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За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев

В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 411 093 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 211 тыс. человек, число заболевших превысило 47 млн.

"За вчера в Украине зафиксированы 8 899 (из них детей - 346, медработников - 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за последние сутки За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 01

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 02госпитализированы - 1 207 человек;

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 02летальных случаев - 157;

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 02выздоровели - 5 100 человек;

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 02осуществлено тестирований за сутки - 60 836.

За все время пандемии в Украине За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 01

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 07заболели - 411 093 человека;

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 07выздоровели - 168 868 человек;

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 07летальных исходов - 7 532;

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 07проведено ПЦР-тестов - 3 379 029.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях", - сообщил Степанов.

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 11
За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 12
За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 13
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Топ комментарии
+6
Когда подцепишь ковид или твои родственники, и почуствуешь что такое когда будешь дышать как рыба вытащенная из воды, легкие гниют, а при вдохе в груди хлюпает гной и врачи отводя глаза разводят руками тогда скажешь что особо не играет роли
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03.11.2020 08:56
+6
Были бы штрафы по 10 000 евро и крысы в масках ходили бы.
А вообще у нас страна непуганных идиотов.
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03.11.2020 10:16
+5
Вот именно. С чего вдруг у нас намного меньше? Мы лучше карантин соблюдаем? Нет, конечно. Совершенно очевидно, что у нас 20000 в день, а то и больше. Украинская статистика - липовая.
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03.11.2020 08:47
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Ого скачки какие, вчера 6 тыс а тут уже почти 9 тыс.
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03.11.2020 08:36 Ответить
В выходные дни вирус всегда "отступает".
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03.11.2020 08:48 Ответить
в выходные никто не делает тесты. В выходные только в морги складируют
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03.11.2020 08:52 Ответить
Это был сарказм. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків - Цензор.НЕТ 6815
Кавычки видишь?
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03.11.2020 09:05 Ответить
делают тесты в выходные. мы с коллегами сдали в субботу, в воскресенье получили результаты. а вот фиксируются ли эти результаты в официальной статистике - не знаю.
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03.11.2020 09:55 Ответить
10 000 за сутки будет вопрос времени ..Он Европа с супермедицинским обслуживание по 20 000 даёт по примеру Франции и Бельгии
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03.11.2020 08:37 Ответить
Вот именно. С чего вдруг у нас намного меньше? Мы лучше карантин соблюдаем? Нет, конечно. Совершенно очевидно, что у нас 20000 в день, а то и больше. Украинская статистика - липовая.
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03.11.2020 08:47 Ответить
Однозначно можна множити на 2. Тестів фактично немає. У кого є симптоми, але немає високої температури, тест не роблять
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03.11.2020 09:09 Ответить
Я уже тут писал: у родной тети тест положительный. В семье переболели все, две соседские семьи - тоже. Но тест делала только тетя. На сколько умножать надо? И так далее... А бессимптомных вообще не считаем.
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03.11.2020 09:22 Ответить
можна множити на 2\\\\\\\\\

