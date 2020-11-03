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Новости Экономика
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кредит (2344) Мотор_Січ (122)

Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг

Правительство Дениса Шмыгаля "клянчит мелочь" в кредит у западных партнеров, хотя имеет возможность зарабатывать миллиарды на сотрудничестве с Китаем. Для этого нужно всего лишь урегулировать конфликт с китайскими инвесторами "Мотор Сич", которые вложили в украинское предприятие около миллиарда долларов и готовы обеспечить компанию заказами в Поднебесной.

Об этом заявил известный экономический эксперт Александр Гончаров, директор Института развития экономики Украины. Так он прокомментировал просьбу украинского правительства к Европейскому инвестиционному банку о предоставлении Украине 25 млн евро на помощь малым и средним предприятиям. Соответствующее обращение за подписью министра финансов Сергея Марченко одобрено на заседании правительства, передают Українські новини.

"С КНР наши власти побили горшки по всем направлениям сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов, - отмечает Александр Гончаров. - Дошло до того, что Китай уже намерен с помощью международного арбитража взыскать с Украины 3,5 млрд долл. США из-за ПАО "Мотор Сич" (дедлайн до 10 ноября этого 2020 года)".

Но вместо того, чтобы разблокировать инвестиционную сделку, сулящую Украине огромную прибыль и потенциальное доминирование на рынке авиационных двигателей КНР, украинское правительство выпрашивает кредитные копейки у европейских партнеров.

"Деньги надо зарабатывать там, где их много, -апоминает Гончаров. - Однако украинская власть постоянно сходит с шоссе, чтобы собирать небольшие грибы в свои личные корзинки, и не торопится в грибные места. Судите сами, вот статистика по объемам денежной массы в странах мира: 1. Китай - $25 трлн; 2. США - $14 трлн; 3. Германия - $3,3 трлн", - указывает экономист перспективные направления для сотрудничества.

Также Гончаров отметил, что привлечение в украинскую оборонку и авиационное двигателестроение партнера в лице Турции, Украина снова умышленно создает потенциальный конфликт, теперь с ЕС.

"Ну а зачем надо было торопиться заключать Украине договорные отношения с Турцией как стратегическим партнером? Это что, в пику Германии и Франции? Особенно в контексте последних трагических событий, тем более - в Берлине осудили нападки Эрдогана на Макрона", - анализирует экономист неуклюжую внешнюю политику украинского правительства, и отмечает, что США Украина вряд ли может рассматривать как надежного и понятного партнера - у них "все слишком запутанно и неопределенно".

"И что в итоге имеем? Кабмин Шмыгаля на заседании принял очередное решение обратиться в Европейский инвестиционный банк с просьбой получить кредит в размере 25 млн евро для помощи малым и средним предприятиям в борьбе с COVID-19. Теперь это уже норма, клянчить мелочь?", - возмущается эксперт.

Как сообщалось ранее, украинское правительство попало в ряд серьезных скандалов в вопросе военного сотрудничества с Турцией. В делегацию для визита и переговоров в Анкаре включили экс-владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева: он продал контрольный пакет акций более четырех лет тому назад группе китайских инвесторов, а эксперты называют его в нынешнем статусе "лыжным инструктором", не имеющим отношения к предприятию. Это означает, что украинские власти делают турецкой стороне предложения и дают гарантии, которых не смогут выполнить.

Другой скандал - предложение вице-премьера Олега Уруского туркам о покупке 50% акций "Мотор Сич". Но ведь контрольный пакет уже много лет контролируют компании из КНР, которым Украина искусственно блокирует доступ к управлению предприятием. Это вызвало громкий скандал - как писали зарубежные СМИ, украинский вице-премьер пытается подсунуть туркам украденное у китайцев предприятие.

