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Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно: это политическая декларация и не более, - посол Германии Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно: это политическая декларация и не более, - посол Германии Фельдгузен

Будапештский меморандум является политической декларацией, поэтому получить реальные гарантии по этому документу в настоящее время практически невозможно, считает посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

"Будапештский меморандум - это политическая декларация и не более, это не международный договор. Я помню, когда в 2014 году впервые шла речь о Будапештском меморандуме, мне звонили из Германии и спрашивали, что это? Я была в Украине, когда его подписали в 1994 году, но тогда никто о нем уже не помнил. Это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Посол подчеркнула, что Германия работает с США, Великобританией, Канадой и информирует об усилиях по решению конфликта на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будапештский меморандум содержал заверения, а не гарантии безопасности, - Кулеба

"Что мы действительно делаем, так мы говорим с нашими партнерами. Есть минский формат, нормандская четверка. Мы всегда говорим и с США, и с Великобританией, также Канадой, которая не подписывала Будапештский меморандум, но мы работаем вместе, мы их информируем. Если они поддерживают наши усилия - тем лучше", - отметила она.

В то же время Фельдгузен указала, что гораздо важнее, чем расширение "нормандского формата", чтобы эти страны поддержали как усилия Германии, так и саму Украину.

"Если Украина хочет расширить существующие форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Все-таки нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников - это больше координирование позиций. Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет семь или восемь участников - это еще хуже. Как нам кажется, гораздо важнее, чтобы эти страны поддержали наши усилия, Украину, и поэтому надо с ними постоянно говорить", - сказала дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о вопросе по Будапештскому меморандуму в "опросе Зеленского": "Назрела потребность в разговоре о гарантиях безопасности для Украины"
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Топ комментарии
+31
Ну да, ну да... Только ядерное оружие, которое Украина отдала в обмен на ваше кудахтанье и озабоченности, было реальным.
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03.11.2020 10:46
+28
Короче говоря, перефразируя, у кого в Мире есть ядерная дубина - тот и прав! Все остальные страны - лохи и терпилы!!!
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03.11.2020 10:44
+23
серьёзно?!.. гебята, я не в кугсе!!
Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно: это политическая декларация и не более, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 802
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03.11.2020 10:45
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Страница 3 из 3
получается пообещали озабоченность и консультации, и их предоставили. Все. Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно: это политическая декларация и не более, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8211
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03.11.2020 11:12 Ответить
Во первых угроза применения ЯО со стороны России была, во вторых - было бы желание Европы - гоняли бы ***** по Уралу на танках. Причина не в том что Меморандум плохой, а в том что обдристались перед ****** Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9738
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03.11.2020 11:56 Ответить
Ось такими, часом жорстокими уроками і формують націю та її політичну грамотність.
Пів країни хабарі дають, пів країни - беруть, користуються владою (посадою) задля власного збагачення, податки не платять, голоси продають, країна олабла втратила шмат територіх, йде війна, а вони ВОЛАЮТЬ про допомогу ззовні і якийсь "меморандум".
Ніхто нам державу будувати й захищати не буде!
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03.11.2020 11:12 Ответить
"Меморандум - дипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-либо вопрос"© (Викисловарь). Давно известно, что скотопотам Кучма сбагрил 3-ий в мире по мощности ядерный арсенал под заверения неправоустанавливающего меморандума, а не под договорные обязательства. Падлюка Лёня не лох из Лохвицы и на плечах у него не жопа из Крыжополя. Рыжему Иуде-Данилычу, видать, 30 серебренников отсыпали из статьи затрат на оперативно-розыскную деятельность сметы расходов на содержание ФСБ, ГРУ, ЦРУ, МИ-6 - во всяком случае другое вменяемое объяснение придумать сложно. За это чертиллу Кучму следует подвесить на дыбу, до полусмерти бичевать хлыстами и утопить в коктейле из гавна и мочи.
А Зеленский, если хочет извлечь из Будапештского меморандума хоть какую-то пользу, то пускай подотрёт им жопу - ни на что другое вышеупомянутый меморандум не годится.
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03.11.2020 11:12 Ответить
точніше ні на що більше не придатне зеленське.
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03.11.2020 11:44 Ответить
Нεχερ подписывать с Западом всякие декларации. Теперь такую декларацию с ними никогда не подпишет ни Иран ни КНДР.
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03.11.2020 11:13 Ответить
а под видом агрессивных действий венгрии против украины
в виде того что ес ничего венгрии не говорит может
на этой причине как израиль восстановить яо, говоря что яо нет
но ****** можно
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03.11.2020 11:15 Ответить
З теми будапештського меморандуму злізати не можна. Давити до кінця. Нам пропонують легімітузувати банальний обман. Це при тому що ці люди триндять дєнно і ночно яка у нас корупція і які ми безвідповідальні.
Декларація - це слово. А з слова все починалось. Тому тут або крестик або труси.
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03.11.2020 11:19 Ответить
"скрєпно". Хочеш США і Британію "за базар" зловити?))
а хто ТИ є?)
Ти скільки в українську казну податків сплатив за все своє життя і що на ті податки такого створено, за що нас(Україну) можна поважати і боятися?)
"ці люди триндять дєнно і ночно яка у нас корупція" - в нас колосальна корупція, що з'їдає наші перспективи. такі реалії в 21-му столітті.
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03.11.2020 15:30 Ответить
Тикать сосунок будеш своїм собутильникам.
Я відповідаю за свої слова.

