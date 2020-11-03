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Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, -

Более 150 народных депутатов поставили подписи под готовящимся заявлением Верховной Рады к судьям Конституционного суда освободить свои должности.

Об этом сообщила журналистам заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Уже больше 150 подписей. Я надеюсь, что будет однозначно… 226, и далее, конечно, конституционное большинство", - сказала Кравчук.

Она отметила, что в заявлении депутаты призывают 11 судьей КС, которые приняли решение об отмене декларирования, отмене уголовной ответственности за недекларирование и недостоверное декларирование, добровольно уйти в отставку, "учитывая, что доверие в обществе к ним сейчас практически нулевое".

Читайте также: "Слуги народа" собирают подписи под требованием к судьям КС уйти в отставку, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+16
А вот интересно... А чего это за отставку судей подписи собирают, а добровольного сложения мандатов 52 депутатов которые направили в КСУ изначальное обращение, с которого все собственно и началось, почему то не требуют? ))
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03.11.2020 13:08
+10
Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3974 Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4330
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03.11.2020 13:09
+8
Сцыкло 🤢🤡 хочет чужими руками совершить переворот
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03.11.2020 13:12
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Правила форума Совет форумчан
Ну больше не на собирают! 226 это их наркоманские грезы!
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03.11.2020 13:07 Ответить
А какая разница 150, 226 или 300? Это призыв уйти в отставку д̲о̲б̲р̲о̲в̲о̲л̲ь̲н̲о̲, а не поддержка Закона про увольнение судей КСУ.
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03.11.2020 13:12 Ответить
Сцыкло 🤢🤡 хочет чужими руками совершить переворот
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03.11.2020 13:12 Ответить
Як раз тут ні: за законом суддів не можна звільнити, вони або покидають крісло добровільно, або добувають строк. А таке думковиявлення як раз направлене на показати, що краще зваліть на запорєбрік. Щось тіпасреферендуму але внутрішно радного.
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03.11.2020 13:28 Ответить
требовать отставки законно назначеных судей?
давление на суд, .....статья Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4022

собирайте 150 лет на свою голову дальше
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03.11.2020 13:17 Ответить
Слиденко-ты?
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03.11.2020 13:21 Ответить
Ты пьяный,Афанасий?
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03.11.2020 13:51 Ответить
Підозра на цироз твоєї печінки. Побережи себе.
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03.11.2020 16:48 Ответить
Не знаю. А тобі ось-найкращі побажання👉🖕
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03.11.2020 23:47 Ответить
Ааа,то мова про тебе? Тобі ще побажати?
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04.11.2020 01:12 Ответить
Тынц.🖕
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04.11.2020 12:34 Ответить
Це не давління, це думкодемонстрація.
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03.11.2020 13:29 Ответить
Так я ж кажу, що це не тиск. Стібу русску чєлюсть. А чого тебе вспучило?
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03.11.2020 14:02 Ответить
Сьогодні - день тиші...

-Так-так, саме тиші, бо КСУ тихо і спокійно й далі творитиме розвал правового поля держави...

-А парламент і президент багатослівним потрясанням повітря... фактично дадуть згоду на продовження "тихого" розвалу правового поля України... тому самому складу КСУ!

А тепер пофілософствуємо на тему чи є СН - політичною партією взагалі , якщо...

-Ідеологічна платформа СН - за два її з'їзди так і лишається досі не визначеною!
-Тому й відсутній єдиний, спільний для всіх її членів світогляд, - для досягнення конкретних цілей та захисту спільних інтересів.
-Якщо не сформульовані такі підстави для партійця (для членства в партії) ті самі "конкретні цілі" та методи їх досягнення- то це "Фата моргана".
-НЕ визначені критерії та межі партійної дисципліни та межі демократичних засад її існування, прийняття рішень її членами котрі працюють парламенті.
-Критерії для оргвисновків (виключення з партії її окремих членів, їх груп чи цілих її оргструктур в випадку несумісності їх дій у відповідності з програмою, та статутом партії, не виконання рішень вищих керівних органів партії.

