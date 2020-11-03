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Зеленский (16567) Луценко Игорь (228)

Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Александрович, может хватит? - советник Кличко Луценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Александрович, может хватит? - советник Кличко Луценко

Экс-нардеп и нынешний советник мэра Киева Игорь Луценко считает, что президенту Владимиру Зеленскому пора слагать с себя полномочия главы государства.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, Зеленскому "правильно было бы не приказывать и сиять, а окружать себя умными, честными, добрыми людьми".

Однако, отмечает Луценко, "мысли в голову случайного президента вкладывает Михаил Подоляк, который сейчас по факту идеолог режима, а ранее в среде политтехнологов считался мелким алкоголиком".

"В этой ситуации, где алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию и верховенство закона, нужно поставить только один вопрос: Владимир Александрович, может хватит? Вы отстранили предшественников от власти, может пора на заслуженный отдых?" - пишет Луценко.

Советник Кличко также убежден, что за Зеленского "никто не голосовал. Проголосовали 73% против предыдущего президента, проголосовали против лжи и коррупции. Никакого отношения результат 73% не имеет к личности Зеленского, его человеческим или любым другим качествам".

Читайте также: "Готовы ли вы изгнать депутатов Коломойского из фракции и создать коалицию с ЕС и Голосом?" - Милованов рассказал, какой вопрос хотел задать Зеленскому

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Александрович, может хватит? - советник Кличко Луценко 01
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Топ комментарии
+29
нужно обращатся к сметунам)))
Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Олександрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 6641
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03.11.2020 13:37
+26
Кто и куда пошёл? Он уже пришёл- вот клёвый приход:
Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Олександрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 6388
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03.11.2020 13:36
+24
Луценко біля Кличка прилаштувався....
Теж, пристосуванець.
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03.11.2020 13:36
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Зачьот !!!
Гарно сформолював зміст проблеми

Клич, у тебе гарний радник ! Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Олександрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 9414
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03.11.2020 13:35 Ответить
Революционные матросы ввели в обиход выражение "балтийский чай": раствор кокаина в этиловом спирте или другом крепком алкоголе. Такая смесь продлевает и усиливает эффект от приема кокаина.

вот побаловался ЗЕлик "балтийским чайком" и попердолило его на видосик... Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Александрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 5108
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03.11.2020 13:41 Ответить
Проголосовали 73% против предыдущего президента, проголосовали против лжи и коррупции. Источник: https://censor.net/ru/n3228763

Так, гарний! Гарно сформулював.
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03.11.2020 13:47 Ответить
Це *********,, чому і сам голосував за Зєлєнского. До речі, дуже поширене. Тільки коли питаєшся, невже Порошенко крадене віддавав на субсидії і викладав у зростаючий ВВП, то такі Луценки *********. Що таке "дика корупція", ми дізнаємося лише тепер. Мені гидко, що люди шукають виправдання простій відсутності вміння аналізувати.
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03.11.2020 13:53 Ответить
Нет...не гарный! Я бы его выгнал, как последнего шлемазла! Потому как он подыгрывает всей этой погани, словами - у ваших предшественников были миллиарды, что бы избежать преследований (по Закону)...а у вас - нету миллиардов - будете сидеть! Ха-ха!
Тоесть, у тебя есть деньги...и ты такой Хах - меня же не посадЮть...у меня миллиард!
На что это похоже?
P.S. потерпевший - ПОЦ!
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03.11.2020 14:07 Ответить
Луценко біля Кличка прилаштувався....
Теж, пристосуванець.
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03.11.2020 13:36 Ответить
Всякая рыговская шушера с ОПЗЖ вместе с такими экспердами защищают свое "право" воровать и творить беззаконие
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03.11.2020 13:36 Ответить
Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Олександрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 8213
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03.11.2020 13:36 Ответить
може пригостишь)?
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03.11.2020 15:23 Ответить
Кто и куда пошёл? Он уже пришёл- вот клёвый приход:
Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Олександрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 6388
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03.11.2020 13:36 Ответить
"балтийский чай": раствор кокаина в этиловом спирте или другом крепком алкоголе. Такая смесь продлевает и усиливает эффект от приема кокаина Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Александрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 8189



