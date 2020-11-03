Суд РФ присудил от 12 до 17 лет колонии строгого режима трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир", - Денисова

Южный окружной военный суд, расположенный в российском Ростове-на-Дону, на заседании 3 ноября вынес приговор троим жителям Красногвардейского района Крыма, фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Арсена Абхаирова приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, но первые два года - в тюрьме. Рустема Эмирусеинова и Эскендера Абдуганиева осудили на 17 и 12 лет соответственно. Они также будут отбывать наказание в аналогичных условиях", - говорится в сообщении.

Денисова подчеркнула, что решение российского суда является неправомерным и политически мотивированным.

"Хочу подчеркнуть, что права и свободы крымских татар грубо нарушались с момента незаконных обысков в их домах и задержания. Так, нарушено право на объективное расследование, на эффективное средство правовой защиты, справедливый суд и принцип презумпции невиновности. Обращаюсь с просьбой к международному сообществу объединить усилия и усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы наконец прекратить политически мотивированные преследования граждан Украины во временно оккупированном Крыму и освободить всех пленников Кремля", - добавила Денисова.

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