущий год он видит для нашей страны светлое будущее, передает сайт god2017.com.
По его мнению, в конце 2017 года Донбасс вернется в состав Украины. В это время Владимир Путин покинет президентское кресло в ходе политического переворота. »
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03.11.2020 01:50 Ответить
Одидаем 2017-го года.
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03.11.2020 01:54 Ответить
по дрєвнєєврєйскому календарю...
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03.11.2020 02:22 Ответить
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Байден-сраный левак,который ездил с рогатой к пуйлу с кнопками перезагрузка.Лучше уже фриковатый Трамп,чем это чучело.Слоны-win,ослы-sucks. Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 2122
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03.11.2020 01:53 Ответить
Байден бесспорный лидер везде и во всем, но президентом останется Трамп чтобы снова все ощутили батхерт как на прошлых выборах Дивная страна Америка, дивнее только Мокшанская *********
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03.11.2020 04:48 Ответить
Главные претенденты на этот пост - действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и экс-вице-президент США Джо Байден, баллотирующийся от Демократической партии.

Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 9039 А що - є ще хтось ?
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03.11.2020 02:42 Ответить
Там целый список в бюллетене - кроме этих двух big boys еще Independent, Libertarian а у нас ещё и от Mountain Party Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 1194
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03.11.2020 03:24 Ответить
То про Каньє - правда ?
А чому вони балотуються ?
У них є шанси ?
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03.11.2020 03:40 Ответить
Каньє не бачив, може він був у каліфорнійскому бюлетені
В нас було чотири кандидати - Трамп, Байден, жінка від лібертаріанців та якийсь вуйко з маунтін парті.
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03.11.2020 04:02 Ответить
А Ви вже проголосували ?
Якщо не секрет - за кого ?
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03.11.2020 04:11 Ответить
Два тижні тому замовив absentee ballot і поштою надіслав, перевірив на сайті - вже каунті отримала. Я за Трампа проголосував Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 9375
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03.11.2020 04:23 Ответить
Добре. А чого смієтеся ?

Чекаємо з нетерпінням результатів, бо лихоманить всіх.
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03.11.2020 04:35 Ответить
ты подкацапник за ватного трампа, ясно любитель ***** и трампа
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03.11.2020 09:55 Ответить
А ваш байден = буризма. коррумпированный.
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03.11.2020 10:28 Ответить
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Світові потрібен Трамп2020!
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03.11.2020 02:44 Ответить
Сьогодні на ПРЯМОМУ каналі дивіться (цілу ніч) пряму трансляцію из США з Пітером Залмаєвим!!!!!!!
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03.11.2020 03:24 Ответить
А шо смотреть? Байден бесспорный лидер везде и во всем, но президентом останется Трамп чтобы снова все ощутили батхерт как на прошлых выборах
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03.11.2020 05:03 Ответить
Ты пургу не гони, давай билеты на поддержку президента. А то дывиться цилу нич, вроде мне ночью не чем занятся. Я думал, что такие уже в Амэрике, как это вас не пригласили?
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03.11.2020 08:53 Ответить
за клоуна голосовал??
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03.11.2020 09:57 Ответить
Тебе ніхто не примушує, а тільки тим кому цікава ця пряма трансляція!!! А ти походу ще не вийшов з тої "пурги", як віддав свій нікчемний голос за ЗЕбіляку...
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03.11.2020 11:04 Ответить
Ни .................. еще бы меня кто то прымушевал, я по другому получаю оргазм, а ты готовься.,поменяй трусики. А Вова мэни и в ........... не торохтит. Со мной он не пил, как и Трамп с Байденом, То до Петрухи, тебя туда, такую, не возьмут.
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03.11.2020 11:41 Ответить
И не тревожь меня, водку я не меняю на таких, как ты.
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03.11.2020 11:43 Ответить
Загубися. імбіцил!!! Тебе спамлять, а ти лізешь зі своїми дібільними коментами як баран((((
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03.11.2020 12:49 Ответить
А почему забанили? Есть же НЕДОНОСКИ. Не хотел, но + поставил. Ну, как этим недоноскам нравится Байден, да у него не стоит, а вот Трамп, ж........ может порвать. Он РЫЖИЙ.
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03.11.2020 11:47 Ответить
Если выиграет Трамп, леваки выйдут на улицы. Трудно даже представить что начнется.
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03.11.2020 08:02 Ответить
гевалюція?
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03.11.2020 10:26 Ответить
Відстріл . В Техасі ж не виходять , бо там закон правильний і замість табличок "У дворі злий пес" , висять таблички "Я в поліцію НЕ телефоную"😁👍
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03.11.2020 10:43 Ответить
Не зависимо, кто там будет президентом, холодильник не пополнится. Это не ваша страна, хоть трусы ссымите. Чему радуются?
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03.11.2020 08:57 Ответить
Так , але при Байдені , більше російських окупантів перемішають з землею і робитимуть це швидше , якісніше і масовіше . Швидше настане МИР .
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03.11.2020 10:40 Ответить
при обаме много перемешали или тебе лишь бы языком молоть?
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03.11.2020 11:22 Ответить
Даешь цветную революцию в США !!
Будет девальвация доллара в 3 раза?
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03.11.2020 09:13 Ответить
БАЙДЕН
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03.11.2020 10:36 Ответить
Трамп чи Байден - у США почався день голосування на президентських виборах - Цензор.НЕТ 7760
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03.11.2020 11:20 Ответить
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