Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Более 150 народных депутатов поставили подписи под готовящимся заявлением Верховной Рады к судьям Конституционного суда освободить свои должности.
Об этом сообщила журналистам заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Уже больше 150 подписей. Я надеюсь, что будет однозначно… 226, и далее, конечно, конституционное большинство", - сказала Кравчук.
Она отметила, что в заявлении депутаты призывают 11 судьей КС, которые приняли решение об отмене декларирования, отмене уголовной ответственности за недекларирование и недостоверное декларирование, добровольно уйти в отставку, "учитывая, что доверие в обществе к ним сейчас практически нулевое".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
давление на суд, .....статья
собирайте 150 лет на свою голову дальше
-Так-так, саме тиші, бо КСУ тихо і спокійно й далі творитиме розвал правового поля держави...
-А парламент і президент багатослівним потрясанням повітря... фактично дадуть згоду на продовження "тихого" розвалу правового поля України... тому самому складу КСУ!
А тепер пофілософствуємо на тему чи є СН - політичною партією взагалі , якщо...
-Ідеологічна платформа СН - за два її з'їзди так і лишається досі не визначеною!
-Тому й відсутній єдиний, спільний для всіх її членів світогляд, - для досягнення конкретних цілей та захисту спільних інтересів.
-Якщо не сформульовані такі підстави для партійця (для членства в партії) ті самі "конкретні цілі" та методи їх досягнення- то це "Фата моргана".
-НЕ визначені критерії та межі партійної дисципліни та межі демократичних засад її існування, прийняття рішень її членами котрі працюють парламенті.
-Критерії для оргвисновків (виключення з партії її окремих членів, їх груп чи цілих її оргструктур в випадку несумісності їх дій у відповідності з програмою, та статутом партії, не виконання рішень вищих керівних органів партії.
А тепер перейдемо до практики СН в парламенті ... стосовно конкретного питання - практичного вирішення проблем, породжених КСУ та методів їх нейтралізації
-Рішень з цієї архіважливої проблеми, які були б прийняті вищими керівними органами (З'їздом, Вищою Радою партії, її Головою) - немає. А як діяти депутатам СН в парламенті?
А хто як хоче, може, вміє... це ознака партії анархістського толку!
Наприклад:
-Президент вніс в парламент свій законопроект (хоча мав би реалізувати його положення через президентський Указ - хоча би по Голові КСУ, який призначений його ж Указом). І вирішити проблему може..
-Разумков свій, який не може вирішити жодних проблем, бо суперечить Конституції. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду - повний абсурд, якщо попередньо не ліквідувати саму інституцію КС. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Качура: - "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само" .Заява проблему НЕ вирішує.
-А сумнозвісний неуч, д.ю.н. професор , 1-й заст Голови ВРУ додумався до повного ідіотизму, сказавши: "Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності". Я йому відповів: "Ні, стефанчук. Це чек не за НЕзалежність держави, а за таких таким неграмотних і антиукраїнських довбаків в її керівництві, як ти! А сьогодні добавлю: " Чек повинні сплатити такі ж довбаки у керівництві держави, як ти. А якщо не вистачить мвайна, то сплатити власним життям" Бо безкарність, це єдине до чого прагнуть всі антидержавні, олігархічні кримінальні злочинці! Тому ні СН, ні ніби-то опозиційні ОПЗЖ, ні ЄС, ні фракція ЖЮЛЬКИ не бажають міняти криміналізований персональний склад КСУ
Резюме:
-Наукове - СН - за станом, за суттю, за методами діяльності - це партія анархічного толку.
-Простонародне- це не партія взагалі, а повний бардак (публічний дім) в якому все продається і все купляється, навіть будівля в якій вони "працюють" і сам держава, яка дозволилаіснування цього бардаку.
Оновлювати КС треба, але в констутиційний спосіб. Нехай Зєля хочаб доукомплектує його нормальними суддями.
А скасований КС закон ніхто поновлювати не збирається. Достатньо визнати зібрані матеріали такими, що мають юридичну силу. Знаєте таке формулювання: поновлення слідчих дій обставинах, які щойно відкрились?
- КСУ вчинив правильно чи ні?
- Те, що він зробив в інтересах України чи ні?
- Наш ворог радіє рішенню КСУ?
- То чому ж ці наволочі відразу узялись за "ринок землі" і "мовний Закон"?
Тому що їх відміна, це наступні кроки знищення України.