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03.11.2020 13:42 Ответить
ТОЛЬКО ДУНУЛ))) как его держит)) аж голову назад закидывает. Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Александрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 953
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03.11.2020 14:00 Ответить
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все АН Мрія,
Як сяде за кермо дурак,
То поховає всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?
Бо президент є той пілот
Великого літака «Мрії»,
Якого вибере народ
За його обіцянки, чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Сам керувати буде у повітрі,
Та, якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.
Тож думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019Анатолій Березенський
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03.11.2020 14:25 Ответить
Перепись зебилов. "Я за ниго нигаласавал! Это всё клятый барыга!!!"
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03.11.2020 13:37 Ответить
нужно обращатся к сметунам)))
Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Олександрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 6641
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03.11.2020 13:37 Ответить
а когда это они заявляли, что сметут зебоба? я чот не припомню Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Олександрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 5028
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03.11.2020 13:38 Ответить
Та тут є повно їх коментарів за 2019 рік.
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03.11.2020 13:57 Ответить
он считает!!!! Зеленского признал весь мир, а он считает!!!!
Отслеживай реальность, иначе все в башке перепутается!!!
Я тоже не голосовал, но за Зеленского 73 процента!!!
Поэтому считай исходя из этого!
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03.11.2020 13:37 Ответить
но за Зеленского 73 процента!!! Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Александрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 5137
було...
колись..
давним давно...
в отдной із отдальонних галактік....

шановний, ви якісь "звіздануті війни" розповідаєте Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Александрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 9531
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03.11.2020 13:45 Ответить
73 % вчинили не просто дурість, а злочин проти держави.
Проти себе !
І не треба тут валити все на Порошенка.
Корупцію вони знайшли..
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03.11.2020 13:37 Ответить
73% проголосовали за видосики и фейки проплаченные фсб медведчуком и коломойским против Порошенко
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03.11.2020 13:38 Ответить
Яким медведчуком? Кумом Порошенка? Який хрестив його молодшого Михайла? Якого Пєця витягнув з політичної домовини, подарував йому три інформаційні ТВ канали, дві монополії дизелю і зрідженого газу і цілий бензопровід?
Ну а як же, ми вам віримо! Алкоголь і кокаїн пішли походом на Конституцію. Володимире Олександровичу, може, досить? - радник Кличка Луценко - Цензор.НЕТ 3585
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03.11.2020 14:03 Ответить
тебе что, сегодня что то не то вкололи? Алкоголь і кокаїн пішли походом на Конституцію. Володимире Олександровичу, може, досить? - радник Кличка Луценко - Цензор.НЕТ 2684
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03.11.2020 14:15 Ответить
Вы мали на увазi противояддя вiд Юлi?
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03.11.2020 14:22 Ответить
У мене є інсайдерська інформація, що ти також є кумом мертвечука.

