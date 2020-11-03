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Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен

Судебная реформа в Украине является самой необходимой для Украины, однако она не проводится и законопроект №3711 таковой не является, отмечает посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"На что я действительно хочу обратить внимание, так это судебная реформа. Вместе с реформой децентрализации, местного самоуправления, это, на мой взгляд, самая важная в Украине реформа, которая еще даже почти не была начата. Есть Верховный Суд, и это хорошо, но он не может функционировать отдельно в системе, которая не функционирует", - сказала посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Фельдгузен отметила, что законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления" сам по себе реформой не является. "Это попытка вылечить что-то из-за приговора Конституционного Суда, чтобы в конце концов иметь Высшую квалификационную комиссию судей и заполнить две тысячи вакансий судей. Но надо сделать гораздо больше. У председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин, а также других есть идеи, как можно это начать", - пояснила она.

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По словам посла, очевидно, что изменения в Конституцию уже не будут рассматриваться нынешним составом Верховной Рады, так как не будет конституционного большинства, которое бы проголосовало за них.

"Высший Совет правосудия - это конституционный орган, и это одна из проблем. То есть изменить Конституцию - это уже невозможно. Однако мне кажется, что они начали думать, что можно сделать со всех сторон, чтобы эта система функционировала лучше и чтобы у людей начало появляться доверие. Ведь другой проблемой является то, что никто не имеет доверия к судебной системе: ни население, ни, кстати, политические лидеры", - добавила Фельдгузен.

Посол Германии подчеркнула, что президент Украины должен поддержать проведение судебной реформы, даже если она не завершится до конца его президентского срока.

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"Я бы очень хотела, чтобы мы все, вместе с международными донорами, работали, чтобы в конце концов эта реформа состоялась. Хотя мне кажется, что до конца каденции президента Украины Владимира Зеленского она не завершится. Однако президент сам должен стоять за реформой и сказать: "Судебная реформа - это наша цель", даже если она не закончится до срока его президентства. Без политической воли с самого верха она даже не может начаться. Сейчас я много со всеми говорю об этом", - сказала она.
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Топ комментарии
+6
Судова реформа взагалі не починалась.
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03.11.2020 09:47
+6
Вопрос как раз в судах! Если одна из веток власти прогнившая то и государства нормального не будет! Ну тут беда что суды отражают окружающий социум! Если у студента папа взяточник он сам дает преподавателям взятки вы думаете с него получиться чесный судья? Тут надо завозить управленцев правохранителей и судей из цивилизованного мира!
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03.11.2020 09:51
+3
Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2873
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03.11.2020 09:54
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Правила форума Совет форумчан
Честные суды это самая главная реформа.
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03.11.2020 09:41 Ответить
Як не Маша-кольчуга, так Фельдгузно...
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03.11.2020 09:43 Ответить
Судова реформа взагалі не починалась.
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03.11.2020 09:47 Ответить
Чуствую у нас из безвиза останется Луганда с Домвабве и Усть-Зажопинск с Мухосранском! Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 413
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03.11.2020 09:48 Ответить
Вопрос как раз в судах! Если одна из веток власти прогнившая то и государства нормального не будет! Ну тут беда что суды отражают окружающий социум! Если у студента папа взяточник он сам дает преподавателям взятки вы думаете с него получиться чесный судья? Тут надо завозить управленцев правохранителей и судей из цивилизованного мира!
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03.11.2020 09:51 Ответить
И навряд ли начнется, нашей правящей элите невыгодны честные и независимые суды, так как многих могут посадить и есть много за что Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 4969
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03.11.2020 09:50 Ответить
Нажаль Порошенко не зміг завершити судову реформу, і одна з причин це корисні ідіоти, які були в опозиції, які не давали цього зробити. Я просто нагадую тим, хто волають, що Порошенко поганий. Тепер у вашого харошого утирка сцикливого є і більшість у раді, є всі інструменти, та тільки клепки в нього в голові не має, не має і бажання. Сцикун профан в усіх сферах, а ви ще його вибрали....
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03.11.2020 09:51 Ответить
Они выбирали образ, аватар. Это как в детстве помнишь мы спорили кто сильнее Сталоне или Ван Дам а обое в обычной драке от гопника люлей отгребут! Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5264
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03.11.2020 09:54 Ответить
Ти знаєш, інколи задумуюсь, що на Цензорі сидять не останні люди , яким не плювати на Україну, ми тут не любимо зєбілів, і їх зневажаємо в тому числі і за їх тупість, а ти уяви, що це кращі представники з них, а які в житті нас оточують- жах!

