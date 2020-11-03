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Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов

Мобильные госпитали для пациентов с подвержденным заболевание COVID-19 могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной Раде.

"На сегодняшний день были определены три месторасположения - это город Киев, Донецкая область и Одесская область. Местными властями были определены, где именно могут находиться мобильные госпитали, и что необходимо для развертывания полевых госпиталей", - сообщил он.

По его словам, согласно расчетам, в мобильном госпитале на 500 коек могут работать 1200 медработников.

"Определяется сумма средств и перечень оборудования, которые необходимы. Средства выделяются непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством мобильных госпиталей в случае необходимости", - сказал он.

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Топ комментарии
+2
Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 7529
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03.11.2020 12:52
+2
Он про мобильный госпиталь в мобильном телефоне
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03.11.2020 12:54
+1
"Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме" - Степанов Г-н Степанов, вы сделали много для того, чтобы это произошло. 2020-07-31 Мы предупредили. Мы были правы. А вы - власть ничтожеств и воров. (с)
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03.11.2020 13:09
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Ключове тут "могут работать" 1200 "медработников" - які не бажають працювати у існуючих умовах, отже не буде ніяких мобільних лікарень, будуть стаціонарні крематорії до яких будуть звозити померлих з приватних будинків.
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03.11.2020 12:51 Ответить
В бюджеті діра в 111 млрд. грн. де він кошти то візьме?
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03.11.2020 12:52 Ответить
Он про мобильный госпиталь в мобильном телефоне
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03.11.2020 12:54 Ответить
пусть асфальт срывают пока не успел застыть .... деньги появятся Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 7412
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03.11.2020 12:55 Ответить
Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 7529
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03.11.2020 12:52 Ответить
ведомственные и прочие больницы стоят закрытые, а врачи этих больниц ходят на работу раз в неделю - инфа от знакомых медиков. Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 8948
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03.11.2020 12:53 Ответить
Ну а где ж депутатам и министрам лечится, в простых больницах? Ведомственные это резерв для Ылиты.
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03.11.2020 13:18 Ответить
Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 9601 Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 554
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03.11.2020 13:00 Ответить
"Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме" - Степанов Г-н Степанов, вы сделали много для того, чтобы это произошло. 2020-07-31 Мы предупредили. Мы были правы. А вы - власть ничтожеств и воров. (с)
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03.11.2020 13:09 Ответить
Зробить ДОБРОВІЛЬНЕ відвідування шкіл, хто бажає хай вчаться вдома, хто бажае хай ходить - ризикує, навіщо у розпал 2 хвилі примусово змушувати відвідувати місця массових скупчень та наражати на небезпеку. Невже все заради грошей?
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03.11.2020 13:22 Ответить
 
 