Якщо США і Британія вписались словами - хай також відповідають. Брехня є брехня і не треба про реалії 21 ст. базікати.
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03.11.2020 15:44 Ответить
Ну.. за "сосунка" при нагоді отримаєш в табло - це по-перше.
По-друге, рагуляка, поділ на "ти" і на "ви" є лише у ненависних тобі "касапів".
По-тре-тє - "вписуватись" ти будеш в долю на пляшку самогону за 40 грн в рідному селі, коли з заробітків приїдеш.
А документи і їх вагу слід розрізняти.
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03.11.2020 15:50 Ответить
Чмошнік срати будеш далі чим бачиш.
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03.11.2020 15:53 Ответить
Самое интересное что большое количество ядерного наступательного вооружения было размещено в буферной Украине,а оборонительное ядерное вооружение находилось на территории Московии и в её колониях,это ничего вам не говорит украинцы? Для Московии украинский народ это обычные мешки с песком,,для защиты своих границ и не более и на этом фоне внутренние маланцы неплохо справляются с кремлёвской задачей. Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1003
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03.11.2020 11:19 Ответить
немецкие шлюхи чтото подписывали? но ртом кацапов отгавкиваются
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03.11.2020 11:19 Ответить
Хоть одну правду сказала,скажите ещё правдивее что сильная Украина Европе и на фиг не нужна,хотели бы вы её сделать сильнее и без коррупции уже бы давно так бы и было,но Украина только хороша тем когда сырье вывозится,зерно,крупы,руда,рабочая сила халявная ,вот такая Украина и нада Европе и Америке,если нет доведите мне обратное .
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03.11.2020 11:20 Ответить
И Московии Украина нужна , если нет доведите мне обратное . Нужно не говорить ,а начинать украинцам управлять своим государством Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2904
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03.11.2020 11:26 Ответить
ну так нехай ця німецька хвойда прямо всім,вийде і скаже,що держави які хочуть мати не доторканість своїх кордонів запасаються ядерною зброєю,раз меморандуми ваші гівняні не працюють
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03.11.2020 11:20 Ответить
Німеччина нічого не підписувала! Я так і не зрозумів дипломатичного генія Порошенка, чому країни підписанти залишились не при ділах. Це як тримати депозит в одному банку, а за процентами йти в інший.
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03.11.2020 11:20 Ответить
Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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03.11.2020 11:21 Ответить
Постфактум пани Фельдгузен.А постфактум такой,що декларация-это тоже документ.И не просто бумажка,а подкреплённая реальными действиями Украины.Что это за действия?Это отказ от третьего ядерного арсенала в Мире.Это факт,подкреплённый действиями Украины?Факт!Теперь этот факт требует продолжения действий.Ответных действий от всех подписантов кроме Украины,бо Украина выполнила свою часть.Если по простому,вы не выполнили контракт.Украина выполнила,а вы нет.Вы должны нам пани Фельдгузен.Теперь,этот документ становиться базисом и причиной для встречи всех подписантов,щоб продолжить.Скажем так,есть Минск 1,есть Минск 2.Минск два это продолжение первого.В таком же продолжении нуждается Будапештский меморандум,потому что Украина выполнила свою часть,а вы в процессе.И не треба отмахиваться,щоб не ронять авторитет уважающих себя стран привыкших держать слово. Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 256
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03.11.2020 11:24 Ответить
А какого х.я посол сраной нимеччыны, обоссанная примитивная, суёт свой нос куда её не просят...
тошнит от гнилой немчуры вместе с жабоедами - танцующими под гармошку путена...
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03.11.2020 11:27 Ответить
Подписанты меморандума все таки пострадали - теперь ни Иран,ни Корея и вообще никто не будет вестись на такие "гарантии" - будут указывать на Украину и будут правы на 100%...А то что такое оружие дорого в обслуживании,дорого создать,содержать - так оборона вообще вещь недешевая - но этого Украине никто не позволит...Смотрю на СБ ООН - там прям все такие разные но всех объединяет одно - большой ядерный потенциал,а дальше как то пох есть у тебя демократия,ты агрессор,применяешь ли ты смертную казнь или нет...Просрали 4 экономику в Европе,просрали ядерное оружие даже без справедливых компенсаций хотя бы в денежном плане - теперь кравчуки/кучмы ведут переговоры по бамбасу...Противно!
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03.11.2020 11:27 Ответить
И ЕС никто не обещал, но это же сработало. Некоторые рассказывают байки что Западу нужно было натравить украинцев на своих противников, кацапов. Но дело не в Западе, а в самих украинцах, украинцам по какой-то причине нужен был враг, и они его получили. Все действия людей на Евромайдане тому доказательство.
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03.11.2020 11:32 Ответить
дякуємо.
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03.11.2020 11:45 Ответить
03.11.20 10:42 Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно: это политическая декларация и не более, - посол Германии Фельдгузен

