РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12882 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
36 957 293
карантин (16730) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Степанов о ситуации с коронавирусом: "Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Степанов о ситуации с коронавирусом:

Ситуация с распространением коронавируса в Украине критична и быстро превращается из сложной в катастрофическую.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая на заседании Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, "впереди тяжелые времена".

"Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными расходами", - подчеркнул министр.

"Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская ситуация не выдержала, фактически это будет катастрофа", - добавил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что если не будет достаточного количества врачей, "количество коек уже не будет иметь никакого значения".

"Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вышей для лечения ковидных больных. ... Нет кого-то одного отдельного ответственного за борьбу с COVID-19, никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того - никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Настало время личной ответственности каждого", - подытожил Степанов.

Читайте: В Украине заняты 68,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Житомирской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
Не мы...а вы...скоты зеленые...
Потому что это не мы..а вы закатываете деньги с вирусного фонда в асфальт...
показать весь комментарий
03.11.2020 11:29
+32
В Словакии провели бесплатное тестирование всего населения страны в возрасте от 45 до 65 лет, зараженных отправили в карантин, остальные живут без ограничений. У нас деньги вбухали в асфальт, почувствуй разницу...
показать весь комментарий
03.11.2020 11:36
+30
за те дороги залатали..да бубочка? ущербні ..
показать весь комментарий
03.11.2020 11:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Так, підійшли близько до катастрофи - ще раз усе зупиніть, і люди вже не зможуть обігріти домівки в цю зиму і прогодувати себе і дітей.
Не говорячи вже , що обмеженнями та вкцинами від грипу і , не дай боже від коронавірусу, які постійно і завжди мутують, вб'єте імунку населення і тоді вже точно буде безодня
показать весь комментарий
03.11.2020 12:02 Ответить
Может хватит уже каркать и закатывать глаза? Есть проблема, и ее надо решать, а не пророчить, что "будет еще хуже".
показать весь комментарий
03.11.2020 12:03 Ответить
закрыть страну полностью, пока не поздно. закрыть все что только можно. только это поможет
показать весь комментарий
03.11.2020 12:05 Ответить
и в ямку закопать и надпись написать
показать весь комментарий
03.11.2020 12:25 Ответить
Есть знакомая зебилка которой какая-то знакомая медсестра рассказала "правду" и она ходила всем ее пересказывала:
- всем выходцам с территории бывшего СССР ковид не страшен потому что делали прививку БЦЖ и она защищает от короны.
- вакцину от Ковида сделать легко как двапальцаобасфальт, 2 недели, ну максимум месяц, а фарм.корпорации говорят про год-два чтобы паника разраслась посильнее и тогда можно будет ее за бешенные деньги продавать.
Спорить с ней было бесполезно, потому что "ты откуда знаешь, ты что врач? А тетя Таня 40 лет санитаркой в больнице работает!"
И это женщина с высшым образованием.
Что уж говорить про теток из каких-нибудь Санжар...
показать весь комментарий
03.11.2020 12:09 Ответить
А ось і розплата ..Жопа прийшла.. Багатії і чиновники тікайте ..Через 15 днів за ваше життя ні хто і ломаного гроша не дасть..Крали ? крали. договонячки робили ? робили. Країну загнобили ? загнобили. Медицина в Україні не існує... не має самого основного Лікарів і самої ситеми закладів...А времічко було рік цілий рік..і що а в..все минеться ... Я не розумію що історію інфекційних захворювань не приподовали..ні кому...Перша волна це квіточки Друга покарання ..Третя добивання плану.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:11 Ответить
вот это жопа так жопа https://www.5.ua/dv/medinfo/228229
показать весь комментарий
03.11.2020 19:03 Ответить
"В Нидерландах, например, не вводят обязательное ношение масок в магазинах, т.к. это противоречит законам о личной свободе. Но настоятельно рекомендуют их ношение и дают право магазинам отказать в обслуживании."
показать весь комментарий
03.11.2020 12:12 Ответить
бла-бла-бла ссылкой на хрю-сайт?
вот тебе из первых рук (правда, за 10 октября)
Степанов про ситуацію з коронавірусом: "Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи" - Цензор.НЕТ 5489
показать весь комментарий
03.11.2020 12:21 Ответить
Я порохобот, поэтому не спорю.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:29 Ответить
чисто за Нидерланды ответил. за Китай ничо не скажу.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:35 Ответить
Из того же источника -- за Китай:
https://youtu.be/kZu5oyW8-vU

