Враг за сутки дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 2 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку от Старогнатовки - подствольный гранатомет.
"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было",- сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.
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