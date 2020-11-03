Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. Он сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sueddeutsche Zeittung.

По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших. От полученных травм скончался полицейский. Один из подозреваемых в стрельбе в Вене задержан.

Нехаммер также призвал жителей Вены не выходить на улицы.

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. Открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются.