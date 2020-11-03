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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26018) торговля (926) Донбасс (26945) Фельдгузен (96)

В долгосрочном плане лучше, наверное, бороться за людей, живущих на оккупированных территориях, - посол Германии Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В долгосрочном плане лучше, наверное, бороться за людей, живущих на оккупированных территориях, - посол Германии Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен отмечает важность борьбы за симпатии людей, проживающих на оккупированных РФ территориях Крыма и Донбасса и развитии контактов, в том числе торговли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По вопросу торговли, пока существует блокада. Согласно решению украинского правительства, нельзя торговать с оккупированными территориями. Я понимаю это, потому что знаю, сколько людей погибло, защищая Украину. Нельзя решать что-то без мысли о тех, кто потерял родственников. Но в долгосрочном плане лучше, наверное, бороться за сердца и мысли людей, живущих на оккупированных территориях, а это лучше воплотить, если есть больше контактов, в том числе через торговлю, пересечение линии разграничения. Сейчас этого почти не существует. По моему мнению, это даже является причиной, почему вообще многие вещи так медленно продвигаются", - сказала посол.

Фельдхузен указала, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе - это пока тема для обсуждения. "Я тоже говорю с украинскими политиками об этой идее, деталей относительно нее так и нет. В понедельник у меня была одна встреча, и стало более ясно, что это будет не одна большая зона, а кластеры различных отраслей экономики из-за имеющихся там условий", - добавила дипломат.

Посол подчеркнула, что считает хорошей идею дать возможность людям с неподконтрольных территорий работать в компаниях, которые откроют бизнес в свободной экономической зоне, если они расположены достаточно близко. Однако, по ее словам, это будет возможно только если режим тишины продолжается и является устойчивым, надежным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия активно работает над проведением встречи "нормандской четверки",- посол Фельдгузен

"Как по мне, идея что-то сделать, чтобы и люди с неподконтрольных территорий имели там рабочие места, хорошая. Однако все зависит от прекращения огня. Без этого люди, наверное, просто боятся переходить линию разграничения. Эта свободная экономическая зона или кластеры со специальными условиями для бизнеса станут возможными только, если режим тишины продолжается и является устойчивым, надежным. В противном случае бизнес туда не придет", - считает Фельдхузен.

Немецкий посол отметила, что говорить о международных инвестициях в свободную экономическую зону на Донбассе можно будет после того, как там будут функционировать украинские малые и средние предприятия.

"Я думаю, что пока речь идет об украинских малых и средних предприятиях, которые на Донбассе существовали и раньше, и знают, почему они хотят вернуться. Если они будут функционировать, мы сможем говорить о международных инвестициях", - пояснила она.
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Топ комментарии
+14
Мля что за бред она несет? Никаких зон только зоні строгого и особо строгого режима для калаборантов!
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03.11.2020 10:13
+14
Пашла нах****. тварь. Лучше борись за симпатии исламистов в Германии и Франции а не убивайте их.
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03.11.2020 10:14
+10
Ето все равно что бороться за симпатии уголовников в тюрьме. Даунбас окупирван и там находится росийская армия. Какие к черту симпатии, если там все решает кремль а не холопы? Какая торговля и какие симпатии если даже ОБСЕ росийские боевики посылают нах. и не дают наблюдать что там творится. Еще одна прокремлевская кончерва вылезла и воняет как нам жить. Видать ***** пригрозило что после Франции на очереди Германия может получить теракты.
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03.11.2020 10:18
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Мля что за бред она несет? Никаких зон только зоні строгого и особо строгого режима для калаборантов!
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03.11.2020 10:13 Ответить
Она пытается объяснить по-сути единственный цивилизованный способ вернуть этот Донбасс.

Ваш подход это концлагерь, насилие и вечная война.
К счастью упоротых, которые этого хотят в Украине относительно немного.