многие наши западные партнеры заявляли, что Будапештский меморандум не имеет юридических обязующих для его выполнения положений.
"Но если его подписывают президенты, какие еще могут быть обязующие положения? Если руководствоваться этой логикой, была ли Украина юридически обязана выполнять взятые на себя обязательства? Может, мы тогда должны вернуться к вопросу о возвращении нам статуса ядерного государства?"(c)
, была ли Украина юридически обязана выполнять взятые на себя обязательства?

Принцип территориальной целостности государствЭтот принцип утвердился с принятием Устава ООН, который запретил угрозу силой или её применение против территориальной целостности (неприкосновенности) и политической независимости любого государства.
Следующим этапом в развитии данного принципа явился Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, который содержит отдельную и наиболее полную формулировку принципа территориальной целостности государств: «Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из государств-участников. В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций, против территориальной целостности, политической независимости или единства любого государства-участника и, в частности, от любых таких действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой. Государства-участники будут равным образом воздерживаться от того, чтобы превратить территорию друг друга в объект военной оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы в нарушение международного права или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться законной».
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03.11.2020 11:47 Ответить
100%
Мошенники, которые мелко обдристались перед ****** ищут юридические основания доказать, что их обдристанные штаны не воняют ))
И грустно и смешно видеть их потуги!
Их дерьмо воняет в любом случае, даже если принять закон что не воняет ))
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03.11.2020 11:51 Ответить
можна помедленнее Я записываю 🖮
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03.11.2020 11:52 Ответить
Пошли они в Дупу, такие "анализаторы"! Спроси об этом у Китая, у Турции, у Кима, наконец - у Азербайджана, а не у Путиноподобных!!!
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03.11.2020 11:52 Ответить
Пошли они в Дупу, такие "анализаторы"! Спроси об этом у Китая, у Турции, у Кима, наконец - у Азербайджана, а не у Путиноподобных!!!
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03.11.2020 11:53 Ответить
это развод не более.
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03.11.2020 11:54 Ответить
За эту декларацию - Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7239
Украина