А тепер перейдемо до практики СН в парламенті ... стосовно конкретного питання - практичного вирішення проблем, породжених КСУ та методів їх нейтралізації

-Рішень з цієї архіважливої проблеми, які були б прийняті вищими керівними органами (З'їздом, Вищою Радою партії, її Головою) - немає. А як діяти депутатам СН в парламенті?

А хто як хоче, може, вміє... це ознака партії анархістського толку!

Наприклад:
-Президент вніс в парламент свій законопроект (хоча мав би реалізувати його положення через президентський Указ - хоча би по Голові КСУ, який призначений його ж Указом). І вирішити проблему може..
-Разумков свій, який не може вирішити жодних проблем, бо суперечить Конституції. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду - повний абсурд, якщо попередньо не ліквідувати саму інституцію КС. Проблеми НЕ вирішує.
-"Слуга народу" Качура: - "Я не голосуватиму за законопроєкт президента навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато депутатів вчинять так само" .Заява проблему НЕ вирішує.
-А сумнозвісний неуч, д.ю.н. професор , 1-й заст Голови ВРУ додумався до повного ідіотизму, сказавши: "Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності". Я йому відповів: "Ні, стефанчук. Це чек не за НЕзалежність держави, а за таких таким неграмотних і антиукраїнських довбаків в її керівництві, як ти! А сьогодні добавлю: " Чек повинні сплатити такі ж довбаки у керівництві держави, як ти. А якщо не вистачить мвайна, то сплатити власним життям" Бо безкарність, це єдине до чого прагнуть всі антидержавні, олігархічні кримінальні злочинці! Тому ні СН, ні ніби-то опозиційні ОПЗЖ, ні ЄС, ні фракція ЖЮЛЬКИ не бажають міняти криміналізований персональний склад КСУ

Резюме:

