Алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию. Владимир Александрович, может хватит? - советник Кличко Луценко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-нардеп и нынешний советник мэра Киева Игорь Луценко считает, что президенту Владимиру Зеленскому пора слагать с себя полномочия главы государства.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, Зеленскому "правильно было бы не приказывать и сиять, а окружать себя умными, честными, добрыми людьми".
Однако, отмечает Луценко, "мысли в голову случайного президента вкладывает Михаил Подоляк, который сейчас по факту идеолог режима, а ранее в среде политтехнологов считался мелким алкоголиком".
"В этой ситуации, где алкоголь и кокаин пошли походом на Конституцию и верховенство закона, нужно поставить только один вопрос: Владимир Александрович, может хватит? Вы отстранили предшественников от власти, может пора на заслуженный отдых?" - пишет Луценко.
Советник Кличко также убежден, что за Зеленского "никто не голосовал. Проголосовали 73% против предыдущего президента, проголосовали против лжи и коррупции. Никакого отношения результат 73% не имеет к личности Зеленского, его человеческим или любым другим качествам".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Гарно сформолював зміст проблеми
Клич, у тебе гарний радник !
вот побаловался ЗЕлик "балтийским чайком" и попердолило его на видосик...
Так, гарний! Гарно сформулював.
Тоесть, у тебя есть деньги...и ты такой Хах - меня же не посадЮть...у меня миллиард!
На что это похоже?
P.S. потерпевший - ПОЦ!
Теж, пристосуванець.
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все АН Мрія,
Як сяде за кермо дурак,
То поховає всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?
Бо президент є той пілот
Великого літака «Мрії»,
Якого вибере народ
За його обіцянки, чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Сам керувати буде у повітрі,
Та, якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.
Тож думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019Анатолій Березенський
Отслеживай реальность, иначе все в башке перепутается!!!
Я тоже не голосовал, но за Зеленского 73 процента!!!
Поэтому считай исходя из этого!
було...
колись..
давним давно...
в отдной із отдальонних галактік....
шановний, ви якісь "звіздануті війни" розповідаєте
Проти себе !
І не треба тут валити все на Порошенка.
Корупцію вони знайшли..
Ну а як же, ми вам віримо!
Може досить фейки постити?)
Чому твоя хитрозроблена тюлька продала обласні організації і місця в списках (герега в Хмельницькій області)?
Але ж ти й не заперечуєш, що свідомо обирав команду зе)))
Все, що ти робиш, це "клікушнічєство". Ти голосував за зе (хоча Йуля повинна була перемогти із результатом 185%), а зараз що робиш? Пишеш в інеті коментарі, які переглядають читачі ЦН. Багато від тебе залежить? Ніт...
Пётр Порошенко в тяжелейших условиях отстоял государственность Украины, смог восстановить армию и организовать антипутинскую коалицию. Он достойный президент.
А олигархи подсунули недалёкому народу пошлый сериал 95 - сработало.
В 2014 Украиной восхищался мир.
В 2019 мир смеётся над Украиной или недоуменно пожимает плечами.
Посему, пошел он на три буквы!
...брешеш, людоморе!...(с). Бо блаЗЄнського на посаду президента привів і ти серед 73% баранів.
Бачиш, як елегантно це лайно каже, мовляв, ніхто не голосував А як же блаЗЄнський усівся в президентське крісло? І чого ти його не викинеш з кабінету, а лише патякаєш проти "самозванця"? Тьху на "продажного "луценка"!
На самом деле не существует никаких фобий в отношении Порошенко. Об этом говорят 54%, которые он получил в 2014г. Просто спустя 5 лет стало очевидно, что образ, в который он воплотился это лишь имитация и использование сложившейся конъюнктуры для удовлетворения личных амбиций. В желании прекратить эту имитацию люди к сожалению в 2019-ом предпочли неизвестность. При чём тут Чикатило и прочие извращенцы?!
Смею тебя уверить, что Зеленский и сегодня победил бы Порошенко. Конечно если бы прошёл во второй тур. Разумеется при гораздо меньшей явке и не так разгромно, но всё же вполне уверенно. Ибо даже самая выразительная некомпетентность не так противна, как лицемерие и притворство.
лож трындёж и провокасьён.
Оригинальный пост тому подтверждение. и два года назад этот тезис звучал из каждого утюга.
"Смею тебя уверить, что Зеленский и сегодня победил бы Порошенко."
Охотно верю. Дебилы ж никуда не делись.
Піковий ріст ВВП у той період був в 2007 - на 7 чи 8%...
Плюс, там малий бізнес піднявся завдяки єдиному податку і відсутності шмонів...
Взагалі, ці роки найбагатші були і я не розумію, як після цього думаюча людина могла в 2010 за Яника проголосувати... Ну особисто для мене навіть криза 2009 була ситніша, ніж його "покращення" в 2010-2013 - я в кризу більше заробляв!
Борцуни срані.