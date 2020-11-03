Вероятность замораживания конфликта на Донбассе достаточно высока, но это не лучший вариант, - посол Германии Фельдгузен
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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отмечает достаточно высокую вероятность замораживания конфликта на Донбассе, однако отмечает ненадежность такого решения и, по ее словам, Германия хотела бы лучшего и для Украины, и для людей, которые живут на временно оккупированных территориях и вблизи линии разграничения.
"Возможность этого результата (заморозки конфликта. – Ред.) всегда есть. Посмотрите на Приднестровье и другие конфликты. Но сейчас мы также видим по Нагорному Карабаху, что это замораживание конфликта может очень неожиданно и быстро закончиться", - сказала дипломат в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Именно поэтому, по ее словам, замороженные конфликты "никогда не являются идеальным результатом". "Достаточно высока вероятность, что мы идем к этому, но мы, как Германия, хотели бы все-таки достичь лучшего результата для Украины и людей, которые живут на временно оккупированных территориях и вблизи линии разграничения. Если там уже не стреляют и никто не погибает - это уже первый шаг", - отметила Фельдгузен.
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