В долгосрочном плане лучше, наверное, бороться за людей, живущих на оккупированных территориях, - посол Германии Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен отмечает важность борьбы за симпатии людей, проживающих на оккупированных РФ территориях Крыма и Донбасса и развитии контактов, в том числе торговли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По вопросу торговли, пока существует блокада. Согласно решению украинского правительства, нельзя торговать с оккупированными территориями. Я понимаю это, потому что знаю, сколько людей погибло, защищая Украину. Нельзя решать что-то без мысли о тех, кто потерял родственников. Но в долгосрочном плане лучше, наверное, бороться за сердца и мысли людей, живущих на оккупированных территориях, а это лучше воплотить, если есть больше контактов, в том числе через торговлю, пересечение линии разграничения. Сейчас этого почти не существует. По моему мнению, это даже является причиной, почему вообще многие вещи так медленно продвигаются", - сказала посол.

Фельдхузен указала, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе - это пока тема для обсуждения. "Я тоже говорю с украинскими политиками об этой идее, деталей относительно нее так и нет. В понедельник у меня была одна встреча, и стало более ясно, что это будет не одна большая зона, а кластеры различных отраслей экономики из-за имеющихся там условий", - добавила дипломат.

Посол подчеркнула, что считает хорошей идею дать возможность людям с неподконтрольных территорий работать в компаниях, которые откроют бизнес в свободной экономической зоне, если они расположены достаточно близко. Однако, по ее словам, это будет возможно только если режим тишины продолжается и является устойчивым, надежным.

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"Как по мне, идея что-то сделать, чтобы и люди с неподконтрольных территорий имели там рабочие места, хорошая. Однако все зависит от прекращения огня. Без этого люди, наверное, просто боятся переходить линию разграничения. Эта свободная экономическая зона или кластеры со специальными условиями для бизнеса станут возможными только, если режим тишины продолжается и является устойчивым, надежным. В противном случае бизнес туда не придет", - считает Фельдхузен.

Немецкий посол отметила, что говорить о международных инвестициях в свободную экономическую зону на Донбассе можно будет после того, как там будут функционировать украинские малые и средние предприятия.

"Я думаю, что пока речь идет об украинских малых и средних предприятиях, которые на Донбассе существовали и раньше, и знают, почему они хотят вернуться. Если они будут функционировать, мы сможем говорить о международных инвестициях", - пояснила она.