За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев

В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 411 093 человека.

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"За вчера в Украине зафиксированы 8 899 (из них детей - 346, медработников - 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за последние сутки

госпитализированы - 1 207 человек;

летальных случаев - 157;

выздоровели - 5 100 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 60 836.

За все время пандемии в Украине

заболели - 411 093 человека;

выздоровели - 168 868 человек;

летальных исходов - 7 532;

проведено ПЦР-тестов - 3 379 029.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях", - сообщил Степанов.