Може досить фейки постити?)
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03.11.2020 14:25 Ответить
У Вас невірна інформація, Іван не кум а кума Медвейчука!
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03.11.2020 14:49 Ответить
Алкоголь і кокаїн пішли походом на Конституцію. Володимире Олександровичу, може, досить? - радник Кличка Луценко - Цензор.НЕТ 5962
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03.11.2020 16:30 Ответить
Я тебе вже не в одній темі запитую. Ти ігнориш прямі питання.
Чому твоя хитрозроблена тюлька продала обласні організації і місця в списках (герега в Хмельницькій області)?
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03.11.2020 19:13 Ответить
вот так вот, все 73% не были идиотами и недоумками, не голосовали "по-приколу", не "делали их вместе", они были вот конкретно против вора-коррупционера пороха и никак иначе и никакие алкоголи и кокаинами им мозги не портили)))
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03.11.2020 13:39 Ответить
дадада
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03.11.2020 13:54 Ответить
Ну приколістів серед 73% було таки відсотків 20, але не більше. І то це той контингент, що досі свято вірить в Квартал 95, Слугу Народа і Сватів. Щойно Зєля доведе країну до колапсу, то не буде у нього і цієї підтримки.
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03.11.2020 13:59 Ответить
Але ж ти за зєлю голосував))) і голосував свідомо (а не по приколу). Тих, хто "по приколу" пробачити можна- вони недалекі люди у самому низу харчового ланцюга. А от ті, хто усвідомлював всю тупість зєлі і все одно поставив навпроти нього галочку- загнали Україну у глухий кут. Мої вітання, ти зробив усе згідно плану *****.
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03.11.2020 14:30 Ответить
Ой! Та кидайте ви цю Пєціну методичку! Вона вже не працює. Коли починаєш агітувати за дострокові, то в методичці написано: їжте, що навибирали!
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03.11.2020 15:08 Ответить
Де хоч слово про дострокові? Що ти мелеш?))
Але ж ти й не заперечуєш, що свідомо обирав команду зе)))
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03.11.2020 15:45 Ответить
Тільки новенький троль не знає, що я вже півтора роки агітую за відставку Зєлє і дострокові. На відміну від Пєціної ботоферми, яка тільки клікушествує
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03.11.2020 15:51 Ответить
Як тобі пояснити так, щоб не образити...
Все, що ти робиш, це "клікушнічєство". Ти голосував за зе (хоча Йуля повинна була перемогти із результатом 185%), а зараз що робиш? Пишеш в інеті коментарі, які переглядають читачі ЦН. Багато від тебе залежить? Ніт...
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03.11.2020 16:05 Ответить
З ким Ви спілкуєтесь? Воно ж по по пояс дерев'яне. Юля продала обласні організації. В моїй рідній Хмельницькій області - Герегам ( закони 16 січня). Але це тупе людиноподібне буде і далі розказувати як юля врятує світ.
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03.11.2020 19:20 Ответить
Так, Ваня. Їжте, що навибирали. Бачили очі, що купують, то їжте поки неповилазить. Ніяких дострокових, ви маєте пройти весь етап свого маразму. Ще не перезимували, ще не заплатили за дешевий газ і дешеві продукти, які чомусь дорожчають і дорожчають. Пока ********** не доїсть своїх пів Беніного вароеника.
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03.11.2020 16:13 Ответить
BreakerRüry: Пётр Порошенко не был ни вором, ни коррупционером - это клевета олигархата и российских агентов, изрыгавшаяся 4 года всеми каналами.
Пётр Порошенко в тяжелейших условиях отстоял государственность Украины, смог восстановить армию и организовать антипутинскую коалицию. Он достойный президент.
А олигархи подсунули недалёкому народу пошлый сериал 95 - сработало.
В 2014 Украиной восхищался мир.
В 2019 мир смеётся над Украиной или недоуменно пожимает плечами.
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05.11.2020 19:31 Ответить
луценке пора перестать пить "балтийский чай" (водка с кокаином)
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03.11.2020 13:45 Ответить
Зеленскому пора слагать с себя полномочия главы государства./ Согласны не все.Ермак: В Украине появился сильный, харизматичный лидер, который обещает и выполняет приоритетные запросы общества. Я уверен - Зеленский станет, как минимум, одним из самых влиятельных лидеров в Европе/."Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель / .Не ясно как называть Зеленского: Ваше сиятельное значительство или ваше значительное сиятельство
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03.11.2020 13:46 Ответить
Игорь Луценко - корефан, авакова, биоецкого, следовательно - человек коломойского.
Посему, пошел он на три буквы!
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03.11.2020 13:48 Ответить
Ой молодец, хорошо и правильно сказано!
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03.11.2020 13:52 Ответить
Он як примітивно почав виправдовуватися "луценко". Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Александрович, может хватит? - советник Кличко Луценко - Цензор.НЕТ 8058

...брешеш, людоморе!...(с). Бо блаЗЄнського на посаду президента привів і ти серед 73% баранів.