-Наукове - СН - за станом, за суттю, за методами діяльності - це партія анархічного толку.
-Простонародне- це не партія взагалі, а повний бардак (публічний дім) в якому все продається і все купляється, навіть будівля в якій вони "працюють" і сам держава, яка дозволилаіснування цього бардаку.
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03.11.2020 13:30 Ответить
А вот интересно... А чего это за отставку судей подписи собирают, а добровольного сложения мандатов 52 депутатов которые направили в КСУ изначальное обращение, с которого все собственно и началось, почему то не требуют? ))
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03.11.2020 13:08 Ответить
именно, - почему то виноват пистолет, а не тот кто нажимал крючок)
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03.11.2020 13:11 Ответить
Просто обращались в суд партнеры зеленского по коалиции.
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03.11.2020 13:17 Ответить
Ця криза штучна. Достатньо прийняти два коротенький Юліних законопроекта, як НАЗК і декларації знову запрацюють. Але Зєлє треба кишеньковий КС, бо цей зарубав його "ринок землі" для іноземців.
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03.11.2020 13:22 Ответить
Криза в тому, що закон не має зворотньої сили у разі погіршення, але має у разі покращення. Тобто вважай що, всі хто нарушив закон до рішення КСУ попали під амністію. Та навіть якщо прийняти новий закон з тими ж умовами, всіх по кому зараз закриють кримінальне провадження ти вже не притягнеш. Нових порушників, у подальшому , так... Старих, ні.
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03.11.2020 13:27 Ответить
Звісно це проблема. Але вона вирішується 300+1 за окрему ухвалу по збереженню всього масиву інформації НАЗК і всіх відкритих кримінальних проваджень такими, що мають силу. За таку ухвалу проголосують і Юля, і багато інших. От і подивимось тоді, хто чим дихає.
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03.11.2020 14:18 Ответить
Вони вже не мають силу. Оскільки норма закона ВЖЕ була визнана КСУ такою що протирічить нормам Конституції. Бумага звістно все витримає, можна проголосувати за те щоб розстріляти суддів на майдані Незалежності, але такий НПА (нормативно правовий акт) буде нікчемним. Тобто таким, вчинення якого не породжує передбачених законом правових наслідків у зв´язку із протиправністю або іншими недоліками юридичного характеру.
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03.11.2020 14:27 Ответить
Якщо конституційна більшість може змінювати конституційні норми, то і така окрема ухвала переважить це окреме рішення КС. А розгонювати КС - брутальне порушення Конституції. Навіть з точки зору доцільності - є гарантія, що Єрмак з Подолюком не оберуть нам новий склад КС, де буде всі 18 "тупіцьких"?
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03.11.2020 14:49 Ответить
В тому то і справа, що не переважить. У нас в законодавстві немає процедури скасування чи відміни рішення КСУ. Його трактування вважається останньою інстанцією. Все. Прийняли. Крапка. Можна змінити його повноваження, можна прийняти новий закон про корупцію, можна на законодавчому рівні змінити склад та порядок обиарння суддів в КСУ. Можна зробити ще безліч розумних чи дурних змін, але наразі немає такого закону, чи такої процедури щоб відмінити "саме ось це" рішення КСУ. Та передбачаючи запитання "а чи можна так змінити зараз законодавство, щоб відмінити саме це рішення, та притягнути корупціонерів, саме за ті діяння що булу фактично "амністовані" Тупицьким і Ко", відповідь "так, можна, але вам не сподобається результат". Чому не сподобається? Тому що для цього нужно прибрати з законодавста основоположний принцип, що карний закон не має зворотньої сили. На практиці це буде означати, що якщо через місяц - два ВРУ прийме закон, що вбивати комах це тяжкий злочин, нас усіх можна буде посадити за грати, хоча ми це робили ДО прийняття такого закону. Саме тому неможна убирати цей принцип із законодавста, не важливо яка злість підбурює суспільство. А щодо "розгонювати КС - брутальне порушення Конституції" тут я згоден.
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03.11.2020 15:06 Ответить
Тупіцького обрав Янек у 2013му. Пєця його залишив, а Зєля його зробив головою суду. То Які питання до саме Тупіцького? Ці троє не знали - хто воно таке?
Оновлювати КС треба, але в констутиційний спосіб. Нехай Зєля хочаб доукомплектує його нормальними суддями.
А скасований КС закон ніхто поновлювати не збирається. Достатньо визнати зібрані матеріали такими, що мають юридичну силу. Знаєте таке формулювання: поновлення слідчих дій обставинах, які щойно відкрились?
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03.11.2020 15:45 Ответить
Знаю. Ну і які обставини щойно відкрилися? А ви знаєте що в юриспруденції є таке поняття як факти які не потребують доказів? До них зокрема відносяться обставини, встановлені рішенням суду. Таким чином навіть доказувати нічого не треба. КСУ ВЖЕ ВСТАНОВИВ, що норма закону суперечить Конституції, а тому дії в яких вбачався склад правопорушення, не підлягають кримінальному переслідуванню. Я не знаю, як вам ще роз'яснити проблематику...