сдала Ядерный Арсенал -

ТРЕТИЙ в Мире на сумму $ 300 млд. долларов USA .
Получив взамен пустые обещания

Первых Президентов ведущих стран .
Результат -
Украина в 2020 году имеет

семилетнюю войну ,15 000 убитых и свыше 25 000 раненных,
потерю 20 % (ДВАДЦАТИ) процентов територрии.
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03.11.2020 12:04 Ответить
Потому Украина сдала, что мошенники из Европы и США уверяли Украину, что Меморандума достаточно, чтобы урезонить агрессора... Поверьте, что на просто туалетную бумагу никто бы не менял бы ЯО.
Но, когда дошло до дела, мошенники обдристались очень мелко.
Теперь рассказывают что их дерьмо юридически не пахнет ...
Весь мир понимает что пахнет и ржет над этими ссыкливыми ...
Обдрыстанные штаны воняют в любом случае Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9044 Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9044 Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9044

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03.11.2020 12:49 Ответить
Отдали ядерное оружие врагу под "Филькину грамоту"?
Почему друзья закадычные? Потому, что в случае подставы их берут за кадык!
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03.11.2020 12:18 Ответить
Так поступают мошенники и шулеры.
Поэтому пора задать прямой вопрос - те кто подписывал, Меморандум, целый Президент США и премьер-министр Великобритании - шулеры и мошенники?
Подписи которых ничего не стоят? Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3030
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03.11.2020 12:55 Ответить
Судя по заявлению и их действиям - да.
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03.11.2020 14:05 Ответить
Без лоха жизнь в Європі плоха.
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03.11.2020 12:21 Ответить
С Кучмы необходимо спросить, что это за гарантии он подписал, почему отдал ядерное оружие, измена и подготовка к оккупации Украины.
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03.11.2020 12:21 Ответить
https://censor.net/ru/news/3144668/chuvstvuyu_kakuyuto_ugrozu_kravchuk_rasskazal_chto_lojitsya_spat_s_pistoletom/sortby/tree/order/asc/page/3#comments
"""кравчук - чувствую какую -то угрозу. Ложусь спать с пистолетом....(цитата лиса).
Начинал сдачу ЯО Украины - секретарь цк кпу лис кравчук
20 августа 1992 года на встрече глав правительств ЕС в Москве
обязался подписать сдачу Арсенала и подписал в октябре 1992 года первую бумажку .
Кому интересно -откройте Указы хитрого лиса за 1992 год.03.11.2020 13:00
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03.11.2020 15:21 Ответить
Меморандум (от лат. memorandum - буквально: то, о чём следует помнить):
меморандум (англ. memorandum) в международных либо экономических отношениях - дипломатический документ, обычно вручаемый лично представителю другой страны (компании, корпорации) либо прилагаемый к дипломатической ноте, в котором подробно излагается фактическая сторона интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства (договаривающейся стороны);
в разных учреждениях - докладная записка, служебная справка
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03.11.2020 12:26 Ответить
Сказать проще- ничего не значащая бумажка, не несущая никаких обязательств. А Будапештский, еще и не ратифицирован, ни одной страной.
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03.11.2020 12:28 Ответить
Да? А ЯО Украины было тоже ничего не значащие железки? А Ядерный статус Украины - просто ничего не значащая вывеска?
--
Тогда нужно ядерный статус возвращать, если все так интересно получается.
Лох, которого обманули, ведь может все вернуть ))
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03.11.2020 12:59 Ответить
Сергей, у Украины не было ЯО. Были ракеты, но пользоваться этим добром, Украина не могла, кнопка в МСК была, и обслуживать его неня не могла. Казахи свое отдали и перекрестились (хоть мусульмане) Чтобы создать, что-то похожее на ЯО, украинцам лет 40 на капусте надо жить, как С. корейцам.
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03.11.2020 13:14 Ответить
Фунт , не наводи тень на плетень.
Когда , в 1990 году все шахты МБР , дислоцированные в Украине - 176 ед. с новейшими твердотопливными СС 24

