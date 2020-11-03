Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Александрович, может хватит? - советник Кличко Луценко

Экс-нардеп и нынешний советник мэра Киева Игорь Луценко считает, что президенту Владимиру Зеленскому пора слагать с себя полномочия главы государства.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, Зеленскому "правильно было бы не приказывать и сиять, а окружать себя умными, честными, добрыми людьми".

Однако, отмечает Луценко, "мысли в голову случайного президента вкладывает Михаил Подоляк, который сейчас по факту идеолог режима, а ранее в среде политтехнологов считался мелким алкоголиком".

"В этой ситуации, где алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию и верховенство закона, нужно поставить только один вопрос: Владимир Александрович, может хватит? Вы отстранили предшественников от власти, может пора на заслуженный отдых?" - пишет Луценко.

Советник Кличко также убежден, что за Зеленского "никто не голосовал. Проголосовали 73% против предыдущего президента, проголосовали против лжи и коррупции. Никакого отношения результат 73% не имеет к личности Зеленского, его человеческим или любым другим качествам".

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.