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Новости За рубежом
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Байден (2386) выборы (24321) США (23212) Трамп (3351)

Выборы в США: Байден одерживает абсолютную победу в первом объявившем результаты голосования городе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Выборы в США: Байден одерживает абсолютную победу в первом объявившем результаты голосования городе

Маленький городок Диксвилль-Нотч, находящийся на границе США и Канады, сообщил о победе Байдена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"Джо Байден одержал свою первую победу на выборах, получив все пять голосов в небольшом городке в штате Нью-Гэмпшир, который всегда одним из первых объявляет свой результат", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, в Миллсфилде, расположенном в 20 км к югу, первую победу получил и Трамп - 16 голосов против 5 голосов за Байдена.

Читайте также: Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах
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Топ комментарии
+21
Я болею за Байдена именно в ожидании его антироссийской политики. Будет Байден - писец рашке- такие у меня ассоциации с этим политиком. В нашей ситуации это большой плюс. Санкции- а не один трындеж в, в отношении агрессора, укрепление НАТО, а не развал альянса- вот что я думаю о дедушке Байдене. Рыжий неадекват достал уже.
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03.11.2020 11:50
+15
ну шо кацапы вы с жириком ещё не пьёте шампанское за Байдена?
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03.11.2020 11:41
+13
Обама хоть не престарелый пень был, хотя при выборе Трамп или Байден я больше склоняюсь к Байдену
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03.11.2020 11:41
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Байден - это Обама 2, балакает много, толку мало.
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03.11.2020 11:27 Ответить
Так можна сказати про всіх презиків. Ще ті балаболи. Выборы в США: Байден одерживает абсолютную победу в первом объявившем результаты голосования городе - Цензор.НЕТ 9488
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03.11.2020 11:33 Ответить
Обама хоть не престарелый пень был, хотя при выборе Трамп или Байден я больше склоняюсь к Байдену
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03.11.2020 11:41 Ответить
итого пока 16-10 в пользу Трампа.
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03.11.2020 11:30 Ответить
В букмекерских конторах кэфы на победу : Байден 1.5, Трамп 2.4.
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03.11.2020 11:33 Ответить
В 2016-м у букмекеров поставив на победу Трампа 2 доллара можно было получить 9. То есть по их расчетам шансы Трампа выиграть были близки к нулю.
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03.11.2020 11:44 Ответить
Да я в курсе, балуюсь понемногу ставками на футбол.
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03.11.2020 12:45 Ответить
В США досрочно уже проголосовали около 100 млн. избирателей. На прошлых выборах всех вместе 130 млн.
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03.11.2020 11:38 Ответить
ну шо кацапы вы с жириком ещё не пьёте шампанское за Байдена?
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03.11.2020 11:41 Ответить
Одерживает Победу -
До́нальд Джон Трамп ( Donald John Trump) ,

как это было в 2016 с Клинтоншой !

*****

Выполняет все обещания. - стену с Мексикой строит-организовал 2 миллиона рабочих мест-выводит войска из Афгана и т. д.
Байден - агент сороса и , что он дал Американцам (вопрос конечно интересный ).
Но прежде всго , что он значит для Украины и Украинцев .
ТРАМП - не обама -
обещал - дал (продал) 200 ДЖАВЕЛИНОВ и сложил на складах , чтобы не разворовали., а

