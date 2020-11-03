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Выборы в США: Байден одерживает абсолютную победу в первом объявившем результаты голосования городе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Маленький городок Диксвилль-Нотч, находящийся на границе США и Канады, сообщил о победе Байдена.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"Джо Байден одержал свою первую победу на выборах, получив все пять голосов в небольшом городке в штате Нью-Гэмпшир, который всегда одним из первых объявляет свой результат", - говорится в сообщении.
В то же время, как отмечается, в Миллсфилде, расположенном в 20 км к югу, первую победу получил и Трамп - 16 голосов против 5 голосов за Байдена.
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+21 Татьяна Лайф
показать весь комментарий03.11.2020 11:50
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До́нальд Джон Трамп ( Donald John Trump) ,
как это было в 2016 с Клинтоншой !
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Выполняет все обещания. - стену с Мексикой строит-организовал 2 миллиона рабочих мест-выводит войска из Афгана и т. д.
Байден - агент сороса и , что он дал Американцам (вопрос конечно интересный ).
Но прежде всго , что он значит для Украины и Украинцев .
ТРАМП - не обама -
обещал - дал (продал) 200 ДЖАВЕЛИНОВ и сложил на складах , чтобы не разворовали., а
из-за обамы был сдан Украинский Крым .
Радары - рации -
получили на тендере от Турции.
Израиль проиграл этот тендер..
""правительство Турции сделало Украине следующее предложение по поставкам военной связи:
кредит размером от 55 до 320 миллионов евро на 12 лет (зависит от переговоров), первые 2 года - каникулы по выплатам, под 4,5 % годовых. Стоимость комплекта турецкой связи для механизированной бригады ВСУ - 346 миллионов гривен.
Джерело:
https://censor.net/ua/n441861
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For the first time, the public got an up-close look at eight Southwest border wall prototypes when they were unveiled by CBP near San Diego in October. The event garnered coverage from more than 30 local and national media outlets. The prototypes range from 18 to 30-feet high.
І я чомусь не вірю в антиросійськість Байдена, бо оточення його -- комуністи, симпатики ссср. Чого варте лише комуняцьке рило "сандерса". Ви не цікавилися його поглядами? А дарма. Бо це друга людина в
ком. дем. партії.
а чегож при обаме не делалы ничего когда крым отбирали, котлы устраивали, даже оружием не помогли?
Число рабочих место упало на 10 тысяч, цены на китайские товары возросли.
Да ещё прогиб перед Россией. Так что всё согласно купленным билетам.
І як ви розумієте, до землі не дістає.
Вчепив собі на хвоста.
https://youtu.be/YEKxPmpFxTw