В структуре МВД за минувшие сутки выявили 404 случая коронавируса, большинство в Киеве, Сумской и Ривненской областях

По состоянию на 3 ноября в системе МВД зафиксированы 404 новых случая коронавирусной болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Больше всего больных правоохранителей обнаружили в Киеве (+60), Сумской (+29) и Ривненской (+22) областях.

С начала пандемии заболелы 13 607 сотрудников МВД, выздоровели - 12 678, умерли - 35.

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