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Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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РФ штампует предвзятые решения "суда" против адвоката Гемеджи из-за ее успехов в раскрытии несправедливости в оккупированном Крыму, - посольство США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ штампует предвзятые решения

Посольство США в Украине заявляет, что Россия преследует крымского адвоката Лилю Гемеджи из-за ее успехов в раскрытии несправедливости в "уголовных процессах" в оккупированном Крыму.

 Об этом говорится в заявлении посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за успехов адвоката Гемеджи в раскрытии несправедливости в так называемых процессах в оккупированном Крыму Россия штампует против нее предвзятые решения крымского "суда", чтобы отстранить ее. Юристы по правам человека в Крыму должны иметь возможность выполнять свою важнейшую работу", – говорится в сообщении.

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Ранее российский "суд" вынес Гемеджи частное определение за якобы "многократное нарушение регламента судебных заседаний", пишут Крым.Реалии.

Гемеджи считает, что данная частная жалоба – это форма давления на нее как защитницу, которая активно отстаивала позицию своего подзащитного по "уголовному делу". Она представляла в "суде" интересы крымского правозащитника и координатора общественного движения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева, осужденного 16 сентября 2020 года на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала "проявлением давления на правозащитников" частное определение "Южного окружного военного суда" адвокату Лиле Гемеджи.

РФ штампует предвзятые решения суда против адвоката Гемеджи из-за ее успехов в раскрытии несправедливости в оккупированном Крыму, - посольство США 01
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Знакомая и закономерная история. роSSия и фальсификации, как сиамские близнецы и никто не спешит их разделять.
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03.11.2020 08:30 Ответить
Сепаратисты! Переезжайте в Крым, а лучше, в ОРДЛО! Там вас всех ждут!
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03.11.2020 08:33 Ответить
Украинские любители "рузкаго мира" не сепаратисты, а коллаборационисты. Или коллаборанты. Чмыри, помогающие врагу уничтожить Украину.
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03.11.2020 09:41 Ответить
В нацистській Німеччині і то, до початку Другої світової, якоїсь "законності" дотримувалися... Георгія Димитрова побоялися засудить за "тероризм" (організацію підпалу рейхстагу). Росія йде "по бєспрєделу" - вже й нацистів "перепльовує"...
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03.11.2020 08:39 Ответить
Людина життям ризикую.
Москалі такі - або куплять, або посадять, або вб'ють.
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03.11.2020 08:44 Ответить
ризикує*
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03.11.2020 08:45 Ответить
Лапті ненавидять всіх хто не такий як вони.
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03.11.2020 08:52 Ответить
Это кто там в фэйсбуке пропищал? "Гарант"?
У США что, нет посольства в РФ? Или смелости хватает только квакать в интернете?
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03.11.2020 13:30 Ответить
 
 