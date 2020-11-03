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Чорновол: "ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу за Майдан". ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чорновол: "ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу за Майдан". ДОКУМЕНТ

Экс-нардепа Татьяну Чорновол вызывают на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом Чорновол сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Преследование активистов Майдана продолжается. ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу за Майдан. Если штурм Партии регионов отдельно, то это за Киевсовет или машину прослушки СБУ? Может, за остановку кортежа Януковича или визит к Медведчуку? Дело свеженькое, возбуждено в начале октября", - отметила экс-нардеп.

Чорновол также добавила, что дело в отношении офиса Партии регионов ГБР уже будет передавать в суд.

Также читайте: Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол

Чорновол: ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу за Майдан 01

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Топ комментарии
+12
Штепа в депутаты, а на Черновол новое дело и допрос. Нда, украинское правосудие...
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03.11.2020 12:36
+10
Лукашка триндить все що хоче, а ГГБР шукає злочинців серед тих, хто підтримував Майдан.
Оце така влада нині.
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03.11.2020 12:18
+3
Да то шо лукашка трындит
- песня) "Порошенко получит все"
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03.11.2020 12:30
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Лукашка триндить все що хоче, а ГГБР шукає злочинців серед тих, хто підтримував Майдан.
Оце така влада нині.
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03.11.2020 12:18 Ответить
Да то шо лукашка трындит
- песня) "Порошенко получит все"
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03.11.2020 12:30 Ответить
Штепа в депутаты, а на Черновол новое дело и допрос. Нда, украинское правосудие...
показать весь комментарий
03.11.2020 12:36 Ответить
 
 