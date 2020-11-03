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Суд РФ присудил от 12 до 17 лет колонии строгого режима трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир", - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд РФ присудил от 12 до 17 лет колонии строгого режима трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир", - Денисова

Южный окружной военный суд, расположенный в российском Ростове-на-Дону, на заседании 3 ноября вынес приговор троим жителям Красногвардейского района Крыма, фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Арсена Абхаирова приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, но первые два года - в тюрьме. Рустема Эмирусеинова и Эскендера Абдуганиева осудили на 17 и 12 лет соответственно. Они также будут отбывать наказание в аналогичных условиях", - говорится в сообщении.

Денисова подчеркнула, что решение российского суда является неправомерным и политически мотивированным.

"Хочу подчеркнуть, что права и свободы крымских татар грубо нарушались с момента незаконных обысков в их домах и задержания. Так, нарушено право на объективное расследование, на эффективное средство правовой защиты, справедливый суд и принцип презумпции невиновности. Обращаюсь с просьбой к международному сообществу объединить усилия и усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы наконец прекратить политически мотивированные преследования граждан Украины во временно оккупированном Крыму и освободить всех пленников Кремля", - добавила Денисова.

Также читайте: Оккупанты продлили арест трем крымским политзаключенным по делу Хизб ут-Тахрир

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У меня 2 вопроса : чем занимается эта контора "Хизб" и почему татары не выходят на массовые митинги против своего угнетения?
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03.11.2020 12:51 Ответить
О это прямые радикальные конкуренты Меджлису между которыми была открытая вражда. Пламенные строители Халифата шиитского толка открыто мотлошили и переманивали суннитов из Меджлиса. Они кстати обещали даже уконтропупить Чубарова. В 2010 Меджлис крымскотатарского народа обнародовал постановление «О деятельности партии Хизб-ут-Тахрир и других радикальных организаций и сект, и ее пагубных последствиях для крымско-татарского народа», в котором оценил действия «хизбов» как «откровенно враждебные» и призывал местные органы самоуправления крымских татар и мусульманские общины активно противодействовать их деятельности.
Ну а когда кацапы придя на остров прибрали этих поцов к ногтю, наши начали блеять про притеснения правоверных мусульман. Это реальные террорюги и дай им волю уже бы резали ножами и взрывали бы все подряд. Эти крокодильи слёзы по реальным террористам - угроза национальной безопасности. Пусть сидят на жопе ровно в кацапской тюряге, чем несут свою бурду в отбитые головы радикалов.
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03.11.2020 13:01 Ответить
Поедь в Крым, выйди на митинг и второй вопрос отпадет. Мы о тебе потом на цензоре почитаем.
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03.11.2020 13:09 Ответить
А кто и что сейчас мешает татарам бороться за свои права? Ходили ведь в своё время по пешеходным переходам, блокируя движение, дрались с Беркутом, митинговали у администрации в Симферополе. А сейчас что? Ведь их там мордуют и жить не дают? При чём тут я? Или они тоже ЦЕНЗОР читают и этим ограничиваются? Суд РФ присудив від 12 до 17 років колонії суворого режиму трьом кримчанам у "справі Хізб ут-Тахрір", - Денісова - Цензор.НЕТ 8434
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03.11.2020 13:36 Ответить
На массовые митинги в Киеве?
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03.11.2020 15:21 Ответить
Где Кадыров , где митинги мусульман в России ? Ой , это же не Макрон их посадил ? То зачем митинговать ?
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03.11.2020 13:00 Ответить
Жили себе люди в Украине, занимались своими делами - и вдруг появляются какие-то утырки, заявляют, что они тут власть и выписывают им по 12-17 лет тюрьмы. И всем все пофигу. И все молчат. Зато как про КС потрындеть, так по десять страниц комментариев.
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03.11.2020 13:29 Ответить
От так би в Україні карали вату та сепарню то був би толк й надія на очищення України від рашалайна.
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03.11.2020 17:09 Ответить
 
 