Вітаю з Днем Артилерії та Днем Інженерних військ Збройних Сил України!
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03.11.2020 09:59 Ответить
Вот так Санек с легкостью обосрал 50% военных, голосовавших за Зеленского, а потом от всего сердца поздравил их с праздником. Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8372 Смотри перед следующими выборами прощение просить придется, с 23-х процентами ни куда не выберут. Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6794 Нет я шучу, выберут конечно на галерку гневные речи толкать. Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 645
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03.11.2020 14:04 Ответить
пофіг. осталось 50 % які проти нього.
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03.11.2020 15:30 Ответить
Остальные 50% то же не испарились. Это первое. Второе. Пофиг порахуем на выборах. Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2942
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03.11.2020 15:37 Ответить
17-19% військовослужбовців проголосували за зєлєнського тоді, а зараз їх ще менше. так що порахуй, чи підрахуй.... Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7639 Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3877
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03.11.2020 15:45 Ответить
Наивный Саня, после такого перла даже не надейся, что кто то из них за Петю проголосует. "саша паламарчук

Ти знаєш, інколи задумуюсь, що на Цензорі сидять не останні люди , яким не плювати на Україну, ми тут не любимо зєбілів, і їх зневажаємо в тому числі і за їх тупість, а ти уяви, що це кращі представники з них, а які в житті нас оточують- жах"
Так что галерка, это максимум на что вы можете расчитывать. Не останавливайся, действуй в том же стиле, в особенности перед выборами. Ты очень Пете "поможешь". Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 38
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03.11.2020 16:00 Ответить
Вивчи нове слово для себе спершу : С-Статистика. Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5314
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03.11.2020 16:03 Ответить
Сань, не изменяй своим принципам, забудь о статистике, открывай говномет. Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2127
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03.11.2020 16:19 Ответить
аткриваю! Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8575
Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 4620
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03.11.2020 16:21 Ответить
Детсад. Нет .Ошибся. Ясли. Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3190
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03.11.2020 16:32 Ответить
Сань, ты случайно не Куклачев, или его ученик? Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2861
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03.11.2020 16:39 Ответить
А скільки в тебе ніків на Цензорі?
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03.11.2020 16:42 Ответить
С чего ты взял? хотя если быть честным, три. И все Александр Глазков. Только два запасных с циферками, на случай если Цензор забанит.
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03.11.2020 16:48 Ответить
А подумать?
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03.11.2020 16:50 Ответить
Век воли не видать. Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5469
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03.11.2020 16:58 Ответить
Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8739 вєрю как нігагда!
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03.11.2020 17:00 Ответить
Та ладна. Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 892
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03.11.2020 17:06 Ответить
Та да! Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8349
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03.11.2020 17:06 Ответить
Ну и ладна. Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7854
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03.11.2020 17:37 Ответить
Еще о Порошенко. Если про твоего брата один скажет что он гей потом второй ты не поверишь а если уже 10то задумаешься а про Порошенко что он вор неслось с каждого холодильника и утюга. Поэтому что проиграл Порошенко это пропаганду!
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03.11.2020 09:59 Ответить
Чому все зводиться до того, що Порошенко краще Зеленського? В олігархічній системі, яку Порошенко очолив і яка Зеленському не по зубам - особливої різниці між ними немає. Суди - це все похідне. Доки не буде зруйнована ця кримінальна олігархічна система - доки і не буде створена справедлива судова.
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03.11.2020 10:10 Ответить
Намного лучше Порошенко. Олигархическую систему ты не сломаешь ты можешь только заставить их жить по правилам для этого нужно привлекать другие силы из цивилизованного мира путем инвестиций! У Порошенко был договор олигархические силы не нарушают закон и Порошенко их не кашмарит за старые грехи только за новые. Поэтому при Порошенко было устойчивое развитие! И как ты сломаешь олигархическую систему если на них приходится львиная доля ВВП?
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03.11.2020 10:22 Ответить
Як президент, кращий, і набагато. Як людина та патріот також.
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03.11.2020 10:25 Ответить
Олігарх - це точно , решта - то Ваша особиста думка .
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03.11.2020 10:35 Ответить
Заздрите? Ну так самі станьте, які проблеми!
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03.11.2020 10:39 Ответить
Порошенко не олигарх. Олигарх кто получает государственные субвенции и субсидии для своего бизнеса. Приведи когда Порошенко для своего бизнеса получал льготы от государства!
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03.11.2020 10:50 Ответить
Хахаха...
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03.11.2020 11:06 Ответить
uk.wikipedia ...

