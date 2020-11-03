В структуре МВД за минувшие сутки выявили 404 случая коронавируса, большинство в Киеве, Сумской и Ривненской областях
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По состоянию на 3 ноября в системе МВД зафиксированы 404 новых случая коронавирусной болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Больше всего больных правоохранителей обнаружили в Киеве (+60), Сумской (+29) и Ривненской (+22) областях.
С начала пандемии заболелы 13 607 сотрудников МВД, выздоровели - 12 678, умерли - 35.
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Tommy Lee
показать весь комментарий03.11.2020 11:12 Ответить Мне нравится 0
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