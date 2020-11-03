В долгосрочном плане лучше, наверное, бороться за людей, живущих на оккупированных территориях, - посол Германии Фельдгузен
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Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен отмечает важность борьбы за симпатии людей, проживающих на оккупированных РФ территориях Крыма и Донбасса и развитии контактов, в том числе торговли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"По вопросу торговли, пока существует блокада. Согласно решению украинского правительства, нельзя торговать с оккупированными территориями. Я понимаю это, потому что знаю, сколько людей погибло, защищая Украину. Нельзя решать что-то без мысли о тех, кто потерял родственников. Но в долгосрочном плане лучше, наверное, бороться за сердца и мысли людей, живущих на оккупированных территориях, а это лучше воплотить, если есть больше контактов, в том числе через торговлю, пересечение линии разграничения. Сейчас этого почти не существует. По моему мнению, это даже является причиной, почему вообще многие вещи так медленно продвигаются", - сказала посол.
Фельдхузен указала, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе - это пока тема для обсуждения. "Я тоже говорю с украинскими политиками об этой идее, деталей относительно нее так и нет. В понедельник у меня была одна встреча, и стало более ясно, что это будет не одна большая зона, а кластеры различных отраслей экономики из-за имеющихся там условий", - добавила дипломат.
Посол подчеркнула, что считает хорошей идею дать возможность людям с неподконтрольных территорий работать в компаниях, которые откроют бизнес в свободной экономической зоне, если они расположены достаточно близко. Однако, по ее словам, это будет возможно только если режим тишины продолжается и является устойчивым, надежным.
"Как по мне, идея что-то сделать, чтобы и люди с неподконтрольных территорий имели там рабочие места, хорошая. Однако все зависит от прекращения огня. Без этого люди, наверное, просто боятся переходить линию разграничения. Эта свободная экономическая зона или кластеры со специальными условиями для бизнеса станут возможными только, если режим тишины продолжается и является устойчивым, надежным. В противном случае бизнес туда не придет", - считает Фельдхузен.
Немецкий посол отметила, что говорить о международных инвестициях в свободную экономическую зону на Донбассе можно будет после того, как там будут функционировать украинские малые и средние предприятия.
"Я думаю, что пока речь идет об украинских малых и средних предприятиях, которые на Донбассе существовали и раньше, и знают, почему они хотят вернуться. Если они будут функционировать, мы сможем говорить о международных инвестициях", - пояснила она.
Пожалуйста, подождите...
Ваш подход это концлагерь, насилие и вечная война.
К счастью упоротых, которые этого хотят в Украине относительно немного.
Пять миллионов ватных избирателей - это именно то, что нужно Украине в помощь ОПЗЖ!
Не вижу, чем это плохо.
Путин со своей стороны делает ВСЕ чтобы иметь симпатии населения на оккупированной территории и чтобы они ненавидели Украину и украинцев.
Давайте, помогайте ему в этом, если так хочется, чтобы по возвращении - жители Донбасса продолжали голосовать за рыгов.
Информационные войны - самые гуманные и бескровные и самые эффективные по мощи.
Учитесь у таких гандонов как Сталины и Путины - не придется кровь проливать. СВОЮ кровь.
Как из детей рабочих и крестьян сделали пионеров? да очень просто. И нам надо сделать так же - детей лугандонцев с раннего возраста забирать в детсады и ездить по ушам проукраинской пропагандой. Обязательная продленка в школе. Как сделать так, чтоб родители отдавали туда своих детей? - есть прекрасное слово ХАЛЯВА.
бесплатные учебники ТОЛЬКО НА УКРАИНСКОМ
бесплатная еда - обеды, полдники (молоко-какао и булочка), можно даже ужины, чтобы дети не слушали вечерами какой ватный бред несут их родители
бесплатрые походы - музеи - песни патриотических песен
бесплатная минимальная одежда - футболки с трезубами. свитшоты, кеды кроссовки -
и ездить, ездить по ушам проукраинской попагандой.
самых активных - отдавать в пласт, самых агрессивных и тупых - в спортивные школы, как в Китае.
Поверьте, после 15 лет в детсадах-школах-универах - подросшие лугандонцы будут бОльшими патриотами Украины чем львовяне!
и стоит это не так дорого как кажется. Дешевле, чем судьи КС или тем более - война с РФ.
Максимум что есть в методичках - обозвать меня ваткой.
Было бы смешно если бы не 14 тысяч смертей украинцев на Донбассе. А потратить на пропаганду за Украину стоило бы несколько миллионов грн в год. Дешевле чем содержать судей КСУ.