https://youtu.be/nIMnefFonOM
показать весь комментарий
03.11.2020 13:35 Ответить
І де тут про обов'язкове носіння масок? Півгодини тому був Альберт Хайні - половина народу без масок швендяє.
показать весь комментарий
03.11.2020 16:52 Ответить
Степанов про ситуацію з коронавірусом: "Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи" - Цензор.НЕТ 4002http://prntscr.com/vch4h4
показать весь комментарий
03.11.2020 12:24 Ответить
Степанов про ситуацію з коронавірусом: "Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи" - Цензор.НЕТ 7256
показать весь комментарий
03.11.2020 12:21 Ответить
Об эффективности масок. Последние данные из 3-х похожих республик.
Литва (нужно носить маску) +897 новых случаев за сутки.
Латвия (нужно носить маску) +177 новых случаев за сутки.
Эстония (не нужно носить маску) +80 новых случаев за сутки.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:24 Ответить
дай динамику процесса по этим странам за хотя бы пару недель и относительно населения, а то вдруг ты подтасовал?
показать весь комментарий
03.11.2020 12:27 Ответить
Все последние недели такая динамика. В интернете всё есть.
показать весь комментарий
03.11.2020 13:02 Ответить
Смотрел. Где есть противоэпидемические мероприятия-там приемлимый уровень, где же пущено на самотек все, ну как у нас, типа ходить надо в намордниках, но если на подбородке носишь-тоже сойдет и тебе ничего не будет-зайди в соседний магазин там и без маски можно, а такие как бы будут и дальше радоваться, что маска не защищает никак(на подбородке)
показать весь комментарий
03.11.2020 13:38 Ответить
В Эстонии нет пока никаких ограничений, кроме запрета продавать алкоголь после полуночи.
Маски носят единицы по желанию.
показать весь комментарий
03.11.2020 19:15 Ответить
Кроме того эти показатели некорректны без учета количества населения в странах. При пересчете на 1 тыс. населения эта же суточная заболеваемость будет выглядит так (слегка округлено):
Литва (население составляет 2 793 000 человеку) заболеваемость 0,321 человека на 1тыс. человек.
Латвия (население составляет 1 898 400) Заболеваемость 0,093 на 1тыс. человек

Эстония (население1 328 976 человек) заболеваемость 0,060 на 1 тыс. человек.
PS: Хотел бы посчитать истинную заболеваемость в Украине, но ведь никто ни хрена не знает сколько у нас населения
показать весь комментарий
03.11.2020 23:26 Ответить
Не скажу за всю Украину, вот за 5 октября В Раде COVID-19 обнаружили у 75 человек, сотрудница секретариата умерла - СМИ.