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03.11.2020 10:20 Ответить
Ага Южная Корея вернула Северную! В долгосрочном плане лучше, наверное, бороться за людей, живущих на оккупированных территориях, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2910 Нет есть только один способ это завоевать или Развал Лаптестана тогда Домвабве и Луганде деваться будет некуда как и Крыму! Пока существует Лаптестан мы никаким способом Луганду не вернем!
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03.11.2020 10:25 Ответить
если бы Южная Корея смогла добиться нескольких концертов БТС в Северной и разрешения на ввоз туда жевачки-макдональдсов и джинсов - режим КНДР бы рухнул, как рухнул СССР.
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03.11.2020 10:27 Ответить
Та шо ты гаваришь? Там воспитаны как в бывшем СССР.
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03.11.2020 10:32 Ответить
Бред ты пишешь! Многие северокорейцы работают в Китае и Лаптестане! Вот Зенит арену они строили но революция от этого в Северной Корее не началась!
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03.11.2020 10:34 Ответить
Розумієте, вже 30 років, як нібито розвалився "ссср". Жуйка разом з макдональдсами -- банальність щоденна. А в головах совків, особливо ктс*пів "ссср" так і залишається. І вони прагнуть назад. Я сумніваюся, що з комі-корейцями ми мали б иншу історію. Тут Німеччина вже більше 30-ти років все ще не може перетравити комі-Німеччину, їхню совковість. Подивіться на результати виборів, що різняться саме по лінії колишнього кордону.
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03.11.2020 11:24 Ответить
Понятно. Ваше предложение - ничего не делать. Ждать пока рашка развалится.
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03.11.2020 10:30 Ответить
Ну почему же? Можно вернуть, Одна страна вон более 30 лет надеялась и ждала, что "политико-дипломатическим способом" можно вернуть захваченное вооруженным способом. А потом плюнула на эту байду, и решила вернуть единственно возможным путем - вооруженной силой! И вернет!!!
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03.11.2020 11:12 Ответить
Если бы был таким умным, ты бы знал, что свободная экономическая зона Донбасс УЖЕ БЫЛА. И вот её результат.
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03.11.2020 10:29 Ответить
То може будеш туди свою зарплату віддавати щоб задобрити дАунбаский народ
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03.11.2020 10:37 Ответить
как много тролятины ольгинской набежало. Все с лозунгами "а ани звали путина, бебебе!!"
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03.11.2020 10:22 Ответить
Точно!
Пять миллионов ватных избирателей - это именно то, что нужно Украине в помощь ОПЗЖ!
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03.11.2020 10:30 Ответить
Пашла нах****. тварь. Лучше борись за симпатии исламистов в Германии и Франции а не убивайте их.
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03.11.2020 10:14 Ответить
Так они и так борятся им пособия выплачивают за счет добропорядочных бургеров! Но исламисты от этого добропорядочней не становятся! Исламисты и негры в силу воспитания уважают только силу как и впрочем и ватники уважают только силу!
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03.11.2020 10:16 Ответить
пока что Германия справляется со своими проблемами гораздо лучше, чем Украина - со своими. Так что у них надо учиться, а не поучать.
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03.11.2020 10:27 Ответить
Да? И где она стравляется? Там постоянные терракты несмотря на то что они платят дань!
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03.11.2020 10:30 Ответить
Ізраіль справляється зі своїми проблемами найкраще. Вот в кого вчитись потрібно.
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03.11.2020 10:54 Ответить
Це вони такі успішні, бо в оборонному плані покладаються на техаських рейнджерів.
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03.11.2020 11:25 Ответить
По всей Украине должні быть одинаковые правила для ведения бизнесса!
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03.11.2020 10:14 Ответить
И кто ж откроет бизнес в зоне прилета 152мм от лугандонского ИГИЛа?)
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03.11.2020 10:17 Ответить
Порошенко , Ахмєтов , Пінчук , Фірташ ...
