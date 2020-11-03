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Профильный комитет рекомендует Раде проголосовать за проект бюджета на 2021 год в первом чтении
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Проект поддержали представители трех фракций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.в телеграме
Проект бюджета, направленный Кабинетом министров поддержали члены комитета от "Слуги народа", "Евросолидарности" и "Батькивщины".
Теперь проект должны поддержать в первом чтении простым большинством в 226 голосов.
Рассмотрение и голосование за бюджет в первом чтении запланировано на четверг, 5 ноября.
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Комитет - группа лиц, каждое из которых ничего не способно сделать, а все вместе они решают, что ничего сделать нельзя. Фред Аллен
Комитет - это группа ни к чему не способных людей, назначенных людьми, не расположенными к какой либо работе, чтобы делать нечто совершенно необязательное. Стюарт Харрол