Имейте ввиду что там много людей работает, больше намного чем депутатов
показать весь комментарий
04.11.2020 01:13 Ответить
там, де москалям дозволяють підсипати, там високі показники з приросту захворюваності
показать весь комментарий
03.11.2020 16:59 Ответить
Тому й не потрібно носити в Естонії, що захворюваність невелика. Ти плутаєш причину і наслідки.
показать весь комментарий
03.11.2020 17:56 Ответить
Это про то, что маска никак не помогает.
показать весь комментарий
03.11.2020 19:16 Ответить
А ви порахуйте населення і кучність населення і дисципліну. В Єстонії меньше росіян живе.
показать весь комментарий
03.11.2020 20:07 Ответить
В США тоже мало россиян живёт. Помогает это?
показать весь комментарий
03.11.2020 23:45 Ответить
В США багато розмножилось соціалістичного лайна. А россіян в США дофіга - блумберг ньюс і тп. просто дофіга, в усіх сферах - мільйони.
показать весь комментарий
06.11.2020 09:55 Ответить
Так а говорили же мне на базаре, что к битуму хорошо вирус прилипает своими присосками и если много дорог будет новых, к ним все вирусы прилипнут и автомобили колесами их раскатают?
показать весь комментарий
03.11.2020 12:24 Ответить
Степанов про ситуацію з коронавірусом: "Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи" - Цензор.НЕТ 9765
показать весь комментарий
03.11.2020 12:26 Ответить
Цікаво, що українським дорогам користі більше дасть - перепрофільовані гроші з ковідного фонду чи відсутність транспорту у зв*язку з жорстким карантином?
показать весь комментарий
03.11.2020 12:27 Ответить
то треба більше грошей виділити на серіали і дороги, тільце врятує країну!!!
показать весь комментарий
03.11.2020 12:41 Ответить
Рептилоид Степанов прекрасный министр украинского здравохранения
показать весь комментарий
03.11.2020 12:42 Ответить
Перший місяць - палунда спасайте, виділяємо купу грошей на бородьбу з вірусом, 2-6 місяць все норм гроші в дороги нах та медицина, після виборів - шеф все пропало. А так в держві така вакханалія і хаос якого не було після другої світової, при чому все це спеціально.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:45 Ответить
А за что тебе деньги платят и идет стаж? За катастрофу?
показать весь комментарий
03.11.2020 12:50 Ответить
А де він тобі стільки медиків набере за півроку? Їм 10 років вчитись треба.
показать весь комментарий
03.11.2020 17:58 Ответить
За полгода можно было уже обученных врачей подучить на нужную специализацию, можно было подучить и набрать тех же студентов капельницы ставить. Можно было бы, в конце концов, пригласить уже обученных из стран Средней Азии, где уровень жизни еще ниже, чем в Украине. Но зеленые - квнщики, они начинают решать вопрос за 30 секунд до того, когда надо дать ответ.
показать весь комментарий
03.11.2020 18:49 Ответить
они вообще не решают вопрос....как эти люди могут думать типа мозгами, если всю жизнь заучивали тексты написанные другими.
показать весь комментарий
03.11.2020 20:50 Ответить
ничего удивительного. весь мир на грани полной задницы. мы так же точно.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:54 Ответить
Дык зебуины во всех областях своей деятельности в таком же положении.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:58 Ответить
Да гоните в три шеи этого паникера и истеричку. Вместо того чтобы унять панику и трезво оценить ситуацию это чучело только шугает население. И еще вопрос ? У нас мнистр здравоохранения или речник ? Доктора Комаровского нужно на этот пост.
показать весь комментарий
03.11.2020 13:30 Ответить
Это того комаровского, который говорил, что ковид не опаснее сезонного гриппа и который избравшись на пост президента хотел поехать с путиным на рыбалку, чтобы закончить войну ? ))))
показать весь комментарий
03.11.2020 14:01 Ответить
Населення таке незашугане, що аж страшно.
показать весь комментарий
03.11.2020 17:59 Ответить
ух ти! До голови цього лисого дауна таки пробилась капля крові з киснем і його мозок на секунду запрацював???
показать весь комментарий
03.11.2020 13:42 Ответить
Зебуїни будуть їхати в морг по новим дорогам)
показать весь комментарий
03.11.2020 13:45 Ответить
Kochani!
Wielkimi krokami zbliża się czas, w którym tłumnie podreptamy w stronę cmentarzy ...

Дорогие!
Большими шагами приближается время, когда мы толпами пойдём в строну кладбищ...
показать весь комментарий
03.11.2020 13:48 Ответить
Они уже осознают, что через месяц будет умирать по 1000+ людей в день, но жесткий карантин, чтобы этого избежать, вводить даже не собираются ))
А все почему ? Потому что никто не готовился к карантину, все деньги были спизжены и страна банально не выдержит, поэтому Зе и его друзья решили пожертвовать всеми вами
показать весь комментарий
03.11.2020 13:57 Ответить
Збираються, але як буде десь 15 тисяч на день.
показать весь комментарий
03.11.2020 18:01 Ответить
Они дошли, а мы уже и прошли нахрен эту котастрофу и Улянку забыли.
показать весь комментарий
03.11.2020 14:09 Ответить
Не-не-не корешок, не прокатит. На "точку невозврата" сотни миллиардов не списать. Не выйдет, друг.
показать весь комментарий
03.11.2020 14:39 Ответить
если не будет достаточного количества врачей, "количество коек уже не будет иметь никакого значения" - увеличить зарплату врачам и медсестрам за лето никак нельзя было? - чтоб очереди стояли желающих? все укатали в асфальт?