Час викидати із макітри популістичне, полурадянське лайно. І час вже робити висновки за що, та проти чого бореться твоя баба Юля.
Юлєфоби за десять останніх років довели Україну фактично до колапсу. Криза політична, економічна, соціальна, інфраструктурна, а тепер і конституційна. Юлєфоби! Вперед! Ще трохи і жопа буде всюди
Юля популістка, популізм для України = смерть, от і все. Через твою Юлю, ми за 30 років пройшли відстань, яку мали пройти за перші 10 років...
А Юля ще прийде. І Україна розквітне. Шкода, що втрачені можливості вже не поверниш.
Так, Юля ще може прийти, мені от тільки цікаво, хто через півроку стане твоєю новою Богінею? Яка популістична дупа?
В мене є знайомий з прокурорських, так ось він розповідає, що до них (за звичаєм) досі ходять люди із різними скаргами (чому за звичаєм, бо із 2012 вони втратили функцію загального нагляду і ніякі перевірки не проводять). Та коли вони людям пояснюють, що вам не до нас, вам у суд потрібно звернутись... люди це реально сприймають як якусь образу!
Компанию, организующую Высшую лигу КВН закроют из-за отсутствия прибыли.
"КВН-ВЛ" принадлежит "АМИК" - компании легендарного Александра Маслякова и его семьи. Они же владеют товарным знаком КВН и продают права на трансляцию на ТВ. Все эти годы "КВН-ВЛ" организовывала выступления Высшей лиги и зарабатывала с авторских отчислений от показов.
Высшую лигу ведёт сам Масляков, туда попадают команды, хорошо показавшие себя в Премьер-лиге (ведёт Масляков-младший). В марте 2020-го из-за короны показы по ТВ прервали - рейтинги юмористов падали и раньше (а фанаты жаловались на падающий уровень шоу), теперь стало совсем туго. Компания "АМИК" решила ликвидировать "КВН-ВЛ". При этом права на торговый знак у Маслякова есть, скорее всего, КВН переродится во что-то другое.
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За відставку Оманського петиція на сайті набрала понад 100тис. голосів за декілька днів поки її не видалили із сайту в порушення вимог закону, ніхто не виконав.
Может это все одна махинация опэЗЕже с целью демонтировать правовой строй в стране и поставить ручных судей?
Цікаво, скільки коштує один голос. ТНК вигідно за кожен голос заплатити мільони доларів. Коли вони отримають українську землю, то вони своє візьмуть назад в сотні разів більше.
В одному з українських видань, з´явилася стаття про те, що доньку учасника «Кварталу 95», Євгена Кошового, ображають однокласники. Нібито діти називають доньку Кошового «донькою КЛОУНА».
Волонтерка Наталя Юсупова дуже гостро прокоментувала цю статтю:
«Я сказала, що тато дівчинки принижує Україну і українців, - це що, неправда?
А скажіть - хіба дітям Віталія Кличка приємно, що їх батька, всесвітньо відомого спортсмена, в рідній країні, кварталец Кошовий постійно зображує обмеженим дебілом ??
Може, у Кошового заслуг більше, ніж у Кличка? Може, це Кошовий прославив Україну на весь світ, як великий спортсмен ??
А дітям або батькам людей, яких вбивали на Майдані приємно, коли над ними знущався Квартал?
А коли Кошовий стояв на стадіоні поруч з ветеранами війни та вдовами в футболці "*****" - це теж норм?
А як знущалися над українцями-заробітчанами, які пашуть день і ніч на будівництвах, щоб свої сім'ї прогодувати.
За все в житті треба відповідати.
Коли ви ображаєте народ, який бореться і проливає кров, то не чекайте, що всі вас будуть любити і поважати. Ви самі винні, що над Вашими дітьми знущаються»
Ви приклали руку до оскотинювання населення своїм ідіотським йумором, піснями про "горіла хата" та іншою пошлятиною - от і отримуєте результати своєї роботи.
Тож не очікуйте на співчуття населення - ви самі виховували його байдужість та вбивали його гідність - так працює давній закон про яму для інших.
"Слуґі" та підслужники затаврували себе назавжди, і це - справедливо.
Валерій Прозапас
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
Зеленые сколько человек проголосовало за вас в Киеве? Тысяч 80? А было в 2019, 376 тысяч. Вы меньшинство которое захватило власть
http://www.ccu.gov.ua/publikaciya/poryadok-dennyy-zasidan-ksu-na-2-5-lystopada-2020-r-proyekt