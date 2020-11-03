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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 211 тыс. человек, число заболевших превысило 47 млн.

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 211 тыс. человек, число заболевших превысило 47 млн.

По состоянию на утро 3 ноября в мире зарегистрировали 472 997 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 712 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 47 326 715 случаев инфицирования, из них 472 997 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 211 421 человек, из них 5 712 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 211 тыс. человек, число заболевших превысило 47 млн. 01

Побороли болезнь и вылечились 34 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 21-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 211 тыс. человек, число заболевших превысило 47 млн. 02
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кошмар
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03.11.2020 08:02 Ответить
Число выявленных заболевших. А заболевших или бессимптомных в десятки раз больше. К весне бОльшая часть планеты пройдет через него
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03.11.2020 08:44 Ответить
Брехня. В "умерших от ковида" записывали кого ни попадя.
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03.11.2020 09:30 Ответить
 
 