Олігарх: в **********, особливо в країнах пост-радянського простору - представник великого капіталу з надмірним впливом у медіа та владі, що становить значну загрозу для стабільності та успіху держави[
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03.11.2020 11:11 Ответить
Тогда объясните,как имея в 2015 приблизительно 800 лимонов,в 2019 уже иметь 1ярд 400.
Цифры не с потолка,это форбс.
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03.11.2020 11:31 Ответить
Ото біда яка- знову 5 років не вистачило!
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03.11.2020 10:34 Ответить
Там вова йшла про корисних ідіотів, добрий день!
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03.11.2020 10:40 Ответить
Да. При Порошенке не спешили, обходили этот вопрос. и при Бубочке думали шо пропетляют, само рассосется. И тут както неожиданно нагрянула зима.
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03.11.2020 09:54 Ответить
Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2873
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03.11.2020 09:54 Ответить
Проблема не в чесності суддів. Вони в нас такі ж як і кругом.
Проблема в відповідальності за неправосудні рішення. А коли відповідальність залежить від нравіцца/не нравіцца президенту, то "реформуй" їх хоч до посиніння.
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03.11.2020 09:54 Ответить
остання справа з КС тому підтвердження.
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03.11.2020 09:55 Ответить
А хто за неправосудне рішення поніс відповідальність? Хто засудив суддів?
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03.11.2020 09:57 Ответить
Отож. Відповідальність у них настає коли наступлять на хвіст владі. Як з КС.
І справи мигом повідкривали, і ділянки в Криму знайшлись. А коли самі ж садили його на посаду нічого "не бачили" бо тоді судив "правильно"
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03.11.2020 10:03 Ответить
На посаду його садив Янукович а потім Нарик!
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03.11.2020 10:05 Ответить
Якщо про Тупицького то на посаду голови КС його садив голова офісу президента зеленського.
Разом з портновим.
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03.11.2020 10:07 Ответить
Да не может быть, чтобы величайший лидер, реформатор и юрЫст подавал в парламент какую-то туфту!

"Судебная реформа в Украине является самой необходимой для Украины, однако она не проводится и законопроект №3711 таковой не является."

Источник: https://censor.net/ru/n3228701

Законопроект № 3711

Ініціатор(и) законопроекту:Зеленський Володимир Олександрович Президент України

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69228
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03.11.2020 09:54 Ответить
Це не вигідно портнову, а значить олігархам з фуйлом. Тому, лише ... "ВА фсьом вінавати пАпереднікі", і предача судів під повний контроль "правильним лЯдям".
Ось і результат. Рішення КС та ОАСК.
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03.11.2020 09:56 Ответить
... и, естественно, сделать европейские зарплаты судьям... не 10 тысяч евро, а максимум 5... и не надо говорить, что это мало и они могут покупаться... тупицкой имеет 325 тысяч гривен в месяц и работает против Украины в открытую...
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03.11.2020 09:57 Ответить
Вам же руським язиком судді КС сказали - ми самі себе будем контролювати і судити. Каста всевишніх сама є закон.
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03.11.2020 09:59 Ответить
Судебная реформа и не может начаться в стране с быдло-совдеповским менталитетом . Кто будет делать эту реформу ? Совки ? Это ж абсурд
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03.11.2020 10:02 Ответить
для изменений менталитета надо заниматься людьми с их раннего возраста, так что тут не годы работы а десятилетия
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03.11.2020 11:18 Ответить
5 максимум 10 лет и хорошого бата для народа и народ будет жить по 10 заповедях Божих
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03.11.2020 12:35 Ответить
Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен.

Шо она мелет, как это не начиналась. Пьётр Ликсеич удачно начал, не дали закончить. Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1797

Roshen выиграла суд против МЭРТ за красную ленту для упаковки тортов.

Суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за корпорацией право интеллектуальной собственности на этот товарный знак.