пипец наступит не от того, что не будет коек в больницах, а от того что не будет врачей, также как это было в 2014г. с ВСУ - только тогда было проще не надо было никакого образования главное чтоб здоров был.
показать весь комментарий
03.11.2020 14:47 Ответить
Як суддям КС? Тоді точно буде черга.
показать весь комментарий
03.11.2020 18:02 Ответить
А "велике будівництво" ще продовжується?
показать весь комментарий
03.11.2020 15:36 Ответить
Ну так надо еще 100 мильйонов взять из фонда борьбы с ковидом и закинуть на дороги, то есть на видосики Скомороху. Как дети, не знаете, что делать?
показать весь комментарий
03.11.2020 15:42 Ответить
Ситуація перетворюється на катастрофічну... То опалення хоч включать?
показать весь комментарий
03.11.2020 15:52 Ответить
а что, у вас еще не включили?
показать весь комментарий
03.11.2020 20:12 Ответить
То шо, він каже що, до Нового року коментаторів на Цензорі поменшає?
показать весь комментарий
03.11.2020 16:10 Ответить
*****, виродки, рентген апарати хоч закупіть в поліклініки ! Дороги пля вони "будують".. Дай Бог щоб по тих дорогах залишилось кому їздити .. Паскуди мерзенні ! Злодії !
показать весь комментарий
03.11.2020 16:26 Ответить
мене підбішують навіть не ці злодюжки, які попілілі ковідівський бюджет, а ті ідіоти, які навіть захисні засоби не носять у переповнених автобусах. Придурки неадекватні. Невже не зрозуміло що в нашій країні порятунок потопаючого це справа самого потопаючого?? Вже зараз багато швидких відмовляються везти людину з рівнем кисню 89 у лікарню, кажуть, що немає місць. В Дніпрі спочатку було 3, а тепер вже сім лікарень, які приймають ковід-пацієнтів, і вже в сімох клініках немає місць. А придурки продовжують ігнорувати загрозу. Та хай би справа стосувалась лише їх, але ж вони непомітно інфікують інших людей. В країні ідіотів по іншому напевно і не може бути..
показать весь комментарий
03.11.2020 16:37 Ответить
паскудники, дайте нам звіт за кожну копійку, яку ви витратили з фонду боротьби з ковідом. І не просто звіт, а підтвердження з лікарень, поліклінік, які від фонду хоч щось отримали.
показать весь комментарий
03.11.2020 16:40 Ответить
отчет по каждой копейке прямо на сайте минфина. загугли "ковид фонд" (без кавычек), первым результатом будет. и да, все плохо - потратили на дороги
показать весь комментарий
03.11.2020 17:48 Ответить
Степанова треба терміново заразити ковід-19; але його не бере, бо мабуть працює на Москву, адже це вона підсипає
показать весь комментарий
03.11.2020 17:01 Ответить
Зеклоун назвал себя и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом.
Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 20 мая. ---- "У меня замечаний к Шмыгалю нет… Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших, согласно статистике. Зебилы, это ваш кумир.
показать весь комментарий
03.11.2020 17:25 Ответить
лисий ідіот
показать весь комментарий
03.11.2020 17:44 Ответить
Да не он дело говорит.
показать весь комментарий
03.11.2020 18:14 Ответить
Он говорит дело, но он министр здравоохранения, а не говорун из очередного политического шоу на ТВ, который рассказывает нам всем, что все плохо, при этом не предлагая ничего взамен. Он должен уже сейчас вовсю готовить больницы к 15-25тыс новых зараженных в день, ну и теребить пархатого зельцмана по поводу ужесточения контроля за соблюдением карантинных мер.
показать весь комментарий
04.11.2020 01:43 Ответить
Не вірю ні одному слову.