Тем временем в сентябре 2020 года китайские инвесторы уведомили Министерство юстиции Украины о возможности подачи иска в международные арбитражные инстанции о взыскании с Украины 3,5 млрд долларов убытков, нанесенных блокированием законных деловых сделок между частными хозяйствующими субъектами Украины и Китая.
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Топ комментарии
+7
Де цей "експерт" зберігає таку купу юанів?!
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03.11.2020 13:18
+6
Кожне лайно з новоспеченних "експертів" має бути директором якогось інституту НіПроЩо , то вже як у олігархів - канали .
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03.11.2020 13:21
+5
"эксперд" с волжским акцентом очень хочет, что бы "Мотор Січ" порезали на металлолом.
Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь, - эксперт - Цензор.НЕТ 8574
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03.11.2020 13:19
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Де цей "експерт" зберігає таку купу юанів?!
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03.11.2020 13:18 Ответить
"эксперд" с волжским акцентом очень хочет, что бы "Мотор Січ" порезали на металлолом.
Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь, - эксперт - Цензор.НЕТ 8574
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03.11.2020 13:19 Ответить
Эксперт. Эксперт. Ярославский эксперт
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03.11.2020 13:19 Ответить
Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь, - эксперт - Цензор.НЕТ 2831 Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь, - эксперт - Цензор.НЕТ 6467
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03.11.2020 13:20 Ответить
турецкий мелкий бизнес кошмарят по всей украине.добром это не кончится.эрдоган мужик строгий.
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03.11.2020 13:21 Ответить
Кожне лайно з новоспеченних "експертів" має бути директором якогось інституту НіПроЩо , то вже як у олігархів - канали .
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03.11.2020 13:21 Ответить
Украине нужно ,,урегулировать ,, судебную ветвь власти , иначе инвесторы с деньгами будут шарахаться от нас как от прокаженных . И никакие заказные статьи за китайские деньги о небывалых прибылях от продажи Мотор Сичи китайцам ничего не решат .
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03.11.2020 13:22 Ответить
"эксперд" предлагает продать китайским "Рогам и копытам" стратегически важное предприятие и лишиться не только прибыли за те же МС-400, но лишиться всех технологий в пользу поднебесной. В Китае империи Цинь таких "экспертов" казнили бамбуком. Ростки бамбука заточивались ножом, над ними подвешивали "эксперда" и бамбук прорастал через "эксперда", - несите нового=)
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03.11.2020 13:24 Ответить
Хитрожопые китайцы "сравнительно законно" "вложили" ярд в Богуслаева, а теперь вертятся и не знают, как пропетлять. Шиш!
А насчёт, турок, так немцы и французики в случае обострения будут беспокоиться за нас и причитать с каких-то там трибун, пока турки реально будут помогать.
Это что, проплаченный казачок?
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03.11.2020 13:26 Ответить
и много тебе турки помогли?
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03.11.2020 13:56 Ответить
Гончаренко, я не эксперт, но даже я знаю, что в ситуации с "Мотор сiч", Украина не игрок. Там был выгодный контракт, с китайцами, но США запретили его осуществление. "Мотор сiч" осталось порезать и продать. Буслаев уже в Воронеже, ведущие спецы, там же и в Китае.
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03.11.2020 13:27 Ответить
расскажу "моторовцам" пусть поржут
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03.11.2020 13:42 Ответить
Можно уже сейчас на мотор сичи

выпускать двигатели для

турецких беспилотников
БПЛА Bayraktar TB2

типа .
Китай клепает их вовсю и продает на Алибабе , но к а ч е с т во..
Украина поставит в Турцию двигателей для дронов-истребителей на $600 млн
Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь, - эксперт - Цензор.НЕТ 7953
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03.11.2020 13:30 Ответить
Большая часть "Мотор сiч" продана КНР, и выпускать там Украина, ничего не имеет права. Да и не может, коллектива уже нет.
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03.11.2020 13:50 Ответить
смойся поребрик
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03.11.2020 13:43 Ответить
А как Сич будет зарабатывать если Авакян покупает на миллиард вертолеты за кордоном а не в Запорожье?
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03.11.2020 13:34 Ответить
А как Украина будет покупать у богуслаева если его выворачивает от одного слова Украина. Он наизнанку вывернется, но сделает так, чтобы Украина в проигрыше была.
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03.11.2020 13:45 Ответить
В общем то согласен, он ватник, но если бы ему дали заказы он бы гимн УПА заспивал на Красной площади, бизнесмены они такие.
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03.11.2020 22:48 Ответить
Есть решение вопроса, нужно реорганизовать Мотор Сич, и Ивченко прогресс в одну компанию с подовляющим кол- вот акций в сторону Прогресса, и по закону вопрос решается и остаётся в собственности, и новое предприятие МоторСич-Ивченко Прогресс выпускает двигатели или продажу признать не законной в суде только с толковыми юристами например американскими, и всё решается, только решать ни кто не хочетВот бл.!!!!
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03.11.2020 13:58 Ответить
Цей "експерт" нам розказує про Ван Цзіня, який викупив половину акцій ,чия корпорація зараз в передбанкротному стані ?(І за яким стоять кацапи).
Китайський "інвестор" з таким собі Сурковим...
Україні потрібно врегулювати ситуацію навколо "Мотор Січ" і заробляти гроші, а не клянчити кредитний дріб'язок, - експерт - Цензор.НЕТ 2132

"Прибутки" китайського "інвестора".
Україні потрібно врегулювати ситуацію навколо "Мотор Січ" і заробляти гроші, а не клянчити кредитний дріб'язок, - експерт - Цензор.НЕТ 2892
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03.11.2020 15:20 Ответить
Да! Давайте сотрудничать с китаем, с рашкой, с северной кореей. С нормальными странами сотрудничать у зебанды нет ни малейшего желания. И иксперды у них свои, такие же твари продажные.
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03.11.2020 15:48 Ответить
Ы цу мо
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03.11.2020 20:33 Ответить
 
 