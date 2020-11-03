РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54698 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6006 48
КС (966) Россия (34876) Тупицкий (219) Вениславский (126)

Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский

В Конституционном Суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют России, и ее возглавляет председатель суда Александр Тупицкий.

Об этом представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, "Российская Федерация с помощью своих агентов влияния в Украине, в том числе представленных в нашем парламенте, инициировала в КС признание неконституционными базовых, основополагающих законов, которые стали основой евроатлантической интеграции Украины, а именно - антикоррупционных законов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вениславский о законопроекте Зеленского по роспуску КС: Абсолютно обоснован и полностью соответствует ценностям Конституции

Как отметил Вениславский, через "подконтрольные политические силы" в Украине было внесено соответствующее представление в КС.

Вениславский заявил, что "в Конституционном Суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют РФ. Возглавляет эту группу председатель Конституционного Суда".

Он заявил, что еще в 2014 году Тупицкий, когда КС признал неконституционным постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым о проведении референдумов, "выступал за то, что Конституционный Суд не имеет права давать оценку конституционности постановления ввиду международных договоров Украины". При этом тогда Тупицкий выступил с отдельным мнением, отметил представитель президента в Конституционном Суде.

Вениславский призвал судей КС, которые голосовали "за позорное решение", подать в отставку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" начали собирать подписи под обращением к судьям КС с требованием уйти в отставку, - Лерос. ДОКУМЕНТ

"Если они этого не сделают, это сделает парламент. А если парламент этого не сделает, это может сделать улица", - заявил он.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+24
а когда назначали его главой КС ви єтого не знали? От жеш клоуни...
показать весь комментарий
03.11.2020 12:43
+18
Главой КС его назначили осенью 2019 по протекции портнова и глави ОП богдана.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:50
+15
И покажите хоть одно назначение зеленского не "симпатизирующего расии"?
Может ермак или татаров, или шкаралет. Хоть кто нибудь?
показать весь комментарий
03.11.2020 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а когда назначали его главой КС ви єтого не знали? От жеш клоуни...
показать весь комментарий
03.11.2020 12:43 Ответить
комментарий отмечен как спам
пффф. в марте 2013 года. от жеш клоун. Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 5645
показать весь комментарий
03.11.2020 12:46 Ответить
Главой КС его назначили осенью 2019 по протекции портнова и глави ОП богдана.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:50 Ответить
Всі і так знають що ти клоун Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 3441
показать весь комментарий
03.11.2020 12:53 Ответить
комментарий отмечен как спам
Авжеж- повітря зіпсувати!
показать весь комментарий
03.11.2020 13:01 Ответить
🤢💩🤡🤖калобот, проверяй факты , и только потом тявкай, 3 судьи назначенные при Порошенко проголосовали против этого купленного решения
показать весь комментарий
03.11.2020 13:04 Ответить
З 15 травня 2013 року перебуває на посаді судді Конституційного Суду України (за квотою Президента України, тобто Януковоча). А з 17 вересня 2019 року є Головою Конституційного Суду" тобто вже за клоуна. Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 2484
показать весь комментарий
03.11.2020 12:55 Ответить
попав пальцем в.... (дивись фото)

