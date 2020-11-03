Зеленский, как и Путин, хочет единолично увольнять судей КС, это приближение Украины к диктатуре, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Европейская Солидарность" не допустит прохождения через парламент узурпаторского законопроекта Зеленского.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
Порошенко отметил, что не приветствует решение КС об отмене электронных деклараций и напомнил, что благодаря его команде была запущена наиболее жесткая система электронного декларирования с уголовной ответственностью за его нарушение.
"Вчера депутаты "Европейской Солидарности" подписали законопроект, которым предусматривается полный возврат к электронным декларациям", - отметил лидер политсилы.
"Вчера Зеленский пытался напугать Верховную Раду и украинское общество. Это очень плохо, когда Зеленский хочет быть страшным и кого-то напугать. Я ему говорил еще год назад и могу повторить - вас никто не боится, вы наоборот становитесь очень смешным. Плохо, когда президент выглядит страшно, но еще хуже, когда над ним смеются. Остановитесь. Я еще раз напоминаю свое предложение, когда я настойчиво советовал - соберите руководителей фракций Верховной Рады, и мы вместе готовы искать выход из конституционного кризиса, в который вы затянули страну", - подчеркнул Порошенко.
Порошенко отметил, что Зеленский, который окружил себя людьми из команды Януковича, хочет перенять опыт путинского режима: "За последнюю неделю Госдума Российской Федерации внесла изменения в законодательство РФ, которым предусмотрела права президента страны-агрессора России Путина единолично увольнять судей Конституционного Суда. Очень понравилась эта идея Зеленскому, и он хотел продавить ее через Верховную Раду".
По словам пятого президента, "Зеленский пытается воспользоваться этой возможностью для того, чтобы приблизить страну к диктатуре".
"Зеленский абсолютно незаконным, неконституционным способом, вопреки Конституции, где обязанности Президента четко определены в 106 статье, а элементы защиты Конституции и Конституционного Суда тоже четко отражены в Конституции, пытается штурмом взять Конституционный Суд. Для того, чтобы по советам Портнова, Татарова, Смирнова - всех приспешников Януковича - сформировать лояльный к себе Конституционный Суд, который будет делать так же, как это делал во времена Януковича-Портнова в 2010 году, то есть одобрять узурпацию", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".
"Вам недостаточно, что большой друг Украины, руководитель Венецианской комиссии Букиккио, и руководство GRECO - органа Совета Европы по антикоррупционному мониторингу - обратились к вам с просьбой остановиться. Вы этого не слышите. Позицию Венецианской комиссии очень легко получить, я это делал много раз. Обращаетесь в Венецианскую комиссию, даете время на изучение проектов законодательства. Собирается сессия Венецианской комиссии, получаете предложения, потому что это совещательный орган Совета Европы. И если Украина считает себя европейской страной, мы это точно сможем сделать, и имплементируем это в украинское законодательство. Я могу отметить, что все важные законопроекты о антикоррупционном законодательстве прошли экспертизу Венецианской комиссии, получили поддержку наших международных партнеров и поэтому они так важны", - добавил Порошенко.
Пятый президент уверен, что Рада проголосует законопроект, который вчера подписали представители "Европейской Солидарности", возвращающий электронное декларирование и уголовную ответственность за его нарушение.
"Оставьте уже в покое Конституцию. И не надо пугать Украину и украинцев досрочными парламентскими выборами, вы, господин Зеленский, на них проиграете, потому что вы потеряли доверие людей", - резюмировал Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Если судить по действиям:
- КС принял не устраивающее общество решение.
- Европейская Солидарность начала поднимать народный бунт.
- Клоун струхнул, и издал указ, под давлением протестующих.
Пока что никаких бунтов не наблюдается. Только перетягивание каната между Банковой и КС.
Вот только президентская булава Порохатому Шоколатье, к неописуемому огорчению всех любителей сосательных леденцов "Рошен", пока-что не светит.
Яценюк ещё тивожыт?
Пора, пора уже к теме жопы переходить, а там и гавно не за горами!
Так сам зраднк!
Не даст в обиду судей, которых сам же и назначал!
А вот за продажу земель Украины не в падло было голосовать совместно с Зеленским!
- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)
- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)
- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)
- Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)
- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)
- Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).
- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
- Сас Сергей (Связи: партия "Батькивщина")
- Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)
- Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность) Источник: https://censor.net/ru/n3227909
Так понятно или нужны дальнейшие объяснения?
И если нет, то для начала неплохо было бы извиниться за своего любимого зелупенфюрера, который проталкивал этот мессидж в предвыборной гонке.
А то получается, что за кое-кем должок, но он продолжает пытаться взять в долг.
Независимо от того, что там вытворил некий тупицкий.
Это не заслуга зеленского. Дела зеленского говорят о другом, о многом, это своеобразная лакмусовая бумажка - сдача ключевого свидетеля по MH17 перед судом в гааге, например. Или мутное дело с вагнеровцами, которое упорно замалчивается на самом высоком уровне. Были бы чисты - не скрывали бы.
А так - очень уж похоже на классическую еврейскую хуцпу - попробовали внаглую - не получилось - теперь валят на крайнего. И проблема не в хуцпе, а в существовании легковерных украинцев (читай - зелебобиков, которым так легко насрать в мозг, потому что там в черепной коробке пусто).
Зато мне абсолютно понятно, почему Порошенко встал на защиту интересов коррупционеров.