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03.11.2020 10:26 Ответить
А Пороху это зачем? Да и Ахметов с пИнчуком и Фирташем не откроют. У них есть негативный опыт по которому всё отжали максимум они сделают там офис под управлением зип-председателя Фунта для ухода от налогов!
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03.11.2020 10:29 Ответить
Ей стало жалко Путина. Турбины Сименса надо поставлять в Крым. Северный поток может накрыться медным тазом. Что-то надо делать.
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03.11.2020 10:17 Ответить
Ето все равно что бороться за симпатии уголовников в тюрьме. Даунбас окупирван и там находится росийская армия. Какие к черту симпатии, если там все решает кремль а не холопы? Какая торговля и какие симпатии если даже ОБСЕ росийские боевики посылают нах. и не дают наблюдать что там творится. Еще одна прокремлевская кончерва вылезла и воняет как нам жить. Видать ***** пригрозило что после Франции на очереди Германия может получить теракты.
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03.11.2020 10:18 Ответить
Если вы получите симпатии уголовников в тюрьме - вы сможете ими УПРАВЛЯТЬ.
Не вижу, чем это плохо.
Путин со своей стороны делает ВСЕ чтобы иметь симпатии населения на оккупированной территории и чтобы они ненавидели Украину и украинцев.
Давайте, помогайте ему в этом, если так хочется, чтобы по возвращении - жители Донбасса продолжали голосовать за рыгов.
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03.11.2020 10:24 Ответить
Сралин уже пробовал получить симпатии уголовников. Даже для них АУЕ создал и фольклёр. Освободил воровскую верхушку от работ но всё это закончилось сучьей войной! Управлять уголовниками не получилось пришлось верхушку уголовников резать!
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03.11.2020 10:27 Ответить
у Сталина, пока он был жив, отменно получалось решать все задачи, какие он перед собой ставил.
Информационные войны - самые гуманные и бескровные и самые эффективные по мощи.
Учитесь у таких гандонов как Сталины и Путины - не придется кровь проливать. СВОЮ кровь.
Как из детей рабочих и крестьян сделали пионеров? да очень просто. И нам надо сделать так же - детей лугандонцев с раннего возраста забирать в детсады и ездить по ушам проукраинской пропагандой. Обязательная продленка в школе. Как сделать так, чтоб родители отдавали туда своих детей? - есть прекрасное слово ХАЛЯВА.
бесплатные учебники ТОЛЬКО НА УКРАИНСКОМ
бесплатная еда - обеды, полдники (молоко-какао и булочка), можно даже ужины, чтобы дети не слушали вечерами какой ватный бред несут их родители
бесплатрые походы - музеи - песни патриотических песен
бесплатная минимальная одежда - футболки с трезубами. свитшоты, кеды кроссовки -
и ездить, ездить по ушам проукраинской попагандой.
самых активных - отдавать в пласт, самых агрессивных и тупых - в спортивные школы, как в Китае.
Поверьте, после 15 лет в детсадах-школах-универах - подросшие лугандонцы будут бОльшими патриотами Украины чем львовяне!
и стоит это не так дорого как кажется. Дешевле, чем судьи КС или тем более - война с РФ.
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03.11.2020 10:34 Ответить
У Сралина образование 9-10ткласс и вузы были платные! Но Сралин не только пропагандой держал народ в узде но и террором!
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03.11.2020 10:36 Ответить
При сралине сказал свово ополченец а не кораборант из Лугандона получил 10 колымских лагерей но не только ты но и все твои родственики! Кстати тебе бы тоже за твой пост дали бы 20 это как минимум а может быть и расстреляли!
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03.11.2020 10:40 Ответить
Война с РФ обходится на порядок дешевле чем *мир* с РФ. Так что не свисти кацапская морда. При *мире* с РФ Украина потеряла миллионы украинцев и триллионы долларов, которые высасывались с Украины и шли на благополучие москвичей и на новые разработки росийского вооружения. Так что можешь рассказывать сказки что при РФ украинцам жилось хорошо. Я жил при росийской окупации в Украине, когда и своим детям и внукам не пожелаю такого пережить. Хочешь жить на Рашке- п***дуй туда и побыстрее и желательно в Магадан куда Жирик уже давно мечтает определить всех украинцев.
