Профильный комитет рекомендует Раде проголосовать за проект бюджета на 2021 год в первом чтении

Бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Проект поддержали представители трех фракций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.в телеграме

Проект бюджета, направленный Кабинетом министров поддержали члены комитета от "Слуги народа", "Евросолидарности" и "Батькивщины".

Теперь проект должны поддержать в первом чтении простым большинством в 226 голосов.

Рассмотрение и голосование за бюджет в первом чтении запланировано на четверг, 5 ноября.

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