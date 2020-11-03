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Атаки на гражданские районы в Нагорном Карабахе могут быть причислены к военным преступлениям, - Верховный комиссар ООН Бачелет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Атаки на гражданские районы в Нагорном Карабахе могут быть причислены к военным преступлениям, - Верховный комиссар ООН Бачелет

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник осудила обстрелы районов проживания мирного населения в Нагорном Карабахе и указала на то, что такие нападения могут быть расценены как военные преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Атаки, которые совершаются в нарушение принципов избирательности и принципов соразмерности, могут быть причислены к военным преступлениям", - говорится в заявлении Бачелет.

Она указала, что в ООН призывали стороны конфликта "принять все практически осуществимые меры, чтобы избежать или как минимум минимизировать потери человеческих жизней и разрушения гражданской инфраструктуры".

"Вместо этого дома разрушены, улицы превращены в руины, а люди вынуждены бежать и искать убежища в подвальных помещениях", - заявила Бачелет.

Кроме того, она выразила глубокую обеспокоенность в связи с распространенными видеозаписями, на которых азербайджанские военные казнят двух взятых в плен армянских солдат.

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"Хотя в социальных сетях распространяется много фейковых снимков, тщательные расследования, проведенные журналистскими организациями, показали, что на этих видео, вероятно, запечатлены азербайджанские военные, произвольно казнившие двух взятых в плен армян в военной форме, и эта информация вызывает глубокую обеспокоенность", - отмечается в заявлении.
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Топ комментарии
+26
А атаки на гражданские районы Азербайджана?? А мирные города Азербайджана...по которым скоты ары наносят ракетные удары???
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03.11.2020 09:40
+23
Интересно, а атаки на гражданские районы в Сирии вкс рф могут быть причислены к военным преступлениям?
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03.11.2020 09:47
+20
К путлеру у комиссара Атаки на гражданские районы в Нагорном Карабахе могут быть причислены к военным преступлениям, - Верховный комиссар ООН Бачелет - Цензор.НЕТ 5212 претензий нет, вестимо.
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03.11.2020 09:42
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Правила форума Совет форумчан
Так там с обеих сторон обстрелы мирных жителей. А в какой войне их нет? Тетка почему то, видимо в силу личных причин видит обстрелы только одной стороной.
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03.11.2020 09:39 Ответить
А атаки на гражданские районы Азербайджана?? А мирные города Азербайджана...по которым скоты ары наносят ракетные удары???
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03.11.2020 09:40 Ответить
Грузия
Украина
Сирия
Ливия
...
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03.11.2020 09:44 Ответить
Карабах
Приднестровье
Ичкерия
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03.11.2020 09:46 Ответить
К путлеру у комиссара Атаки на гражданские районы в Нагорном Карабахе могут быть причислены к военным преступлениям, - Верховный комиссар ООН Бачелет - Цензор.НЕТ 5212 претензий нет, вестимо.
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03.11.2020 09:42 Ответить
А восток Украины и Крым вызывает глубокую обеспокоенность, или уже все прошло?
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03.11.2020 09:42 Ответить
Это старая простетутка-европа молчала когда бомбили мирные города в Азербайджане.еслибы Азербайджан бомбил города Шуша и Ханкенди то от этих городов нечего не осталса.на шот казненных армяшек.это фейк .это армяни сваих растрелливает.разгавор на "азербайджанском " )) или Я не умею говарит по Азербайджанский или этот армяшки ))) одни фейки
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03.11.2020 09:45 Ответить
Та ми таких "хахлів", що "розстрілюють мирних жителів Донбасу", на російських каналах теж набачилися... Вимовляє слова українські, а акцент такий, наче він за пеньки-колоди язиком чіпляється... Тут, на "Цензорі", теж таких "українців" вистачає... Пишуть коментарі російською, через Гугл перекладають, а ми тут, потім, сміємося з їх "украйонського язика"...
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03.11.2020 09:57 Ответить
Эрдоган слишком обнаглел в последнее время, Запад будет его наказывать. Сейчас он не кастрирован только потому что страна находится в НАТО.
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03.11.2020 09:45 Ответить
Только после наказания оккупационных войск Армении.
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03.11.2020 14:58 Ответить
насчёт двух этих армян почиканых думаю это фейк.
в остальном же тётка говорит верно,но почему то только через 30 лети не упоминает Ходжалы
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03.11.2020 09:45 Ответить
Интересно, а атаки на гражданские районы в Сирии вкс рф могут быть причислены к военным преступлениям?
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03.11.2020 09:47 Ответить
их же там тоже нет.
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03.11.2020 11:34 Ответить
А когда Азербайджанцев вырезали в 90-х это не преступления ,для военного трибунала 😡😡😡😡😡
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03.11.2020 09:48 Ответить
как отвечают на подобные замечания - "то другое".