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03.11.2020 10:54 Ответить
то что я написал выше - для людей, способных логически мыслить и просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Не для идиотов и троллей. Вашего тролячьего образования даже не хватает на то, чтобы ответить мне в рамках заданных тезисов, т.к. вам таких методичек не отсыпано.
Максимум что есть в методичках - обозвать меня ваткой.
Было бы смешно если бы не 14 тысяч смертей украинцев на Донбассе. А потратить на пропаганду за Украину стоило бы несколько миллионов грн в год. Дешевле чем содержать судей КСУ.
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03.11.2020 11:07 Ответить
Весь этот нехитрый и долгосрочный план мог бы сработать только при одном условии, полном контроле Украины над оккупированными территориями и слабом вмешательстве паРаши, что нереально.
По факту эта немецкая баба-одуванчик предлагает нам убрать границы, активно торговать и брататься с территориями находящимися под полным контролем паРаши и упоротых колаборантов, которые вооружают и пичкают местное быдло массированой антиукраинской пропагандой с утра до ночи. Любой шаг на встречу или уступка со стороны Украины будет преподноситься и восприниматься там как само собой разумеющееся (еще и возмущаться будут, чего это укры так медленно капитулируют) и единственная благодарность которую мы будем получать, это плевки и проклятия.
Прям представляю картину как толпы ватных бабок из Ордло набивают сумки халявной украинской жратвой, понося Украину на все лады. Как бесплатные украинские учебники если и берут, то только для того, чтобы ими печь затапливать или жопу подтирать. А на бесплатной одежде с украинской символикой появляются мини фирмочки по пришиву поверх украинской символики флагов дыныры, ********* или портретов *****, да и как иначе, ведь за украинскую символику можно на подвал не попасть или как минимум п#зды получить от "асвабадителей" и им сочувствующих.
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03.11.2020 14:14 Ответить
Слышь мокшанин, на зоне ты получишь симпатию уголовников только в одном случае- если у тебя спереди не будет зубов а сзади хорошая дырка. То же самое с прокацапленой мразью. Они только силу понимают, а заигрывание воспринимают как слабость и руководство к нападению. С даунбаситами и крысчанами Украина уже заигрывала и ублажала 100 лет и что из етого вышло? И не нужно свистеть что Рашка или рыги ублажают даунбаситов и крысчан. Все что рыги и Рашка делают ето толкают свою пропаганду и ненависть к Украине и больше ничего. Вспомни как рыги п***ли даунбаситских шахтеров что кровь лилась по улицам. Вспомни как кацапы и ростовские кизяки пи***ли и уничтожали даунбаситов. И все равно даунбаситы голосуют и будут голосовать за Пидоросию. Потому что любят силу а не заигрывание гомосяцкое. Я знаю что я говорю потому что у меня есть родственники и в крыму и на даунбасе, которые мне рассказывают реальность а не ту х***ню которую нам рассказывают по телевизору. Например когда Парашенко поставлял окупантам 2 года електроенергию в крым то крысчаны хвалили ***** за ето а не Украину и даже не Парашенка, при етом издеваясь над проукраинскими крымчанами аргументы которых что в крыму не будет света без Украины лопнули.
Так что нужно бороться за благополучие украинцев проживающих в Украине а не в окупированных территориях. Чтобы даунбаское и крысянское быдло увидело реальную разницу кто и как живет и у кого морда в сметане а у кого в синяках. Быдло чуствует не мозгом а собственной шкурой где реально лучше живется а где плохо. И если даунбаситы будут жить лучше чем украинцы, НИКОГДА они не полюбят Украину и не захотят вернуться сюда. Так что иди ты нах. со своим Особым статусом и Свободной економической зоной для боевиков даунбаса.