перешли под командование 43 ракетной Армии Украины со штабом в Виннице , элементарно было перепрограмировать управление Украинской Ракетной Армией без рф.
Наши програмисты с ЮжМаша работали в рф до 2013 года.

Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 77
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03.11.2020 13:41 Ответить
"Южмаш" выпускал ракетоносители, к боеголовкам ни малейшего отношения
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03.11.2020 13:55 Ответить
Стартует боеголовка или ракета?
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03.11.2020 14:03 Ответить
Стартует ракета, но только та, которой разрешали в МСК, И боеголовка там сработать не могла без разрешения.
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03.11.2020 14:08 Ответить
это сейчас, раньше было все проще
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03.11.2020 14:26 Ответить
Леонид, к ЯО НИКОГДА не было простого отношения Не имела Украина и Казахстан доступа к ЯО, хотя кахзахи, его ограничено обслуживали, была лаборатория с ограниченными возможностями.
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03.11.2020 14:32 Ответить
Ты должен понять одну простую вещь - ракета, которая была произведена в Украине, может быть ею запущена. Мне это объяснял начальник (уже бывший и царство ему небесное!) ОТК Южмаша. Когда ракета в Капустином Яре уходила не туда или взрывалась, то поднимали, и среди ночи сколько раз именно его, а не какую-то пресловутую кнопку в маскве. А потом, даже если и так, ну что у ракеты самое ценное, кнопка или ядерный боезапас, который можно установить на другом ракетоносителе?!
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03.11.2020 14:50 Ответить
Части ртб после 1990- года остались в Украине , со всеми специалистами .
Поэтому обслуживать , хотя бы тактическое ЯОили его малую часть из - 2278 ед. можно было .Тем более , что Сергей Ризель

"Закон радиоактивного распада" нам повідомляє, що тактична ядерна зброя, БЧ якой побудовані на основі 235-U, прекрасно би діяла і досі..."Коды доступа" - это управление - а не оружие.Их можно "перекодировать под себя" - а вот ЯО у нас БЫЛО и БЫЛО ОНО РЕАЛЬНОЕ и в ОГРОМНЫХ количествах и "последних поколений" !

И тогда бы к нам вся Европа ходила с поклоном- В Мире уважают только сильных !
 Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3486
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03.11.2020 14:47 Ответить
Ассоциация с капустой приходит в голову крепоносцам, украинцу никогда такое в голову не придет Личные наблюдения Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 4860

У нас би сказали по-іншому Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7718
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03.11.2020 13:48 Ответить
Украина Подольский мост построить не может, уже 30 лет. ЯО это многие СОТНИ долларов. Говорить об этом глупо. Да и угроз применения ЯО, в отношении Украины, нет.
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03.11.2020 14:35 Ответить
ЯО это многие СОТНИ МИЛЛИАРДОВ долларов.
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03.11.2020 14:36 Ответить
https://voi.com.ua/news/1492189/
.

