За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев
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В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 411 093 человека.
"За вчера в Украине зафиксированы 8 899 (из них детей - 346, медработников - 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 207 человек;
летальных случаев - 157;
выздоровели - 5 100 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 60 836.
За все время пандемии в Украине
заболели - 411 093 человека;
выздоровели - 168 868 человек;
летальных исходов - 7 532;
проведено ПЦР-тестов - 3 379 029.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях", - сообщил Степанов.
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Кавычки видишь?
в Словакии за день протест. более 2 млн. = 25к. зараженных.
Че если и тут так? куда ты со своими "2 раза", кринж, то есть, крик то? в 52 раза больше тут - вот это ближе к действ.
А в то, что маски как-то сдерживают распространение ОРВИ, сейчас только законченные идиоты верят. Ткань для мелкодисперсной аэрозольной взвеси фильтром вообще не является, а запретить людям дышать пока не могут.
Тесты делает один на десять. Бесплатно - толпы народа, не каждый с плохим самочувствием выстоит очередь, а в частных не у всех есть 800-1800 гривен мазок сдать.
ведь за каждого больного на короновирус врачи получают доплаты даже не леча их а только спрашивая по телефону как самочуствие
Сметанат борщу@SmetanatBorschu 23 ч
Був у АТБ. Касири сидять з масками на бороді, робітники по залі ходять взагалі без масок.
В супермаркет без масок вже пускають. Подивіться на кількість вражених коронавірусом... А навесні касири сиділи не просто в масках, а в захисних прозорих екранах.
А вообще у нас страна непуганных идиотов.