а може такі заяви мав би робити ст. лейтенант Баканов ?
га?
тоді б серьозніше виглядало
показать весь комментарий
03.11.2020 13:00 Ответить
А ДО назначения главой КСУ, он типа "честный патриот" был? Привет "великому реформатору" П.
показать весь комментарий
03.11.2020 13:30 Ответить
Бо який призедент такі і судді Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 9468
показать весь комментарий
03.11.2020 12:45 Ответить
І саме тому зеленський замінив головуючого суддю на ригівського кацаполюба, прописаного у пліснявого "слуги" дубінського? Де вас таких прицопаних беруть, чи ви самі кучкуєтесь?
показать весь комментарий
03.11.2020 12:48 Ответить
Это дешёвые шавки 💩🤢🤡🎪*************** за копейку тявкают
показать весь комментарий
03.11.2020 13:06 Ответить
Пора разбираться с теми , кто этих судей направил в КС
ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ ФИО И посмотреть их декларации
Коррупции - бой !!!
показать весь комментарий
03.11.2020 12:43 Ответить
💥 Джерела повідомляють, що КСУ визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в першому читанні. Начебто, 15 суддів прийняли це рішення за основу. Остаточний вердикт ухвалять 3-5 листопада. Так само судді збираються визнати конституційність відкриття ринку землі.
Совість? Чесність? Порядність? А як на мене, два основних інстинкта людини - страх відповідальності за вчинене і почуття самозбереження.)
показать весь комментарий
03.11.2020 12:45 Ответить
Так віз то остався на місці.....)))) От як би хтось зломав вам ногу...просто так..захотілось йому ... а потім якійсь другій людині яка сама зламала ногу поміг дійти до мед закладу ...)))Що все вини не має? Гріхи зняті. Капець. Це як ситуація з Вірою в Бога. В церкву молитись чиновники наші ..(ну у нас у місті) стали ходить всі медалькі їм повидавали за підтримку церкви ..Ну ..добре так жеж ..А хабарі падли брать не перестали і корупція для них як вода для риби.. Питання!!!!!! Наві що ці хабарники і бюрокарти ходять в Церкву до Бога? Як що прості слова Бога не ставлять ні в що. " Не укради", "Возлюби" Так тому що Вони дурні думають так ...Тут я вкарав ..ой піду покаюся..пішов в Церкву...Вийшов . Ну що ..гріхи відмолив піду схемку з кумом замутимо що хабаря ще і за це несли а може і відкатик десь замутим. Отак і КСУ... Не розумію їх оціх чиновників судей депутатів чи спеціально вибирають таких ... козлів сволот і сук ? Всі як напідбір схожі -всі уроди
показать весь комментарий
03.11.2020 12:59 Ответить
И покажите хоть одно назначение зеленского не "симпатизирующего расии"?
Может ермак или татаров, или шкаралет. Хоть кто нибудь?
показать весь комментарий
03.11.2020 12:46 Ответить
Так зе лише статист, ніхто.
показать весь комментарий
03.11.2020 13:01 Ответить
Смотрите, как интересно получилось. Интересно, но неприятно. Потому что чувствую себя лягушонком Кермитом с чьей-то рукой в заднице. Очень неприятное ощущение, не знаю, например, как Зеленский это выдерживает.

Получилось так, что я купился на фейки. Я купился на фейки о том, что-де Конституционный суд вот-вот признает неконституционными закон о языке и закон про рынок земли.

Но на самом деле перед тем, как всерьёз что-то заседать и решать, Конституционный суд сначала собирается и как бы между собой решает - чё там вообще как будет. Ну, чтобы не позориться и не бросаться стаканами с водой хотя бы.

И вот есть информация, что на прошлой неделе они собирались и предварительно совещались, и насовещались, что И закон о земле, И закон языке вполне конституционные, и мы их рассмотрим и постановим, что всё хорошо.

Но полетели густо фейки и инсайды про то, что аллес капут, всё пропало, сейчас будет катастрофа, ВЙО НА МАЙДАН, там уже Шэмэн Шэмэнченко бобром грызёт деревья, а Соболев из них строит не то плотину, не то редут. И было совсем несложно в это всё поверить, потому что в последние полтора года вообще легко поверить в то, что будет какая-то херня, и практически невозможно верить в обратное.

Выходит, так что Конституционный суд, конечно, те ещё персонажи. И закон про е-декларации, конечно, жаль - хотя юристы говорят, что там действительно не всё хорошо, возможно некоторые предложения сын юриста и сам юрист писал самолично.

Но на волне этого решения Некие Люди вдруг начали прикладывать большие усилия к тому, чтобы именно Конституционный суд у нас был самым главным врагом. Не Зеленский, не Ермак (шо там с вагнеровцами кстати?), не Медведчук, не Путин - а именно Конституционный суд, ****, не даёт нам жить спокойно.

А вот как только мы подотрёмся Конституцией ещё разок, в этот раз хорошо пожмакав, чтобы попу не оцарапать - так и наступит полное счастье, по крайней мере для одного отдельно взятого Зеленского, который узурпирует власть над Конституционным судом - раз монокоалиция затрещала по швам.

И самое неприятное в этом всём - что я тоже поверил в фейки. Не то, чтобы побежал на Майдан с трусами сорок восьмого размера наперевес, свергать проклятых судей во имя торжества бубочки. Я же всё-таки не совсем идиот. Но всё равно неприятно.

Время такое сейчас, понимаете, очень трудно понять, где тебя *********, когда сношают сразу с нескольких сторон и в совсем разные отверстия.