УКРАИНА МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ЯДЕРНЫЙ КЛУБ И СТАТЬ СВЕРХМОЩНОЙ СТРАНОЙ
Начать с организации полного цикла производства тепловыделяющих сборок для АЭС. Завод частично построен в Днепре.
Этап 1 полностью реализуется у нас в Украине. Необходимо только политическое решение.
Т.е. это возможно реализовывать без выхода из ДНЯО. Начать хотя бы с изготовления ядерного топлива для наших атомных станций. Украина в перспективе имеет все для того, чтобы иметь свое ядерное топливо.
Наша страна имеет такие запасы циркониевых песков, которые позволяют обеспечить производство циркония для изготовления элементов тепловыделяющих сборок для АЭС на сотни лет.
У нас весьма внушительные запасы урановой руды, залежи которой простираются от Жёлтых Вод в Кировоградской области до Гуляй-Поляв Запорожской. Любому клерку в МАГАТЭ известно, что Украина в перспективе может войти в тройку уранодобывающих стран.
Опытные геологи рассказывают, что в Украине, по неофициальным данным, может быть свыше 20 месторождений.
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03.11.2020 15:10 Ответить
Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 466
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03.11.2020 15:11 Ответить
Да да да. Посмотри "Путь на Родину" там Тупин утверждает , что готов бьіл применить против Украиньі ЯО. А перед цих розкрив Воронежське сховище ядерної зброї і поставив зброю в війська Что Украина может-не может, не вам запоребриковичам из-под анонимайзеров рассуждать. У вас, кстати , ус отклеился- флажок отпал, сервер лепит знак вопроса, вместо определения страньі
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03.11.2020 14:43 Ответить
Подписанный Главами Государств международный Документ
не т р е б у е т

ратифицирования.

