Решение КС может быть основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных решений, - судья Верховного Суда Яновская
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Правовым последствием решения Конституционного Суда Украины может быть применение мер как общего, так и индивидуального характера, направленных на восстановление нарушенных прав конкретного лица, считает судья Большой палаты Верховного Суда Александра Яновская.
О влиянии решений КС на уголовные процессы судья рассказала в ходе доклада "Восстановление нарушенных прав VS правовое постоянство: влияние решений Конституционного Суда Украины на уголовные производства", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы сталкиваемся с ситуациями, когда судебные решения прошли все инстанции национальных судебных органов, но, в то же время, очевидным есть нарушение прав, гарантированных Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод. То есть, возникает коллизия между необходимостью сохранения постоянства судебных решений и обеспечением защиты или возобновлением нарушенных прав", - сказала Яновская.
По ее словам, решения КС по своей природе призваны защищать права человека, в них может быть установлена неконституционность отдельных норм.
"Решения КС можно сравнить с решениями Европейского суда по правам человека в аспекте применения мер общего или индивидуального характера. В определенной мере то, о чем говорит КС в своих решениях, то есть, изменения нормативного уровня, является мерой общего характера. Кроме того, правовым последствием решения КС может быть применение определенных мер индивидуального характера - осуществление мер, направленных на восстановление нарушенных прав конкретного лица", - отметила судья ВС.
Она пояснила, что если КС признает неконституционным определение уголовной ответственности за то или иное деяние, то это является основанием для закрытия уголовного производства.
Кроме того, как отметила судья, установленная КС конституционность или неконституционность правового акта или положения является одним из иключительнх обстоятельств для пересмотра дела.
"То есть, решение КС может быть основанием для пересмотра судебных решений, которые вступили в законную силу, по исключительным обстоятельствам", - отмечается в сообщении ВС со ссылкой на слова судьи.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
-Так-так, саме тиші, бо КСУ тихо і спокійно й далі творитиме розвал правового поля держави...
-А парламент і президент багатослівним потрясанням повітря... фактично дадуть згоду на продовження "тихого" розвалу правового поля України... тому самому складу КСУ!
А тепер пофілософствуємо на тему чи є СН - політичною партією взагалі , якщо...
-Ідеологічна платформа СН - за два її з'їзди так і лишається досі не визначеною!
-Тому й відсутній єдиний, спільний для всіх її членів світогляд, - для досягнення конкретних цілей та захисту спільних інтересів.
-Якщо не сформульовані такі підстави для партійця (для членства в партії) ті самі "конкретні цілі" та методи їх досягнення- то це "Фата моргана".
-НЕ визначені критерії та межі партійної дисципліни та межі демократичних засад її існування, прийняття рішень її членами котрі працюють парламенті.
-Критерії для оргвисновків (виключення з партії її окремих членів, їх груп чи цілих її оргструктур в випадку несумісності їх дій у відповідності з програмою, та статутом партії, не виконання рішень вищих керівних органів партії.
А тепер перейдемо до практики СН в парламенті ... стосовно конкретного питання - практичного вирішення проблем, породжених КСУ та методів їх нейтралізації
-Рішень з цієї архіважливої проблеми, які були б прийняті вищими керівними органами (З'їздом, Вищою Радою партії, її Головою) - немає. А як діяти депутатам СН в парламенті?
А хто як хоче, може, вміє... це ознака партії анархістського толку!
Наприклад:
-Президент вніс в парламент свій законопроект (хоча мав би реалізувати його положення через президентський Указ - хоча би по Голові КСУ, який призначений його ж Указом). І вирішити проблему може..
-Разумков свій, який не може вирішити жодних проблем, бо суперечить Конституції. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду - повний абсурд, якщо попередньо не ліквідувати саму інституцію КС. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Качура: - "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само" .Заява проблему НЕ вирішує.
-А сумнозвісний неуч, д.ю.н. професор , 1-й заст Голови ВРУ додумався до повного ідіотизму, сказавши: "Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності". Я йому відповів: "Ні, стефанчук. Це чек не за НЕзалежність держави, а за таких таким неграмотних і антиукраїнських довбаків в її керівництві, як ти! А сьогодні добавлю: " Чек повинні сплатити такі ж довбаки у керівництві держави, як ти. А якщо не вистачить мвайна, то сплатити власним життям" Бо безкарність, це єдине до чого прагнуть всі антидержавні, олігархічні кримінальні злочинці! Тому ні СН, ні ОПЗЖ, ні ЄС, ні фракція ЖЮЛЬКИ не бажають міняти криміналізований персональний склад КСУ
Резюме:
-Наукове - СН - за станом, за суттю, за методами діяльності - це партія анархічного толку.
-Простонародне- це не партія взагалі, а повний бардак (публічний дім) в якому все продається і все купляється, навіть будівля в якій вони "працюють" і сам держава, яка дозволила існування цього бардаку.
голова ГО "Громадський люстраційний комітет" Тетяна Козаченко.
"Це говорить про склад статті 344 Кримінального кодексу - тиск на державного діяча з метою прийняття ним упередженого рішення фактично в інтересах третіх осіб. Це реально склад злочину. Питання в тому, що у нас президент під політичною відповідальністю, я б сказала. І в цій частині це може мати місце тільки в майбутньому - після того, як він складе повноваження, або в порядку закону про імпічмент", - сказала правозахисниця
а вже про "не має зворотньої дії" так то й зовсім не цікаво ))) .. бо в них - як захотять ))))
Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.
Закон обратной силы не имеет. На момент вынесения приговоров решения об их неконституционности не было.
Суддя Верховногго суду не знає однієї з фундаментальних основ права, - закон зворотної сили не має!
Всю нашу корупційну судівську мафію треба гнати конкретними підсрачниками якомога швидше, і якомога далі від українського правочину.
Краще визнати юрисдикцію британських судів, як зробили, до речі, в Казахстані. Це рішення, хоча й часткове, - дуже посприяло економічному розвитку казахської держави.
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Ні.Решение КС может быть основанием для недовіри народу до судової системи і згідно Конституції введення прямого народовладдя та суду Лінча над суддями КС та іншими колаборантами.