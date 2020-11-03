РФ штампует предвзятые решения "суда" против адвоката Гемеджи из-за ее успехов в раскрытии несправедливости в оккупированном Крыму, - посольство США

Посольство США в Украине заявляет, что Россия преследует крымского адвоката Лилю Гемеджи из-за ее успехов в раскрытии несправедливости в "уголовных процессах" в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за успехов адвоката Гемеджи в раскрытии несправедливости в так называемых процессах в оккупированном Крыму Россия штампует против нее предвзятые решения крымского "суда", чтобы отстранить ее. Юристы по правам человека в Крыму должны иметь возможность выполнять свою важнейшую работу", – говорится в сообщении.

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Ранее российский "суд" вынес Гемеджи частное определение за якобы "многократное нарушение регламента судебных заседаний", пишут Крым.Реалии.

Гемеджи считает, что данная частная жалоба – это форма давления на нее как защитницу, которая активно отстаивала позицию своего подзащитного по "уголовному делу". Она представляла в "суде" интересы крымского правозащитника и координатора общественного движения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева, осужденного 16 сентября 2020 года на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала "проявлением давления на правозащитников" частное определение "Южного окружного военного суда" адвокату Лиле Гемеджи.