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03.11.2020 10:48 Ответить
тебе явно не приходилось общаться с уголовниками. Мне - приходилось.
Они идут туда, куда ведет их пастух. Украина самоустранилась от роли пастуха - и это стадо повел Путин. И да - они будут повторять ту же ахинею что и сейчас. не потому что у них такой "генетический код" - потому что их мозгами УПРАВЛЯЮТ.
И если не перехватить управление - а это вполне реально, нужно только минимальные усилия приложить - пастух поведет их так, что через ГОД максимум будут кричать "Слава Украине" и забивать табуретками всякого кто скажет хоть слово в пользу РФ.
Украинцы, вон, без всякой оккупации сделали президентом себе КЛОУНА, который во время войны играл на российских корпоративах буем по роялю - за несколько месяцев.
Учитесь у Путина информационным войнам.
Иначе жопа в Украине никогда не закончится.
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03.11.2020 11:11 Ответить
И как же Украине перехватить управление, какие "минимальные усилия" нужно приложить, способные перебить тот массированный поток лживой антиукраинской пропаганды из паРаши, у которой, в отличии от Украины, огромный опыт по управлению и манипулированию быдлом, а так же финансовые ресурсы, которых нет у нас? Я уже молчу про десятки тысяч упоротых кацапских боевиков которые на оккупированных территориях давно прописались.
Выше все верно написали, подобное быдло уважает только силу. Даже успешность Украины большой роли не сыграет. Пример та же Германия, одна из самых развитых стран мира, но это не мешает всей местной вате топить за свою убогую рашку и обсирать Германию.
Как по мне единственный вариант, это помочь выехать всем более менее адекватным кто там еще остался, по максимуму обложить ордло всеми возможными способами, отрубить все, что можно, пенсии, соцвыплаты, товарооборот и тд., пусть полностью на содержании рашки висят, которая, как показали последние годы, готова им только сухари подкидывать, чтобы с голоду не дохли, взамен выдаивая их досуха. После чего просто готовиться и ждать, возможно несколько десятилетий, либо когда рашка ослабнет и увязнет в других конфликтах настолько, что станет возможно обратно отбить у нее наши территории на наших условиях, либо когда большая часть ватного быдла там передохнет или уедет от дикой нищеты и безнадеги и тогда уже оставшуюся кучку ваты, неспособную ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику Украины повлиять, уже можно будет обратно интегрировать, даже на компромиссных с паРашей условиях.
А пока этот троянский конь нам и даром не сдался, никакой пользы от них не будет, зато вреда столько, что не выгребем.
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03.11.2020 14:56 Ответить
Совершенно правильно, прям в "яблочко" попал, Алекс! Бюргеры то поджимают, зима на носу, а СП-2 нема...
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03.11.2020 11:15 Ответить
Психологи ви хрІнові.
Може краще було робити те, що робили півтора роки тому? Робити Україну заможнішою. До заможних тягнуться. Всі мріють жити в багатій, правовій державі. Чи не тому до вас ідуть люди?
А не ублажати тупорилого гопника, який сприймає турботу і допомогу за слабкість.
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03.11.2020 10:22 Ответить
а ты сделай так, чтобы он воспринимал помощь как милость.
Учись этому у Путина. У него в плане ведения информационныъ войн есть чему поучиться.
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03.11.2020 10:25 Ответить
З якого переляку я повинна, взагалі, передавати допомогу гопникам? Дбати про їх добробут.
Моя турбота- моя вільна, незалежна, заможна, правова Україна.
Хочуть провернутися, хай працюють. Женуть кацапів, відновлюють українські закони, відновлюють виробництво.
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03.11.2020 10:42 Ответить
женщина, я не предлагал тебе им помогать. Я предлагал включить мозг. Но увы - если нечего включать, Украине пипец.
Уже Зеленский у вас - президент. просто глум какой-то.
давайте дальше не слушайте добрых советов. прямым ходом в Рашку и в жопу.
