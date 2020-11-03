"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов
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Президентская партия получила поддержку избирателей во всех регионах страны.
Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов штабом "Слуги народа", передает Цензор.НЕТ.
По данным пресс-службы партии, после обработки почти 100% данных "Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов городских советов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельских советов.
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина" отметил, что децентрализация дает большие возможности для местного самоуправления, но и ответственность теперь будет на конкретных депутатах и головах ОТГ.
"Благодаря децентрализации местные лидеры вместе с большими полномочиями, финансированием и доверием людей также получают большую ответственность за состояние дорог, уровень медобслуживания, отопление зданий, образование и культурное развитие своего края. И спрашивать люди также будут с них. Поэтому местные депутаты, мэры и главы ОТГ, избранные от "Слуги народа", будут делать все, чтобы оправдать доверие своих избирателей", - сказал политик.
Бесспорным достижением власти на местных выборах Корниенко назвал честное и прозрачное проведение, без использования административного ресурса, которое ранее было почти правилом. Он сказал, что международные наблюдатели, в частности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, отмечают, что местные выборы прошли демократично, прозрачно, спокойно и с минимальными нарушениями, которые существенно не повлияли на результаты волеизъявления.
Также партия "Слуга народа" сообщила, что получает наибольшее количество мандатов в областных и районных советах - 18% и 17% соответственно.
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вы что-то путаете!!
Слуга народа это же железобетонные 73 % !!!!
провалпобеда!