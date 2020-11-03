Чорновол: "ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу за Майдан". ДОКУМЕНТ

Экс-нардепа Татьяну Чорновол вызывают на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом Чорновол сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Преследование активистов Майдана продолжается. ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу за Майдан. Если штурм Партии регионов отдельно, то это за Киевсовет или машину прослушки СБУ? Может, за остановку кортежа Януковича или визит к Медведчуку? Дело свеженькое, возбуждено в начале октября", - отметила экс-нардеп.

Чорновол также добавила, что дело в отношении офиса Партии регионов ГБР уже будет передавать в суд.

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