АВТОР:
Vladimir Zavgorodny
показать весь комментарий
03.11.2020 12:46 Ответить
Это любимый прием мутных тридварасов: тебя заставляют сделать выбор,практически не имея выбора.
То бишь тебе надо выбирать из двух кучек говна, а повидло почему то они уже сами сожрали
показать весь комментарий
03.11.2020 13:28 Ответить
Єрмак теж відкрито симпатизує рашці.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:49 Ответить
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
показать весь комментарий
03.11.2020 12:49 Ответить
ля ... Да у вас весь Офис преЗедента и, как минимум, половина фракции симпатизирует россии.
Бревна из глаз вынимайте.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:49 Ответить
Може бояться конкуренції? Чей же мАскві зараз сутужно з грошима Група суддів КС на чолі з Тупицьким відверто симпатизує Росії, - представник Зеленського в суді Веніславський - Цензор.НЕТ 9982
Всіх не прогодують.
показать весь комментарий
03.11.2020 13:09 Ответить
суд, бокс і попса шкодять здоровлю нації(((
показать весь комментарий
03.11.2020 12:58 Ответить
І ця група 15 місяців тому прийняла рішення про "законність" розпуску Верховної Ради VІІІ скликання...
Ну, невже не зрозуміло, що агенти ***** ніколи не заспокояться?
показать весь комментарий
03.11.2020 13:02 Ответить
Зе зовет на Майдан?
показать весь комментарий
03.11.2020 13:02 Ответить
Зе - прєдвєснік лєворюції
показать весь комментарий
03.11.2020 13:07 Ответить
комментарий отмечен как спам
Какой в стране бардак... Кто-то видит свет в конце туннеля?
показать весь комментарий
03.11.2020 13:06 Ответить
А еще называют Зеленского земляным червяком. Что за бред?
показать весь комментарий
03.11.2020 13:06 Ответить
Они не симпатизируют, а откровенно и практически не скрываясь работают на рф ,но квнэновский сбу продолжает жевать сопли и не занимается своими прямыми обязанностями -защитой безопасности страны
показать весь комментарий
03.11.2020 13:07 Ответить
Каждый , и не важно ты президент или ты член КС , ты должен нести ответственность за свои слова и действия перед законом . Закон выше каждого человека стоит! Аминь 🙏
показать весь комментарий
03.11.2020 13:10 Ответить
симпатизирует России/ В Украине в сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев/ Плевать на симпатии.Главное- дела. Уголовно наказуемые дела Тупицкого.Но о них-уголовно наказуемых делахТупицкого -слуги народа Коломойского молчат.
показать весь комментарий
03.11.2020 13:14 Ответить
про яких симпатизуючих він каже, якщо Зе досі бачить "мир" в очах ху@ла, а до влади він повертає всю проросийську шоблу
показать весь комментарий
03.11.2020 13:17 Ответить
У всех тех, кто симпатизирует кремлевской хунте, нет никаких политических убежлений, или морали, все симпатии продиктованы шкурными интересами, возможностью продолжать воровать, отсутствием гласности.
показать весь комментарий
03.11.2020 13:21 Ответить
"Приписувати те, що не казав співрозмовник, некоректно": український дипломатм в ООН і в ЄС, колишній заступник міністра закордонних справ, колишній заступник голови адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв звинуватив українське МЗС у викривленні фактів. Він зауважив, що в повідомленні МЗС Франції не згадується про те, що "Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ"
Єлісєєв звинуватив українське МЗС у приписуванні заяви главі зовнішньополітичного відомства Франції, у якій нібито мовиться про те, що "Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ". Хоча, як написав у Twitter дипломат, у повідомленні Франції про це не зазначається.
"Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що «Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ», як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник, некоректно!" - написав Єлісєєв.
Ватро зауважити, що 2 листопада на сайті МЗС з'явилась інформація про розмову міністрів МЗС Франції та України, саме там зазначено: «що Франція підтримує рішучість, із якою президент України Володимир Зеленський почав діяти у цій ситуації», а от в аналогічному повідомленні на сайті МЗС Франції про це не згадується.
показать весь комментарий
03.11.2020 13:28 Ответить
А можна конкретніше - хто конкретно з суддів має проросійську позицію? За якими ознаками пан Веніславський це визначив і коли та за чиєю квотою вони потрапили до КС?
показать весь комментарий
03.11.2020 13:33 Ответить
Двоє - теж група. Як і десятеро. Такі голослівні заяви є виключно маніпулятивними і не працюють на подолання конституційної кризи, але навпаки.
показать весь комментарий
03.11.2020 13:36 Ответить
Є фільм, наче слідство-інфо... Там прослушка...
Спілкуються між собою як останнє ватне бидло у генделику... Клянуть всіх хто називає роісю агресором.
показать весь комментарий
03.11.2020 14:28 Ответить
А раньше почему молчал?
показать весь комментарий
03.11.2020 14:24 Ответить
Одни судьи симпатизируют раше, другие не очень,но все они одногласно симпатизируют Бенджамину Франклину, изображенному на зеленых банкнотах.
показать весь комментарий
03.11.2020 15:39 Ответить
 
 