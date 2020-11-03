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Новости Политика Украины
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В школьных учебниках ОРДЛО нет слова "Украина", за шесть лет там перекосили сознание пропагандой из Москвы, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В школьных учебниках ОРДЛО нет слова "Украина", за шесть лет там перекосили сознание пропагандой из Москвы, - Кравчук

Жители оккупированных территорий Донбасса стали жертвами пророссийской пропаганды.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам первого президента, у него есть очень много знакомых, которые живут на оккупированной части Донбасса.

"Мы с ними иногда встречаемся. Один приносит мне учебники, по которым учатся в школе дети в этих районах сейчас. Там слова "Украина" нет. Там такие выражения ... Только негатив об Украине. Я к чему это веду: это же не просто так взять и изменить ситуацию, и там все изменится само собой. За шесть лет там перекосили сознание этой пропагандой, прежде всего из Москвы, и они живут в другой среде, в другой ситуации, в другом видении жизни в мире. Для этого необходимо будет очень много времени, чтобы сознание направить на реальную жизненную почву. Но это силой не сделаешь. Поэтому я думаю, что здесь будет большая работа", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что это все должно быть оформлено в соответствующие документы, соответствующие действия, соответствующие законы, которые были бы и в интересах Украины, и в интересах тех регионов.

"То есть нельзя, чтобы там были какие-то несогласованности, нечто такое, что будет вызывать споры снова. А сейчас оно настолько тонкое и настолько уязвимое все, что нужно будет наиболее деликатно эти вопросы решать", - подытожил Кравчук.

Также читайте: У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, - Кравчук

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Топ комментарии
+26
На них надо просто забить. После освобождения-паспорт негражданина,как в странах Балтии. И посоветовать заткнуться для собственного же блага.
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03.11.2020 12:32
+21
Слово ,,Украина,, сразу появляется у убогих, как только возникает потребность в пенсиях и соцвыплатах .
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03.11.2020 12:34
+12
Это за этих нам надо бороться???
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03.11.2020 12:26
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Это за этих нам надо бороться???
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03.11.2020 12:26 Ответить
На них надо просто забить. После освобождения-паспорт негражданина,как в странах Балтии. И посоветовать заткнуться для собственного же блага.
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03.11.2020 12:32 Ответить
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"забить" ,и объявить оккупироваными территориями нужно было еще в 2014м а не торговать с террористами, аргументируя "тамженашилюди". теперь " забить " не выйдет ,тпеперь только придется вечно извиняться
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03.11.2020 12:40 Ответить
хватить кацапские методички цитировать кацап!
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03.11.2020 12:49 Ответить
А кто извиняться-то будет? Жоппаблоковцы? Да и хрен бы с ними.
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03.11.2020 12:51 Ответить
бороться надо за тех кто зовёт своей родиной Украину, за умы детей сознание которых ещё не сложилось, за тех кто надеялся что родина не бросит их на милость оккупанта, и это касается не только ОРДЛО а и всей Украины! для остальных нужен закон о сепаратизме и коллаборационизме, лишение гражданства с возможностью предоставления вида на жительство для тех кто не хочет либо не может выехать.
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03.11.2020 13:26 Ответить
Россия - Путинская россия - это беспощадная банда!!!! Хорошо, что голодомор не устроили!!!!
Разберитесь, что в Киеве происходит- иначе все проср...ем!!!!! Позорище!!!
Ваще бардак!
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03.11.2020 12:28 Ответить
Сивоху туда министром образования. Детишки вдобавок забудут,что надо вынимать пипирку перед тем как поссать.
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03.11.2020 12:29 Ответить
Лучше шмарклю отправить. Через полтора-года останется только ленка, пианино и территория.
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03.11.2020 12:39 Ответить
Слово ,,Украина,, сразу появляется у убогих, как только возникает потребность в пенсиях и соцвыплатах .
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03.11.2020 12:34 Ответить
Донбасс сливался и при Кравчуке и при Кучме и при Ющенко. Еще при них там были провокации о создании республик. При них же никто не занимался популяризацией украинской культуры и языка. Вот и получили.
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03.11.2020 12:34 Ответить
Шо ты мелешь? Как коренным кацапам с себири привить украинский язык и культуру?
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03.11.2020 12:50 Ответить
Там не перше покоління с себірі, а вже третє. Німці хочуть з цим боротись і справляються. Україна нічого не робила і зараз глушать, то маємо те що маємо.
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03.11.2020 13:05 Ответить
коренным кацапам с себири -
Коренные народы Сибири
Тюркские народы Монгольские народы Якуты 478100 Буряты Тувинцы 263934 Тунгусо-маньчжур- ские народы Хакасы 72959 Эвенки Алтайцы 70800 Эвены ще 6 рядків
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03.11.2020 13:12 Ответить
В першу чергу тре всіх лугандонців забеспечти кондонами , що б більше не плодили подібних до себе довбнів
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03.11.2020 12:34 Ответить
Русские плодятся в Германии, і єти будут. Роздать не значит надіти.
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03.11.2020 13:06 Ответить
Жители оккупированных территорий Донбасса стали жертвами пророссийской пропаганды.

