Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен.

Судебная реформа в Украине является самой необходимой для Украины, однако она не проводится и законопроект №3711 таковой не является, отмечает посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"На что я действительно хочу обратить внимание, так это судебная реформа. Вместе с реформой децентрализации, местного самоуправления, это, на мой взгляд, самая важная в Украине реформа, которая еще даже почти не была начата. Есть Верховный Суд, и это хорошо, но он не может функционировать отдельно в системе, которая не функционирует", - сказала посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Фельдгузен отметила, что законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления" сам по себе реформой не является. "Это попытка вылечить что-то из-за приговора Конституционного Суда, чтобы в конце концов иметь Высшую квалификационную комиссию судей и заполнить две тысячи вакансий судей. Но надо сделать гораздо больше. У председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин, а также других есть идеи, как можно это начать", - пояснила она.

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По словам посла, очевидно, что изменения в Конституцию уже не будут рассматриваться нынешним составом Верховной Рады, так как не будет конституционного большинства, которое бы проголосовало за них.

"Высший Совет правосудия - это конституционный орган, и это одна из проблем. То есть изменить Конституцию - это уже невозможно. Однако мне кажется, что они начали думать, что можно сделать со всех сторон, чтобы эта система функционировала лучше и чтобы у людей начало появляться доверие. Ведь другой проблемой является то, что никто не имеет доверия к судебной системе: ни население, ни, кстати, политические лидеры", - добавила Фельдгузен.

Посол Германии подчеркнула, что президент Украины должен поддержать проведение судебной реформы, даже если она не завершится до конца его президентского срока.

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"Я бы очень хотела, чтобы мы все, вместе с международными донорами, работали, чтобы в конце концов эта реформа состоялась. Хотя мне кажется, что до конца каденции президента Украины Владимира Зеленского она не завершится. Однако президент сам должен стоять за реформой и сказать: "Судебная реформа - это наша цель", даже если она не закончится до срока его президентства. Без политической воли с самого верха она даже не может начаться. Сейчас я много со всеми говорю об этом", - сказала она.