из-за обамы был сдан Украинский Крым .
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03.11.2020 11:50 Ответить
Чисто для дебилов пост. Причем даже с враньем. Стена - не построена. Рабочие места - только первые года, когда экономика ехала еще по инерции. Так же и с Украиной. Помощь в деньгах - уменьшилась. Джавелины конечно хорошо - но радары, рации, техника - не менее важны.
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03.11.2020 11:57 Ответить
Сорос, Байден, Клинтон, Педобобир.
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03.11.2020 12:16 Ответить
Єдине що Трамп зробив це зробив нульові податки для амазона і ко, налив море грошей своїм фондам блек рок і т.д. І зробив байбек акцій що загнало їх на новий пузир
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03.11.2020 12:59 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/441239/ratsiyi_turetskoyi_firmy_aselsan_bilshe_pidhodyat_zsu_nij_izrayilskoyi_elbit_systems_nachalnyk_viyisk/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Радары - рации -
получили на тендере от Турции.
Израиль проиграл этот тендер..
""правительство Турции сделало Украине следующее предложение по поставкам военной связи:
кредит размером от 55 до 320 миллионов евро на 12 лет (зависит от переговоров), первые 2 года - каникулы по выплатам, под 4,5 % годовых. Стоимость комплекта турецкой связи для механизированной бригады ВСУ - 346 миллионов гривен.
Джерело:
https://censor.net/ua/n441861
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03.11.2020 13:15 Ответить
https://www.cbp.gov/frontline/border-wall-prototype-designs
*
For the first time, the public got an up-close look at eight Southwest border wall prototypes when they were unveiled by CBP near San Diego in October. The event garnered coverage from more than 30 local and national media outlets. The prototypes range from 18 to 30-feet high.
Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування - Цензор.НЕТ 3388
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03.11.2020 13:20 Ответить
Я болею за Байдена именно в ожидании его антироссийской политики. Будет Байден - писец рашке- такие у меня ассоциации с этим политиком. В нашей ситуации это большой плюс. Санкции- а не один трындеж в, в отношении агрессора, укрепление НАТО, а не развал альянса- вот что я думаю о дедушке Байдене. Рыжий неадекват достал уже.
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03.11.2020 11:50 Ответить
Ніколи комуняка-байден не буде проти кацапії. Ніколи. Він лише патякає.
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03.11.2020 12:48 Ответить
Это же Штаты, здесь нельзя строить выборы на антипутинской риторике, например, а потом, трах-бах, и сделать разворот на -180. Поэтому не верю вашему утверждению .
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03.11.2020 12:53 Ответить
Самі "штати" мало звертають увагу на цю словесну еквілібристику від червоного Байдена. Виборців цікавить лише внутрішня політика. А якщо зовнішня, то лише невтручання у світові конфлікти.

І я чомусь не вірю в антиросійськість Байдена, бо оточення його -- комуністи, симпатики ссср. Чого варте лише комуняцьке рило "сандерса". Ви не цікавилися його поглядами? А дарма. Бо це друга людина в ком. дем. партії.
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03.11.2020 12:58 Ответить
Ага, проти. Оце якраз Грузинів довбанули.
Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування - Цензор.НЕТ 4877
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03.11.2020 12:55 Ответить
Це доказ того, як засрашка їх один раз обманула. Я впевнений, що демократи більше на локшину москалів не поведуться.
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03.11.2020 13:08 Ответить
Ну, гарантій дати ви не можете.
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03.11.2020 16:06 Ответить
по моему вы дура мадам
а чегож при обаме не делалы ничего когда крым отбирали, котлы устраивали, даже оружием не помогли?
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03.11.2020 15:36 Ответить
Хозясйтвование Трампа принесло кажой американской семье убыток 1300 долларов.
Число рабочих место упало на 10 тысяч, цены на китайские товары возросли.
Да ещё прогиб перед Россией. Так что всё согласно купленным билетам.
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03.11.2020 11:53 Ответить
назови хоть 1 страну в мире, где во время эпидемии Короны, не упало число рабочих м ест и не сгизился доход граждан.
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03.11.2020 12:14 Ответить
Так рижий дибіл говорив що коронавірусу не існує і все це вигадки.
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03.11.2020 12:34 Ответить
а Байден кричав що Трамп расист бо закрив рейси з Китаю. То, їх внутрішні міряння ерекцією.
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03.11.2020 12:53 Ответить
потому что ВОЗ еще в конце января с трибуны рассказывали что вирус не передается от человека к человеку. Когда рыжый понял что ВОЗ соврал, он прекратил финансирование ВОЗ, в отличие от остальных терпил.
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03.11.2020 13:21 Ответить
Супер!
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03.11.2020 11:53 Ответить
По любому победит путин. Завтра на этом цензоре будут все так говорить.
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03.11.2020 11:55 Ответить
вот жеж стволочь этот путен. Все подъезды в Украине обсыкал и лифты заплевал, украиноненавистник проклятый.
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03.11.2020 12:15 Ответить
оте дрібне фуйло ?
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03.11.2020 12:15 Ответить
Да, оте дрібне фуйло. Але все таки він вище Українського фуйла буде. Ну то не важливо. Лиш би у них ноги до землі діставали.
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03.11.2020 16:48 Ответить
Ваше фуйло на підборах ходить Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування - Цензор.НЕТ 9479
І як ви розумієте, до землі не дістає.
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03.11.2020 17:02 Ответить
Наш по землі перестав ходити. Земля вона брудна. У нього крила виросли, сім штук. Він тепер на них літає. Це він поки не оперився, змушений був підбори носити, що б до землі діставати. А у вашого, крила є?
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03.11.2020 17:39 Ответить
Ваш напевно в стєрхів пір'я поцупив, як у нас Крим...
Вчепив собі на хвоста.
Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування - Цензор.НЕТ 2511
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03.11.2020 17:44 Ответить
Я сама дочь главы избирательной комиссии города Васюки штат Пенсильвания и поверьте, здесь все не так однозначно...
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03.11.2020 12:11 Ответить
Ну...почекаємо ще.
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03.11.2020 12:15 Ответить
Байден сказал, Китай - основной конкурент США, Россия - основная угроза. Нас меньше всего должна интересовать внутренняя политика США, но если путинскую шлюху переизберут на второй срок для Украины следующие четыре года соседство с кремлевским чудовищем будет стоить дороже, чем в предыдущие четыре.
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03.11.2020 12:15 Ответить
Они оба очень уважают президента Владимира Зеленского.
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03.11.2020 12:16 Ответить
Где поймают - там и уважают...
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03.11.2020 12:26 Ответить
Джо БАЙДЕН - промова у Верховній Раді України // 08.12.2015

