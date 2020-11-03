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Новости Политика УкраиныОбщество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В 2020 году в украинские вузы через образовательные центры поступили более 2 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В 2020 году в украинские вузы через образовательные центры поступили более 2 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Минобразования

В 2020 году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" в украинские вузы поступили 2 026 абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко на брифинге во вторник.

"В 2016 году через центры "Крым-Украина" поступило 153 лица, в 2020 году – 397 лиц. Через образовательные центры "Донбасс-Украина" количество лиц, которое поступи в украинские вузы возросло почти в два раза. Так в 2016 году количество поступающих составило 855 лиц, в 2020 году – 1 629 лиц", - сообщила она.

Самыми популярным вузами среди поступающих через образовательные центры "Донбасс-Украина" стали Восточноукраинский национальный университет им. Даля (180 человек), Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (141 человек), Луганский национальный университет им. Шевченко (118 человек), Мариупольский государственный университет (93 человека), Горловский институт иностранных языков (92 человека).

Самыми популярным университетом среди поступающих из Крыма стал Таврический национальный университет им. Вернадского (64 человек), далее идут Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (34), Национальный медицинский университет Богомольца (20 человек), Херсонская государственная морская академия (18 человек), Киевский национальный университет им. Шевченко (16 человек).

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Отмечается, что в 2020 году работало 195 образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

Как сообщалось, 1 тыс. 749 абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступили в украинские вузы в 2018 году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", в 2019 году – 1 865 абитуриентов
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Топ комментарии
+13
А потім ми дивуємося,, хто меморіали атошникам і майданівцям обсцикає!
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03.11.2020 10:50
+13
А сколько в вузы поступило детей погибших воинов АТО?
Или клоун берет в украинские вузы только тех, кто ссыт на памятники наших героев?
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03.11.2020 10:54
+11
А зачем их бесплатно учить и вне конкурса зачислять?
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03.11.2020 10:57
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А потім ми дивуємося,, хто меморіали атошникам і майданівцям обсцикає!
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03.11.2020 10:50 Ответить
І шо всі дві тисячи цих студентів дзюрили на мемореали?
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03.11.2020 10:53 Ответить
Не, все это патриоты Украины - их же со школьных лет в даунецке и лоханске Бандеру и Шухевича любить приучали, а не гиви и моторолу.
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03.11.2020 10:57 Ответить
А сколько в вузы поступило детей погибших воинов АТО?
Или клоун берет в украинские вузы только тех, кто ссыт на памятники наших героев?
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03.11.2020 10:54 Ответить
А зачем их бесплатно учить и вне конкурса зачислять?
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03.11.2020 10:57 Ответить
Для маладих риганалів сепарня своя вдоску.
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03.11.2020 10:59 Ответить
Своїї протягнули без ЗНО - ось для чого було потрібне це віконце.
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03.11.2020 11:04 Ответить
И зачем они здесь?
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03.11.2020 11:09 Ответить
Интересно, где они трудоустроятся после окончания вузов? Что-то меня гложут смутные сомнения, что не в Украине. И кто-то обратно будет заявлять о кадровом голоде.
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03.11.2020 11:42 Ответить
А наші діти через ЗНО вимушені їхати вчитися до Прольщі, Литви, Словаччини і т.д.
У 2020 році в українські виші через освітні центри вступили понад 2 тис. абітурієнтів із Криму та ОРДЛО, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4469
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03.11.2020 12:12 Ответить
Ну ЗНО тут ні до чого. А ось те, що 20% бюджетних місць на найпрестижніших спеціальностях віддали студентам з ОРДЛО поза загальним конкурсом - це, м"яко кажучи, неправильно.
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03.11.2020 12:53 Ответить
Що за кіпіш в коментарях, згадайте скільки німців вчилось у вузах СРСР перед великою вітчизняною... А, все вірно, кіпіш доцільний.
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03.11.2020 12:23 Ответить
..навіть Висоцький співав.." а до войны,вот этот склон,немецкий парень брал с тобою,а вот сейчас ,быть может он,свой автомат готовит к бою"...У "лугандона"-90% уже психология не украинская.. Напрасно их считают за граждан Украины,ведь и те "бизнесмены-добродетели" оттель,осевшие в Киеве-презирают ,язык и культуру Украины....
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03.11.2020 15:32 Ответить
 
 