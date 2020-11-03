Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен
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Судебная реформа в Украине является самой необходимой для Украины, однако она не проводится и законопроект №3711 таковой не является, отмечает посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
"На что я действительно хочу обратить внимание, так это судебная реформа. Вместе с реформой децентрализации, местного самоуправления, это, на мой взгляд, самая важная в Украине реформа, которая еще даже почти не была начата. Есть Верховный Суд, и это хорошо, но он не может функционировать отдельно в системе, которая не функционирует", - сказала посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Фельдгузен отметила, что законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления" сам по себе реформой не является. "Это попытка вылечить что-то из-за приговора Конституционного Суда, чтобы в конце концов иметь Высшую квалификационную комиссию судей и заполнить две тысячи вакансий судей. Но надо сделать гораздо больше. У председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин, а также других есть идеи, как можно это начать", - пояснила она.
По словам посла, очевидно, что изменения в Конституцию уже не будут рассматриваться нынешним составом Верховной Рады, так как не будет конституционного большинства, которое бы проголосовало за них.
"Высший Совет правосудия - это конституционный орган, и это одна из проблем. То есть изменить Конституцию - это уже невозможно. Однако мне кажется, что они начали думать, что можно сделать со всех сторон, чтобы эта система функционировала лучше и чтобы у людей начало появляться доверие. Ведь другой проблемой является то, что никто не имеет доверия к судебной системе: ни население, ни, кстати, политические лидеры", - добавила Фельдгузен.
Посол Германии подчеркнула, что президент Украины должен поддержать проведение судебной реформы, даже если она не завершится до конца его президентского срока.
"Я бы очень хотела, чтобы мы все, вместе с международными донорами, работали, чтобы в конце концов эта реформа состоялась. Хотя мне кажется, что до конца каденции президента Украины Владимира Зеленского она не завершится. Однако президент сам должен стоять за реформой и сказать: "Судебная реформа - это наша цель", даже если она не закончится до срока его президентства. Без политической воли с самого верха она даже не может начаться. Сейчас я много со всеми говорю об этом", - сказала она.
Пожалуйста, подождите...
Вітаю з Днем Артилерії та Днем Інженерних військ Збройних Сил України!
Ти знаєш, інколи задумуюсь, що на Цензорі сидять не останні люди , яким не плювати на Україну, ми тут не любимо зєбілів, і їх зневажаємо в тому числі і за їх тупість, а ти уяви, що це кращі представники з них, а які в житті нас оточують- жах"
Так что галерка, это максимум на что вы можете расчитывать. Не останавливайся, действуй в том же стиле, в особенности перед выборами. Ты очень Пете "поможешь".
Олігарх: в **********, особливо в країнах пост-радянського простору - представник великого капіталу з надмірним впливом у медіа та владі, що становить значну загрозу для стабільності та успіху держави[
Цифры не с потолка,это форбс.
Проблема в відповідальності за неправосудні рішення. А коли відповідальність залежить від нравіцца/не нравіцца президенту, то "реформуй" їх хоч до посиніння.
І справи мигом повідкривали, і ділянки в Криму знайшлись. А коли самі ж садили його на посаду нічого "не бачили" бо тоді судив "правильно"
Разом з портновим.
"Судебная реформа в Украине является самой необходимой для Украины, однако она не проводится и законопроект №3711 таковой не является."
Источник: https://censor.net/ru/n3228701
Законопроект № 3711
Ініціатор(и) законопроекту:Зеленський Володимир Олександрович Президент України
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69228
Ось і результат. Рішення КС та ОАСК.
Шо она мелет, как это не начиналась. Пьётр Ликсеич удачно начал, не дали закончить.
Roshen выиграла суд против МЭРТ за красную ленту для упаковки тортов.
Суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за корпорацией право интеллектуальной собственности на этот товарный знак.
Какой справедливый и беспристрастный суд
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Який гнусний наклеп! Ну не міг єкс- булавоносец так брутально брехати суспільству, що він вже реформував вищу ланку судійської систему, та обіцяв також у турборежімі покінчити з "мировими"суддями якщо йому за досягнення довірять ще раз кермо країни...За подібними висловами панночки явно проглядаються мордяка кремля...