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03.11.2020 11:12 Ответить
У нас любая "супер-особая" экономическая зона, тем более в Лугандоне, обернётся зарабатыванием и отмывом серых и чёрных денег, как Чечня в Раше в 90-е. Заработает кучка дельцов, а пипл как был в великорусском гавне, так и останется там же. Поэтому только экономическое удушение и перекладывание платы за весь этот цирк на плечи росналогоплатильщика. Кто хотел оттуда переехать, уже давно это сделал. Немного молодёжи нам оттуда не помешает, остальные пусть выживают в своей высокодуховной и "народной" реальности
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03.11.2020 10:22 Ответить
За симпатии ватников бороться невозможно, поскольку это биороботы запрограммированные на любовь к Российскому государству и ненависть ко всем, на кого это государство покажет пальцем.
Можно создать ватникам райскую жизнь, дать все немыслимые блага. Они возьмут, плюнут в руку дающего и продолжат любить Российское государство, откуда сбежали.
Лучший пример - та самая Германия, где пять миллионов понаехавших русских стали армией вторжения Путина. Теперь они дружно голосуют за AfD и мечтают о возрождении в Германии нацистского режима, который бы вступил в союз с Россией против Запада.
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03.11.2020 10:24 Ответить
почему же. За симпатии украинцев боролись и получили 73% ваты, проголосовавшей за мир с Путиным и "договориться где-то посередине".
так что не вижу разницы между ваткой на Востоке и в Центре и Юге Украины.
Мозг человека пластичен.
Доказано Путиным. и историей Украины, просравшей такой шанс...
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03.11.2020 10:37 Ответить
Парашенка вас спасёт....., от нас!
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03.11.2020 10:45 Ответить
За мир с Путиным не проголосовало 73% это ты манипулируешь!
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03.11.2020 10:47 Ответить
Порохоботы это тоже биороботы. Работают на деньгах, дешевые и экономичные, но сильно тупят. Все таки робот есть робот, до живого человека ему далеко.
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03.11.2020 10:53 Ответить
В том то и дело что за 5 лет правления Парашенка никто не боролся за симпатии украинцев. Наоборот, украинцев гнобили и грабили 5 лет, повысили тарифы в 10 раз и тд., а даунбаситам предоставляли все льготы и условия и освободили от налогов. Вот и результат. Даунбас и крым за 5 лет не вернулся в Украину, а наоборот много украинцев захотели таких же приференций как даунбаситы.
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03.11.2020 10:58 Ответить
моя самая большая претензия к Порошенко - то что он насичто просрал информационную войну за мозги украинцев, в первую очередь - в тылу. То что я описал выше - проукраинская пропаганда с пеленок - не велась ни при нем ни при Зеле.
Потому у нас теперь президент - Зеленский, и победы над РФ нам не видеть, пока 73% населения будет мечтать о мире больше чем о победе.
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03.11.2020 11:14 Ответить
Ну не нужно свистеть что у Парашенка была плохая пропаганда. Как раз его пропагантистская машина работала на полную мощь и деньги на пропаганду выделялись не малые. Только в жопу пускай он засунет свою пропаганду, если его язык толкает сладкие речи а его рука лезет в мой карман и вытряхивает все до копейки. Бешенные рост цен, тарифов, налогов, грабительские платежки и растаможка авто, введение ТО. Даже налог на посылки вырос в 2-3 раза. Зато олигофренам, сепарам и колаборантам всяческие поблажки и льготы за счет проукраинских украинцев. И при етом Петькина морда не слезала с екранов и рассказывала как нам хорошо становится с каждым днем... Знаешь каких усилий каждый вечер мне и миллионам других украинцев стоило чтобы не бросить в телевизор топор?