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03.11.2020 15:57 Ответить
Що ти Ваньок так тихенько, щось шепнув і мовчиш. Це не твій почерк. Твоя промова починається словами "дострокові, перевиюори Зелі на Юлб і Петя російський шпигун", а то так, якось непериконливо. Ти, Ваня, не біжи попереду паравоза, скинуть Шмигаля і Юлю поставлять премєром, бо у них більше нікого. А що стосується землі, то на мій погляд краще щоб нормальні іноземці взяли її в аренду і платили в бюджет, аніж наші "щирі" олігархи виснажують землю і ні копійки не платять в бюджет.
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03.11.2020 13:36 Ответить
Щоб на землі працювали фермери треба не душити малий і середній бізнес, а давати їм дихнути повітрям. Скільки Польща зробила за десять років для фермерів, то Україна робила тільки навпаки - душила, душила, душила... І це робилось зокрема за Янека, Пєці і зараз. Лише Юля призначила Кужель, яка і розробила спрощене податкове законодавство для малого і стереднього бізнесу. За короткий час малий бізнес розквітнув і економіка країни встрелила. Але люди обрали Янека і коротенький період розквіту України закінчивсь, ледве почавшись. Україна повернула в протилежний бік від свого щастя. Отака сумна історія
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03.11.2020 14:26 Ответить
Іван, спустись на Землю. Не лізь у такі складні речі, поміркуй на власному рівні.
- КСУ вчинив правильно чи ні?
- Те, що він зробив в інтересах України чи ні?
- Наш ворог радіє рішенню КСУ?
- То чому ж ці наволочі відразу узялись за "ринок землі" і "мовний Закон"?
Тому що їх відміна, це наступні кроки знищення України.
Час викидати із макітри популістичне, полурадянське лайно. І час вже робити висновки за що, та проти чого бореться твоя баба Юля.
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03.11.2020 14:43 Ответить
Тобто це Юля призначила Єрмака і Подалюка? Юля прогризла діру в бюджеті розміром з П'ятигірський Провал? Юля не фінансує програму ******** озброєнь?
Юлєфоби за десять останніх років довели Україну фактично до колапсу. Криза політична, економічна, соціальна, інфраструктурна, а тепер і конституційна. Юлєфоби! Вперед! Ще трохи і жопа буде всюди
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03.11.2020 15:04 Ответить
Ні, це зробив ти, коли проголосував за Зеленського. Нефіг ховатись під спідницею бабусі...
Юля популістка, популізм для України = смерть, от і все. Через твою Юлю, ми за 30 років пройшли відстань, яку мали пройти за перші 10 років...
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03.11.2020 15:07 Ответить
Зєлю привів Пєця разом з такими платними тролями, як ти. І Пєця нікуди не пішов, бо його ботоферма продовжує гадити Україні.
А Юля ще прийде. І Україна розквітне. Шкода, що втрачені можливості вже не поверниш.
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03.11.2020 15:36 Ответить
Іване, я був за Гриценко, а потім проти Зебіла.
Так, Юля ще може прийти, мені от тільки цікаво, хто через півроку стане твоєю новою Богінею? Яка популістична дупа?
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03.11.2020 15:41 Ответить
Поясни, чому за перші 7 місяців 2005го ріст економіки був не 1,5%, як за Гройсмана в рік, а на цілих 70%? Це були Юліни місяці. Це все сталось завдяки перекриттю корупційних схем, небаченому потоку інвестицій, але і економіка отримала потужний імпульс. Люди отримали заборгованість по зарплатні, втричі збільшились мінімальни пенсії, вдвічі зарплати бюджетнікам, небачена соціалка на дітей. І це все найнезаможніші громадяни, які понесли ці гроші не в Панамський офшор, витратили не на палац у Лондоні, круїзну, приватну яхту, а купили товари і послуги відчизняного виробника. Ось, секрет росту економіки. Американському уряду знані економісти під час кризи 2008го радили розкидати долари з геликоптерів, щоб запустити економіку. Уряд дослухавсь і розпочав ряд соціальних програм. Америка швидко здолала кризу. Ось такі "популісти"....
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03.11.2020 17:29 Ответить
Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3974 Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4330
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03.11.2020 13:09 Ответить
А такі і було.
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03.11.2020 13:31 Ответить
Ви не уявляєте на скільки ви праві...
В мене є знайомий з прокурорських, так ось він розповідає, що до них (за звичаєм) досі ходять люди із різними скаргами (чому за звичаєм, бо із 2012 вони втратили функцію загального нагляду і ніякі перевірки не проводять). Та коли вони людям пояснюють, що вам не до нас, вам у суд потрібно звернутись... люди це реально сприймають як якусь образу!
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03.11.2020 14:45 Ответить
Ворота в ад наконец то закроются. сколько упырей выпустил этот конвейер в последние годы

