"Минздрав работает над увеличением количества коек еще на несколько десятков тысяч", - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство здравоохранения работает над увеличением количества коек для пациентов с COVID-19 еще на несколько десятков тысяч.
Об этом в ходе выступления в Раде заявил министр здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
"На оборудование медучреждений выделено 5,3 млрд грн. Дополнительно для закупки 161 компьютерного томографа в медучреждения выделено 1,927 млрд грн и 1,08 млрд на закупку ангиографов. Ресурс системы ограниченный - 52 тыс. коек (30% всего количества коек в стране). В настоящее время Минздрав работает над увеличением количества коек еще на несколько десятков тысяч", - отметил глава Минздрава.
Напомним, ранее Степанов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине критическая и быстро превращается из сложной в катастрофическую.
Пожалуйста, подождите...
моего мужа записали в резервную группу врачей по борьбе с коронавирусом.... я очень горда за Димку и все такое прочее, но если вы не хотите, чтобы вас спасал врач-проктолог, пожалуйста, мойте руки и надевайте маску.... а лучше - посидите лишний раз дома...
главное вовремя....... !
закрывайте все, ЗЕбилы !!!!
закрывайте к чертям кинотеатры, прочие увеселухи, рестораны и распивочные!
закрывайте все, без чего можно прожить !
иначе никакая медсистема не выдержит !
в Европе уже все позакрывали и автоматчики по улицам ходят
система здравоохранения в Украине не работает, это ничтожество степанов, прикрываясь коронавирусом - замалчивает проблемы в Украине, где медицина угроблена, есть недоступные населению услуги и лекарства..
степанов бредит, что нет проблем у пациентов и врачей, только этот коронавирус..
на этого степанова вообще не надо обращать внимания, и на то, что оно вякает..
Ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом, - Зеленський
Коли в країні медицину 6 років знищували (не зачіпаючи періоду президента-втікача), керівниками були "спеціалісти" із соціальних питань (Квіташвілі О.) без диплому лікаря чи з неповною медичною освітою Супрун У. (коледж США не дає права на працю лікарем), коли при новій владі міністерство очолювали випадкові, не підготовлені медики, а керівництво парламентським комітетом з охорони здоров"я здійснює такий же "спеціаліст", то нема чого дивуватись, в умовах пандемії в країні система охорони здоров"я не функціонує.
Чиновники не розуміють що мають робити і які нагальні заходи вводити. Правила не зовсім прості і не зовсім популярні, але найголовніше -не красти з коронавірусного фонду. Кошти направити на негайну закупівлю медикаментів, на яких очікують десятки тисяч українців у лікувальних установах та ті, які приховують свій стан із-за безвихідності, безгрошів"я, страху за життя , а ті балбеси хочуть вводити ще сильніші покарання для населення. Дайте людям
медикаменти згідно протоколу, ліквідуйте черги на тести, після підтвердження, застосуйте їх локалізацію, лікування. Це один з виходів, а коли ні , то отримаєте у геометричній прогресії те, що зараз відбувається :
А що робиться в українській глибинці, у районах, селах. Життя майже паралізовано через пандемію Covid-19, а дурні від влади ще збираються приймати закони про підвищення штрафів за порушення маскового карантинного режиму. Так, це справжній жах. Люди з явними ознаками захворювань ( кашель, температура) стоять в чергах у поліклініках щоб пройти рентген грудної клітки (флюорографію, щоб переконатись чи є запалення легень), по 30-50 чол.. одночасно у невеликих коридорчиках, фактично битком. Після отримання даних змушені записуватись до сімейних лікарів, отримувати електронні направлення на ПЛР-тести, знову наступного дня вистоювати в ще більших чергах (де один лікар у скафандрі космонавта, обливаючись потом і слізьми, заледве у робочий час здатний прийняти менше половини пацієнтів). Після цього, всі ці люди реально стають хворими і рознощиками пандемії, їдуть у громадському транспорті, спілкуються з сусідами, знайомими і йдуть по домівках, тиждень чекають на тести ….і УВАГА, найстрашніше: дізнавшись про хворобу, не маючи елементарних коштів на харчування, а тим більше на лікування!!!( бо кошти, які для цього визначені, уже розпиляні на дороги і кіно і т.д.), а щоб елементарно пролікуватись навіть амбулаторно, то необхідні мінімальні кошти у 20-30тис.грн., то нещасні приховують хворобу, наражаючи себе і оточуючих на загрозу смерті. Замість виважених кроків із закупівлі та постачання в лікувальні заклади медикаментів (згідно протоколу лікування) та видачі медикаментів (безкоштовно) амбулаторним (середньої важкості, хворим із ковідною пневмонією) з підтвердженими діагнозами, спеціалісти від МОЗу з окремими "парламентарями" (щоб нікого не ображати) виношують ідеї штрафів. Та чи зупинить влада уже тих невігласів? А може їй саме так треба?
От такі реалії пане президенте.