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03.11.2020 11:24 Ответить
шо украинцы едут с "кравчучками" в ордло за преференциями ? У довгостроковому плані краще, напевно, боротися за людей, що живуть на окупованих територіях, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9317
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03.11.2020 11:16 Ответить
В долгосрочной перспективе-арабы так и остались арабами в Германии. А на Донбассе вата так и подохнет ватой.
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03.11.2020 10:25 Ответить
А бороться за живущих на не оккупированных территориях не нужно? И так сойдет?
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03.11.2020 10:29 Ответить
нужно не то слово. Без всякого Путина ведут страну в Рашку...
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03.11.2020 11:05 Ответить
То зробіть спочатку "вільну економічну зону" для мусульман в Германії , власним прикладом покажіть , як воно робиться .
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03.11.2020 10:30 Ответить
Можно завоёвывать симпатии мудаков-соседей.
Но может лучше сделать стену и два отдельных входа?
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03.11.2020 10:33 Ответить
Все немцы такие же болваны?
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03.11.2020 10:35 Ответить
В долгосрочном плане, германии стоит подумать что делать с множащимися арабскими "беженцами" в своей стране, а не раздавать советы.
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03.11.2020 10:42 Ответить
бороться за территорию нужно, а не за то что там населяет эту территорию.
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03.11.2020 10:54 Ответить
Лучше, лучше... Лучше, чтобы эти люди (или нелюди) сами боролись за будущее в Украине. Сначала они изменили Украине, кровью доказав свою ненависть, бесчеловечность, а теперь за это зверье надо "бороться" жертвам их ненависти? Бред
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03.11.2020 10:55 Ответить
Бороться нужно за свою землю, и пох.й что после ее деоккупации на историчекую родину съедут с этой земли пару миллионов любитей рюського мира.
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03.11.2020 11:01 Ответить
к сожалению, не съедут. Как и 73% дебилов в Украине.
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03.11.2020 11:15 Ответить
Довгостроковий план, це як приєднання Австрії до Німеччини 11-13 березня 1938 року, три дні. І як австрійці раділи.
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03.11.2020 11:05 Ответить
в долгострочной перспективе - пусть сердца думают об Украине ,но когда сердца думают о "рашистском мире" нехер им мешать и думать и жить в этом мире.(купленные рашистом,продажные фрицы )
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03.11.2020 11:14 Ответить
Ну , ті що там дотепер живуть , я думаю , вони вже ціннасті ніякої не мають для розвитку людства . Це вже майже москалі . Використаний матеріал .
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03.11.2020 11:15 Ответить
типа украинцы капец умные. ага. Голосовали за человека, который предлагал договориться с путиным где-то посередине. пипец.
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03.11.2020 11:16 Ответить
Ага, ага - Азейбаржан вже 30 років "бореться", но як показав досвіт - "байтакари" кращий агрумент ніж всякі осохєсє ... І говорильні 30 років - німота раптом всралась що їх уже не хто не приймає в серйоз ... І всі їхні говорільні шлють в сад ...
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03.11.2020 11:27 Ответить
цензору (или засланным козачкам, затёршимся на цензоре) подплачивают чтобы они постили это гавно...
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03.11.2020 11:30 Ответить
верно.
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03.11.2020 11:32 Ответить
Позвольте, они ж там снова начнут кричать что "Донбасс кормит Украину", что им не нужны "нахлебники из Евросоюза". Кто-нибудь спрашивал нужна ли им та зона и вообще Украина?
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03.11.2020 11:33 Ответить
Пущяй западные леваки борются с арабскими мигрантами, пока не поздно
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03.11.2020 12:13 Ответить
Оооо, представитель немецкого автономного улуса Орды заблеял!!! Так, как немцы вылизывают яйца путину - так никто в мире не сможет.
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03.11.2020 12:19 Ответить
слышь немка, ФРГ и ГДР торговали между собой? скажи, что и берлинской стены не было?
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03.11.2020 12:42 Ответить
Набор бредовых левацких лозунгов. Сильно вы с ГДР торговали и культурно общались?
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03.11.2020 13:22 Ответить
 
 