Бачиш, як елегантно це лайно каже, мовляв, ніхто не голосував А як же блаЗЄнський усівся в президентське крісло? І чого ти його не викинеш з кабінету, а лише патякаєш проти "самозванця"? Тьху на "продажного "луценка"!
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03.11.2020 13:53 Ответить
Молодець Ігоре! Зєля зробив добру справу, що посунув Пєцю, але щось він затримавсь. Час йти. Не треба робити те, що не вмієш, не знаєш як і навіть найменьшого розуміння не маєш. В Кварталі ВАЗ був на свойому місті. Час повертатись, щоб не загреміти на тюремний термін.
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03.11.2020 13:54 Ответить
мда.. а тебе кто угодно, хоть *****, хоть Чикатило, лишь бы не Порох
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03.11.2020 14:14 Ответить
"Лишь бы не Порох" это глуповатый псевдо-мем, используемый исключительно порохоботами.
На самом деле не существует никаких фобий в отношении Порошенко. Об этом говорят 54%, которые он получил в 2014г. Просто спустя 5 лет стало очевидно, что образ, в который он воплотился это лишь имитация и использование сложившейся конъюнктуры для удовлетворения личных амбиций. В желании прекратить эту имитацию люди к сожалению в 2019-ом предпочли неизвестность. При чём тут Чикатило и прочие извращенцы?!
Смею тебя уверить, что Зеленский и сегодня победил бы Порошенко. Конечно если бы прошёл во второй тур. Разумеется при гораздо меньшей явке и не так разгромно, но всё же вполне уверенно. Ибо даже самая выразительная некомпетентность не так противна, как лицемерие и притворство.
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03.11.2020 16:33 Ответить
"это глуповатый псевдо-мем, используемый исключительно порохоботами."

лож трындёж и провокасьён.
Оригинальный пост тому подтверждение. и два года назад этот тезис звучал из каждого утюга.

"Смею тебя уверить, что Зеленский и сегодня победил бы Порошенко."
Охотно верю. Дебилы ж никуда не делись.
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03.11.2020 18:48 Ответить
А толку, що посунув, як ми стали жити гірше і всі економічні показники полетіли у прірву?
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03.11.2020 14:22 Ответить
А ну скажи "дострокові". Гривню дам))
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03.11.2020 15:12 Ответить
От знаєш, я не порохобот (за Гриценка голосував), не фанат уряду Гройсмана (у Сєні навіть більше реформ провели), АЛЕ я визнаю, що навіть Гройсман - кращий глава уряду, ніж Шмигаль і Гончарук. Бо при ньому ми влітку 2019 мали 4,5% росту ВВП, а уже в січні 2020 ВВП пішов у мінус!
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03.11.2020 15:21 Ответить
Тоді поясни, чому за перші 7 місяців 2005го ріст економіки був не 1,5%, як за Гройсмана в рік, а на цілих 70%? Це були Юліни місяці.
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03.11.2020 15:48 Ответить
Якщо у тебе є 1 гривня, і тобі кинули 70 копійок, то зростання твоєї економіки 70%. Натяк зрозумілий?
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03.11.2020 16:08 Ответить
Не було там 70%, ріст ВВП у 2005 - 2,7%... Якщо поквартально подивитися, то там теж не 70%... Там був суттєвий ріст надходжень до бюджету (завдяки перекриттю контрабанди), але не економіки!

