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Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 789 случаев. Среди лидеров - Харьковщина и Хмельнитчина

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 789 случаев. Среди лидеров - Харьковщина и Хмельнитчина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 3 ноября в Киеве коронавирусом заболели 789 человек.

Общее количество инфицированных составляет 39 534 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 799 человек, за прошедшие сутки - 12. С начала эпидемии выздоровели 12 924 пациента.

По состоянию на 3 ноября количество активных больных в Киеве составляет 30 471 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 31 октября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 781.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Хмельницкая области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 712 человек. Общее количество инфицированных - 38 709. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 537 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 7 117 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 31 055.

В Хмельницкой области коронавирусом заболели 506 человек. Общее количество инфицированных составляет 16 928 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 239 человек, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 7 552 пациента. Количество активных больных на Хмельнитчине составляет 9 137 человек.
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Топ комментарии
+3
Интересная закономерность, чем выше у нас заболеваемость тем меньше люди носят маски. А я ещё удивлялся как могли выбрать зеленского.
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03.11.2020 09:29
+2
И много мёртвых лежат на улицах ? Крематории ещё справляются ?
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03.11.2020 09:18
+1
Закрийте школи хоч. Дітeй в транспоті купа - розносять заразу по родинах
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03.11.2020 09:22
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И много мёртвых лежат на улицах ? Крематории ещё справляются ?
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03.11.2020 09:18 Ответить
Уже трёх зеленских похоронили... Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 789 случаев. Среди лидеров - Харьковщина и Хмельнитчина - Цензор.НЕТ 8567
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03.11.2020 09:33 Ответить
А вчера тут мне сказали что только двух.
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03.11.2020 09:59 Ответить
Закрийте школи хоч. Дітeй в транспоті купа - розносять заразу по родинах
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03.11.2020 09:22 Ответить
Діти і молоді люди переносять коронавірус в легкій формі, ніякого сенсу тримати 2 роки закритими школи немає
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03.11.2020 10:12 Ответить
Интересная закономерность, чем выше у нас заболеваемость тем меньше люди носят маски. А я ещё удивлялся как могли выбрать зеленского.
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03.11.2020 09:29 Ответить
Маски майже не допомагають
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03.11.2020 10:14 Ответить
Меньше жрать надо, это во первых, а во вторых маску надо одевать на лицо, а не на жопу.
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03.11.2020 14:30 Ответить
побил новый рекорд
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03.11.2020 09:44 Ответить
Если пропал вкус и нюх следует одеть маску, завернуться в белую простынь и спокойно, не создавая паники, ползти на кладбище. Для уменьшения эпидемии и сокращения расходов.
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03.11.2020 09:55 Ответить
Другий тур, я так розумію зірвуть пандемією, в зв'язку з падінням рейтину слуг.
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03.11.2020 10:03 Ответить
Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 789 випадків. Серед лідерів - Харківщина і Хмельниччина - Цензор.НЕТ 3158
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03.11.2020 11:23 Ответить
 
 