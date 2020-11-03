Для 100%-го оснащения всех ковидных коек кислородом дополнительно нужно 795 млн, - Степанов

Для 100%-го оснащения кислородом всех больничных коек для пациентов с COVID-19, дополнительно нужно 795 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной Раде во вторник.

"Регионы подали дополнительную потребность, что им нужно 795 млн грн для того, чтобы довести количество коек с кислородом до не менее 100%", - сказал он.

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Он также сообщил, что в настоящее время в Украине нет проблем с производством медицинского кислорода, однако существует проблема с баллонами для кислорода.

"По кислороду на сегодняшний день нет проблем c самим производством кислорода, есть проблема с баллонами. Мы обратились к правительству, чтобы было соответствующее поручение Минэкономики по решению этого вопроса", - сказал он.

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Степанов напомнил, что для обеспечения уже было выделено 5,72 млрд грн.

"Вопрос по кислороду был поставлен еще в начале эпидемии, потом было несколько поручений в том числе и поручений правительства по тому количеству коек, которое должно быть обеспечено", - сказал он.