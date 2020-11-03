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Новости Политика Украины
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местные выборы (1067) Слуга народа (2132) Корниенко (547)

"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президентская партия получила поддержку избирателей во всех регионах страны.

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов штабом "Слуги народа", передает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы партии, после обработки почти 100% данных "Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов городских советов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельских советов.

Слуга народа получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов 01

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина" отметил, что децентрализация дает большие возможности для местного самоуправления, но и ответственность теперь будет на конкретных депутатах и ​​головах ОТГ.

"Благодаря децентрализации местные лидеры вместе с большими полномочиями, финансированием и доверием людей также получают большую ответственность за состояние дорог, уровень медобслуживания, отопление зданий, образование и культурное развитие своего края. И спрашивать люди также будут с них. Поэтому местные депутаты, мэры и главы ОТГ, избранные от "Слуги народа", будут делать все, чтобы оправдать доверие своих избирателей", - сказал политик.

Слуга народа получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов 02

Бесспорным достижением власти на местных выборах Корниенко назвал честное и прозрачное проведение, без использования административного ресурса, которое ранее было почти правилом. Он сказал, что международные наблюдатели, в частности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, отмечают, что местные выборы прошли демократично, прозрачно, спокойно и с минимальными нарушениями, которые существенно не повлияли на результаты волеизъявления.

Также партия "Слуга народа" сообщила, что получает наибольшее количество мандатов в областных и районных советах - 18% и 17% соответственно.

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Топ комментарии
+17
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 6529
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03.11.2020 12:37
+8
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 2815
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03.11.2020 12:42
+7
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 9088
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03.11.2020 12:43
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"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 6529
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03.11.2020 12:37 Ответить
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 5450
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03.11.2020 12:40 Ответить
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 6336
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03.11.2020 12:45 Ответить
таварищ!!
вы что-то путаете!! "Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 408

Слуга народа это же железобетонные 73 % !!!! "Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 271
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03.11.2020 12:37 Ответить
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 8934
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03.11.2020 12:41 Ответить
Когда будут официальные результаты? Сколько можно тянуть? Что по фальсификациям?
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03.11.2020 12:37 Ответить
Это оглушительная провал победа!
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03.11.2020 12:39 Ответить
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 3526
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03.11.2020 12:49 Ответить
просто люди мало интересуются политикой и не соотносят свои голосования с изменениями в своей жизни. Это в школах нужно преподавать, на уроках ОБЗЖ или как там оно правильно называется.
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03.11.2020 12:39 Ответить
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 9088
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03.11.2020 12:43 Ответить
"Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 2815
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03.11.2020 12:42 Ответить
Зебильё- ваш рейтинг 17%. Кушай-те !!! "Слуга народа" получает 17% мандатов депутатов горсоветов, 18,5% - поселковых, 16,4% - сельсоветов: результаты параллельного подсчета голосов - Цензор.НЕТ 8487
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03.11.2020 12:47 Ответить
А було 15 місяців тому 43%...
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03.11.2020 12:59 Ответить
Рейтинг около 11% остальное это часть не прошедших 5% партий. Да и когда власть делала паралельный подсчет голосов что за бред.
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03.11.2020 13:00 Ответить
Оцените глубину днища в которую сваливается опг квартальных дурачков. Сначала у них 73% на выборах преза, через два месяца у них уже 43% на парламентских выборах, а через год они радуются 17%. Судя по тенденции, следующей осенью, рейтинг зеленых дурачков будет в районе 0.7-1%
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03.11.2020 13:32 Ответить
 
 