не звиз..ди..
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03.11.2020 13:03 Ответить
Не звездю. Ту бумажку, должны были утвердить парламенты. Хотя ее ничтожность от того не изменилась бы.
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03.11.2020 13:08 Ответить
"Она ничтожна, но ее надо бьіло утвердить парламентом " Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7272
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03.11.2020 13:49 Ответить
Будапештский меморандум это такая большая дуля, которую дали Кучме взамен за сдачу ядерного вооружения и подготовки Украины для оккупации. После этого меморандума Россия сразу напала на Украину, без единого выстрела сдали Крым. Следует создать парламентскую комиссию и всех подписантов, всех тех, кто сдал без единого выстрела Крым привлечь к уголовной ответственности.
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03.11.2020 12:44 Ответить
УУкраины не было ЯО. Были ракеты, но пользоваться этим добром, Украина не могла, кнопка в МСК была, и обслуживать его неня не могла. Что-то перекодировать, было не реально.
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03.11.2020 13:15 Ответить
Не могла обслуживать ракеты собственного производства? Ты 3,14зданутый на всю голову, а ту кнопочку из МСК можешь засунуть себе в жопу, ибо КП был перекодирован!
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03.11.2020 13:51 Ответить
Не могла. Обслуживать надо прежде всего боеголовки, к которым Украина не имела ни малейшего отношения. Перекодировать? Ооооочень смешно.
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03.11.2020 14:11 Ответить
Какая кнопка ? Я сам лично служил на ЗКП, ядерное оружие приводили в действие( запускали на месте солдатьі) Никаких кнопок не бьіЛО!!! Приходило слово-код и 5 цифр, в штабе вскрівали конверт, там бьіла инструкция что делать и куда запускать рокету. Непосредственньій командир ставил задачу- тяни шланг, розшплинтуй створки, включи рубилньік-вот что такое запуск
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03.11.2020 13:55 Ответить
«Ядерный чемоданчик» президента Российской Федерации является портативным абонентским терминалом (Шифр «Чегет») автоматизированной системы управления (АСУ) стратегическими ядерными силами «Казбек». Эту систему создали в НИИАА[1], который возглавлял академик Владимир Семенихин. Главный конструктор этого изделия - Н. А. Девянин[2]. Методику работы с чемоданчиком при перемещениях в пешем режиме, в автомобиле, самолёте, правила оборудования мест постоянного пребывания главы государства, а также то, как должен применяться чемоданчик, какой аппаратурой должен быть укомплектован, сколько лиц будут иметь доступ к системе, разработал конструктор одной из подсистем АСУ, лауреат Государственной премии Валентин Голубков[3].
Система была введена в эксплуатацию в 1983 году. Первым руководителем СССР, которого стали сопровождать офицеры с «ядерным чемоданчиком», стал в 1984 году Константин Черненко
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03.11.2020 14:00 Ответить
солдаты ? ))))))))))) в LCC сидели только офицеры не ниже майора и все было до усмерти автоматизировано. шланги тягали точно не здесь
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03.11.2020 14:15 Ответить
Бла-бла-бла. Ви тільки книжки читали. Нічого не було автоматизовано, було дистанційне керування і все, все було дубльовано. У нас офіцерів було 2 рази більше солдат, але все робили солдати. На дійсно складних ділянках сиділи прикомандировані від виробника ! і колупалися, робили вигляд що роблять щось важливе. ОФІцери це не спеціалісти !Це просто офіцери! У мене на бойовому посту було написано кому можна було заходити , там був командувач округом, нач. генштабу, нач.поста(офіцер) і 3 солдата. Все. Поряд була будка, туди мали право заходити тільки командувач округом, начштаба,3 офіцера , але держбезпеки,
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03.11.2020 14:34 Ответить
На БД в шахтах обслуживания изделия - были связисты , Засовцы, заправщики, электромеханики.
В пртб , 90 процентов л/с на БД - офицеры.
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03.11.2020 15:18 Ответить
"цивілізовані" злодії і брехуни на побігеньках хто більше заплатить...
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03.11.2020 13:36 Ответить
Во-первых, Германия не имеет к этому меморандуму никакого отношения, не ей решать обязанности сторон, во-вторых, такими заявлениями Украина автоматически возвращает себе статус ядерной державы и имеет право на изготовление ядерного вооружения, в-третьих, полностью понимаю Корею и Иран и желаю им успешно довершить свою ядерную программу, что бы защитить свою страну от вторжения, ибо гарантии Запада не стоят и бумажки, на которых они были подписаны!!!
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03.11.2020 13:48 Ответить
Никаких обязанностей, там нет. Меморандум, это намерения сторон, не подкрепленные гарантиями.
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03.11.2020 14:05 Ответить
Какой смысл такие намерения выдавать, если они ни к чему не обязывают?
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03.11.2020 15:01 Ответить
США і Великобританія відповідальні за анексію Криму разом з Росією
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03.11.2020 14:23 Ответить
Ответка: Инициировать комиссию по возобновлению ядерного потенциала.
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03.11.2020 14:43 Ответить
Такую комиссию инициируют после фактического возобновления потенциала. А до возобновления просто проводят научные исследования и разрабатывают современные баллистические носители неядерных зарядов.
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03.11.2020 15:10 Ответить
И хороший вопрос на референдум
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03.11.2020 15:23 Ответить
VVS UA Ответка: Инициировать комиссию по возобновлению ядерного потенциала.

Ответку профинансирует Канада Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8673
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03.11.2020 18:22 Ответить
Трыни баба трынди, а если запустить процесс, то страны-учасники минимум поговорят, выскажут озабоченость, заключат договор о порядке выполнения будапештского меморандума и по этому договору будут поставлять еще по одному куску военной техники в год каждая. В общем, не панацея но вполне выгодно в сравнении с ничем.
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03.11.2020 15:09 Ответить
Если бы украинское государство было бы действительно государством украинского народа (ах, если бы, да кабы - до во рту росли бобы...) было бы вполне логично ожидать от украинской власти:
а) проведения встречи с послами в Киеве Великобритании, США, Франции, Китая, чтобы предупредить правительства этих стран о важных для всего мира последствиях несоблюдения ими гарантий Украины по Будапештскому меморандуму;
б) прямого обращения Президента и ВР Украины к народам (!!!) стран-подписантов Будапештского Меморандума!;