За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків - Цензор.НЕТ 15
в Словакии за день протест. более 2 млн. = 25к. зараженных.
Че если и тут так? куда ты со своими "2 раза", кринж, то есть, крик то? в 52 раза больше тут - вот это ближе к действ.
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03.11.2020 11:32 Ответить
Казали шо у жабоїдів вже за 50 тищ. Нам є куди рости.
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03.11.2020 08:48 Ответить
Не на тех ровняешься, пенс.
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03.11.2020 08:49 Ответить
Если по 20-30 тыс в день (включая бессимптомных), то к марту почти все население пройдет через корону.
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03.11.2020 08:49 Ответить
Во Франции за сутки вчера было 52 518 и больше 400 смертей и локдаун уже действует,школы открыты и транспорт работает,кафе рестораны и другие закрыли
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03.11.2020 08:56 Ответить
Кто хорошо покарантинил по весне, тот и имеет самый большой прирост заболевших.
А в то, что маски как-то сдерживают распространение ОРВИ, сейчас только законченные идиоты верят. Ткань для мелкодисперсной аэрозольной взвеси фильтром вообще не является, а запретить людям дышать пока не могут.
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03.11.2020 09:10 Ответить
респираторы ффп3
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03.11.2020 09:56 Ответить
"Ткань для мелкодисперсной аэрозольной взвеси фильтром вообще не является" - серьезно? Да Вы идиот
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03.11.2020 10:07 Ответить
Он не идиот, он Мудак.
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03.11.2020 10:09 Ответить
ну одно другое не исключает
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03.11.2020 10:11 Ответить
Раз японці - "закончєнниє ідіоти", то хто тоді ти?
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03.11.2020 10:09 Ответить
Конечно идиоты! У них на всю Японию ковидчиков меньше чем в Киеве. Негодяи какие. Маски они видишь ли носят, не слушают местных ЭкперДов. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків - Цензор.НЕТ 886
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03.11.2020 10:23 Ответить
У хранції 67 мільйонів власного населення + емігранти головорізи.
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03.11.2020 09:30 Ответить
Могу вас заверить, что у нас намного больше реально.
Тесты делает один на десять. Бесплатно - толпы народа, не каждый с плохим самочувствием выстоит очередь, а в частных не у всех есть 800-1800 гривен мазок сдать.
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03.11.2020 10:20 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/8/3228688/74972056
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03.11.2020 11:33 Ответить
Короновирус упростит функции Пенсионного Фонда ..Тут вопрос уже не будет с каких накоплений платить пенсии - а кому их платить если за годом год короновирус просто убьет пожилых людей
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03.11.2020 08:40 Ответить
По сравнению с тем сколько умирает от онкологии или сердечно-сосудистых ковид особо не играет роли.
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03.11.2020 08:43 Ответить
Когда подцепишь ковид или твои родственники, и почуствуешь что такое когда будешь дышать как рыба вытащенная из воды, легкие гниют, а при вдохе в груди хлюпает гной и врачи отводя глаза разводят руками тогда скажешь что особо не играет роли
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03.11.2020 08:56 Ответить
Этот бред можно рассказывать лишь тем, кто не знает, что такое ОРДС (при нем ничего не "гниет"). А коронавирус это обычный насморк, 90% заболевших не нуждаются в госпитализации.
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03.11.2020 09:06 Ответить
Больше, поэтому приказали упекать в больнички группу риска, бо среди остальных желающих как-то не хватает.
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03.11.2020 09:30 Ответить
Ты уже своих родителей заразил "обычным насморком"?
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03.11.2020 10:08 Ответить
ну конечно же не играет, а с теми осложнениями у некоторых людей которые он после себя оставляет можно спокойно пережить и дожить до старости, тромбозы, склерозы убитые клетки в легких это так пережить расплюнуть
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03.11.2020 08:57 Ответить
короновирус на смертность в Украине никак не повлиял, вместо умер от сердечной недостаточности стали писать умер от короновируса,
ведь за каждого больного на короновирус врачи получают доплаты даже не леча их а только спрашивая по телефону как самочуствие
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03.11.2020 08:51 Ответить
Семейные за них доплат не имеют.
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03.11.2020 08:54 Ответить
ну да по бумагам проходит как контактирующий с больным на короновирус и не получают доплат, сказочник
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03.11.2020 09:27 Ответить
Каким образом - по телефону?
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03.11.2020 09:31 Ответить
Коронавирусная инфекция в плане избыточной смертности сильнее всего ударила по Швеции. Там наибольшее число смертей за первые полгода в 21 веке. Похожая ситуация была весной во многих странах Европы. Запись умерших от сердечной недостаточности как умерших от ковида такого эффекта дать неможет в принципе.
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03.11.2020 11:22 Ответить
Их убьет не корона, а медицина, к которой им по сути перекрыли доступ.
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03.11.2020 09:27 Ответить
Вчера был понедельник и как обычно данные за воскресенье поступили не в полном объеме. А сегодня эти данные добавились в общую сводку.
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03.11.2020 08:43 Ответить
Ну понятно, вчера было воскресение - как всегда меньше положеного. А вот будние начались, сейчас рекорды каждый день будут. Я вот решил самоизолироваться и ушел в запой...
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03.11.2020 08:48 Ответить
Сегодня вторник. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків - Цензор.НЕТ 3997
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03.11.2020 08:50 Ответить
отчет за воскресение, а сегодня за понедельник, сорян... В запое не так выразился.
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03.11.2020 11:43 Ответить
лечим Ковид асфальтом и полицейскими дубинками
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03.11.2020 08:48 Ответить
а еще и пенсиями ватникам в ордло..
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03.11.2020 08:59 Ответить
Ні дня без рекордів.
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03.11.2020 08:49 Ответить







