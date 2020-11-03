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Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 2 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку от Старогнатовки - подствольный гранатомет.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было",- сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01
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"Стійке перемир"я"...
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03.11.2020 07:19 Ответить
На всьому неосяжному просторі
ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.

На них ординці і сепари будуть за зебільним планом Б повертати землю.
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03.11.2020 07:34 Ответить
Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2165
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03.11.2020 07:39 Ответить
Всього 2 рази? Значить добекались про вибори.
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03.11.2020 07:51 Ответить
Виходить, що перемир*я зірвано і крапка. Але "Термос" добивається свого, бо він у своїй макітрі війну вже закінчив.
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03.11.2020 08:49 Ответить
Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8450

...
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03.11.2020 11:05 Ответить
 
 