в) официального заявления Украины о том, что в случае продолжающегося невыполнения Будапештского Меморандума Украина перестанет быть участником Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968, к которому мы присоединились на основании Закона Украины №248/94-ВР от 16 ноября 1994 года.
г) а также о том, что если сегодня государства-"гаранты" отвергают (или не подтверждают) свои международно-правовые обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года «О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия» - это будет означать, что Украина автоматически перестает быть участником настоящего Договора и вполне законно восстанавливает свое право (хотя бы только право / пока только право) на ядерное оружие.
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03.11.2020 20:19 Ответить
ну что получили ответ от западных либералов ? продолжайте и дальше петь осанны и возлагать надежды на Байденов Обам Клинтонов и Меркелей . Ваше разочарование будет горьким и болезненным . Подписали писульку с Клинтоном ? Они ею и подтерлись . Включайте мозги , определяйте приоритеты и выдавливайте из себя ЗЕидиотизм .

..
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03.11.2020 21:35 Ответить
Раз писюлька меморандум, то нам нужно хрен положить тоже...Спокойно восстановить ядерное тактическое оружие и средства доставки на 1-5 тыс.км. Восстановить некоторые мобильные пусковые установки..., атомные елетростанции плутоний "клепают" каждую секунду....Было бы желание, деньги есть,кадры тоже...Вот тогда и мокши вели себя на переговорах иначе......и всякая шалупонь типа мадяр.....
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03.11.2020 22:46 Ответить
Надеющимся на Будапештский меморандум памятка:
слова С. Бандеры из статьи "Слово к украинским националистам-революционерам за границей" ("Визвольний шлях".- Лондон.- 1948.- NoNo 10, 11, 12): "Главной целью и главнейшим принципом всей украинской политики является и должно быть восстановление Украинского Самостоятельного Соборного Государства путем ликвидации большевистской оккупации и расчленения российской империи на самостоятельные национальные государства. Только тогда может иметь место объединение этих самостоятельных национальных государств в блоки или союзы по принципу геополитических, хозяйственных, оборонных и культурных интересов на представленных выше основаниях. Концепции эволюционной перестройки или превращения СССР в союз свободных государств, но так же объединенных, в том же составе, с преимущественным или центральным положением России - такие концепции противоречат идее освобождения Украины, их надо до конца устранить из украинской политики.
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04.11.2020 00:34 Ответить
Самостоятельного государства украинский народ сумеет добиться только путем борьбы и труда. Благоприятное развитие международной ситуации может значительно помочь расширению и успеху нашей освободительной борьбы, но оно может сыграть только вспомогательную, хотя и очень полезную роль. Без активной борьбы украинского народа наиболее благоприятные ситуации не дадут нам никогда государственной независимости, а только замену одного порабощения другим. Россия со своим глубоко укоренившимся, а в современную эпоху наиболее раскаленным захватническим империализмом, в каждой ситуации, в каждом состоянии, всеми силами, со всей ожесточенностью будет бросаться на Украину, чтобы удержать ее в составе своей империи или заново поработить. Как освобождение, так и защита самостоятельности Украины может в основе своей опираться только на собственные украинские силы, на собственную борьбу и постоянную готовность к самозащите.
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04.11.2020 00:35 Ответить
так надо бы сейчас спросить у обучающего жизни кравчукчи почему он дал полномочие кучмо подписать этот меморандум 5 декабря 1994 года в обмен на пустоту... а потом эти двадебила-этосила возглавляют минскую переговорную группу... а украинские солдаты гибнут...
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04.11.2020 07:32 Ответить
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