Компанию, организующую Высшую лигу КВН закроют из-за отсутствия прибыли.
"КВН-ВЛ" принадлежит "АМИК" - компании легендарного Александра Маслякова и его семьи. Они же владеют товарным знаком КВН и продают права на трансляцию на ТВ. Все эти годы "КВН-ВЛ" организовывала выступления Высшей лиги и зарабатывала с авторских отчислений от показов.
Высшую лигу ведёт сам Масляков, туда попадают команды, хорошо показавшие себя в Премьер-лиге (ведёт Масляков-младший). В марте 2020-го из-за короны показы по ТВ прервали - рейтинги юмористов падали и раньше (а фанаты жаловались на падающий уровень шоу), теперь стало совсем туго. Компания "АМИК" решила ликвидировать "КВН-ВЛ". При этом права на торговый знак у Маслякова есть, скорее всего, КВН переродится во что-то другое.
..
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03.11.2020 13:12 Ответить
в шапито 95, пилотный проэкт уже работает год и скоро появится на голубых экранах.
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03.11.2020 13:19 Ответить
А за відставку депутатів які приймають неконституційні закони , чим фактично руйнують правову систему України, чому не вимагають відставки?
За відставку Оманського петиція на сайті набрала понад 100тис. голосів за декілька днів поки її не видалили із сайту в порушення вимог закону, ніхто не виконав.
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03.11.2020 13:13 Ответить
Это точно
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03.11.2020 13:13 Ответить
Странно как-то: к мертведчуку и каломойше нет вопросов, ведь именно их шестерки бомбят позовами в КС.
Может это все одна махинация опэЗЕже с целью демонтировать правовой строй в стране и поставить ручных судей?
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03.11.2020 13:15 Ответить
Тупицький вам відповість так "Та Ви тільки можете в мене відсм...." Приятного вам щановні гандони ВР...)))
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03.11.2020 13:15 Ответить
Лохи зелёные,вас старая гвардия развела как котят... Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5142
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03.11.2020 13:15 Ответить
Зажопінська гвардія узяла їх статистами, а вони про то і не знають.
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03.11.2020 13:32 Ответить
Но дело в том,что "судей" КС так "замучала совесть" за содеянное,что им просто насрать на эти подписи.
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03.11.2020 13:18 Ответить
А треба зібрати 300+1 голос, щоб подолати Конституцію. Інакше це буде злочин.
Цікаво, скільки коштує один голос. ТНК вигідно за кожен голос заплатити мільони доларів. Коли вони отримають українську землю, то вони своє візьмуть назад в сотні разів більше.
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03.11.2020 13:19 Ответить
"Горіла сосна, палала, клоуна донька плакала". Бумеранг тільки почав повертатися до ЗЕлених ублюдків