Сметанат борщу@SmetanatBorschu 23 ч

Був у АТБ. Касири сидять з масками на бороді, робітники по залі ходять взагалі без масок.
В супермаркет без масок вже пускають. Подивіться на кількість вражених коронавірусом... А навесні касири сиділи не просто в масках, а в захисних прозорих екранах.
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03.11.2020 09:02 Ответить
АТБ то взагалі якась клоака
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03.11.2020 09:58 Ответить
На самом деле везде так, еще ни в одном магазине не виде чтобы ВСЕ работники были с нормально одетыми масками, 1-2 полюбому будут или без масок или с открытым носом...
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03.11.2020 10:13 Ответить
Были бы штрафы по 10 000 евро и крысы в масках ходили бы.
А вообще у нас страна непуганных идиотов.
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03.11.2020 10:16 Ответить
в Дніпрі у Варусі на лівому березі всі касири в масках.
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03.11.2020 15:48 Ответить
Это где? У вас в Мухосранске? В Киеве в супемаркетах все сотрудники в масках, закрывающих рот и нос
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03.11.2020 12:44 Ответить
а що, Україна закінчується за межами Києва?
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03.11.2020 14:28 Ответить
сьогодні вранці їхав в Дніпрі автобусом, Забитий під зав"язку. У масці був я і ще людей може 7-10.. Інші стоять у рило друг другу дихають своїми випорожненями, і ніхто не переймається ковідом. Дивні люди, плюють на безпеку, а потім дивуються чому їх не госпіталізують !! А не госпіталізують, бо вони сруть на безпеку свою і на безпеку оточуючих, і тому лікарні вже не витримують кількістного навантаження... Я б на місті керівництва країни надавав госпіталізацію лише тим людям, які користувались засобами безпеки, носили маски, Відслідковувати по відеокамерах, чи роспитувати в сусідів, чи носили захисні засобі, а потім вже госпіталізувати.
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03.11.2020 15:48 Ответить
Кстати, кто кукарекал, что все пишут Корону, еще и деннг доплачивают (сказочники) - всей семьей переболели, по симптомам и ПЦР - у всех корона, в больничном "Общее заболевание", в отчете ОРВИ. Носите маски, не слушайте *********. Они прекрасно снижают количество паров с вирусом. Чем меньше вы хапнете вируса, тем легче в итоге перенесете болезнь.
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03.11.2020 10:14 Ответить
Бачу, що Україна впевнено доганяє Польщу і за два тижні можна буде їхати у Львів без карантинів і тестів.
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03.11.2020 10:46 Ответить
ДУЖЕ ВЕЛИКА СУТОЧНА СМЕРТНІСТЬ МАЙЖЕ КОЖЕН ДЕНЬ.МЕДЕЦИНА ПРАЦЮЄ НА ВИСНАЖЕННЯ,
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03.11.2020 11:40 Ответить
Посидь на самоізоляції у спамі, подумай про життя наодинці.
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03.11.2020 12:08 Ответить
Веселих тобі поховань, дуриндо. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків - Цензор.НЕТ 9619
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03.11.2020 12:15 Ответить
Стули пельку! Багато вірусів навколо літає, а ти без маски. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків - Цензор.НЕТ 3579
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03.11.2020 12:20 Ответить
За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків - Цензор.НЕТ 3814
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03.11.2020 12:21 Ответить
нахрін публікувати ці цифірі, коли всі гроші, які виділені на боротьбу з ковідом, ПРОСРАНІ та СПИЖЖЕНІ?? В поліклініках в районах міста Дніпро, зокрема у АНД районі, не працюють навіть рентген апарати, бо "паламались", і ніхто новий не купить, і не відремонтує старий. А район великий, людей величезна кількість. А в двох поліклініках не працює рентген. Банально немає обладнання щоб хоч діагностувати наявність патології в легенях. *****! Скільки можна вже красти, паскудники зелені! Коли ви вже задавитесь від власної жадібності !!,
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03.11.2020 15:42 Ответить
 
 