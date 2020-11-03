Зеленский, как и Путин, хочет единолично увольнять судей КС, это приближение Украины к диктатуре, - Порошенко

"Европейская Солидарность" не допустит прохождения через парламент узурпаторского законопроекта Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что не приветствует решение КС об отмене электронных деклараций и напомнил, что благодаря его команде была запущена наиболее жесткая система электронного декларирования с уголовной ответственностью за его нарушение.

"Вчера депутаты "Европейской Солидарности" подписали законопроект, которым предусматривается полный возврат к электронным декларациям", - отметил лидер политсилы.

"Вчера Зеленский пытался напугать Верховную Раду и украинское общество. Это очень плохо, когда Зеленский хочет быть страшным и кого-то напугать. Я ему говорил еще год назад и могу повторить - вас никто не боится, вы наоборот становитесь очень смешным. Плохо, когда президент выглядит страшно, но еще хуже, когда над ним смеются. Остановитесь. Я еще раз напоминаю свое предложение, когда я настойчиво советовал - соберите руководителей фракций Верховной Рады, и мы вместе готовы искать выход из конституционного кризиса, в который вы затянули страну", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что Зеленский, который окружил себя людьми из команды Януковича, хочет перенять опыт путинского режима: "За последнюю неделю Госдума Российской Федерации внесла изменения в законодательство РФ, которым предусмотрела права президента страны-агрессора России Путина единолично увольнять судей Конституционного Суда. Очень понравилась эта идея Зеленскому, и он хотел продавить ее через Верховную Раду".

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По словам пятого президента, "Зеленский пытается воспользоваться этой возможностью для того, чтобы приблизить страну к диктатуре".

"Зеленский абсолютно незаконным, неконституционным способом, вопреки Конституции, где обязанности Президента четко определены в 106 статье, а элементы защиты Конституции и Конституционного Суда тоже четко отражены в Конституции, пытается штурмом взять Конституционный Суд. Для того, чтобы по советам Портнова, Татарова, Смирнова - всех приспешников Януковича - сформировать лояльный к себе Конституционный Суд, который будет делать так же, как это делал во времена Януковича-Портнова в 2010 году, то есть одобрять узурпацию", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

"Вам недостаточно, что большой друг Украины, руководитель Венецианской комиссии Букиккио, и руководство GRECO - органа Совета Европы по антикоррупционному мониторингу - обратились к вам с просьбой остановиться. Вы этого не слышите. Позицию Венецианской комиссии очень легко получить, я это делал много раз. Обращаетесь в Венецианскую комиссию, даете время на изучение проектов законодательства. Собирается сессия Венецианской комиссии, получаете предложения, потому что это совещательный орган Совета Европы. И если Украина считает себя европейской страной, мы это точно сможем сделать, и имплементируем это в украинское законодательство. Я могу отметить, что все важные законопроекты о антикоррупционном законодательстве прошли экспертизу Венецианской комиссии, получили поддержку наших международных партнеров и поэтому они так важны", - добавил Порошенко.

Пятый президент уверен, что Рада проголосует законопроект, который вчера подписали представители "Европейской Солидарности", возвращающий электронное декларирование и уголовную ответственность за его нарушение.

"Оставьте уже в покое Конституцию. И не надо пугать Украину и украинцев досрочными парламентскими выборами, вы, господин Зеленский, на них проиграете, потому что вы потеряли доверие людей", - резюмировал Порошенко.

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