показать весь комментарий
03.11.2020 18:30 Ответить
Не мы дошли, а вы довели
показать весь комментарий
03.11.2020 18:35 Ответить
Справедливости ради: ситуация с Ковидом значительно лучше в странах, где люди сами соблюдают и ношение масок и дистанцию. В Германии люди реально сторонятся друг друга и реально носят маски на носу, а не на подбородке. Если кто спускает, ему делают замечание.
показать весь комментарий
03.11.2020 18:54 Ответить
В Эстонии маски не носят, а ситуация ещё лучше.
показать весь комментарий
03.11.2020 19:19 Ответить
Специально для таких упоротых как ты японцы провели эксперименты на манекенах с датчиками, и доказали эффективность использования масок, об этом на Цензоре был материал. Так что меняй методичку, например про излучение 5G или про святые мощи с иконами отгоняющими нечистый дьявольский короновирусможно еще рассказать, да мало что у вас там в ольгино придумают.
показать весь комментарий
04.11.2020 01:38 Ответить
Ну на то, оно и государство, чтобы принимать и заставлять выполнять непопулярные серы и законы во благо народа, потому что если так рассуждать, то тогда и налоги можно платить только тем кто сам захочет, и правил дорожного движения придерживаться и т.д.
показать весь комментарий
04.11.2020 01:34 Ответить
"...и близки к катастрофе "
Степанову бы в психологи податься , "успокоил " народ.
показать весь комментарий
03.11.2020 19:21 Ответить
катастрофа впереди. И не только у нас. Степанов про ситуацію з коронавірусом: "Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи" - Цензор.НЕТ 5262
показать весь комментарий
03.11.2020 20:16 Ответить
ГЛАВНОЕ НЕ ДАВАТЬ СПАСТИСЬ КОРРУПЦИОНЕРАМ И ИХ РОДСТВЕННИКАМ !!!
показать весь комментарий
03.11.2020 20:31 Ответить
Ситуация катастрофическая, но деньги их КОВИД фонда мы уже потратили, так, что вы держитесь там и всего вам хорошего
показать весь комментарий
03.11.2020 21:23 Ответить
Молода ЗЕ-команда чудово підготувлась за пів року!
показать весь комментарий
03.11.2020 23:38 Ответить
Какой нахрен короновирус, клоун еще не все бабло на дорогах попилил, а переживут ли эту напасть украинцы пархатым иудо-нацистам плевать, не для того они захватывали власть в стране, чтобы заботиться о гоях.
показать весь комментарий
04.11.2020 01:31 Ответить
Ну во-первых ты настолько тупое, что умудряешься промахиваться мимо когда строчишь свои высеры не под теми постами, во-вторых ты бот и скорее всего кацапский, и значит миндальничать с таким быдлом как ты не имеет смысла, ну а в третьих, японцы экспериментальным путем ДОКАЗАЛИ эффективность ношения масок, видать они не в курсе были что размер вируса настолько мал.
показать весь комментарий
04.11.2020 15:00 Ответить
КЛОВАНСКАЯ ПАПСА ЗАРАЗНЕЕ КАРОНКІ
показать весь комментарий
04.11.2020 02:21 Ответить
ичо в запоре ваабще немае ковидов..... маскиносят только в атб в маршрутке только когда скажет водила которого штрафуют теперь разве стоем ехать низзя
показать весь комментарий
04.11.2020 10:04 Ответить
клоп солдатик в ноябре залез на 9 этаж значит ковид не страшен ни воронам ни воробьям ни голубям ни этим журавлям и уткам в небе что день назад крякали)
показать весь комментарий
04.11.2020 10:05 Ответить
Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну.
===================
Тільки вірус тут ні до чого. Проблема в повних профанах на найвищих державних посадах.
Ви зробили це разом, зебіли.
показать весь комментарий
04.11.2020 11:24 Ответить
Страница 3 из 3
 
 