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03.11.2020 12:32 Ответить
А ця курка нічого не хоче сказати про умисні ракетування мирних міст на території Азербайджану?
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03.11.2020 09:50 Ответить
когда русня Ичкерию утюжила, где были все эти эврокиссары????
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03.11.2020 09:51 Ответить
Яркое подтверждение тому, что мораль Запада - только ради собственного спокойствия.
Когда начнется у них - тоже будут призывать к хуманизьму?
Очень сомневаюсь...
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03.11.2020 09:53 Ответить
А де ж вона була, ця тьотка, коли кацапи "градами" зі своєї території по нашим х###рили?
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03.11.2020 10:00 Ответить
Комисар ООН может заткнуться. Ето результат 30-ти летних переговоров ООН и ОБСЕ. Азербайджан освободит свою землю и настанет реальный мир а не тот *мир* за который многие Западные чинуши получили Нобелевские премии мира. Если комисар ООН не хочет жертв то призывайте Рашку не поставлять армяшкам фосфорные боеприпасы и другое вооружение и вывести войска с чужой земли.
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03.11.2020 10:01 Ответить
Ест информация .армяни хотят бомбит нород Шуша с стороны армение а патом кричат Азербайджан бомбит "мирных оккупантов" .помнете бомбешку в Донетске ?русские бомбили город Украинскую а потом кричали ВСУ убивает мирных сепаров
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03.11.2020 10:05 Ответить
Нажаль, ствольна і реактивна артилерії не багатьох країн можуть працювати з точністю до метра. Іноді при обстрілах військових об'єктів трапляються відхилення. І тут важливо два аспекти: чи розміщав противник військові об'єкти в цивільних населених пунктах або беспосередньо біля них і чи допускав цивільних на військові об'єкти. В обох випадках вина лежить на стороні, яка таке допустила. Будь-який цивільний котрий знаходиться на військовому об'єкті (територія, будівля, технічний об'єкт чи транспортний засіб) цивільним не вважається. Також заборонено розміщення військових об'єктів в жилих масивах цивільних.
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03.11.2020 10:06 Ответить
А по Мариуполь можно было пуйлу палить? Норм, сьели
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03.11.2020 10:06 Ответить
А хтось заплатив "бачелет" щоб вона сказала, що не можна? Атаки на цивільні райони в Нагірному Карабасі можуть бути зараховані до військових злочинів, - Верховний комісар ООН Бачелет - Цензор.НЕТ 7846
Її просунули на цю посаду не для озвучення фактів, а для відпрацьовування "траншів".
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03.11.2020 10:10 Ответить
это палили мирные демонстранты с якутским прищуром.
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03.11.2020 11:36 Ответить
"бачелет" вже отримала транш від вірменської діаспори. Вони там таких "бачелетів" можуть купувати десятками. Атаки на цивільні райони в Нагірному Карабасі можуть бути зараховані до військових злочинів, - Верховний комісар ООН Бачелет - Цензор.НЕТ 6719
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03.11.2020 10:09 Ответить
Будут фиксировать как ары сами по себе стреляют, было дело было, самообстрел на данбабве называли)))
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03.11.2020 10:12 Ответить
Я так смотрю,эти так званые международные организации только вечно гавкают.В каком то мирке своем живут.Когда война,всегда будут жертвы.И точно так когда одна страна освобождает ее земли,окупированные 25 лет,то она имеет полное право применять оружие.
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03.11.2020 10:14 Ответить
ВОТ КАК КАЦАПЫ ВНЕДРИЛИСЬ В ООН - уже настроили эту Бачелет против Азербайджана
Алиев , разбуди своих дипломатов - у вас тоже есть что показать против армян
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03.11.2020 10:18 Ответить
Продажная шлюха комисарская,
Скоко ей кацапы заплатили ?
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03.11.2020 10:20 Ответить
Ну да! Поэтому нужно размещать военные объекты в гражданских деренях.
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03.11.2020 10:44 Ответить
Таке враження , що продажна оонівська шлюха вже взяла гроші від однієї з сторін , і тепер топить за окупантів і не бачить обстрілів по мирних селах Азербайджану . Йо бана су ка , 30 років соплі жувала за відкати , то жуй далі .
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03.11.2020 10:57 Ответить
Ось нарешті й мадам МНасраллі кацапи подарували в Криму да4у. Де ти курва була коли пашинян бив по мирняку в Азербайджані. Карабах-Азербайджан. Крим, Донбас, Кубань, Україна.
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03.11.2020 10:58 Ответить
да что вы можете? От вас только одни озабоченности и шума много. Если не можете оккупанта усмирить или прекратить с ним сотрудничать, то не мешайте отвоевывать свои территории.
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03.11.2020 11:00 Ответить
30 лет преступления в упор не видели, а теперь когда агрессору дали по рыжей нахальной морде - проснулись и закукарекали даже куры.
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03.11.2020 14:25 Ответить
Ну ок, причислят. Ну ок, привлечет Азербайджан на исполнение резолюции ООН пару козлов отпущения из состава армейских офицеров. Ну ок, выплатит определенным армянам компенсации. Освобождение Карабаха от армянской оккупации стоит этих жертв.
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03.11.2020 15:32 Ответить
 
 