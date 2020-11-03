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Зеленский, как и Путин, хочет единолично увольнять судей КС, это приближение Украины к диктатуре, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский, как и Путин, хочет единолично увольнять судей КС, это приближение Украины к диктатуре, - Порошенко

"Европейская Солидарность" не допустит прохождения через парламент узурпаторского законопроекта Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что не приветствует решение КС об отмене электронных деклараций и напомнил, что благодаря его команде была запущена наиболее жесткая система электронного декларирования с уголовной ответственностью за его нарушение.

"Вчера депутаты "Европейской Солидарности" подписали законопроект, которым предусматривается полный возврат к электронным декларациям", - отметил лидер политсилы.

"Вчера Зеленский пытался напугать Верховную Раду и украинское общество. Это очень плохо, когда Зеленский хочет быть страшным и кого-то напугать. Я ему говорил еще год назад и могу повторить - вас никто не боится, вы наоборот становитесь очень смешным. Плохо, когда президент выглядит страшно, но еще хуже, когда над ним смеются. Остановитесь. Я еще раз напоминаю свое предложение, когда я настойчиво советовал - соберите руководителей фракций Верховной Рады, и мы вместе готовы искать выход из конституционного кризиса, в который вы затянули страну", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что Зеленский, который окружил себя людьми из команды Януковича, хочет перенять опыт путинского режима: "За последнюю неделю Госдума Российской Федерации внесла изменения в законодательство РФ, которым предусмотрела права президента страны-агрессора России Путина единолично увольнять судей Конституционного Суда. Очень понравилась эта идея Зеленскому, и он хотел продавить ее через Верховную Раду".

Читайте: Зеленский несет персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры, - Порошенко

По словам пятого президента, "Зеленский пытается воспользоваться этой возможностью для того, чтобы приблизить страну к диктатуре".

"Зеленский абсолютно незаконным, неконституционным способом, вопреки Конституции, где обязанности Президента четко определены в 106 статье, а элементы защиты Конституции и Конституционного Суда тоже четко отражены в Конституции, пытается штурмом взять Конституционный Суд. Для того, чтобы по советам Портнова, Татарова, Смирнова - всех приспешников Януковича - сформировать лояльный к себе Конституционный Суд, который будет делать так же, как это делал во времена Януковича-Портнова в 2010 году, то есть одобрять узурпацию", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

"Вам недостаточно, что большой друг Украины, руководитель Венецианской комиссии Букиккио, и руководство GRECO - органа Совета Европы по антикоррупционному мониторингу - обратились к вам с просьбой остановиться. Вы этого не слышите. Позицию Венецианской комиссии очень легко получить, я это делал много раз. Обращаетесь в Венецианскую комиссию, даете время на изучение проектов законодательства. Собирается сессия Венецианской комиссии, получаете предложения, потому что это совещательный орган Совета Европы. И если Украина считает себя европейской страной, мы это точно сможем сделать, и имплементируем это в украинское законодательство. Я могу отметить, что все важные законопроекты о антикоррупционном законодательстве прошли экспертизу Венецианской комиссии, получили поддержку наших международных партнеров и поэтому они так важны", - добавил Порошенко.

Пятый президент уверен, что Рада проголосует законопроект, который вчера подписали представители "Европейской Солидарности", возвращающий электронное декларирование и уголовную ответственность за его нарушение.

"Оставьте уже в покое Конституцию. И не надо пугать Украину и украинцев досрочными парламентскими выборами, вы, господин Зеленский, на них проиграете, потому что вы потеряли доверие людей", - резюмировал Порошенко.