По факту эта немецкая баба-одуванчик предлагает нам убрать границы, активно торговать и брататься с территориями находящимися под полным контролем паРаши и упоротых колаборантов, которые вооружают и пичкают местное быдло массированой антиукраинской пропагандой с утра до ночи. Любой шаг на встречу или уступка со стороны Украины будет преподноситься и восприниматься там как само собой разумеющееся (еще и возмущаться будут, чего это укры так медленно капитулируют) и единственная благодарность которую мы будем получать, это плевки и проклятия.
Прям представляю картину как толпы ватных бабок из Ордло набивают сумки халявной украинской жратвой, понося Украину на все лады. Как бесплатные украинские учебники если и берут, то только для того, чтобы ими печь затапливать или жопу подтирать. А на бесплатной одежде с украинской символикой появляются мини фирмочки по пришиву поверх украинской символики флагов дыныры, ********* или портретов *****, да и как иначе, ведь за украинскую символику можно на подвал не попасть или как минимум п#зды получить от "асвабадителей" и им сочувствующих.
Так что нужно бороться за благополучие украинцев проживающих в Украине а не в окупированных территориях. Чтобы даунбаское и крысянское быдло увидело реальную разницу кто и как живет и у кого морда в сметане а у кого в синяках. Быдло чуствует не мозгом а собственной шкурой где реально лучше живется а где плохо. И если даунбаситы будут жить лучше чем украинцы, НИКОГДА они не полюбят Украину и не захотят вернуться сюда. Так что иди ты нах. со своим Особым статусом и Свободной економической зоной для боевиков даунбаса.
Они идут туда, куда ведет их пастух. Украина самоустранилась от роли пастуха - и это стадо повел Путин. И да - они будут повторять ту же ахинею что и сейчас. не потому что у них такой "генетический код" - потому что их мозгами УПРАВЛЯЮТ.
И если не перехватить управление - а это вполне реально, нужно только минимальные усилия приложить - пастух поведет их так, что через ГОД максимум будут кричать "Слава Украине" и забивать табуретками всякого кто скажет хоть слово в пользу РФ.
Украинцы, вон, без всякой оккупации сделали президентом себе КЛОУНА, который во время войны играл на российских корпоративах буем по роялю - за несколько месяцев.
Учитесь у Путина информационным войнам.
Иначе жопа в Украине никогда не закончится.
Выше все верно написали, подобное быдло уважает только силу. Даже успешность Украины большой роли не сыграет. Пример та же Германия, одна из самых развитых стран мира, но это не мешает всей местной вате топить за свою убогую рашку и обсирать Германию.
Как по мне единственный вариант, это помочь выехать всем более менее адекватным кто там еще остался, по максимуму обложить ордло всеми возможными способами, отрубить все, что можно, пенсии, соцвыплаты, товарооборот и тд., пусть полностью на содержании рашки висят, которая, как показали последние годы, готова им только сухари подкидывать, чтобы с голоду не дохли, взамен выдаивая их досуха. После чего просто готовиться и ждать, возможно несколько десятилетий, либо когда рашка ослабнет и увязнет в других конфликтах настолько, что станет возможно обратно отбить у нее наши территории на наших условиях, либо когда большая часть ватного быдла там передохнет или уедет от дикой нищеты и безнадеги и тогда уже оставшуюся кучку ваты, неспособную ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику Украины повлиять, уже можно будет обратно интегрировать, даже на компромиссных с паРашей условиях.
А пока этот троянский конь нам и даром не сдался, никакой пользы от них не будет, зато вреда столько, что не выгребем.
Може краще було робити те, що робили півтора роки тому? Робити Україну заможнішою. До заможних тягнуться. Всі мріють жити в багатій, правовій державі. Чи не тому до вас ідуть люди?
А не ублажати тупорилого гопника, який сприймає турботу і допомогу за слабкість.
Учись этому у Путина. У него в плане ведения информационныъ войн есть чему поучиться.
Моя турбота- моя вільна, незалежна, заможна, правова Україна.
Хочуть провернутися, хай працюють. Женуть кацапів, відновлюють українські закони, відновлюють виробництво.
Уже Зеленский у вас - президент. просто глум какой-то.
давайте дальше не слушайте добрых советов. прямым ходом в Рашку и в жопу.
Можно создать ватникам райскую жизнь, дать все немыслимые блага. Они возьмут, плюнут в руку дающего и продолжат любить Российское государство, откуда сбежали.
Лучший пример - та самая Германия, где пять миллионов понаехавших русских стали армией вторжения Путина. Теперь они дружно голосуют за AfD и мечтают о возрождении в Германии нацистского режима, который бы вступил в союз с Россией против Запада.
так что не вижу разницы между ваткой на Востоке и в Центре и Юге Украины.
Мозг человека пластичен.
Доказано Путиным. и историей Украины, просравшей такой шанс...
Потому у нас теперь президент - Зеленский, и победы над РФ нам не видеть, пока 73% населения будет мечтать о мире больше чем о победе.
Но может лучше сделать стену и два отдельных входа?