https://youtu.be/YEKxPmpFxTw Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування - Цензор.НЕТ 9730
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03.11.2020 12:32 Ответить
"16 голосов против 5 голосов за Байдена" - очень ценная информация. Почему эта суперновость дня не выделена жирным???
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03.11.2020 12:34 Ответить
Тому що, важливо наголосити що, на сусідньому хуторі всі 5 виборців за Байдена.
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03.11.2020 12:49 Ответить
Так само. Бо комуністи Байдена знищать США як світового лідера та просто вільну країну.
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03.11.2020 12:51 Ответить
Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування - Цензор.НЕТ 5927 Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування - Цензор.НЕТ 1965 Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування - Цензор.НЕТ 9758
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03.11.2020 12:57 Ответить
Сокирою.
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03.11.2020 13:00 Ответить
Ні, пів вареником з рогатки.
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03.11.2020 13:09 Ответить
Не морочте голову перемогами на селах де живе 5-21 виборців і їх голоси порахували вже зранку.
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03.11.2020 12:48 Ответить
...особливо, якщо серед цих виборців переважають грайдупки
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03.11.2020 13:00 Ответить
В США такая система выборов президента, что по итогу не общее количество решает, а как голосовал определенный штат. У каждого штата есть фиксированное количество голосов (голоса выборщиков) и оно сильно отличается в зависимости от населения штата. Например, у Калифорнии 55 голосов, а у Дэлавера - 3. По соглашению как правило 100% голосов выборщиков уходят кандидату, который победил в этом штате, не важно с какой разницей. Если в Калифорнии с перевесом 500 голосов победит Трамп, он получит +55, а в Дэлавере победит Байден с перевесом 2000 голосов, но получит только +3. Всего от всех штатов - 538 голосов. То есть победа в одной Калифорнии с любым перевесом обеспечит кандидату сразу 10%.
Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування - Цензор.НЕТ 7069
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03.11.2020 13:21 Ответить
Все це тому що, США не унітарна країна, а союз окремих держав, кожна з яких сама по собі і федеральна влада над всіма. Тому вони від кожної землі вибирають делегатів, які вже вибирають президента. Ну, так у них склалося сотні років тому, коли не було ще телекомунікацій.
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03.11.2020 16:02 Ответить
Хабаровск проголосовал за Байдена. Ждём результатов от Челябинска.
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03.11.2020 19:36 Ответить
 
 