__________
Больше того .... все кто связывается с этими ЛУЗАКАМИ, стают жертвой....

Вон армяхи... Отдали русским часть суверенитета страны, вступили в ОДКБ, получили от русских гарантии безопасности в рамках СНГ, ЕВРАЗЕС... отказались от евроассоциации в 2014 году...
И что вы думаете? Пришла к армяхам беда, а русских нет.... Удрали с поля боя.... испугались турков....
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03.11.2020 12:42 Ответить
Мацковия оказалась в капкане и под колпаком Конгресса США.Денех нет,но держатся за воздух В школьных учебниках ОРДЛО нет слова "Украина", за шесть лет там перекосили сознание пропагандой из Москвы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8718газу нету кури ракету
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03.11.2020 12:45 Ответить
Кравчук, зубы не заговаривай народу. Давай, отвечай, как ты за пустые обещания, вместе с Кучмой сдал ЯО и прочие вооружения?
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03.11.2020 12:50 Ответить
Нет вины детей, что их учат по таким учебникам.
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03.11.2020 12:54 Ответить
Дітей ніхто не винить . Треба просто заутюжити територію , щоб вони могли звітам втекти .
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03.11.2020 13:07 Ответить
Ютьюб такая штука, что помнит все.Даже РАБссиянские издания начала 90-х....и о требовании РАБссии сдать на РАБссию,металлолом ядерное оружие Украины...третье по величине в Мире....,для чего это было нужно Мавзолейному быдлу тогда?Вопрос риторический...
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03.11.2020 12:56 Ответить
Это было нужно США, чтоб не расширять клуб ядерных держав, ну а в доску свой для Запада Ельцин естественно поддерживал США и Европу в этом и оказывал давление.
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03.11.2020 13:02 Ответить
США заплатили РАБссии 3 миллиарда долларов,Украине 550 миллионов на утилизацию того дерьма...
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03.11.2020 13:05 Ответить
Да пофиг кто кому и сколько тогда заплатил, Рашка на тот момент была чуть ли не вассалом США.
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03.11.2020 13:07 Ответить
Да лепи горбатого до стены,РАБссия была дерьмом 10 столетий....,а сейчас трижды ДЕРЬМО...
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03.11.2020 13:09 Ответить
Ну и зачем кормить животных с бешенством ватки?
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03.11.2020 12:56 Ответить
Насрати на ватніків . Це списаний матеріал . Світ навіть не здогадується , що колоради є і існують десь на загноєних , випалених територіях . Всім до лампочки ці дегенерати . Розумний звідти давно втік , а ватніка не шкода .
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03.11.2020 13:03 Ответить
Йшов би ти до дупи, комуняцька свине.
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03.11.2020 13:10 Ответить
їх також скоро не стане....
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03.11.2020 13:40 Ответить
вместо миллиона "балачёк" про сознание, адаптации, интеграции и прочую херню, надо просто обойти Донецк водоводом вокруг в сторону Волновахи и Мариуполя а затем торжественно перерезать ленточку трубопровод. И сознание моментально прояснится. За 14 дней. Гарантирую.
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03.11.2020 14:05 Ответить
А новина у чому? Якщо ви живете у 17 сторіччі, то і війни ви ведете так само. Захопили частину, деградували молодь по максимуму, виростили них ненависників України, а потім запхнули регіон назад. От тільки кацапи лоханулись. Ми не вони і брати, або було, нічого не будемо. А тепер, коли Кремль знає яких покидьків там виростив, бачить, що скоріше за усе вони опиняться не в Україні, а на Росії... в них починаються істерики.
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03.11.2020 14:38 Ответить
в любом случае нужно готовиться к войне.
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03.11.2020 15:26 Ответить
Теперь уже путь ясен... Азербайджанский сценарий в отношении Карабаха. Относительно быстро, эффективно, поучительно. Время быстро пролетит. Главное не забыть и создавать и поддерживать высокоэффективную, боеспособную армию. К тому времени на дамбасе многие уже сами вымрут, другие на расию уедут, территории как раз освободятся от кормильцев.
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03.11.2020 16:03 Ответить
А кого власне цікавить жертвами якої пропаганди стали скажімо, мешканці Нагірного Карабаха?
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03.11.2020 16:28 Ответить
 
 