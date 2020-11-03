В ВСУ за сутки выявили 115 случаев COVID-19, всего болеют 1 770 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 3 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 1770 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки зарегистрированы 115 новых случаев.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 21 человек: Житомирский военный госпиталь - 6 военнослужащих, Хмельницкий военный госпиталь и 66 военный мобильный госпиталь - по 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, Мукачевский и Николаевский военные госпитали - по 1 военнослужащему, Киевская ГКБ - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 работник ВС Украины Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 94 человека: Киевская область - 14 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская область - 13 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Житомирская область - 12 военнослужащих, Одесская область - 10 военнослужащих и 4 работника ВС Украины, Винницкая область - 6 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Черниговская область - 5 военнослужащих, Днепропетровская область - 4 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Николаевская область - 4 военнослужащих, Хмельницкая область - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Донецкая область - 3 военнослужащих, Ивано-Франковская и Закарпатская области - по 2 военнослужащих, Тернопольская и Сумская области - по 1 военнослужащему Черкасская и Ривненская области - по 1 работнику ВС Украины

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 4 256 человек, летальных случаев - 17. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 410 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 38 человек.

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