"Минздрав работает над увеличением количества коек еще на несколько десятков тысяч", - Степанов

Министерство здравоохранения работает над увеличением количества коек для пациентов с COVID-19 еще на несколько десятков тысяч.

Об этом в ходе выступления в Раде заявил министр здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"На оборудование медучреждений выделено 5,3 млрд грн. Дополнительно для закупки 161 компьютерного томографа в медучреждения выделено 1,927 млрд грн и 1,08 млрд на закупку ангиографов. Ресурс системы ограниченный - 52 тыс. коек (30% всего количества коек в стране). В настоящее время Минздрав работает над увеличением количества коек еще на несколько десятков тысяч", - отметил глава Минздрава.

Напомним, ранее Степанов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине критическая и быстро превращается из сложной в катастрофическую.

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