Піковий ріст ВВП у той період був в 2007 - на 7 чи 8%...
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03.11.2020 16:12 Ответить
І ще завдяки інвестиціям. Перекриттю корупційних схем. Але і економіка отримала потужний імпульс. Люди отримали заборгованість по зарплатні, втричі збільшились мінімальни пенсії, вдвічі зарплати бюджетнікам, небачена соціалка на дітей. І це все найнезаможніші громадяни, які понесли ці гроші не в Панамський офшор, витратили не на палац у Лондоні, круїзну, приватну яхту, а купили товари і послуги відчизняного виробника. Ось, секрет росту економіки. Американському уряду знані економісти під час кризи 2008го радили розкидати долари з геликоптерів. Уряд дослухавсь і розпочав ряд соціальних програм. Америка швидко здолала кризу. Ось такі "популісти"....
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03.11.2020 17:21 Ответить
Так, інвестиції у 2005 виросли до 7,8 млрд. з 1,7 млрд. в 2004... Це рекордне зростання. Але найбільше інвестицій було в 2007-2008 - 10-11 млрд. баксів.
Плюс, там малий бізнес піднявся завдяки єдиному податку і відсутності шмонів...

Взагалі, ці роки найбагатші були і я не розумію, як після цього думаюча людина могла в 2010 за Яника проголосувати... Ну особисто для мене навіть криза 2009 була ситніша, ніж його "покращення" в 2010-2013 - я в кризу більше заробляв!
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03.11.2020 19:09 Ответить
Ти зробив це разом...
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03.11.2020 14:26 Ответить
Ти, мабуть, новенький троль? Алкоголь і кокаїн пішли походом на Конституцію. Володимире Олександровичу, може, досить? - радник Кличка Луценко - Цензор.НЕТ 8395
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03.11.2020 15:11 Ответить
Слабенько.
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03.11.2020 15:47 Ответить
Розчарував Луценко, думав хоч один порядний в бюті , ат ніт - скурвився... В одному правий: 73% - це не про шмарка, а проти того, кого він замінив і хто замінить його... І тут правий сам шмарок: А какао разница???? Їх сила в нашій тупості.
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03.11.2020 14:03 Ответить
Алкоголь і кокаїн пішли походом на Конституцію. Володимире Олександровичу, може, досить? - радник Кличка Луценко - Цензор.НЕТ 7176
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03.11.2020 14:05 Ответить
Разные Репины Пикасо с Рембрандами нервно покуривают в сторонке, картина - антимыслитель... И зачем ото смотреть на Мир широко открытыми глазами, если все бестолку, к тому же, выдает невоспитанность...
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03.11.2020 14:28 Ответить
Та все норм. Єрмак на паперці напише, ти зачитаєш, і знову "дорожка"))
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03.11.2020 15:14 Ответить
Судьи падаль
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03.11.2020 14:16 Ответить
Алкоголь і кокаїн пішли походом на Конституцію. Володимире Олександровичу, може, досить? - радник Кличка Луценко - Цензор.НЕТ 5474
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03.11.2020 15:01 Ответить
в перші дні після інаугурації десь так і було
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03.11.2020 20:23 Ответить
Коротко и ясно
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03.11.2020 15:06 Ответить
Може хто спитає в цього Луценка: Брехня і корупція клятих бариг вже скінчилася ?
Борцуни срані.
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03.11.2020 15:07 Ответить
Ні не так, перезавантаження всієї країни. Якщо 17 олігархів тупі то нехать падлюки платять за нові вибори, доки не почнуть відноситись до Конституції як до Закону, а не як до проститутки якоїсь типу "Міс-Україна" за визовом грошовитого бобра.
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03.11.2020 15:15 Ответить
Не доверяю игрою луценко. Он традиционно выступает в образе бессеребренника и борца за правду, при этом сто лет сидит в промосковском БЮТе и жінка его журналистишка Лебедева, похоже прокацапская, и отпустили его бандиты во время Майдана при странных обстоятельствах. Но в этот раз хочется сказать "Согласен, Игорек"
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03.11.2020 15:28 Ответить
за Зеленского "никто не голосовал. Проголосовали 73% против предыдущего президента, проголосовали против лжи и коррупции. Никакого отношения результат 73% не имеет к личности Зеленского, его человеческим или любым другим качествам" 100% так и есть. Один вопрос: если Луценко такой умный - почему он советник кличко - такого же жулика ?
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29.01.2021 21:55 Ответить
 
 