Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 211 тыс. человек, число заболевших превысило 47 млн.

По состоянию на утро 3 ноября в мире зарегистрировали 472 997 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 712 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 47 326 715 случаев инфицирования, из них 472 997 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 211 421 человек, из них 5 712 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 34 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 21-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

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