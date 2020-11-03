Степанов о ситуации с коронавирусом: "Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе"
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Ситуация с распространением коронавируса в Украине критична и быстро превращается из сложной в катастрофическую.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая на заседании Рады, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, "впереди тяжелые времена".
"Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными расходами", - подчеркнул министр.
"Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская ситуация не выдержала, фактически это будет катастрофа", - добавил Степанов.
Глава Минздрава подчеркнул, что если не будет достаточного количества врачей, "количество коек уже не будет иметь никакого значения".
"Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вышей для лечения ковидных больных. ... Нет кого-то одного отдельного ответственного за борьбу с COVID-19, никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того - никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Настало время личной ответственности каждого", - подытожил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Не говорячи вже , що обмеженнями та вкцинами від грипу і , не дай боже від коронавірусу, які постійно і завжди мутують, вб'єте імунку населення і тоді вже точно буде безодня
- всем выходцам с территории бывшего СССР ковид не страшен потому что делали прививку БЦЖ и она защищает от короны.
- вакцину от Ковида сделать легко как двапальцаобасфальт, 2 недели, ну максимум месяц, а фарм.корпорации говорят про год-два чтобы паника разраслась посильнее и тогда можно будет ее за бешенные деньги продавать.
Спорить с ней было бесполезно, потому что "ты откуда знаешь, ты что врач? А тетя Таня 40 лет санитаркой в больнице работает!"
И это женщина с высшым образованием.
Что уж говорить про теток из каких-нибудь Санжар...
вот тебе из первых рук (правда, за 10 октября)
https://youtu.be/kZu5oyW8-vU
https://youtu.be/nIMnefFonOM
Литва (нужно носить маску) +897 новых случаев за сутки.
Латвия (нужно носить маску) +177 новых случаев за сутки.
Эстония (не нужно носить маску) +80 новых случаев за сутки.
Маски носят единицы по желанию.
Литва (население составляет 2 793 000 человеку) заболеваемость 0,321 человека на 1тыс. человек.
Латвия (население составляет 1 898 400) Заболеваемость 0,093 на 1тыс. человек
Эстония (население1 328 976 человек) заболеваемость 0,060 на 1 тыс. человек.
PS: Хотел бы посчитать истинную заболеваемость в Украине, но ведь никто ни хрена не знает сколько у нас населения
Имейте ввиду что там много людей работает, больше намного чем депутатов
Wielkimi krokami zbliża się czas, w którym tłumnie podreptamy w stronę cmentarzy ...
Дорогие!
Большими шагами приближается время, когда мы толпами пойдём в строну кладбищ...
А все почему ? Потому что никто не готовился к карантину, все деньги были спизжены и страна банально не выдержит, поэтому Зе и его друзья решили пожертвовать всеми вами
пипец наступит не от того, что не будет коек в больницах, а от того что не будет врачей, также как это было в 2014г. с ВСУ - только тогда было проще не надо было никакого образования главное чтоб здоров был.
Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 20 мая. ---- "У меня замечаний к Шмыгалю нет… Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших, согласно статистике. Зебилы, это ваш кумир.
Степанову бы в психологи податься , "успокоил " народ.
===================
Тільки вірус тут ні до чого. Проблема в повних профанах на найвищих державних посадах.
Ви зробили це разом, зебіли.