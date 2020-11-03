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Новости Политика Украины
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КС (966) электронное декларирование (439) НАПК (527)

Решение КС позволило топ-чиновникам не подавать сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение КС позволило топ-чиновникам не подавать сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, - НАПК

Конституционный Суд Украины (КСУ) освободил топ-чиновников от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии. Такое решение КСУ принял 27 октября 2020, признав неконституционными части 2,3 статьи 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Национальное агентство по противодействию коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока вопрос не будет урегулирован, на сайте Реестра деклараций невозможно подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии. Это означает, что отныне общество не увидит информацию о значительных изменениях в состояниях топ-чиновников", - говорится в сообщении.

"Граждане имеют право знать, а не догадываться, о состоянии чиновников. Освобождение от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии - это "зеленый свет" чиновникам скрыть свое состояние, избежать ответственности и продолжать действовать в частных интересах, вместо работать на благо государства за деньги налогоплательщиков", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

До решения КС должностные лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны в электронной форме в течение 10 календарных дней с момента получения дохода, приобретения имущества или осуществления расхода сообщить об этом в НАПК. Существенным изменением в имущественном состоянии считаются доход, имущество или расход, превышающие 105 100 грн (по состоянию на 2020 год).

Также читайте: Решение КС может быть основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных решений, - судья Верховного Суда Яновская

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Также читайте: НАПК до сих пор не может проверять е-декларации чиновников

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Топ комментарии
+4
Зеленський, за допомогою коломойського- мертвечука, поборов корупцію. Як і обіцяв перед виборами.
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03.11.2020 12:39
+2
А все це договорняк Коломойського та Зеленського аби узурпувати судову владу шляхом створення народного тиску на суспільство.
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03.11.2020 12:41
+1
Вот только не понятно почему претензии только к пистолету - КС, а не тем кто нажимал на курок медведчуку и Игорь ВАлеричу?
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03.11.2020 12:42
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Зеленський, за допомогою коломойського- мертвечука, поборов корупцію. Як і обіцяв перед виборами.
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03.11.2020 12:39 Ответить
А все це договорняк Коломойського та Зеленського аби узурпувати судову владу шляхом створення народного тиску на суспільство.
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03.11.2020 12:41 Ответить
Вот только не понятно почему претензии только к пистолету - КС, а не тем кто нажимал на курок медведчуку и Игорь ВАлеричу?
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03.11.2020 12:42 Ответить
Это откровенное вранье
вчера знакомый выигравший выборы в местный горсовет подал декларацию.
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03.11.2020 12:43 Ответить
его обязали это сделать. иначе будут санкции
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03.11.2020 12:44 Ответить
Ключове питання, що не може бути відповідальності за неподачу, бо є рішення КС.
А те, що зобов"язали то зрозуміло не всі бажають по судам потім ходити та мєнтам доказувати, що "не лох і не 42 роки".
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03.11.2020 12:49 Ответить
Да? а это чего тогда вещает орган?

"Пока вопрос не будет урегулирован, на сайте Реестра деклараций невозможно подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии. Это означает, что отныне общество не увидит информацию о значительных изменениях в состояниях топ-чиновников", - говорится в сообщении.
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03.11.2020 12:51 Ответить
Ну как бы отрицательный результат тоже результат.Интересно посмотреть,как топовые чиновники без обязаловки и по собственному желанию как и подобает честному человеку,станут подавать декларации.Вы ведь честные и порядочные топовые чиновники и не к лицу вам уклоняться и брехать?Али вы таки с.ки?И радуетесь,що можно забить болт и не отчитываться перед обществом? Рішення КС дало можливість топчиновникам не подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7470
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03.11.2020 12:52 Ответить
А что тут смотреть, видели уже. Пока не было е-декларирования, декларации подавали еденицы. А большая половина из тех что подали писали в них неправдивую информацию, намеренно утаивая и доходы и расходы, ведь все равно их никто проверить не мог
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03.11.2020 13:02 Ответить
Не, ну у нас же новая Украина где предполагается,що топ чиновники объявят бессрочную голодовку в знак протеста против отмены декларирования Рішення КС дало можливість топчиновникам не подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, - НАЗК - Цензор.НЕТ 4899
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03.11.2020 13:56 Ответить
А ще через оці конституційні вибрики до нас не приїде місія МВФ.
Тобто, грошей не буде.
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03.11.2020 13:04 Ответить
 
 