Какой справедливый и беспристрастный суд Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1797
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03.11.2020 10:05 Ответить
Без прямого управления европейцами Украиной , Украину ждёт грусть и печаль . Каждый умный человек понимает , что народ совки с совдеповским менталитетом не может выбрать себе власть , тай по большому счету не с кого выбирать что бы было экономическое развитие и не только экономическое . Толко европейцы прямим управлением могут остановить деградацию и повернуть страну на развитие.
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03.11.2020 10:12 Ответить
ещё один ,так Украина уже шесть лет под прямым управлением ЕС и Америки,только вот коррупция как была так и есть,люди с каждым годом умирают по 200-250 тысяч человек,пенсии такие что можно на мусорки ходить собирать еду,коммуналка выше чем в ЕС ,зарплаты такие что каждых 2 минуты уезжает человек работать в ЕС,и кому стало жить лучше только таким как порошенко и иже с ними которые с понтом патриоты в вышиванках слава Украине кричат громче всех и воруют больше всех,так что не надо тут ля-ля говорить,приедь со своей Дании поработай за 150-170 долларов в месяц и увидишь к чему привела эта так называемая евроинтеграция.А то сидя на диване в другой стране получая 3-4 т.долларов можно учничать до бесконечнности.
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03.11.2020 10:52 Ответить
Русская свинка, ты для кого это бред написала ? Твои Боги ахметов , беня , Рабинович, Пинчук под внешнем управлением и вообще уже не грабят Украину ? Так к чему твой высер ? И для кого ? Считаешь себя умные , который может людям бред писать ? Да ?
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03.11.2020 12:33 Ответить
****...ли вы со своим лозунгом: "Реформы". Носитесь с ним как дурень со ступой. Шо наши "европейские друзья, шо местные "популисты". Не реформы Украине нужны, а реальная борьба с коррупцией! Тогда и реформировать ничего не придется.
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03.11.2020 10:15 Ответить
"реформа" - це зміна форми без зміни сутності !
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03.11.2020 10:38 Ответить
Что бы спасти Украину от деградации , от пропасти и повернуть ее к развитию , украинцы обязаны выбрать себе в президенты европейца или европейку например такую как Даля́ Грибауска́йте . Другого выхода просто нет !
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03.11.2020 10:17 Ответить
Суды-это как фундамент дома.На этот фундамент вже строится весь дом.Если фундамент заложен плохой,то такой и дом получится.Это тоже элементарные и понятные вещи Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5430
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03.11.2020 10:19 Ответить
Единственное за что я критиковал и буду критиковать Порошенко, так это именно за отсутствие реальной реформы судов. Но, не смотря на это он является лучшим президентом Украины, даже с этим грязным пятном в его карьере.
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03.11.2020 10:23 Ответить
Больной или только лечишься?Откуда вещаешь из Норвегии?Ты и в Украине не жил при воре -порошенко 100% как можно судить о нём что он лучший президент он худший президент,променял свои личные блага продав Украину ЕС и Америке ,а на людей ему по фиг как жили в нищите так и живут минимальная пенсия 70 долларов,наверное во всей Европе такие пенсии и зарплаты как в Украине?
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03.11.2020 10:47 Ответить
Дегенерата кусок, поляки совсем недавно начали жить так, как живут. Они более двадцати лет строили сегодняшнюю Польшу. И в 90-х делали все тоже самое, что начала делать "Кровавая хунта" в 2014-м. Но, мутрый нарид, т.е. дегенераты, ярким представителем которого ты являешься ищут легких путей и легкой жизни. Вы типичные "Иванушки дурачки". Плюете в потолок лежа на печи и мечтаете жить, как короли. А нет, для этого работать надо. Даже не работать, а пахать, как это делали китайцы, поляки, чехи и т.д.
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03.11.2020 11:02 Ответить
так Европе придурок ты не нужна сильная Украина,мля какая же ты ущербный тролль порохоботовец,иди пиши в своей Норвегии на кой тебе эта гнилая недоевропейская Украина,которую сделали европейцы со своими коллегами из-за океана.
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03.11.2020 11:15 Ответить
ты так и не ответил ни на один мой довод и вопрос,таким как ты говоришь реальные вещи ,а вы только рыгать в ответ и плеватся можете так и не ответив по существу Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2424
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03.11.2020 11:17 Ответить
Ты срешь рюзьге пропагандой, поэтому я буду с такими, как ты малоросами говорить так, как говорю. Вы паразиты. Непотріб. И живете так, как заслуживаете (читай, как голосуете на выборах).
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03.11.2020 11:40 Ответить
и без твоего галимого мнения я давно понял что ЕС и Америка имеют Украину и с боку и раком и с поворотом,мне твой высер вообще не интересен вы предсказуемы как понос.
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03.11.2020 14:28 Ответить
иди в Германии диктуй какие нам надо реформы ,а какие нет.
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03.11.2020 10:45 Ответить
"На что я действительно хочу обратить внимание, так это судебная реформа... которая еще даже почти не была начата. Источник: https://censor.net/ru/n3228701

-------------------------------------------------
Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5465 Який гнусний наклеп! Ну не міг єкс- булавоносец так брутально брехати суспільству, що він вже реформував вищу ланку судійської систему, та обіцяв також у турборежімі покінчити з "мировими"суддями якщо йому за досягнення довірять ще раз кермо країни...За подібними висловами панночки явно проглядаються мордяка кремля...
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03.11.2020 10:53 Ответить
не верим. всё потужно отреформировали в 2014-2019.
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03.11.2020 11:58 Ответить
Порошенко просто обязан на этого посла подать в суд.Он в телевизор сказал,что судебную реформу лично проводил и успешно завершил!Правда никто толком не понял в чём она заключалась Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7330 У нас президентов ставят олигархи,а им никакая судебная реформа не нужна
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03.11.2020 13:09 Ответить
Правду баба говорит
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03.11.2020 15:30 Ответить
 
 