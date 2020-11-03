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Новости Политика Украины
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Профильный комитет рекомендует Раде проголосовать за проект бюджета на 2021 год в первом чтении

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Проект поддержали представители трех фракций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.в телеграме

Проект бюджета, направленный Кабинетом министров поддержали члены комитета от "Слуги народа", "Евросолидарности" и "Батькивщины".

Теперь проект должны поддержать в первом чтении простым большинством в 226 голосов.

Рассмотрение и голосование за бюджет в первом чтении запланировано на четверг, 5 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О госбюджете на 2021 год придется договариваться. Судя по опыту "ковидного фонда", будет непросто, - "слуга народа" Корниенко

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Пункт первый - выцыганить бабло у МВФ Профильный комитет рекомендует Раде проголосовать за проект бюджета на 2021 год в первом чтении - Цензор.НЕТ 7941
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03.11.2020 01:48 Ответить
путин на местные выборы дал куму медведчуку 2 млрд долларов,но витя их просрал
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03.11.2020 01:51 Ответить
Комитет: группа лиц без определенных занятий. Казимеж Бартошевич

Комитет - группа лиц, каждое из которых ничего не способно сделать, а все вместе они решают, что ничего сделать нельзя. Фред Аллен

Комитет - это группа ни к чему не способных людей, назначенных людьми, не расположенными к какой либо работе, чтобы делать нечто совершенно необязательное. Стюарт Харрол
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03.11.2020 01:56 Ответить
в москве курс доллара 100.фирма Apple что то знает
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03.11.2020 02:00 Ответить
комитет начальников штабов сша провел уникальную операцию в африке по освобождению фермера
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03.11.2020 02:04 Ответить
Це означає, що частина слуг уродів, а також ЄС і БЮТ будуть проти розпуску парламенту. Можливо, лише проти негайного розпуску; а от в районі Нового року - то можливо, підтримають.
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03.11.2020 02:10 Ответить
Надо так: Профильный комитет настойчиво рекомендует Раде проголосовать за проект бюджета на 2021 год в первом чтении.

Профильный комитет рекомендует Раде проголосовать за проект бюджета на 2021 год в первом чтении - Цензор.НЕТ 5599
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03.11.2020 06:08 Ответить
 
 