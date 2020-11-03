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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Германия (6025) мэр (1632) посольство (1045) Фельдгузен (96)

Посольство Германии наладит более тесные контакты с мэрами после местных выборов в Украине, - посол Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольство Германии наладит более тесные контакты с мэрами после местных выборов в Украине, - посол Фельдгузен

Посольство Германии в Украине наладит еще более тесные контакты с мэрами украинских городов после проведения местных выборов в Украине, поскольку в связи с децентрализацией решения по инвестициям, инвестиционным проектам будут приниматься на местах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

"У нас всегда были, а сейчас будут еще более тесные контакты с мэрами, потому что из-за децентрализации решения по инвестициям, инвестиционным проектам будут приниматься на местах. Немецкие компании заинтересованы больше инвестировать здесь. До эпидемии коронавируса мы видели, что из Германии поступало все больше и больше вопросов по инвестициям, хотя сейчас есть небольшое затишье", - отметила посол.

Фельдгузен объяснила, что есть довольно много немецких компаний, у которых есть производство в Индии или Китае, но в начале локдауна они видели, как сложно было получить произведенные там товары, и уже рассматривают Украину, как возможное место производства, например, лекарств, потому что в Украине есть развитый фармацевтический сектор.

"Думаю, дальше мы будем еще больше в контакте с мэрами, чтобы понимать, где есть идеальные условия для немецких компаний. Поэтому посольство будет также следить, как они относятся к правилам игры. Наши компании не хотят ничего особенного, а только одинаковых правил игры для всех. Мы будем смотреть, эти мэры несправедливо поддерживают, например, компании друзей или действительно лучших претендентов на инвестиции. Я лично хочу повышать уровень немецких инвестиций, потому что это просто печально, что в этом плане почти ничего не было сделано в последние годы", - отметила Фельдгузен.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Тому, що з центральною владою контактувати якось непродуктивно. Нє?
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03.11.2020 09:59 Ответить
да да, Зеленский плохой - они так и сказали
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03.11.2020 10:08 Ответить
Тобі видніше. 😁 Ти напевне там за перекладача був.
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03.11.2020 11:35 Ответить
Все правильно... Краще розмовлять і мать стосунки з людьми, що мають реальну владу на місцях і відповідають за свої слова і дії, ніж вислуховувать маячню "булавоносного наркомана" в Києві...
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03.11.2020 10:24 Ответить
Згоден, тільки я б доповнив "мають реальну владу І МІЗКИ".
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03.11.2020 11:34 Ответить
"Ті ж яйця, тільки "вид збоку"...".
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03.11.2020 11:36 Ответить
ну с одним вы уж точно там наладили! он у вас из "Шарите" вылазить не хочет
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03.11.2020 10:01 Ответить
И этим тоже земля надо, или просто чернозём?
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03.11.2020 10:07 Ответить
 
 