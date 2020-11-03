Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Конституционном Суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют России, и ее возглавляет председатель суда Александр Тупицкий.
Об этом представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, "Российская Федерация с помощью своих агентов влияния в Украине, в том числе представленных в нашем парламенте, инициировала в КС признание неконституционными базовых, основополагающих законов, которые стали основой евроатлантической интеграции Украины, а именно - антикоррупционных законов".
Как отметил Вениславский, через "подконтрольные политические силы" в Украине было внесено соответствующее представление в КС.
Вениславский заявил, что "в Конституционном Суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют РФ. Возглавляет эту группу председатель Конституционного Суда".
Он заявил, что еще в 2014 году Тупицкий, когда КС признал неконституционным постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым о проведении референдумов, "выступал за то, что Конституционный Суд не имеет права давать оценку конституционности постановления ввиду международных договоров Украины". При этом тогда Тупицкий выступил с отдельным мнением, отметил представитель президента в Конституционном Суде.
Вениславский призвал судей КС, которые голосовали "за позорное решение", подать в отставку.
"Если они этого не сделают, это сделает парламент. А если парламент этого не сделает, это может сделать улица", - заявил он.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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а може такі заяви мав би робити ст. лейтенант Баканов ?
га?
тоді б серьозніше виглядало
ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ ФИО И посмотреть их декларации
Коррупции - бой !!!
Совість? Чесність? Порядність? А як на мене, два основних інстинкта людини - страх відповідальності за вчинене і почуття самозбереження.)
Может ермак или татаров, или шкаралет. Хоть кто нибудь?
Получилось так, что я купился на фейки. Я купился на фейки о том, что-де Конституционный суд вот-вот признает неконституционными закон о языке и закон про рынок земли.
Но на самом деле перед тем, как всерьёз что-то заседать и решать, Конституционный суд сначала собирается и как бы между собой решает - чё там вообще как будет. Ну, чтобы не позориться и не бросаться стаканами с водой хотя бы.
И вот есть информация, что на прошлой неделе они собирались и предварительно совещались, и насовещались, что И закон о земле, И закон языке вполне конституционные, и мы их рассмотрим и постановим, что всё хорошо.
Но полетели густо фейки и инсайды про то, что аллес капут, всё пропало, сейчас будет катастрофа, ВЙО НА МАЙДАН, там уже Шэмэн Шэмэнченко бобром грызёт деревья, а Соболев из них строит не то плотину, не то редут. И было совсем несложно в это всё поверить, потому что в последние полтора года вообще легко поверить в то, что будет какая-то херня, и практически невозможно верить в обратное.
Выходит, так что Конституционный суд, конечно, те ещё персонажи. И закон про е-декларации, конечно, жаль - хотя юристы говорят, что там действительно не всё хорошо, возможно некоторые предложения сын юриста и сам юрист писал самолично.
Но на волне этого решения Некие Люди вдруг начали прикладывать большие усилия к тому, чтобы именно Конституционный суд у нас был самым главным врагом. Не Зеленский, не Ермак (шо там с вагнеровцами кстати?), не Медведчук, не Путин - а именно Конституционный суд, ****, не даёт нам жить спокойно.
А вот как только мы подотрёмся Конституцией ещё разок, в этот раз хорошо пожмакав, чтобы попу не оцарапать - так и наступит полное счастье, по крайней мере для одного отдельно взятого Зеленского, который узурпирует власть над Конституционным судом - раз монокоалиция затрещала по швам.
И самое неприятное в этом всём - что я тоже поверил в фейки. Не то, чтобы побежал на Майдан с трусами сорок восьмого размера наперевес, свергать проклятых судей во имя торжества бубочки. Я же всё-таки не совсем идиот. Но всё равно неприятно.
Время такое сейчас, понимаете, очень трудно понять, где тебя *********, когда сношают сразу с нескольких сторон и в совсем разные отверстия.
АВТОР:
Vladimir Zavgorodny
То бишь тебе надо выбирать из двух кучек говна, а повидло почему то они уже сами сожрали
Бревна из глаз вынимайте.
Всіх не прогодують.
Ну, невже не зрозуміло, що агенти ***** ніколи не заспокояться?
Єлісєєв звинуватив українське МЗС у приписуванні заяви главі зовнішньополітичного відомства Франції, у якій нібито мовиться про те, що "Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ". Хоча, як написав у Twitter дипломат, у повідомленні Франції про це не зазначається.
"Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що «Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ», як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник, некоректно!" - написав Єлісєєв.
Ватро зауважити, що 2 листопада на сайті МЗС з'явилась інформація про розмову міністрів МЗС Франції та України, саме там зазначено: «що Франція підтримує рішучість, із якою президент України Володимир Зеленський почав діяти у цій ситуації», а от в аналогічному повідомленні на сайті МЗС Франції про це не згадується.
Спілкуються між собою як останнє ватне бидло у генделику... Клянуть всіх хто називає роісю агресором.