Также читайте: Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР за ложь

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
Зеленский, как и Путин, хочет единолично увольнять судей КС, это приближение Украины к диктатуре, - Порошенко - Цензор.НЕТ 694
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03.11.2020 13:27
+31
Клятый Порошенко опять катит бочку на Бубачьку Зеленский, как и Путин, хочет единолично увольнять судей КС, это приближение Украины к диктатуре, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9756
Зеленский, как и Путин, хочет единолично увольнять судей КС, это приближение Украины к диктатуре, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7856
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03.11.2020 13:27
+27
Зеленский, как и Путин, хочет единолично увольнять судей КС, это приближение Украины к диктатуре, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9233
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03.11.2020 13:30
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Страница 2 из 2
Если верить всему сказанному (и не только Порошенко), себя не уважать.
Если судить по действиям:
- КС принял не устраивающее общество решение.
- Европейская Солидарность начала поднимать народный бунт.
- Клоун струхнул, и издал указ, под давлением протестующих.
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03.11.2020 14:35 Ответить
КС существует не для принятия "устраивающих общество решений", а для установления конституционности существующего законодательства, а также решений законодательной и исполнительной власти.
Пока что никаких бунтов не наблюдается. Только перетягивание каната между Банковой и КС.
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03.11.2020 15:05 Ответить
Насчёт "хочет" кто-кто, а Порохатый Барыга спит и видит, жаждет, вожделеет и любострастно желает возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя "Бриони" своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только президентская булава Порохатому Шоколатье, к неописуемому огорчению всех любителей сосательных леденцов "Рошен", пока-что не светит.
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03.11.2020 14:27 Ответить
Похоже, что провокацию с отменой деклараций сделали намеренно, чтобы поставить КС под контроль. Единственный путь решения - обновление законов Радой.
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03.11.2020 14:30 Ответить
Шо то не стыковочка.Первым начал воду мутить КС,когда удовлетворил иск зажопников,отменив декларирование,хотя не имел такого морального права выносить такой вердикт без мнения Президента и Рады.Рада давала добро на Закон о декларациях, ей его и отменять,если посчитает нужным и будут голоса.КС же спорол отсебятину и дурость несусветную лишённую всякого смысла,зарядив Украине под дых,сбив ритм и дыхание без особого основания. Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6364
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03.11.2020 14:32 Ответить
Якусь хуцпу задумали.
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03.11.2020 19:23 Ответить
"Каждый судит о других в меру своей собственной падлючести" === А кто у нас чаще других варнякает о диктатуре и узурпации власти? Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8695
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03.11.2020 15:07 Ответить
И только лучезарный светоч демократии, хранящийся под толстым слоем нафталина в шкафу для "отставной козы барабанщиков"©, великий Пётр Алексеевич Порошенко спасёт Украину от диктатуры! Только он и спасёт. От диктатуры. Даже сидя в шкафу из-под нафталина спасёт. Никто не спасёт, а он спасёт. Из шкафа спасёт! От прямо из шкафа возьмёт и спасёт. А больше ж некому. Кто ж как не он спасёт? Причём, от диктатуры, но из шкафа, а спасёт!
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03.11.2020 15:08 Ответить
Привет, махнарылый!
Яценюк ещё тивожыт?
Пора, пора уже к теме жопы переходить, а там и гавно не за горами!
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03.11.2020 16:52 Ответить
Хо потужніше всіх волає "зрада"??
Так сам зраднк!
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03.11.2020 15:17 Ответить
Порошенко поддерживает КС получается.
Не даст в обиду судей, которых сам же и назначал! Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9642
А вот за продажу земель Украины не в падло было голосовать совместно с Зеленским!
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03.11.2020 15:23 Ответить
тупицкий - человек зеленского, не тупи.
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03.11.2020 15:42 Ответить
Яке має відношення, і пан Порошенко, і пан Зеленський до КС суду, Вони за Конституцією є найвищі посадові особи виконавчої влади,тож який ідіот їм дозволив право призначати свою квоту в КС? Тобто, вони отримали право призначати свої креатури в іншу - судову гілку влади, яка повинна бути незележна від виконавчої і законодавчої гілок. Тобто, олігархат зробив щоб не громадяни вибирали цих суддів, за поданням Вищої ради юститції , а їх вибирають топові казнокради, і щось тут в Україні хочуть побороти ? Ви вже задовбали пани бобри своїм фарисейством. От коли президент не буде мати повноважень виконавчої влади, а буде гарант конституції, от тоді він і повинен отримати таку квоту.
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03.11.2020 15:34 Ответить
Судьи КС, которые узаконили коррупцию и отвернули Мир от Украины:
- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)
- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)
- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)
- Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)
- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)
- Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).
- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
- Сас Сергей (Связи: партия "Батькивщина")
- Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)
- Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность) Источник: https://censor.net/ru/n3227909
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03.11.2020 15:38 Ответить
вот эти вот "связи" неплохо было бы подкрепить фактами. "Ссал рядом в туалете верховной рады" - это такая себе связь.
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03.11.2020 15:44 Ответить
Какие именно доказательства убедят такого оппонента-интеллектуала?
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03.11.2020 15:47 Ответить
Говорят, что в Москве Порошенко лично доил кур в бункере Путина!
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03.11.2020 16:54 Ответить
Еще один пукнул что то "умное". Какие вам доказательства нужны, сформулировать можете?
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03.11.2020 17:24 Ответить
Ты, Сержик, настолько глуп? Тогда поясняю - есть такая фраза про "говорят" - "говорят в Москве кур доят!" Так вменяемые говорят по поводу "А вот Вася сказал, что Петя.....". Или по поводу ". Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне".
Так понятно или нужны дальнейшие объяснения?
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03.11.2020 18:42 Ответить
скажи, порошенко убивал своего брата? Да-нет? Были доказательства?
И если нет, то для начала неплохо было бы извиниться за своего любимого зелупенфюрера, который проталкивал этот мессидж в предвыборной гонке.
А то получается, что за кое-кем должок, но он продолжает пытаться взять в долг.
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04.11.2020 14:53 Ответить
а теперь по сути. Порох высказал предположение, что зеленский спит и видит, как переназначать судей по своему желанию. И? И таки да, это правда - зеленский планомерно узурпирует власть.
Независимо от того, что там вытворил некий тупицкий.
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03.11.2020 15:46 Ответить
А то, что Украина получит существенный удар и потеряет помощь Запада, твой Порох не заметил?
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03.11.2020 15:48 Ответить
Она её уже полтора года теряет. Благодаря Зеленскому.
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03.11.2020 16:14 Ответить
Пролет натовских самолетов Киевом - это потеря? Или о чем ты?
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03.11.2020 17:25 Ответить
я бы сказал, что зеленский постоянно вбрасывает мысль что ЕС украине не нужен, можно дружить с россией и прочие мерзкие лозунги - поэтому запад полетал своими натовскими самолетами над киевом, чтобы такие как ты не поддавались этим поганым мыслишкам клована.
Это не заслуга зеленского. Дела зеленского говорят о другом, о многом, это своеобразная лакмусовая бумажка - сдача ключевого свидетеля по MH17 перед судом в гааге, например. Или мутное дело с вагнеровцами, которое упорно замалчивается на самом высоком уровне. Были бы чисты - не скрывали бы.
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04.11.2020 14:44 Ответить
если бы у твоего зеленского были яйца, медведчук с коломойским не подавали бы подобных исков в КС, и проблемы бы не было от слова "совсем".
А так - очень уж похоже на классическую еврейскую хуцпу - попробовали внаглую - не получилось - теперь валят на крайнего. И проблема не в хуцпе, а в существовании легковерных украинцев (читай - зелебобиков, которым так легко насрать в мозг, потому что там в черепной коробке пусто).
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04.11.2020 14:47 Ответить
Хотелось бы понять механизм захвата и узурпирования власти Зеленским по мнению Порошенко.
Зато мне абсолютно понятно, почему Порошенко встал на защиту интересов коррупционеров.
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03.11.2020 17:37 Ответить
Судебная ветвь власти независима от остальных.
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03.11.2020 17:54 Ответить
Пояснюю Іванову. Розганають КС, і зеленський формує новий - 6 від себе, 6 від Ради, тобто враховуючи монобільшість, теж від себе. Всього 12 з 18 - тобто монобільшість і в КС. Отакий примітивний механізм узурпації влади, точніше ОСТАТОЧНОЇ узурпації влади забандою.
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03.11.2020 18:58 Ответить
если ты чего-то не понимаешь, это лично твоя проблема, и никто ее кроме тебя не решит. Особенно если становиться в позу "а докажите мне", имея какие-то предубеждения.
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04.11.2020 14:49 Ответить
Порошенко - лицемірний покидьок. Сам хотів все контролювати, тому й КС у нас такий. Боровся з Громадською радою доброчесності, щоб протягнути потрібних людей у всі суди. Олігарх - ворог демократичної України.
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03.11.2020 17:49 Ответить
Гризуться між собою маланці, а в українців чуби тріщать.
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03.11.2020 21:36 Ответить
"Астанавитесь" - Ростов ждёт тебя Барыга.
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03.11.2020 22:59 Ответить
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