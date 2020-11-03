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В Украине заняты 68,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Житомирской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине заняты 68,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Житомирской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 3 ноября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 68,8%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Требованиям для смягчения карантина не соответствует ни одна область Украины.

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В Украине заняты 68,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Житомирской, Ивано-Франковской и Полтавской областях 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Це все статистика ,, а я от знаю від своєї рідні , медиків за професією , які працють в лікарні , що не всі "хворі на ковід" , ним справі хворіють В Украине заняты 68,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Житомирской, Ивано-Франковской и Полтавской областях - Цензор.НЕТ 9334 .. Вся справа в доплатах , щоб їх отримати лікарі йдуть на всяі махінації , і записують до хворих на ковід , хворих на звичайну ГРВІ . А деякі " шишки " , з медичного начальства , записані в мобільні виїздні бригади , по випадкам з ковідом , хоча насправді сидять в кабінетах , і з хворими не контактують , але доплати ( 300 % ) отримують справно . А на виїзди їздять ( і взагалі виконують всю "грязну роботу " ) їхні підлеглі . Сумніваюсь що в міністерстві цього не знають .
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03.11.2020 11:00 Ответить
Хватит писать эти бредни! Когда родственники ваши заболеют, будете рассказывать какие это ложные диагнозы и кто в больницах лежит.
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03.11.2020 11:06 Ответить
Брєдні про що , про те що медичне начальство займається приписками .? В мене немає підстав не вірити рідній дочці лікарю .
А ти продовжуй вірити - радуцкім , то твоя справа . В Україні зайнято 68,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Житомирській, Івано-Франківській та Полтавській областях - Цензор.НЕТ 2177 .
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03.11.2020 11:22 Ответить
Это всегда было (приписки), но в любом случае статистика в разы занижена даже с ними.
Как бы то нибыло ГРИПП сезонное заболевание - КОВИД "работает" круглогодично.
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03.11.2020 11:42 Ответить
У меня заболели знакомые.Положить в больницу в Киеве супер проблема .Нет мест.
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03.11.2020 11:52 Ответить
 
 