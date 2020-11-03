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Германия (6025) Россия (91317) Донбасс (26945) Фельдгузен (96)

Вероятность замораживания конфликта на Донбассе достаточно высока, но это не лучший вариант, - посол Германии Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Вероятность замораживания конфликта на Донбассе достаточно высока, но это не лучший вариант, - посол Германии Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отмечает достаточно высокую вероятность замораживания конфликта на Донбассе, однако отмечает ненадежность такого решения и, по ее словам, Германия хотела бы лучшего и для Украины, и для людей, которые живут на временно оккупированных территориях и вблизи линии разграничения.

"Возможность этого результата (заморозки конфликта. – Ред.) всегда есть. Посмотрите на Приднестровье и другие конфликты. Но сейчас мы также видим по Нагорному Карабаху, что это замораживание конфликта может очень неожиданно и быстро закончиться", - сказала дипломат в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Именно поэтому, по ее словам, замороженные конфликты "никогда не являются идеальным результатом". "Достаточно высока вероятность, что мы идем к этому, но мы, как Германия, хотели бы все-таки достичь лучшего результата для Украины и людей, которые живут на временно оккупированных территориях и вблизи линии разграничения. Если там уже не стреляют и никто не погибает - это уже первый шаг", - отметила Фельдгузен.

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Топ комментарии
+9
Азербайджану тоже надоели все эти 30-ти летние переговоры-разговоры-недоговоры и вечные озабоченности и обеспокоенности и он решает проблему самостоятельно и весьма уверенно
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03.11.2020 11:24
+8
А який кращий? Заштовхати цей українофобський відстійник в Україну з особливим статутом? Щоб вони знову срали нам, як раніше? Янека знову приведуть? А Україна їм буде за це платити?
Та нє. Краще заморожуєм і конфлікт, і пенсії, і безкоштовну воду-газ-електрику-ковбасу. Стіна.
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03.11.2020 11:26
+6
Некоректне порівняння з німцями, але таки "стіна". І пенсії не грошима, а продуктовими наборами. На переходах кожному пєнсу мішок на місяць. І на кожній упаковці - Слава Україні!
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03.11.2020 11:29
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Стена по примеру ГДР ФРГ.
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03.11.2020 11:23 Ответить
Некоректне порівняння з німцями, але таки "стіна". І пенсії не грошима, а продуктовими наборами. На переходах кожному пєнсу мішок на місяць. І на кожній упаковці - Слава Україні!
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03.11.2020 11:29 Ответить
Как вариант.
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03.11.2020 11:34 Ответить
Азербайджану тоже надоели все эти 30-ти летние переговоры-разговоры-недоговоры и вечные озабоченности и обеспокоенности и он решает проблему самостоятельно и весьма уверенно
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03.11.2020 11:24 Ответить
Если там сейчас не стреляют, так это потому что кремлевцам сейчас это выгодно, и они еще не потеряли надежды достроить "северный поток" и пользовать свои триллионы в западных банках. А как только, у них эта надежда потухнет, так сразу и начнут пулять, правда не в толстых бюргеров, а в глупых хохлов, вот в чем разница...
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03.11.2020 11:25 Ответить
Кремль застиг в очікуванні виборів у США.))
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03.11.2020 11:27 Ответить
И это тоже.
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03.11.2020 11:29 Ответить
А який кращий? Заштовхати цей українофобський відстійник в Україну з особливим статутом? Щоб вони знову срали нам, як раніше? Янека знову приведуть? А Україна їм буде за це платити?
Та нє. Краще заморожуєм і конфлікт, і пенсії, і безкоштовну воду-газ-електрику-ковбасу. Стіна.
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03.11.2020 11:26 Ответить
Делаем в Донбассе украинское Приднестровье!-суетится четыреждыуклонист. Ещё рано!-окорачивает его Путин.
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03.11.2020 11:30 Ответить
А какая альтернатива Приднестровью? Ты предлагаешь изменения в конституцию, особый статус лднр, и пушилин с главарями получит официальный статус - получат финансирование, будут согласовывать законы, получат особую экономическую зону. Думаешь они на этом всем остановятся? Нифига, рф через них будет торговать, получат деньги власть влияние. Примерно такое мы уже видели на примере клана ахметова-януковича-колесникова, которые на потоке денег и с свободной экономической зоной разбогатели и начали отжимать-перекупать всю Украину. https://www.youtube.com/watch?v=40zjsr-QhS4
Альтернатива Приднестровью сгорел сарай гори и хата.
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03.11.2020 11:58 Ответить
Ну почему же? Для нас как раз лучший.
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03.11.2020 11:37 Ответить
Запела послиха ака саловушка! Точно предаст немчура!
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03.11.2020 12:10 Ответить
Теперечки - найкращий і необхідний для України
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03.11.2020 12:10 Ответить
Всё идёт по сценарию Приднестровью?

Премьер Молдовы требует от России убрать войска Пребывание российских войск на территории Приднестровского региона свидетельствует о том, что Российская Федерация остается единственной страной, которая нарушает конституцию Молдовы. Однако Российская Федерация, которая больше всего говорит об уважении к нам, держит свои войска на территории Молдовы. "Существует резолюция Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года, в которой четко написано, что Россия обязуется вывести свои войска и вооружения с территории Молдовы. К сожалению, Россия не выполняет условия этой резолюции. Более того, в последнее время в регионе проводится все больше и больше военных учений с участием российских войск и вооруженных формирований непризнанного Приднестровья",
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03.11.2020 12:12 Ответить
На тепер територія ОРДИЛО - це не лише екологічний смітник, але й ментальний
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03.11.2020 12:13 Ответить
""Возможность этого результата (заморозки конфликта. - Ред.) всегда есть. Посмотрите на Приднестровье и другие конфликты. Но сейчас мы также видим по Нагорному Карабаху, что это замораживание конфликта может очень неожиданно и быстро закончиться" - ну если освобождением оккупированной территории - хтож против?
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03.11.2020 12:16 Ответить
Она на кого работает ,на Германию или на ***** ??? 🤔🤦😠😠😠
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03.11.2020 12:17 Ответить
а какая разница? Імовірність заморожування конфлікту на Донбасі доволі висока, але це не найкращий варіант, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3639
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03.11.2020 13:06 Ответить
если бы параша не была бизнес-партнёром для скупленных ею в нулевые нынешних политиков, то они её уже бы давно задушили совместными усилиями. а вместе с исчезновением её, исчезли бы и горячие точки, которые она размножила по всему миру. но нет же - первым делом бизнес с нею.
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03.11.2020 12:22 Ответить
Про Карабах вона гарно сказала: "може неочікувано закінчитися" Все краще ніж очікувано стелитися.
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03.11.2020 12:58 Ответить
Если бы немчуры хотели лучшего результата для Украины, то не спонсировали бы своего партнёра-людоеда.
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03.11.2020 13:30 Ответить
"Сейчас мы также видим по Нагорному Карабаху, что это замораживание конфликта может очень неожиданно и быстро закончиться" (с)
30 лет ленивых и бессмысленных чесаний языками с озабоченностями, это по ее мнению "неожиданно и быстро закончился"? Да уж неожиданно, а главное быстро...
Видать по мнению этих западных импотентов на все замороженные конфликты можно вечно глаза закрывать и прятаться воображаемом домике, лишь бы ничего не делать и виновника не наказывать - авось само как-то рассосется или все забудут. Миротворцы обосраные...
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03.11.2020 13:43 Ответить
 
 