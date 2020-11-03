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Новости За рубежом
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Теракт в Вене: три человека погибли, 15 ранены. Убитый террорист был исламистом, - глава МВД Австрии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Теракт в Вене: три человека погибли, 15 ранены. Убитый террорист был исламистом, - глава МВД Австрии

Убитый в Вене террорист был исламистом, всего при теракте накануне погибло минимум три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

"Вчера мы пережили теракт, который устроил минимум один исламистский террорист, ситуация, которой не было в Австрии в течение десятилетий", - сказал Нехаммер журналистам рано утром, прямую трансляцию выступления вел телеканал ORF.

Террориста накануне застрелила полиция, на нем был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке "ИГ", сказал Нехаммер.

По его словам, есть "три погибших и 15 раненых". Это двое мужчин и одна женщина.

Квартиру убитого террориста полицейские вскрыли при помощи взрывчатки.

По словам Нехаммера, очевидцы произошедшего накануне предоставили полиции более 20 тысяч видеозаписей, полиция ищет возможного сообщника нападавшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

Сообщается, что стрельба произошла в шести точках в первом районе города - Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт.

В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в Twitter высказал поддержку Австрии: "В это тяжелое время Украина поддерживает Австрию. Мои соболезнования пострадавшим во время ужасающего теракта в Вене".
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Топ комментарии
+31
Теракт в Вене: три человека погибли, 15 ранены. Убитый террорист был исламистом, - глава МВД Австрии - Цензор.НЕТ 2360
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03.11.2020 08:14
+25
Если бы не христианский мир и европейские ценности, то в Азии, Африке и на Ближнем востоке до сих пор бы ездили на ослах, занимались сексом с маленькими девочками и вытирали жопу пальцем. Хотя... это и сейчас не редкость. Дикари - они такие.
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03.11.2020 08:46
+24
Цікаво лише одне - національність "ісламіста" і його місце проживання та громадянство, до прибуття в Європу...
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03.11.2020 08:11
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Пришел на работу и на редкость пока еще никто из коллег не вспомнил об этом случае! Обыденность?
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03.11.2020 09:30 Ответить
Надо еще беженцев принять !!!! А то маловато как-то !!!!!
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03.11.2020 09:53 Ответить
В Австрии сегодня проживает только официально около 500 тысяч турков, и еще столько же нелегально. Население Австрии менее 9 млн человек. И кто в австрийском доме хозяин? И есть у ли у хозяина "царь в голове"?
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03.11.2020 10:27 Ответить
"Mehr mut für unser wiener ****" (с) Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії - Цензор.НЕТ 2467
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03.11.2020 12:15 Ответить
Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії - Цензор.НЕТ 164
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03.11.2020 12:32 Ответить
Я хорошо помню, как только стали в Вене раздаваться лозунги "Zu viel Fremdes tut niemandem gut" (Слишком много иностранного никому не приносит пользы), так сразу появилась загадочная женщина с интересным предложением, а потом видео встречи с ней на острове Ибица вышла на все ТВ каналы Австрии и Европы. Кому-то (уж не в Кремле ли?) была выгодна ситуация, когда Вена/Австрия (как и вся Европа) уже не принадлежит европейцам.
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03.11.2020 12:47 Ответить
А як вони розрізняють ісламістів та не-ісламістів? Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії - Цензор.НЕТ 7592
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03.11.2020 10:01 Ответить
До тех пор пока жители будут безоружными овцами (не способными защитиь себя и своих близких, а свою жизнь и безопасность доверять служивым палканам), до тех пор волки быдут перерезать ТУПЫМ И БЕЗЗАЩИТНЫМ БАРАНАМ горло!
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03.11.2020 10:02 Ответить
Західний світ сам підписав собі вирок.З такими суіцидальними закидами,які пропагує Европа ми зникнемо з лиця Землі. Ось в Іспанії не припиняється потік «біженців». На Канарах жителі зазняли репортаж про те,як живеться нелегалам африканцям в готелі на повному пансіоні .Зазначу-готель-абитий тільки ними,платники податків,звичайні іспанці змушені оплачувати цим бєдним увесь сервіс.Всі поселенці готелю хлопці20-30 років,вдягнені в фірмовий спортивний одяг,з дорогими гаджетами, все новеньке. Готель «клуб холідей».Пересічні жителі ніяк не можуть зрозуміти ціль Сороса.Задають риторичні питання,обурюються.А потік мігрантів не кінчається.Европа здорово почорніла й покоричневіла. Бережіть свою країну від саранчі!
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03.11.2020 10:22 Ответить
Потому сейчас несколько иначе смотрится нежелание властей Польши и Венгрии выполнять решение Евросоюза по организованному приему беженцев со всего мира. А вот Меркель, так думаю, будущие поколения проклянут за ее усилия по приему миллионов зверушек со всего мира и выплате им (годами!) пособий за счет немецкого налогоплательщика.
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03.11.2020 10:29 Ответить
Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії - Цензор.НЕТ 6211
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03.11.2020 12:51 Ответить
Пора европейцам увеличить квоту по приёму несчастных мусульман-беженцев.
А потом эти обиженные страдальцы будут истреблять своих благодетелей.
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03.11.2020 10:42 Ответить
Пустили цих біженців зі Сходу... Австрія колись була спокійною та безпечною країною.
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03.11.2020 10:52 Ответить
никому не кажется странным как только кацапов давят новыми санкциями сразу начинаются теракты по европе?
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03.11.2020 11:12 Ответить
Почему бы Кадырову и Эрдогану не отправить своих воинов ислама на защиту миллионов мусульман в СУАР в Китае? Они ж там гноятся в лагерях... Очко слабо?
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03.11.2020 11:19 Ответить
Прокремлевский Совет Европы с его оголтелой политикой мультикультурности для приема раковых опухолей неассимилируемых чужеродцев - враг Европы! Большое "спасибо" Меркель!
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03.11.2020 11:28 Ответить
https://korrespondent.net/business/mmedia_and_adv/1396696-vo-francii-satiricheskaya-gazeta-opublikovala-karikatury-na-muhammeda
***** 19 сентября 2012, 03:20

Были атакованы -
синагога - еврейские рестораны.
Зачем надо было трогать Пророка Мухаммеда в карикатурах.
Ведь во Франции уже было лет пять назад такое же с журналистами....
*****

Теракт у Відні: троє осіб загинули, 15 поранені. Убитий терорист був ісламістом, - глава МВС Австрії - Цензор.НЕТ 6405Charlie Hebdo вновь печатает карикатуры на пророка ... - DW """""7 карикатур разгромленного террористами журнала Charlie Hebdo

Трое мужчин в масках с автоматами и гранатометами в руках атаковали утром 7 января 2015 года редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo («Шарли Эбдо»).
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03.11.2020 11:37 Ответить
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