В одному з українських видань, з´явилася стаття про те, що доньку учасника «Кварталу 95», Євгена Кошового, ображають однокласники. Нібито діти називають доньку Кошового «донькою КЛОУНА».
Волонтерка Наталя Юсупова дуже гостро прокоментувала цю статтю:
«Я сказала, що тато дівчинки принижує Україну і українців, - це що, неправда?
А скажіть - хіба дітям Віталія Кличка приємно, що їх батька, всесвітньо відомого спортсмена, в рідній країні, кварталец Кошовий постійно зображує обмеженим дебілом ??
Може, у Кошового заслуг більше, ніж у Кличка? Може, це Кошовий прославив Україну на весь світ, як великий спортсмен ??
А дітям або батькам людей, яких вбивали на Майдані приємно, коли над ними знущався Квартал?

Зібрали вже понад 150 підписів під вимогою відставки суддів КС, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8789

А коли Кошовий стояв на стадіоні поруч з ветеранами війни та вдовами в футболці "*****" - це теж норм?

Зібрали вже понад 150 підписів під вимогою відставки суддів КС, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8048

А як знущалися над українцями-заробітчанами, які пашуть день і ніч на будівництвах, щоб свої сім'ї прогодувати.
За все в житті треба відповідати.
Коли ви ображаєте народ, який бореться і проливає кров, то не чекайте, що всі вас будуть любити і поважати. Ви самі винні, що над Вашими дітьми знущаються»

Зібрали вже понад 150 підписів під вимогою відставки суддів КС, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8880
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03.11.2020 13:22 Ответить
Спочатку ти ходиш в кєпці з написом "*****!", кривляєшся "та шо тут думать?" і з ідіотським виразом обличчя підтримуєш на стадіоні знущання коміка над державником - а трохи згодом з'являються душераздірающіє статті про булінг твоєї дитини через те, що "мой папа клоун".
Ви приклали руку до оскотинювання населення своїм ідіотським йумором, піснями про "горіла хата" та іншою пошлятиною - от і отримуєте результати своєї роботи.
Тож не очікуйте на співчуття населення - ви самі виховували його байдужість та вбивали його гідність - так працює давній закон про яму для інших.
"Слуґі" та підслужники затаврували себе назавжди, і це - справедливо.
Валерій Прозапас
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03.11.2020 13:23 Ответить
Приходить Лєнка Зеленська в РАГС і каже:
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
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03.11.2020 15:02 Ответить
беня решил и кс забрать. легче приват будет вернуть
Зеленые сколько человек проголосовало за вас в Киеве? Тысяч 80? А было в 2019, 376 тысяч. Вы меньшинство которое захватило власть
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03.11.2020 13:22 Ответить
Вове сказали что он Суперзвезда и надо жечь и Вова жжёт.....
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03.11.2020 14:07 Ответить
До спины. Могут ещё собрать подписи на увеличение роста для зелебобика. Зібрали вже понад 150 підписів під вимогою відставки суддів КС, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4350
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03.11.2020 13:22 Ответить
Кстати если кому то кажется что КСУ выдохся, то нет )) эт тока разогрев )) к примеру сегодня в распорядке дня рассмотрение вопроса о конституционности решений по Привату, спецконфискации и языку. И кстати тот же вопрос по языку поднят на основании обращения 142 депутатов. Тоже потом вся Рада будет подписи собирать и быть как бы не причем?
http://www.ccu.gov.ua/publikaciya/poryadok-dennyy-zasidan-ksu-na-2-5-lystopada-2020-r-proyekt
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03.11.2020 13:23 Ответить
Зеленський ...Вовочка озирнися ....он отой на букву П...вже підкрався а ти і не замітив...Ще трошки залишилось ще пару раз лохами себе виставити того і дивисьВам щось в Ж втавлять...ото буде вам номер не те що гра на піаніно
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03.11.2020 13:24 Ответить
А, что, Порох уже против увольнения этих тварей в мантиях...!?!? Вот это поворот...
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03.11.2020 13:28 Ответить
А він і був проти бо більша частина тих покидьків його прихильники.
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03.11.2020 13:58 Ответить
Договариваться, если есть необходимость, нужно. Понятно, что Зеленский и Порошенко ненавидят друг друга, но помимо личных интересов, есть еще и национальные. Судебную систему в целом нужно перезагружать, давно нужно было перезагрузить. То что есть, это наследие Вышинского. Если кто-то рявкнет, что я бот, на всякий случай, я голосовал за Порошенка в прошлом году, как за меньшее зло, а в этом году в Киевраду голосовал за "Европейскую солидарность".
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03.11.2020 13:35 Ответить
Пусть попробуют себе соли на сыпать на тот орган которым их хозяин на пианине играет. От мертвого осла вам уши, а не КСУ.
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03.11.2020 13:56 Ответить
Если этого "наймиты" желают,то я -против.Придут еще похлеще, "квартальные"-у этих аппетиты будут в разы больше.
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03.11.2020 14:04 Ответить
Нужен утилизатор
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03.11.2020 14:24 Ответить
собирают и правильно делают.
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03.11.2020 18:20 Ответить
 
 